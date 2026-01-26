«Превосходная мобильность и защита»: Румыния получила бронеавтомобили Cobra II

В ноябре 2024 года Румыния заключила с турецкой компанией Otokar контракт стоимостью €857 млн на поставку 1059 бронеавтомобилей Cobra II 4×4. 278 экземпляров должны быть поставлены напрямую, остальные с середины 2026 года должны собираться на базе предприятия в городе Медиаш (СП Otokar и местной компании Automecanica Mediaș) с проектной мощностью завода 1,5 машин в день.Программа столкнулась с трудностями, в том числе с задержками в поставках бронеавтомобилей из Турции и со срывом сроков по подготовке к локальному производству машин в Румынии. В настоящее время идут тяжбы между сторонами, но вопрос фактически решён в пользу Бухареста. Otokar официально подтвердила, что выплатит компенсацию в размере $45,1 млн, но, согласно схеме «плати, но спорь», подала иск об аннулировании претензий.Cobra II армии Румынии с защищённой турелью, вероятно, в версии БТР:После получения техники из Турции в «базовой» технической комплектации в Румынии, в Медиаше, осуществляется их адаптация под требования Минобороны – монтаж вооружения, средств связи и управления, специального оборудования.На днях румынская армия сообщила о принятии на вооружение первых экземпляров Cobra II, хотя точный размер партии не разглашается.На данный момент определена спецификация 951 бронеавтомобиля. Они будут представлены в 9 версиях: 699 БТР (для перевозки пехоты), 20 машин разведки, 2 с дистанционно управляемой башней, 79 противотанковых машин (оснащены ПТРК Spike), 1 самоходный миномёт 120 мм, 84 самоходных миномёта 81 мм, 13 машин РХБЗ, 28 машин инженерной разведки, 25 машин медицинской эвакуации.Otokar позиционирует свой продукт в качестве одного из лучших технических решений для современного поля боя.Как пояснили румынские военные, «это лёгкая машина, имеющая 2-й тактический уровень бронирования», то есть Cobra II способна выдержать попадание бронебойной пули патрона 7,62х39 мм и подрыв 6 кг ВВ.

