Острова между двумя нациями



Корабли викингов, плывущие по реке

Кое что об Эпохе викингов



Исландские саги из коллекции Арни Магнуссона, хранящиеся в Рейкьявике и включает в себя около 3000 средневековых и постсредневековых рукописей. Исландские скальды были очень востребованными, и богатые викинги нанимали их для того, чтобы их история и подвиги были рассказаны и переданы из поколения в поколение. В Средние века исландцы записывали эти устные предания как на латыни, так и на древнескандинавском языке, а тексты этого периода писались на пергаменте, который изготавливался из телячьей кожи. Фото: Tom Lorenz



На фото слева: знаменитый норвежский корабль викингов, клинкерный корабль из Осеберга (названный в честь места находки). Радиоуглеродный анализ и анализ годичных колец деревьев показывают, что этот корабль с дубовым корпусом был возведен около 820 года нашей эры и извлечен из-под завалов в 1904 году. Находится в Зале викингских кораблей в Осло, в Музее культурной истории. На фото справа: реплика корабля из Осеберга



География Эпохи викингов. На изображениях можно увидеть морские пути, которые соединяли побережья и людей в эпоху викингов, а так же их постоянные поселения. В IX веке были открыты новые морские пути, следуя которым парусные корабли позволили достигать миров, далеких от привычных берегов Скандинавии. В узловых точках морских путей возникали сложные новые культуры, города, сети и сообщества, а торговля процветала. Глядя на эту Эпоху, можно с уверенностью сказать, что мореплавание викингов преобразило мир



Корабль из Гокстада (ок. 890 г.) более крупный, прочный корабль, найденный в Норвегии, демонстрирующий отличную мореходность как для торговли, так и для войны, с возможностью размещения множества гребцов и большим парусом. Гокстадский корабль был построен так же, как и другие, с использованием клинкерной технологии, в основном из дуба. Этот корабль викингов IX века использованный в качестве погребального корабля, был обнаружен в кургане на ферме Гокстад в 1880 году. Он является центральным экспонатом Музея викингских кораблей в Осло и признан крупнейшим сохранившимся викингским кораблем в стране



Руины монастыря Линдисфарн, расположенного на Святом острове, представляют собой остатки значимого раннехристианского центра, основанного ирландскими монахами в 635 году и известного благодаря святому Катберту и иллюминированному Евангелию из Линдисфарна. Сегодня сохранившиеся видимые остатки в основном относятся к монастырю XII века, восстановленному после нападений викингов в 793 году и пришедшему в упадок при Генрихе VIII

Королевство Островов



Карта Королевства Островов, могущественного королевства, существовавшего с 800-х по 1200-е годы нашей эры. Иногда это королевство также называют Королевством Мэн и Островов. История этого королевства несколько запутанна, поскольку записи о нем неполны. Его правители иногда были независимыми, но часто находились под контролем Норвегии, Ирландии, Англии, Шотландии или Оркнейских островов



Сохранившаяся норвежская мельница и печь в Шоубосте, на западном побережье острова Льюис (Внешние Гебриды), использовавшиеся для сушки и помола ячменя в муку, а мельница приводилась в движение потоком, вытекающим из озера Лох-Ройнават. Это единственная действующая до сих традиционная мельница на Гебридских островах



Калланишские камни - древнее мегалитическое сооружение на Гебридских островах. Эти сооружения, были воздвигнуты задолго до прибытия сюда викингов, в позднем неолите (около 5000 лет назад), предшествовавшем Стоунхенджу. Они служили центром ритуальной и астрономической деятельности, возможно, отслеживая лунные циклы, и являлись частью более крупного ландшафта каменных кругов, оставаясь значимыми вплоть до бронзового века



Низкие песчаные северо-западные берега острова Мэн обеспечивают удобный подход для плоскодонных лодок и являются одними из лучших мест для высадки и викинги не только высадились на этом северном побережье, но и поселились здесь. На фото слева: реконструкция деревни викингов на острове Мэн. На фото справа: расположение острова в Ирландском море



Викинги жили в вытянутых прямоугольных постройках, называемых длинными домами. В большинстве домов викингов был деревянный каркас, но там, где древесины было мало, в качестве строительных материалов также использовались камень и дерн. Стены часто строились из плетня и глины или деревянных досок, а крыша была покрыта травой. Пол выкладывался либо камнями, либо утрамбованной землей



Реконструкция деревни викингов. Люди жили в земледельческих хозяйствах, и эти постройки, хотя и простые, служили жильем для семей и скота, демонстрируя проживание к более постоянному, хотя и все еще сельскому, образу жизни. Дома строились в основном из древесины для каркаса, заполненным плетнем и глиной с соломенной или деревянной крышей. Окна представляли собою небольшие отверстия закрыты шкурами животных, чтобы защитить от ветра и дождя



Пример «длинного дома» викингов. До прихода викингов, дома на острове Мэн были в основном это круглые с деревянным каркасом, часто построенные внутри укрепленных городищ или небольших поселений на вершинах скал, с земляными валами для защиты, центральным очагом для тепла и простым интерьером



На изображении слева: Харальд Прекрасноволосый (справа) получает трон Норвегии от своего отца. Иллюстрация из крупнейшей средневековой исландской рукописи «Флатейярбок» (Codex Flateyensis) XIV века. На изображении справа: Норвегия в первом десятилетии 800-х годов



Остров Мэн



Ballateare), раскопанный в 1946 году Герхардом Берсу на острове Мэн, является значимым памятником Эпохи викингов (около 900 г.), представляющий собой гроб с телом воина-мужчины, в котором находятся обломки На фото слева: меч, намеренно разбитый на три части. На фото справа: череп принадлежащий женщине, принесенной в жертву, чтобы сопровождать воина в загробной жизни Курган в Баллатере (), раскопанный в 1946 году Герхардом Берсу на острове Мэн, является значимым памятником Эпохи викингов (около 900 г.), представляющий собой гроб с телом воина-мужчины, в котором находятся обломки оружия и ритуально принесенное в жертву тело женщины, увенчанное кремированными костями животных.: меч, намеренно разбитый на три части.: череп принадлежащий женщине, принесенной в жертву, чтобы сопровождать воина в загробной жизни



Балладул - один из самых впечатляющих древних памятников острова Мэн.Здесь проводились многочисленные раскопки, в ходе которых были обнаружены многочисленные важные находки, среди которых могила-лодка знатного викинга в Балладуле (Balladoole). На фото слева: языческий погребальный обычай «лодочной могилы», которая была возведена на более раннем христианском кладбище. Судя по состоянию костей, викинги намеренно пренебрегли христианскими захоронениями, чтобы продемонстрировать свое превосходство над туземцами и их религией. Однако возможно, что викинги наткнулись на надгробные плиты лишь случайно. Это порождает ряд вопросов, касающихся как религиозных, так и социальных аспектов погребального обычая викингов из Балладула и их отношений с местным населением острова Мэн. На фото справа: модель раскопок в мэнском музее



Замок Пил (Peel Castle) расположен на острове Святого Патрика и соединен с городом дамбой. Был построен в XI веке норвежцами во время правления короля Магнуса Босоногого. Хотя на острове существовали и более древние каменные кельтские монастырские постройки, первые норвежские укрепления были построены из дерева, но позже к ним были добавлены зубчатые стены. Это самый большой и сложный объект культурного наследия на острове Мэн, окруженный крепостной стеной длиной 700 метров, был королевской резиденцией

В 1156 году в ночь на Богоявление (6 января) произошло морское сражение между Годредом и Сомерледом, и с обеих сторон была большая резня.



На фото слева: крестообразная плита, украшенная скандинавскими языческими и христианскими изображениями, а также рунами острова Мэн. На фото в центре: мечи из Музея культурной истории, университет Осло. Фото: Эйрик Иргенс Йонсен. На фото справа: резьба по мотивам скандинавской мифологии на каменном кресте острова Мэн



Типичными примерами слияния гаэльской и скандинавской культур на острове Мэн являются также уникальные памятники, сочетающие скандинавские рунические надписи и надписи огамом на одном камне. И одним из примеров таких мэнских рунических камней является камень, найденный в церкви Кирк-Андреас, датируемый примерно 940 годом



Художественная реконструкция «языческой» гробницы Баллатеаре (Ballateare). Рисунок Мирослава Кузьмы©



Хотя следы влияния скандинавов на Гебридских островах до сих пор можно обнаружить в названиях мест и именах людей, археологические находки этого периода ограничены. Наиболее известными находками этого времени являются шахматные фигуры из Льюиса (остров на Внешних Гебридах), датируемые серединой XII века. С момента их обнаружения в 1831 году шахматные фигуры использовались в качестве доказательства спора о том, были ли викинги в первую очередь налетчиками или торговцами. Фигуры находятся в постоянной экспозиции Национального музея Шотландии в Эдинбурге



Место, где собирался мэнский парламент. Первые исторические упоминания о Тинвальде, старейшем в мире парламенте, упоминается в «Хрониках Мэна». Латинская рукопись, хранящаяся в Британской библиотеке в Лондоне, содержит упоминание об первоначальных собраниях Тинвальда, который был основан где-то между IX и X веками

Оркнейские и Шетландские острова



Викинги прибыли сюда из западной Норвегии и заселили эти плодородные острова в качестве земледельцев, искавших новые земли, начиная примерно с конца VIII. Острова, лежащие между Скандинавией и Британией стали торговыми центрами и отправными пунктами для дальнейших морских путешествий в Исландию, Гренландию и Северную Америку, соединяя Британию и Скандинавию



Остров Унст — самый северный обитаемый остров Шотландии — один из самых живописных, разнообразных и обитаемых островов и третий по величине остров Шетландского архипелага. На этом острове обнаружена самая высокая из известных на сегодняшний день концентраций сельских поселений викингов. Здесь находится копия реконструированного «длинного дома» викингов и полномасштабная реконструкция корабля из Гокстада



Брох Муса на Шетландских островах. Брохи — это разновидность круглых домов железного века, встречающихся только в Северной Шотландии, и Муса — наиболее хорошо сохранившийся из них. Считается, что он был построен около 300 года до нашей эры, его высота составляет 13 метров, и он является символом шотландской кельтской эпохи. Этот брох упоминается дважды в скандинавских сагах. Назначение брохов и их культурная принадлежность являются предметом споров. На фото справа: карта распространения брохов в Шотландии (выделено красным).[/size



Неолитическая гробница Мейсхоу, построенная около 5000 лет назад, монументальная камерная гробница, является лучшим сохранившимся неолитическим сооружением на северо-западе Европы. Здесь побывали викинги и оставили шутливые рунические надписи содержащие ругательства! Если «Сага об оркнейцах» не врет, то Мэсхоу был разграблен знаменитыми викингами ярлом Харальдом Маддадарсоном и Рагнвальдом, ярлом норвежского Мёре



«Скидбладнер» - это полноразмерная копия корабля из Гокстада, найденного в кургане викингов в Норвегии в 1880 году. Считается, что оригинальный корабль был построен во время правления Харальда Прекрасноволосого, который, как говорят, высадился на острове Унст (Шетланды), и в честь которого названа бухта Харольдсвик



Шотландия усеяна кольцами и рядами стоячих камней, установленных древними народами для обрядов, ритуалов и погребальных целей и один из них - это стоячие «Камни Стеннесса», неолитический монумент довикинговской эпохи, состоящий из четырех вертикально стоящих камней высотой до 6 метров, расположенных по кругу (первоначально включал 12 камней). Анализ радиоуглеродных датировок Оркнейских островов предполагает дату возведения около 2900 года до нашей эры. Является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО



Ярлсхоф (Jarlshof) — еще один археологический памятник на Шетландских островах, вобравший в себя историю от неолита до эпохи викингов и иллюстрирующий различные этапы заселения островов человеком с XXV века до н. э. по XVII век н. э. Название «Ярлсхоф» (что означает «дом графа») было дано этому месту Вальтером Скоттом в его романе «Пират». Правильное название этого места — Самбург, происходящее от древнескандинавского слова borg, означающего «крепость»



Артефакты, найденные в Ярлсхофе на Шетландских островах в довикинговскую эпоху



Церковь Святого Магнуса на острове Эгилсей на Оркнейских островах датируется XI веком



Церковь Святого Олафа на острове Унст - это разрушенная средневековая церковь, расположенная на Шетландских островах. Церковь построена в кельтском стиле и датируется XII веком



«Кольцо Бродгара» - большой неолитический каменный круг на Оркнейских островах. Был сооружен примерно в 2500–2000 годах до нашей эры и представляет собой массивное круглое каменное кольцо, создавая церемониальный ландшафт рядом с другими древними памятниками, такими как «Камни Стеннесса», известными своей почти идеальной круглой формой. Комплекс являюется частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО



Мидхоу — еще один брох на Оркнейских островах. Известен тем, что в нем был найден римский бронзовый сосуд. Наличие римского артефакта придает некоторую правдоподобность трудам римского историка IV века Евтропия, утверждавшего, что «король» Оркнейских островов подчинялся императору Клавдию в 43 году н.э.



Руины длинного дома викингов в Хамаре, расположенного на острове Унст на Шетландских островах, представляют собой одно из наиболее хорошо сохранившихся поселений ранней эпохи викингов в регионе



Реконструированный «длинный дом» эпохи викингов



Фото слева: витраж с изображением принцессы Маргарет и Якова III Шотландских в ратуше Леруика. Судя по всему, они изображены отвернутыми друг от друга, поскольку их брак был недолгим и несчастливым! Фото справа: ратуша города Леруика



Фестиваль Up Helly Aa знаменует собою конец зимы костюмированными факельными шествиями, где каждый участник шествия несет пылающий факел, и заканчивается сожжением имитации викингского драккара. Эти фестивали проходят каждый год с января по март и отмечают возвращение света после долгой зимы

Конец Эпохи викингов

Расцвет воинственного общества Оркнейских островов во времена саг считался подлинным периодом величия, а вся последующая история представляла собой запись прогрессирующего упадка от Золотого века скандинавской цивилизации. Эта романтическая, но по сути пессимистичная точка зрения склонна была подчёркивать скандинавское влияние и рассматривать контакты со Шотландией как по своей сути развращающие.



Мечи Сверд-и-Фьелль (норв. Sverd i Fjell) — три огромных меча эпохи викингов, воздвигнутых в 1983 году недалеко от Ставангера в память о последней победе короля Харальда Прекрасноволосого, когда он объединил всю Норвегию под одной короной около 872 года. Самый большой меч символизирует победоносного Харальда, а два меньших меча — побежденных мелких королей. Памятник также символизирует мир, поскольку мечи вбиты в твердую скалу, поэтому их никогда нельзя будет вынуть. Скульптор Фриц Рёд

Информация



*Дал Риата - гэльское морское королевство, существовавшее с конца V по IX века и простирающееся вдоль Северного пролива, включавшее в себя части северо-восточной Ирландии и западной Шотландии. Жители этого королевства были известны под латинским термином Scots, первоначально использовавшийся римлянами для обозначения гэльских налетчиков. Эта этническая группа в конечном итоге дала свое название стране Шотландии.

*Пикты - древний народ, населявший территорию современной Шотландии и известный у римлян как «Раскрашенные». Они славились своим сопротивлением захватчикам, татуировками, уникальными резными камнями и были грозными воинами. Доминируя в Шотландии в период Темных веков, они создавали свои «королевства», противостояли римлянам и в конечном итоге слились с гэлами, а их язык и самобытная идентичность к XI веку полностью исчезли.

*Гэлы - это этнолингвистическая группа, коренное население Ирландии, Шотландии и острова Мэн, известная тем, что говорит на гэльских языках и разделяет кельтскую культуру, происходящую от древних народов, которые расселились из Ирландии через Ирландское море. В V–VI веках часть гэлов мигрировала в Северную Британию, где основала племенной союз (королевство) Дал Риата, а в 843 году - королевство Алба и дала своё имя Шотландии, позже объединив страну