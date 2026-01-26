«Превосходная мобильность и защита»: Румыния получила бронеавтомобили Cobra II

«Превосходная мобильность и защита»: Румыния получила бронеавтомобили Cobra II

В ноябре 2024 года Румыния заключила с турецкой компанией Otokar контракт стоимостью €857 млн на поставку 1059 бронеавтомобилей Cobra II 4×4. 278 экземпляров должны быть поставлены напрямую, остальные с середины 2026 года должны собираться на базе предприятия в городе Медиаш (СП Otokar и местной компании Automecanica Mediaș) с проектной мощностью завода 1,5 машин в день.

Программа столкнулась с трудностями, в том числе с задержками в поставках бронеавтомобилей из Турции и со срывом сроков по подготовке к локальному производству машин в Румынии. В настоящее время идут тяжбы между сторонами, но вопрос фактически решён в пользу Бухареста. Otokar официально подтвердила, что выплатит компенсацию в размере $45,1 млн, но, согласно схеме «плати, но спорь», подала иск об аннулировании претензий.



Cobra II армии Румынии с защищённой турелью, вероятно, в версии БТР:



После получения техники из Турции в «базовой» технической комплектации в Румынии, в Медиаше, осуществляется их адаптация под требования Минобороны – монтаж вооружения, средств связи и управления, специального оборудования.

На днях румынская армия сообщила о принятии на вооружение первых экземпляров Cobra II, хотя точный размер партии не разглашается.

На данный момент определена спецификация 951 бронеавтомобиля. Они будут представлены в 9 версиях: 699 БТР (для перевозки пехоты), 20 машин разведки, 2 с дистанционно управляемой башней, 79 противотанковых машин (оснащены ПТРК Spike), 1 самоходный миномёт 120 мм, 84 самоходных миномёта 81 мм, 13 машин РХБЗ, 28 машин инженерной разведки, 25 машин медицинской эвакуации.



Otokar позиционирует свой продукт в качестве одного из лучших технических решений для современного поля боя.

Cobra II представляет собой модульную платформу с превосходными ТТХ – выдающейся мобильностью, высокой баллистической и противоминной защитой, увеличенной грузоподъёмностью и большим внутренним объёмом.

Как пояснили румынские военные, «это лёгкая машина, имеющая 2-й тактический уровень бронирования», то есть Cobra II способна выдержать попадание бронебойной пули патрона 7,62х39 мм и подрыв 6 кг ВВ.

  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 09:48
    Как пояснили румынские военные, «это лёгкая машина, имеющая 2-й тактический уровень бронирования», то есть Cobra II способна выдержать попадание бронебойной пули патрона 7,62х39 мм и подрыв 6 кг ВВ.

    Кто же не слышал о «славных» победах румынских военных...После британских - самые первые...
    Появилась Cobra II, способная выдержать...
    Так присылайте их, витии,
    На украинские поля,
    Покуда сыновья России
    К вам не пришли за ними...!
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 09:50
    И к чему нищим румынам такие деньги тратить, когда концепция войн глобально пересматривается. Для доставки мяса на передок, бронированная техника вполне подходит.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:35
      Цитата: Младший рядовой
      И к чему нищим румынам такие деньги тратить, когда концепция войн глобально пересматривается.
      Кто сказал что Румыны могут учится на чужих ошибках? А может как раз срыв контракта и произошел по причине того что передумали покупать, но спихивают все на турок, нашли слабое место в контракте.
    2. Shiva83483 Звание
      Shiva83483
      -1
      Сегодня, 12:38
      дык румыны же....потомки ссыльных с римской империи и даков....дефицит иода в детстве, скудное питание, тяжелая наследственность....там исчо и полк коммандос где то шхерится...УЖОС, одним словом
  3. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +2
    Сегодня, 10:17
    До боли знакомые размерности, конфигурации. В 80-х, 90-х журнал "За рулëм" писал об авто с поразительно сходными "обводами" для гонок в пустынях... Без брони, конечно (но, с защитой по всему днищу от дорожных, внедорожных сюрпризов)...
    Если кто помнит,знает, - поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
    Помниться, даже модельку начал строить...
    1. Юджин-Евгений Звание
      Юджин-Евгений
      0
      Сегодня, 11:47
      Возможно, Lamborghini LM002
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Младший рядовой
    И к чему нищим румынам такие деньги тратить
    Генералам красиво потусоваться
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:38
    Зачем 1000 ББМ Румынии ? Чисто теоретически для такой страны ,это очень до хрена
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +1
      Сегодня, 11:13
      Цитата: APASUS
      Зачем 1000 ББМ Румынии ? Чисто теоретически для такой страны ,это очень до хрена

      В UA могут появиться под иным брэндом по мутным схемам...
  6. hohol95 Звание
    hohol95
    -2
    Сегодня, 10:39
    Помнится и у грузин в 2008 году были турецкие "Кобры".
    Не помогли... они им.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 10:48
      там были предыдущей модели
      1. hohol95 Звание
        hohol95
        +1
        Сегодня, 10:51
        В 2008 году были те модели.
        И их турки очень нахваливали.
        И новые модели расхваливают.
        Итальянцы "Ивеко" свои очень расхваливали...
        А они в снегу застревали!
        А так "Ивеко" очень хороший итальянкий бронеавтомобиль.
        Был.
        1. faiver Звание
          faiver
          -1
          Сегодня, 10:55
          А они в снегу застревали!
          - зато противоминная защита неплохая, чего на "Тигре" считай что нет...
          бронеавтомобили Cobra II выпускаются с 2013 года
          1. hohol95 Звание
            hohol95
            0
            Сегодня, 11:00
            У "Ивеко" была хорошая противоминная защита?
            Это итальянцы написали?
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 11:02
              нет, это наши написали, по итогам опыта эксплуатации ........
              1. hohol95 Звание
                hohol95
                0
                Сегодня, 11:06
                Где можно сию информацию прочесть?
                Главное, где испытывали?
                1. faiver Звание
                  faiver
                  -1
                  Сегодня, 11:08
                  Не помню, года два назад читал, опыт боевой эксплуатации в Сирии и на Украине
                  1. hohol95 Звание
                    hohol95
                    +1
                    Сегодня, 11:12
                    В Сирию гоняли "Ивеко".
                    Неслыхал такого.
                    Два итальянских автомобиля, закупленные по просьбе российского военного ведомства «КАМАЗом» якобы для проведения испытаний, итальянцы не разрешили ни отстрелять, ни подорвать. Характеристики машины и ее стойкость якобы показывались во время визита бывшего министра обороны РФ А. Сердюкова в Больцано (Италия) весной 2010 г. 
              2. hohol95 Звание
                hohol95
                +1
                Сегодня, 11:15
                Как следует из решения заместителя Министра обороны Российской Федерации Ю.И. Борисова от 7 декабря 2012г. проведенные в 2010 г. определительные испытания показали несоответствие автомобилей IVECO техническим условиям ТУ 45 14-045-08499985-2011 по 32% проверенным показателям, 28% в основном соответствующим и лишь 40% соответствующим ТТЗ. При этом испытания автомобилей IVECO на противоминную и баллистическую защиту, защиту от поражающих факторов ОМП, малозаметности в радиолокационном диапазоне на территории Российской Федерации не проводились.
                1. faiver Звание
                  faiver
                  0
                  Сегодня, 11:17
                  В Сирию гоняли "Ивеко".
                  Неслыхал такого.
                  1. hohol95 Звание
                    hohol95
                    0
                    Сегодня, 11:22
                    Значит гоняли.
                    В 2012 из РФ в Сирию Т-62 отправляли.
                    1. faiver Звание
                      faiver
                      0
                      Сегодня, 11:31
                      вот что нашел здесь:
                      https://topwar.ru/160183-pojavilis-foto-podorvannoj-rossijskoj-rysi-v-sirii.html
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 10:52
    Не вижу причин для ерничества, нормальная ББМ, превосходит наш "Тигр", ну это логично - ему уже больше 20 лет....
    Ну и не дешевая...
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 11:55
    809254 €chaque vehicule ...
    C'est quand même cher , non ?
  9. flint Звание
    flint
    -1
    Сегодня, 13:10
    Гореть от дронов будет как и все остальные, только стоит при этом немеряно.