Острова между двумя нациями
Корабли викингов, плывущие по реке
Кое что об Эпохе викингов
Поскольку о том времени сохранилось очень мало записей и общество викингов строилось на перемещениях и набегах, а большая часть культуры викингов была эфемерной, поэтому сразу же важно отметить, что многое из того, что мы о них знаем, основано на предположениях. И, как это обычно бывает при изучении истории, археология и дошедшие до нас саги — это головоломки, в которых все части лежат лицевой стороной вниз, а некоторые части отсутствуют вовсе…
И хотя большая часть истории викингов и зафиксирована в виде нематериального наследия, такого как саги, современным читателям следует относиться к ним с долей скептицизма — они, как и большинство устных рассказов, передаваемых из поколения в поколение и уже позже записанных людьми, родившимися задолго после описываемых событий, часто приукрашены и выдуманы ради хорошей истории.
Исландские саги из коллекции Арни Магнуссона, хранящиеся в Рейкьявике и включает в себя около 3000 средневековых и постсредневековых рукописей. Исландские скальды были очень востребованными, и богатые викинги нанимали их для того, чтобы их история и подвиги были рассказаны и переданы из поколения в поколение. В Средние века исландцы записывали эти устные предания как на латыни, так и на древнескандинавском языке, а тексты этого периода писались на пергаменте, который изготавливался из телячьей кожи. Фото: Tom Lorenz
А поскольку сами викинги не особо-то и задумывались о том, в какой исторической эпохе они проживали, то историки и археологи создали ее для них и назвали ее «Эпохой викингов», которая началась с того, что жители Скандинавии стали строить более совершенные лодки, чем строили раньше, после чего время от времени начали совершать свои грабительские набеги. Взрывной рост викингов в Европе, Азии и Америке стал результатом удачного сочетания инструментов, технологий, авантюризма и свирепости. Они стали известны как неудержимая сила, способная совершать набеги и торговать на известных тогда континентах…
На фото слева: знаменитый норвежский корабль викингов, клинкерный корабль из Осеберга (названный в честь места находки). Радиоуглеродный анализ и анализ годичных колец деревьев показывают, что этот корабль с дубовым корпусом был возведен около 820 года нашей эры и извлечен из-под завалов в 1904 году. Находится в Зале викингских кораблей в Осло, в Музее культурной истории. На фото справа: реплика корабля из Осеберга
И куда бы они ни отправлялись, они оставляли после себя явное наследие, которое можно увидеть в следах их ранних кораблей (известных как драккары и кнорры) и в их влиянии на местные топонимы, язык и социальные структуры…
География Эпохи викингов. На изображениях можно увидеть морские пути, которые соединяли побережья и людей в эпоху викингов, а так же их постоянные поселения. В IX веке были открыты новые морские пути, следуя которым парусные корабли позволили достигать миров, далеких от привычных берегов Скандинавии. В узловых точках морских путей возникали сложные новые культуры, города, сети и сообщества, а торговля процветала. Глядя на эту Эпоху, можно с уверенностью сказать, что мореплавание викингов преобразило мир
На заметку. Самые первые корабли викингов, возникшие в скандинавских традициях кораблестроения, представляли собой универсальные клинкерные суда (обшивка внахлёст), примером которых являются знаменитые корабли из Осеберга (ок. 820 г.), Гокстада (ок. 890 г.), из Туне (ок. 905 г.), обнаруженные в Норвегии, сочетающие для передвижения паруса с веслами и имели небольшую осадку для доступа к рекам. Ранние корабли предназначались не только для сражений — они были универсальными, использовались для семейных путешествий, торговли и первых набегов. Но уже к концу IX века корабли стали более специализированными — для скорости и внезапности начали появляться более длинные и узкие военные корабли (например, skeid), а для дальней торговли — более широкие грузовые суда (кнорры). В древнеисландском языке skeið (skeid) обозначало большой военный корабль, самый крупный, обычно имевший 30 или более скамей для гребцов.
Корабль из Гокстада (ок. 890 г.) более крупный, прочный корабль, найденный в Норвегии, демонстрирующий отличную мореходность как для торговли, так и для войны, с возможностью размещения множества гребцов и большим парусом. Гокстадский корабль был построен так же, как и другие, с использованием клинкерной технологии, в основном из дуба. Этот корабль викингов IX века использованный в качестве погребального корабля, был обнаружен в кургане на ферме Гокстад в 1880 году. Он является центральным экспонатом Музея викингских кораблей в Осло и признан крупнейшим сохранившимся викингским кораблем в стране
Традиционно начало этой эпохи историческая наука связывает с набегом викингов на Линдисфарнский монастырь (793 г.) и заканчивает ее битвой англосаксов с норвежским королем Харальдом Суровым при Стамфорд-Бридже (1066 г.)...
На заметку. В октябре 782 года император Карл Великий, после подавления саксонского восстания у реки Эльбы, приказал казнить 4500 саксов в Вердене-на-Аллере за неповиновение его власти и усилиям по их христианизации. Принудительное обращение в другую веру и массовые казни в то время были обычным явлением, но это кровавое событие имело королевскую связь: вождь саксов, Видукинд, был зятем датского короля, и известие о резне достигло ушей датского двора, разжигая недовольство датчан. Набеги датчан на фризское побережье (современные Нидерланды и Северная Германия) немедленно усилились, а последовавшее за этим нападение на монастырь Линдисфарн десять лет спустя, возможно, было как-то связано с резнёй в Вердене…
Руины монастыря Линдисфарн, расположенного на Святом острове, представляют собой остатки значимого раннехристианского центра, основанного ирландскими монахами в 635 году и известного благодаря святому Катберту и иллюминированному Евангелию из Линдисфарна. Сегодня сохранившиеся видимые остатки в основном относятся к монастырю XII века, восстановленному после нападений викингов в 793 году и пришедшему в упадок при Генрихе VIII
В Эпоху викингов появились и первые короли, которые правили территориями, и эти территории были не только в Скандинавии, но и были разбросаны по всей Европе — Данелаг (Англия), могущественное скандинавско-гэльское королевство Дублин (Ирландия), Королевство Островов (Гибриды и Мэн), Оркнейские и Шетландские острова, Нормандия (Франция) и даже Киевская Русь с Сицилией и Южной Италией. Эти государства варьировались от крупных объединенных государств в Скандинавии, таких как зарождающиеся королевства Дании, Норвегии и Швеции, до независимых графств и городов-государств викингов, таких как Йорк (Йорвик) и Дублин, демонстрируя разнообразие политических структур.
И вот о некоторых этих территориях, главным образом островных, составляющих некую «обвязку» вокруг Британии, таких как Мэн, Гебриды, Оркнейские и Шетландские острова, будет и идти речь в этой статье…
Королевство Островов
Что представляло собой Королевство Островов?
Самые ранние и достоверные свидетельства о едином Королевстве Островов датируются второй четвертью Х века, а более поздние легенды связывают это государство, включавшее в себя уже Гебридские острова и остров Мэн, с началом своего существования столетием ранее. По всей видимости, «Королевство Островов», как оно представлено в источниках X века, формировалось в течение нескольких лет после прибытия сюда первых поселенцев-викингов.
Карта Королевства Островов, могущественного королевства, существовавшего с 800-х по 1200-е годы нашей эры. Иногда это королевство также называют Королевством Мэн и Островов. История этого королевства несколько запутанна, поскольку записи о нем неполны. Его правители иногда были независимыми, но часто находились под контролем Норвегии, Ирландии, Англии, Шотландии или Оркнейских островов
Однако эти рассказы кажутся скорее пропагандистскими, чем историческими, ибо в гэльской истории создание Королевства Островов было связано с королем Дал Риады* (королевством гэлов* и пиктов*, будущей Шотландии) Кинаэдом мак Айльпином (810–858), а в скандинавских сагах — с норвежским королем Харальдом Прекрасноволосым (850–933). И такая легендарная связь Королевства Островов с этими национальными героями может отражать только конкурирующие притязания Шотландии и Норвегии над островами, как это и было засвидетельствовано в XII и XIII веках.
Сохранившаяся норвежская мельница и печь в Шоубосте, на западном побережье острова Льюис (Внешние Гебриды), использовавшиеся для сушки и помола ячменя в муку, а мельница приводилась в движение потоком, вытекающим из озера Лох-Ройнават. Это единственная действующая до сих традиционная мельница на Гебридских островах
Археологические данные свидетельствуют о том, что разные острова были колонизированы в разное время, а топонимические и диалектные свидетельства указывают на то, что «скандинавизация» была достигнута в различной степени в разных частях Гебридских островов и западной Шотландии. Это впечатление разнообразия предполагает, что на этой территории преобладали локализованные властные структуры, поскольку она завоевывалась остров за островом флотами викингов под командованием различных вождей. Таким образом, Королевство Островов могло быть создано путем объединения нескольких существовавших уже ранее единиц.
Калланишские камни - древнее мегалитическое сооружение на Гебридских островах. Эти сооружения, были воздвигнуты задолго до прибытия сюда викингов, в позднем неолите (около 5000 лет назад), предшествовавшем Стоунхенджу. Они служили центром ритуальной и астрономической деятельности, возможно, отслеживая лунные циклы, и являлись частью более крупного ландшафта каменных кругов, оставаясь значимыми вплоть до бронзового века
Королевство Островов было могущественным королевством, существовавшим с 800-х по 1200-е годы нашей эры. Оно состояло из острова Мэн, Гебридских островов (группы островов у берегов Шотландии) и островов в заливе Ферт-оф-Клайд. Викинги называли эти острова Судрейяр, что означает «Южные острова» — это позволяло отличать их от «Северных островов», таких как острова Оркнейские и Шетландские.
Низкие песчаные северо-западные берега острова Мэн обеспечивают удобный подход для плоскодонных лодок и являются одними из лучших мест для высадки и викинги не только высадились на этом северном побережье, но и поселились здесь. На фото слева: реконструкция деревни викингов на острове Мэн. На фото справа: расположение острова в Ирландском море
И из них остров Мэн, небольшой, но плодородный остров, расположенный в центре северной части Ирландского моря, примерно на равном расстоянии от окружающих его земель Англии, Шотландии и Ирландии, которые при благоприятных условиях видны с него. Остров Мэн, по-видимому, был жемчужиной в короне этого зыбкого островного королевства с точки зрения его экономической и политической мощи, что иллюстрируется богатством находок времен Эпохи викингов, которые распределены здесь более плотно, чем в любой другой сопоставимой области Британских островов. И это также подтверждается дошедшими до нас источниками, которые упоминают события на острове Мэн гораздо чаще, чем в других частях островов.
Викинги жили в вытянутых прямоугольных постройках, называемых длинными домами. В большинстве домов викингов был деревянный каркас, но там, где древесины было мало, в качестве строительных материалов также использовались камень и дерн. Стены часто строились из плетня и глины или деревянных досок, а крыша была покрыта травой. Пол выкладывался либо камнями, либо утрамбованной землей
История этого королевства, простирающегося на более чем 500 километров с севера на юг, несколько запутана, поскольку записи неполны, а его правители иногда были независимыми, но все же часто находились под контролем Норвегии, Ирландии, Англии, Шотландии или Оркнейских островов.
Реконструкция деревни викингов. Люди жили в земледельческих хозяйствах, и эти постройки, хотя и простые, служили жильем для семей и скота, демонстрируя проживание к более постоянному, хотя и все еще сельскому, образу жизни. Дома строились в основном из древесины для каркаса, заполненным плетнем и глиной с соломенной или деревянной крышей. Окна представляли собою небольшие отверстия закрыты шкурами животных, чтобы защитить от ветра и дождя
А влияние викингов в этом регионе началось с конца VIII века, когда норвежские налетчики впервые начали заявлять о себе вдоль побережья острова, до прихода которых южные Гебриды входили в состав гэльского королевства Дал Риада, а Гебриды северные, предположительно, находились под контролем пиктов. Точно неизвестно, когда и как викинги захватили эти острова, но известно, что неоднократные набеги викингов на Британские острова начались в 793 году.
Пример «длинного дома» викингов. До прихода викингов, дома на острове Мэн были в основном это круглые с деревянным каркасом, часто построенные внутри укрепленных городищ или небольших поселений на вершинах скал, с земляными валами для защиты, центральным очагом для тепла и простым интерьером
Эти ранние набеги были частью более широкой экспансии викингов на Британских островах и Северной Атлантике. Археологические данные свидетельствуют о том, что деятельность викингов в регионе первоначально принимала форму внезапных набегов, направленных на монастыри и поселения.
Но по мере того как набеги викингов становились всё более частыми, характер их присутствия на островах начал уже меняться от простых набегов к заселению, и к середине IX века норвежские поселенцы уже основали на островах постоянные колонии, привлеченные его плодородными землями и стратегическим положением.
Расположение же острова Мэн между Британией и Ирландией сделало его ключевым морским центром в эпоху викингов, и когда в IX веке сюда начали прибывать норвежские викинги, они быстро осознали его стратегическое значение для торговли и контроля над морскими путями в Ирландском море. К тому же викинги были выдающимися мореплавателями и торговцами, а центральное расположение острова способствовало торговле — такие товары, как текстиль, серебро и драгоценные металлы, проходили через порты острова Мэн, способствуя развитию оживленного и процветающего торгового сообщества.
Сельское хозяйство также играло здесь решающую роль: норвежцы внедрили на острове передовые методы того времени ведения сельского хозяйства и животноводства. Экономика же острова в это время представляла собой сочетание сельского хозяйства, рыболовства и торговли с сильной морской ориентацией.
На протяжении двух столетий, примерно с 1079 по 1265 год, этим обширным морским королевством правили сначала одна, а затем две могущественные династии морских королей, потомки таинственного и полулегендарного военачальника-викинга Годреда Крована, завоевавшего остров Мэн в 1079 году и умершего в 1095 году.
На заметку. В дошедшем до нас тексте середины XIII века, известном как «Хроники королей Мэна и островов», говорится об основателе династии Годреда Крована, завоевавшего остров Мэн, поселившегося на нем, установившего новые законы и ставшего предком всех последующих за ним королей. Он также представлен как великий военачальник, о котором говорится, что он «так усмирил шотландцев [возможно, ирландцев], что никто из строивших корабли или лодки не осмеливался брать в руки более трех железных болтов».
Согласно «Саге об Оркнейских островах», около 872 года Харальд Прекрасноволосый стал королём объединённой Норвегии. Многие из его врагов бежали на острова, включая Гебридские и Мэн, но Харальд преследовал их и в 875 году захватил Северные острова (Оркнейские и Шетландские), а затем немного позднее добрался и до островов Гебридских. Однако местные ярлы и конунги викингов подняли восстание, на подавление которого Харальд послал Кетилла Плосконосого (из Исландии). Кетилле это удалось, после чего он провозгласил себя независимым «королём островов» и сохранял этот титул до конца своей жизни.
На изображении слева: Харальд Прекрасноволосый (справа) получает трон Норвегии от своего отца. Иллюстрация из крупнейшей средневековой исландской рукописи «Флатейярбок» (Codex Flateyensis) XIV века. На изображении справа: Норвегия в первом десятилетии 800-х годов
А вот достоверных свидетельств активности викингов на острове Мэн до Х века не встречается, хотя «Анналы Ольстера» (Annals of Ulster) сообщают о нападении на какой-то остров, находящийся между Британией и Ирландией в 798 году, однако неясно, являлся ли этим островом Мэн. И хотя прямых доказательств набегов на самом острове Мэн не обнаружено, крайне маловероятно, что он ускользнул бы от внимания викингов-грабителей, а будучи опытными и умелыми мореплавателями, викинги, несомненно, обратили бы внимание на удобные естественные гавани вдоль побережья острова. При этом длинные песчаные пляжи ледниковой низменности на севере острова Мэн предлагали мореходам идеальные места для высадки, а плодородие этой северной равнины по своей природе делало ее наиболее привлекательным местом для заселения викингами.
Остров Мэн
А первое и неоспоримое свидетельство о связи викингов с островом Мэн относится к 914 году. В том году у берегов острова Мэн произошло морское сражение между Бардром Оттарссоном, предполагаемым правителем острова Мэн, и Рёгнвальдром, внуком Иварра (короля Дублина), будущим королём Йорка и правителем Денло. Бардр был побежден и убит в этом сражении, что говорит только о том, что враждующие группы викингов в это время стремились контролировать как сам остров Мэн, так и окружающие его морские пути. В 914-918 годах династия Дублинских королей Иварра совершила ряд набегов вокруг Ирландского моря, и остров Мэн, вероятно, стал жертвой таких нападений.
Курган в Баллатере (Ballateare), раскопанный в 1946 году Герхардом Берсу на острове Мэн, является значимым памятником Эпохи викингов (около 900 г.), представляющий собой гроб с телом воина-мужчины, в котором находятся обломки оружия и ритуально принесенное в жертву тело женщины, увенчанное кремированными костями животных. На фото слева: меч, намеренно разбитый на три части. На фото справа: череп принадлежащий женщине, принесенной в жертву, чтобы сопровождать воина в загробной жизни
Но это всё были военные группы, а вот свидетельства о постоянных поселениях викингов на острове Мэн в археологических летописях появляются довольно поздно, вероятно, в 930-х годах, о чем свидетельствуют великолепные языческие захоронения, найденные на острове Мэн, указывающие на прибытие на остров воинской элиты и не совсем мирную интеграцию с местным гэльским населением. В Балладуле, южной части острова, недавние христианские захоронения гэлов были осквернены, чтобы освободить место для захоронения 11-метровой лодки какого-то знатного ярла, а в Баллатере, западной части острова, свидетельством человеческого жертвоприношения является скелет женщины-рабыни с рассеченным черепом, который находился рядом с другими ценными погребальными предметами в захоронении знатного викинга.
Балладул - один из самых впечатляющих древних памятников острова Мэн.Здесь проводились многочисленные раскопки, в ходе которых были обнаружены многочисленные важные находки, среди которых могила-лодка знатного викинга в Балладуле (Balladoole). На фото слева: языческий погребальный обычай «лодочной могилы», которая была возведена на более раннем христианском кладбище. Судя по состоянию костей, викинги намеренно пренебрегли христианскими захоронениями, чтобы продемонстрировать свое превосходство над туземцами и их религией. Однако возможно, что викинги наткнулись на надгробные плиты лишь случайно. Это порождает ряд вопросов, касающихся как религиозных, так и социальных аспектов погребального обычая викингов из Балладула и их отношений с местным населением острова Мэн. На фото справа: модель раскопок в мэнском музее
Примерно в конце 1000-х годов король Норвегии Магнус Босоногий (1073-1103) вторгся на территорию королевства, что привело к кратковременному прямому норвежскому правлению. Но вскоре семья Годреда Крована, кёнига острова, вернула себе контроль обратно.
Замок Пил (Peel Castle) расположен на острове Святого Патрика и соединен с городом дамбой. Был построен в XI веке норвежцами во время правления короля Магнуса Босоногого. Хотя на острове существовали и более древние каменные кельтские монастырские постройки, первые норвежские укрепления были построены из дерева, но позже к ним были добавлены зубчатые стены. Это самый большой и сложный объект культурного наследия на острове Мэн, окруженный крепостной стеной длиной 700 метров, был королевской резиденцией
Но это независимое правление закончилось с приходом к власти Сомерледа, полководца гэло-норвежского происхождения, основателя и первого правителя уже объединенного Королевства Островов, победившего в сражении короля Мэна Годреда Олафссона. Вот что об этом сражении сообщают «Хроники королей Мэна и островов»:
С рассветом они заключили мир и разделили между собой Королевство Островов. С того дня и до настоящего времени королевство существовало в двух частях, и это стало причиной его распада с тех пор, как сыновья Сомерледа завладели им. Таким образом, «Хроники» представляют Сомерледа не только как основателя соперничающей династической линии на Островах, но и как человека, несущего некоторую ответственность за разрушение единства королевства, фактически разделив его на два соперничающих королевства.
На фото слева: крестообразная плита, украшенная скандинавскими языческими и христианскими изображениями, а также рунами острова Мэн. На фото в центре: мечи из Музея культурной истории, университет Осло. Фото: Эйрик Иргенс Йонсен. На фото справа: резьба по мотивам скандинавской мифологии на каменном кресте острова Мэн
Но уже после смерти Сомерленда в 1164 году Королевство Островов разделилось на две части — Мэн и Гебриды, а примерно столетие спустя, в 1266 году, после заключения Пертского договора, острова, находившиеся под шатким норвежским господством, стали частью Королевства Шотландии. Но из-за длительного сопротивления лордов Островов окончательное владение Гебридами перешло к шотландской короне только в XV веке, во время правления короля Якова IV…
На заметку. Эпоха викингов на острове Мэн начала угасать в конце XII века, по мере постепенного усиления влияния гэльской и английской культур. Возвышение могущественных гэльских кланов в сочетании с растущим влиянием Королевства Шотландии привело к ослаблению контроля викингов над островом. К началу XIII века остров Мэн прочно находился под властью шотландской короны.
Типичными примерами слияния гаэльской и скандинавской культур на острове Мэн являются также уникальные памятники, сочетающие скандинавские рунические надписи и надписи огамом на одном камне. И одним из примеров таких мэнских рунических камней является камень, найденный в церкви Кирк-Андреас, датируемый примерно 940 годом
И в заключение надо заметить, что в течение более трех столетий остров Мэн был важнейшей частью Королевства Островов, могущественного скандинавско-гэльского государства с IX по XIII века, известного на древнескандинавском языке как «Судрейяр» (Южные Острова). Викинги основали здесь стратегическую опорную базу, а браки с местным гэльским населением развивали при этом уникальную мэнскую идентичность посредством слияния скандинавской и гэльской культур, что до сих пор прослеживается в законах (Тинвальд — один из старейших парламентов в мире), языке, искусстве (мэнские кресты) и археологии.
Художественная реконструкция «языческой» гробницы Баллатеаре (Ballateare). Рисунок Мирослава Кузьмы©
И, заканчивая описание острова Мэн и Гебридов, необходимо сказать, что викинги оставили здесь глубокие следы в виде топонимов, напрямую происходящих из древнескандинавского языка, а также слова, сохранившиеся в лексиконе острова Мэн, особенно те, которые связаны с морем и земледелием.
Хотя следы влияния скандинавов на Гебридских островах до сих пор можно обнаружить в названиях мест и именах людей, археологические находки этого периода ограничены. Наиболее известными находками этого времени являются шахматные фигуры из Льюиса (остров на Внешних Гебридах), датируемые серединой XII века. С момента их обнаружения в 1831 году шахматные фигуры использовались в качестве доказательства спора о том, были ли викинги в первую очередь налетчиками или торговцами. Фигуры находятся в постоянной экспозиции Национального музея Шотландии в Эдинбурге
Сегодня Гебридские острова и остров Мэн разделяют глубокое общее наследие викингов, что проявляется в скандинаво-гэльской культуре, языке, уникальном искусстве, сочетающем скандинавскую мифологию с христианством, правовой системе (мэнский Тинвальдский парламент) и археологических памятниках, демонстрирующих поселения, торговлю (клады) и повседневную жизнь, создавая самобытную культуру, сформированную мореплавателями-скандинавами, которые интегрировались с местным гэльским населением, начиная с IX века…
Место, где собирался мэнский парламент. Первые исторические упоминания о Тинвальде, старейшем в мире парламенте, упоминается в «Хрониках Мэна». Латинская рукопись, хранящаяся в Британской библиотеке в Лондоне, содержит упоминание об первоначальных собраниях Тинвальда, который был основан где-то между IX и X веками
И на этих небольших островах в Ирландском море наследие викингов не просто выживает – оно процветает…
На заметку. Один из главных нерешенных на сегодня вопросов — это взаимоотношения острова с Римской империей и 400-летняя история римской провинции Британия. Римский флот и армия прочно контролировали Ирландское море, которое стало транспортной артерией между житницей Англси (остров в Уэльсе) и подвижной пограничной зоной между северной Англией и Шотландией. Остров был фактически окружен с трех сторон романизированными общинами и имперской инфраструктурой, но археологических следов этого здесь нет, за исключением нескольких металлических предметов, подтверждающих случайные контакты...
Оркнейские и Шетландские острова
И хотя большая часть начальной британской истории была сформирована римлянами после их вторжения на остров, они никогда не добирались ни до Оркнейских, ни до Шетландских островов, а вот викинги туда добрались, сделав их частью своего широкого мира, где до сих пор можно наблюдать многие скандинавские влияния, в основном в оставленных ими топонимах с ярко выраженными скандинавскими коннотациями.
Викинги прибыли сюда из западной Норвегии и заселили эти плодородные острова в качестве земледельцев, искавших новые земли, начиная примерно с конца VIII. Острова, лежащие между Скандинавией и Британией стали торговыми центрами и отправными пунктами для дальнейших морских путешествий в Исландию, Гренландию и Северную Америку, соединяя Британию и Скандинавию
На заметку. Единственное реальное представление о жизни на островах, помимо археологических раскопок, мы получаем из «Саги об Оркнейских островах», написанной в XII веке, которая дает захватывающее представление о том, как здесь выглядела жизнь в скандинавский период. Использовать же сагу в качестве серьезного исторического источника следует с осторожностью, поскольку она была написана спустя несколько поколений после событий, и история могла быть адаптирована, преувеличена или придумана рассказчиками. Тем не менее, она дает более-менее представление о жизни викингов XII века и поколений, живших до них, даже если со временем она была приукрашена и преувеличена, чтобы соответствовать повествованию рассказчика.
Считается, что первые викинги прибыли сюда с конца 700-х годов из западной Норвегии, когда обнаружили, что всего в паре дней пути находятся два архипелага, состоящие примерно из более трехсот островов, простирающихся вдоль северной части Британии. Так на островах начался скандинавский период, первые свидетельства которого относятся к острову Унст (Шетландские острова) — самому северному из этих островов.
Остров Унст — самый северный обитаемый остров Шотландии — один из самых живописных, разнообразных и обитаемых островов и третий по величине остров Шетландского архипелага. На этом острове обнаружена самая высокая из известных на сегодняшний день концентраций сельских поселений викингов. Здесь находится копия реконструированного «длинного дома» викингов и полномасштабная реконструкция корабля из Гокстада
Об этом стало известно после проведения работ по расширению кладбища, когда в одном из пиктских склепов были обнаружены сотни фрагментов сосудов из стеатита (мыльного камня), рыболовных грузил, деталей для ткацких станков, пряслиц и обожженных тарелок, как раз в тех стилях, которые могли прийти только из Скандинавии, и с использованием технологий, которые пикты, жившие здесь ранее, тогда не применяли.
Брох Муса на Шетландских островах. Брохи — это разновидность круглых домов железного века, встречающихся только в Северной Шотландии, и Муса — наиболее хорошо сохранившийся из них. Считается, что он был построен около 300 года до нашей эры, его высота составляет 13 метров, и он является символом шотландской кельтской эпохи. Этот брох упоминается дважды в скандинавских сагах. Назначение брохов и их культурная принадлежность являются предметом споров. На фото справа: карта распространения брохов в Шотландии (выделено красным).[/size
Оркнейские и Шетландские острова в эпоху викингов во многом можно рассматривать как промежуточный пункт на пути к другим землям — к Гебридским островам, Ирландии, Англии и Шотландии, к Фарерам и Исландии. И эти острова служили хорошей остановкой на этом пути, местом, где можно было пополнить запасы свежей еды и воды, произвести ремонт и укрыться от непогоды. И даже среди историков существует мнение, что викинги, осевшие здесь, страдали от морской болезни и не могли решиться на более дальние путешествия!
Неолитическая гробница Мейсхоу, построенная около 5000 лет назад, монументальная камерная гробница, является лучшим сохранившимся неолитическим сооружением на северо-западе Европы. Здесь побывали викинги и оставили шутливые рунические надписи содержащие ругательства! Если «Сага об оркнейцах» не врет, то Мэсхоу был разграблен знаменитыми викингами ярлом Харальдом Маддадарсоном и Рагнвальдом, ярлом норвежского Мёре
Точные причины завоевания новых земель в значительной степени неизвестны. Возможно, переселение викингов на эти острова было обусловлено нехваткой земли при растущем населении — всё дело в том, что законы наследования в скандинавской культуре означали, что земля переходила к старшему сыну (или дочери), а последующие сыновья должны были самостоятельно искать землю для земледелия и поселения — это и начало приводить к экспансии викингов. Также вполне возможно, что первоначально викинги просто использовали острова в качестве плацдарма для своих набегов на Англию, Шотландию и Ирландию, но в последующие десятилетия произошло уже широкое и постоянное их заселение оседлым земледельческим населением. Удивительно, но, несмотря на репутацию грозных воинов, викинги осели и стали заниматься земледелием!
«Скидбладнер» - это полноразмерная копия корабля из Гокстада, найденного в кургане викингов в Норвегии в 1880 году. Считается, что оригинальный корабль был построен во время правления Харальда Прекрасноволосого, который, как говорят, высадился на острове Унст (Шетланды), и в честь которого названа бухта Харольдсвик
Еще одной причиной заселения этих архипелагов, и это упоминается в некоторых старых народных преданиях, что некоторые из прибывших на Оркнейские и Шетландские острова скандинавов бежали из Норвегии, спасаясь от тиранического правления Харальда Прекрасноволосого, претендовавшего на королевский престол после своей победы в битве при Хафрсфьорде в 872 году. Считается, что воины проигравшей стороны покинули Норвегию, чтобы не жить под властью короля Харальда и не подвергаться возможным репрессиям за то, что вообще выступили против него!
Шотландия усеяна кольцами и рядами стоячих камней, установленных древними народами для обрядов, ритуалов и погребальных целей и один из них - это стоячие «Камни Стеннесса», неолитический монумент довикинговской эпохи, состоящий из четырех вертикально стоящих камней высотой до 6 метров, расположенных по кругу (первоначально включал 12 камней). Анализ радиоуглеродных датировок Оркнейских островов предполагает дату возведения около 2900 года до нашей эры. Является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
В дошедшей до нас «Саге о Харальде Прекрасноволосом» говорится, что Харальд подошёл к Шетландским островам и перебил там всех викингов, которые не успели спастись бегством, а затем поплыл на юг к островам Оркнейских и тоже очистил их от викингов.
Пикты были последними жителями этой местности до прихода сюда викингов, и существует множество свидетельств перемещения существовавшего ранее здесь пиктского населения, однако точно неизвестно, как это произошло, поскольку нет никаких свидетельств войн, сражений или массовых захоронений. По всей видимости, часть пиктов была перемещена из прибрежных районов, где располагалось большинство их поселений, в болотистые внутренние районы, поскольку есть несколько мест, в названиях которых присутствует слово «Петта», означающее «пикты», например, Петтэдейл (Долина пиктов), Петта-Уотер (Озеро пиктов), Петткайрн (Каменная пирамида) и т. д.
Ярлсхоф (Jarlshof) — еще один археологический памятник на Шетландских островах, вобравший в себя историю от неолита до эпохи викингов и иллюстрирующий различные этапы заселения островов человеком с XXV века до н. э. по XVII век н. э. Название «Ярлсхоф» (что означает «дом графа») было дано этому месту Вальтером Скоттом в его романе «Пират». Правильное название этого места — Самбург, происходящее от древнескандинавского слова borg, означающего «крепость»
Вот только неясно, было ли коренное пиктское население ассимилировано с растущим населением норвежским или оно было истреблено, но за короткий промежуток времени на этих островах сформировалась уже чисто скандинавская культура. И пока археологические данные не подтвердят обратное, представляется более вероятным, что викинги и последующие за ними норвежские поселенцы ассимилировались в существовавшие ранее пиктские общества.
Артефакты, найденные в Ярлсхофе на Шетландских островах в довикинговскую эпоху
Таким образом, приход викингов изменил всё на этих островах: пиктская правовая система и властные структуры были упразднены и заменены норвежскими, а ранее существовавшие пиктский язык и топонимы были заменены скандинавскими названиями.
На заметку. В «Истории Норвегии», написанной в XII веке, рассказывается, что группа норвежских викингов напала на острова, убив там всех пиктов, и завоевала архипелаг. Это подтверждается и тем фактом, что скандинавское поселение на Оркнейских и Шетландских островах, в отличие от других районов Шотландии и островов, по-видимому, полностью вытеснило коренное пиктское население. Некоторые же ученые считают, что «История Норвегии» неверна, и что первоначальное присутствие норвежцев состояло из простых земледельцев и рыбаков, прибывших сюда в конце VIII века, и которые мирно сосуществовали со своими пиктскими соседями…
Церковь Святого Магнуса на острове Эгилсей на Оркнейских островах датируется XI веком
В полной соответствии с легендой о том, что поселенцы этих островов были злейшими врагами норвежского короля Харальда, эти оркнейские и шетландские викинги, по всей видимости, проводили лето, совершая набеги не только на Англию, Ирландию и северные гэльские княжества будущей Шотландии, но еще и на владения самого Харальда в Норвегии. И совершенно понятно, что норвежский король был этим очень недоволен и лично возглавил флот, переправившись через Северное море, чтобы подавить это пиратское гнездо и подчинить острова непосредственно норвежской короне. Принято считать, что король, по-видимому, впервые высадился на острове Унст (Шетландские острова), и бухта, где он причалил, теперь носит его имя — Харольдсвик (Haroldswick).
Церковь Святого Олафа на острове Унст - это разрушенная средневековая церковь, расположенная на Шетландских островах. Церковь построена в кельтском стиле и датируется XII веком
На заметку. Древнескандинавское слово «wick» означает залив или бухту, а «voe» — узкий морской залив. Часто к этим словам «пристегиваются» и дополнительные слова, и получается Lerwick (Леруик, административный центр) — это «илистая бухта» или Gulberwick — Бухта Гульберы, Scola Voe — Скаллоуэй.
Хотя и известно, что норвежские поселенцы-викинги основали первые города в Ирландии либо расширили уже существующие поселения, такие как Йорк в Англии, их оркнейские и шетландские собратья, по всей видимости, вообще не жили в каких-либо городских условиях, ибо подавляющее большинство домов викингов на островах представляют собой отдельные фермерские постройки.
«Кольцо Бродгара» - большой неолитический каменный круг на Оркнейских островах. Был сооружен примерно в 2500–2000 годах до нашей эры и представляет собой массивное круглое каменное кольцо, создавая церемониальный ландшафт рядом с другими древними памятниками, такими как «Камни Стеннесса», известными своей почти идеальной круглой формой. Комплекс являюется частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
Принято считать, что большинство жителей Оркнейских и Шетландских островов в то время были земледельцами и рыбаками — они разводили овец, крупный рогатый скот и свиней, выращивали ячмень и овес, а также ткали шерстяные ткани. Они были невероятно умелыми моряками, которые привезли с собой на острова новые технологии, методы земледелия и рыболовства, что положило начало рыболовной промышленности Оркнейских и Шетландских островов, которая и сегодня является основой их экономики.
Мидхоу — еще один брох на Оркнейских островах. Известен тем, что в нем был найден римский бронзовый сосуд. Наличие римского артефакта придает некоторую правдоподобность трудам римского историка IV века Евтропия, утверждавшего, что «король» Оркнейских островов подчинялся императору Клавдию в 43 году н.э.
На заметку. Однако у викингов также были и рабы, или трэлы, для работы и торговли. К слову, слово «трэл» (thrall) до сих пор используется в английском языке, например, в значении «быть в рабстве» у кого-либо, то есть находиться под контролем.
До прихода викингов коренные жители Оркнейских и Шетландских островов строили круглые дома, разделенные на «комнаты», образуя то, что мы называем «домами-колесами», потому что сверху они напоминают колесо повозки, где центральный очаг служил ступицей колеса.
Руины длинного дома викингов в Хамаре, расположенного на острове Унст на Шетландских островах, представляют собой одно из наиболее хорошо сохранившихся поселений ранней эпохи викингов в регионе
Но пришедшие туда викинги быстро адаптировались к островному ландшафту, который значительно отличался от ландшафта родной им Норвегии. Там, где не было деревьев для строительства деревянных прямоугольных домов, распространенных в Скандинавии, они использовали то, что было под рукой — камень. А поскольку камень долговечен и не разрушается со временем, многие из построенных ими длинных домов сохранились до наших дней, что позволило получить более четкое представление о моделях расселения на этих островах.
Реконструированный «длинный дом» эпохи викингов
В политическом плане поселения викингов на Оркнейских и Шетландских островах было Оркнейским графством — норвежской территорией, основанной Харальдом Прекрасноволосым, после того как он приплыл сюда со своим войском и взял под контроль эти острова, в придачу с частью северной части материковой Шотландии (Кейтнесс, Сазерленд).
Управляемое могущественными графами (ярлами) из Норвегии, которые первоначально были вассалами норвежской короны, это графство на протяжении веков служило важной норвежской крепостью, отвечало за обслуживание кораблей, маяков и критически важных элементов обороны Оркнейских островов — это было необходимо, учитывая близость часто враждебного шотландского материка.
Генеалогия графов Оркнейских охватывает несколько различных норвежских и шотландских линий, начиная с поселенцев-викингов, таких как Рагнвальд Эйстейнссон (умер в 890 г.), возглавившего вместе с норвежским королем Харальдом Прекрасноволосым экспедицию против викингов Оркнейских и Шетландских островов, которые превратились в простых разбойников и пиратов, совершавших набеги на Норвегию. На сегодняшний день графами Оркнейских и Шетландских островов являются представители уже шотландской династии из рода Гамильтонов, но никакого отношения к островам они уже не имеют, кроме самого титула…
На заметку. Согласно легендам, Рагнвальд Эйстейнссон был отцом некоего легендарного викинга Хрольфа Пешехода, захватившего у французского короля часть его владений и основавшего там герцогство Нормандия под латинизированным именем Ролло (ум. 930 г.). Однако французские историки с этим не согласны и считают, что отцом Ролло был известный датский или норвежский ярл по имени Кетиль Плосконосый (норвежский король Мэна и Островов).
Но по мере ослабления Норвегии и усиления Шотландии Оркнейские и Шетландские острова в конечном итоге попали под шотландское влияние в 1468 и 1469 годах соответственно, после того как были заложены королем Норвегии Кристианом I в качестве залога за королевское приданое королю Шотландии Якову III в обмен на приданое для своей дочери Маргарет. Но по-настоящему они оказались под шотландским управлением только в 1581 году, с приходом к власти графов Стюартов…
На заметку. Интересно, что это приданое так и не было выплачено, и некоторые историки утверждают, что Оркнейские и Шетландские острова должны оставаться норвежскими. И многие островитяне разделяют это мнение, когда еще в 2023 году член Совета Оркнейских островов внес предложение о проведении референдума, который мог бы вернуть острова под норвежский контроль. В целом, неудивительно, что и Оркнейские, и Шетландские острова по своей самобытной культуре больше напоминают скандинавские, нежели шотландские.
Сегодня Оркнейские и Шетландские острова являются частью Соединенного Королевства. Однако в Средние века они находились под суверенитетом Норвегии, но также были тесно связаны и с шотландским королевством. Таким образом, эти острова получили различные культурные влияния, что придало им уникальный исторический фон и самобытность, а их норвежская история содержится в более широком повествовании о периоде величия Норвегии в Высоком Средневековье. Ну а близость к Шотландии была одним из главных факторов передачи островов шотландской короне в XV веке…
Фото слева: витраж с изображением принцессы Маргарет и Якова III Шотландских в ратуше Леруика. Судя по всему, они изображены отвернутыми друг от друга, поскольку их брак был недолгим и несчастливым! Фото справа: ратуша города Леруика
И отделенные от материковой части Великобритании враждебным Северным морем, эти шотландские острова по-прежнему играют ключевую роль в повседневной жизни…
Богатое наследие викингов Оркнейских и Шетландских островов восходит к столетиям правления скандинавов (ок. 800–1472 гг.), оставив глубокий след в топонимах, особом языке — норнском диалекте, просуществовавшем вплоть до XIX века, традициях, таких как шетландский Up Helly Aa, и физических местах, как выдающийся памятник норманнской архитектуры, построенный в романском стиле — собор Святого Магнуса на Оркнейских островах.
На заметку. Язык скандинавских поселенцев назывался норн, это была форма древнескандинавского языка, на котором говорили на Шетландских и Оркнейских островах примерно до 300 лет назад. Последней, кто, как считается, говорил на этом языке, была женщина по имени Джинни Раттер, умершая в 1926 году…
Помня о своей богатой истории, в Леруике, столице Шетланда, местные жители нашли уникальный способ отдавать дань глубоко укоренившемуся скандинавскому влиянию на культуру и историю Шетландских островов, ежегодно в последний вторник января проводят викингский фестиваль Up Helly Aa. Это зрелищный огненный фестиваль викингов, посвященный скандинавскому наследию, включает ночные факельные шествия, театральные костюмы и ночное сожжение викингского драккара, кульминацией которого становится грандиозная вечеринка.
Фестиваль Up Helly Aa знаменует собою конец зимы костюмированными факельными шествиями, где каждый участник шествия несет пылающий факел, и заканчивается сожжением имитации викингского драккара. Эти фестивали проходят каждый год с января по март и отмечают возвращение света после долгой зимы
Хотя политическая власть переходила из рук в руки в 1400-х годах, а норвежская культура, язык (норн) и правовая система постепенно угасали на протяжении последующих столетий, сильное норвежское наследие остается ключевой частью идентичности этих островов до сих пор…
Конец Эпохи викингов
В большинстве учебников говорится, что Эпоха викингов закончилась в сентябре 1066 года битвой англосаксов с норвежским королем Харальдом Суровым при Стамфорд-Бридже, но это очень англоцентричный взгляд! Можно утверждать, что эпоха викингов продолжалась гораздо дольше на Шетландских островах, а некоторые даже говорят, если уж совсем преувеличивать, что до начала Малого ледникового периода года (XIII столетие)...
И закончить бы хотелось цитатой из книги The New History of Orkney историка Оркнейских островов Уильяма П. Л. Томсона, где он комментирует довольно предвзятые взгляды своих предшественников на историю островов:
Мечи Сверд-и-Фьелль (норв. Sverd i Fjell) — три огромных меча эпохи викингов, воздвигнутых в 1983 году недалеко от Ставангера в память о последней победе короля Харальда Прекрасноволосого, когда он объединил всю Норвегию под одной короной около 872 года. Самый большой меч символизирует победоносного Харальда, а два меньших меча — побежденных мелких королей. Памятник также символизирует мир, поскольку мечи вбиты в твердую скалу, поэтому их никогда нельзя будет вынуть. Скульптор Фриц Рёд
Информация
*Дал Риата - гэльское морское королевство, существовавшее с конца V по IX века и простирающееся вдоль Северного пролива, включавшее в себя части северо-восточной Ирландии и западной Шотландии. Жители этого королевства были известны под латинским термином Scots, первоначально использовавшийся римлянами для обозначения гэльских налетчиков. Эта этническая группа в конечном итоге дала свое название стране Шотландии.
*Пикты - древний народ, населявший территорию современной Шотландии и известный у римлян как «Раскрашенные». Они славились своим сопротивлением захватчикам, татуировками, уникальными резными камнями и были грозными воинами. Доминируя в Шотландии в период Темных веков, они создавали свои «королевства», противостояли римлянам и в конечном итоге слились с гэлами, а их язык и самобытная идентичность к XI веку полностью исчезли.
*Гэлы - это этнолингвистическая группа, коренное население Ирландии, Шотландии и острова Мэн, известная тем, что говорит на гэльских языках и разделяет кельтскую культуру, происходящую от древних народов, которые расселились из Ирландии через Ирландское море. В V–VI веках часть гэлов мигрировала в Северную Британию, где основала племенной союз (королевство) Дал Риата, а в 843 году - королевство Алба и дала своё имя Шотландии, позже объединив страну
Информация