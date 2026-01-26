20-я армия мира: Global Firepower оценил плюсы и уязвимости ВСУ

Украина оказалась на 20-м месте в рейтинге самых мощных армий мира по версии Global Firepower – цифра, которая на первый взгляд выглядит внушительно, но при ближайшем рассмотрении оставляет больше вопросов, чем ответов. В тройке лидеров все без изменений: США, Россия и Китай.

Авторы рейтинга подчеркивают «масштаб и боеспособность» ВСУ, численность личного состава и резерва, а также наличие военной техники. Отдельной строкой проходит активное применение беспилотников – сегодня это один из немногих сегментов, где Украина действительно выстроила массовое использование. В плюс также записали развитую железнодорожную сеть, наличие угледобычи и высокий уровень оборонных расходов.



Но здесь же начинаются и нюансы. Среди ключевых проблем ВСУ аналитики называют слабость военного и гражданского флота, дефицит авиации и высокую зависимость от внешних поставок топлива. Последний пункт особенно показателен: армия, ведущая затяжные боевые действия, критически зависит от логистики, которая находится вне ее контроля.

Украину обогнали Египет, Бразилия, Индонезия и Иран, а также Германия и Испания – страны с куда меньшей численностью войск, но более устойчивой экономикой, собственной промышленной базой и автономной системой снабжения.

В итоге одна из самых многочисленных армий Европы остается лишь двадцатой в мире, потому что в современной войне решает не только количество солдат, но и то, насколько долго страна способна обеспечивать их всем необходимым без внешней помощи.
  1. роман66 Звание
    роман66
    +9
    Сегодня, 10:32
    И, хоть одна из вышестоящих, готова с лохлами сойтись, в нечестном поединке?
    1. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +3
      Сегодня, 11:12
      Думаю что с безлимитным железом и финансированием шансы у них неплохие.
    2. Рязанец87 Звание
      Рязанец87
      -1
      Сегодня, 12:59
      Если в порядке "чистого эксперимента" - было бы любопытно посмотреть на противостояние ВСУ и польской армии. Европейскую армию украинцы сейчас раскатают любую, разве что немцы подергаются.
      Против Израиля было бы тоже интересно. У евреев авиация тотально сильнее, но вот сухопутная армия обленилась и избаловалась изрядно.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Рязанец87
        было бы любопытно посмотреть на противостояние ВСУ и польской армии

        Военные действия Польша начнёт с того, что перекроет поставки техники, боеприпасов и амуниции для Украины через свою территорию. После чего результат будет немного предсказуем.

        Цитата: Рязанец87
        Европейскую армию украинцы сейчас раскатают любую

        Ага, при условии, что Европа продолжит помогать Украине деньгами и оружием. Что выглядит довольно фантастично.
      2. Rafaello Звание
        Rafaello
        +1
        Сегодня, 13:38
        Да бросьте вы, этот рейтинг не учитывает массу критических факторов, которые на самом деле решают исход на ТВД (театре военных действий). В расчетах ведь фигурируют те колоссальные вливания со стороны стран вроде Польши, которые стали решающими для выживания Украины.
        ​Без этих сотен танков и артиллерийских систем Киев бы давно проиграл эту войну. Получается, рейтинг приписывает Украине то, что ей передала Варшава. Если вычеść из этого уравнения все польские поставки, сразу станет ясно, что "украинский король-то голый
  2. Neutral Neutral Звание
    Neutral Neutral
    -2
    Сегодня, 10:34
    В статье упущен важный нюанс: склонность командования ВСУ и бывш Укры к пиар-акциям любой ценой, это приводит к многотысячным потерям ради условного фото на фоне "Пятёрочки" - а такая "стратегия" должна снимать в рейтинге ещё позиций 50 как минимум.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 10:47
      Украина оказалась на 20-м месте в рейтинге

      Ну зато, 1-е место среди армий Европы, по крайней мере они так считают. Пусть будет так.
      1. Rafaello Звание
        Rafaello
        +1
        Сегодня, 13:46
        Вы в этом уверены?
        Неужели кто-то всерьез полагает, что в гипотетическом столкновении Украина смогла бы одолеть немецкую, французскую, польскую или британскую армию?
        ​Я бы поставил на то, что любая из них на голову выше ВСУ, если вынести за скобки те колоссальные вливания, которые позволили искусственно раздуть украинский потенциал. Ведь именно за счет этих донаций — и в плане бюджета, и в плане количества техники — Киев сейчас так "красиво" смотрится в различных рейтингах. Если убрать этот внешний фактор, реальный расклад сил будет выглядеть совершенно иначе
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 13:54
          Rafaello
          Вы в этом уверены?

          Пусть как хотят пиарятся, жалко что ли. Ну хотят они быть первыми в борще, варениках, військових та зброї. Чем бы не тешились кастрюлеголовые. lol
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 10:51
      Neutral Neutral
      упущен важный нюанс: склонность командования ВСУ и бывш Укры к пиар-акциям любой ценой

      Этим страдают многие страны, как же тут без пиара. Мы вот тоже переоценили способности нашей армии, а теперь лихорадочно восполняем недостатки и пробелы.
    3. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Neutral Neutral
      В статье упущен важный нюанс: склонность командования ВСУ и бывш Укры к пиар-акциям любой ценой,

      К воровству средств . За 300 миллиардов $ у ВСУ должны быть импортными даже носки !
      1. Neutral Neutral Звание
        Neutral Neutral
        +1
        Сегодня, 11:26
        Всё уже украдено до них.
  3. Arzt Звание
    Arzt
    0
    Сегодня, 10:38
    Украина оказалась на 20-м месте в рейтинге самых мощных армий мира по версии Global Firepower – цифра, которая на первый взгляд выглядит внушительно, но при ближайшем рассмотрении оставляет больше вопросов, чем ответов. В тройке лидеров все без изменений: США, Россия и Китай.

    Конечно, вопросов много. Главный - почему 2-я армия мира так долго возится с 20-й? wink
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Сегодня, 10:44
      Потому что 2-я армия не воюет с 20-ой, а проводит спецоперацию против блока НАТО, и что характерно - успешно. Напомню, в этом блоке и 1-я и 20-я армии.
    2. Neutral Neutral Звание
      Neutral Neutral
      +5
      Сегодня, 11:28
      Потому что 20-й поставляют оружие, разведданные, медикаменты, финансирование бюджета, наёмников, оборудование для энергетики. В то время как 2-я - воюет строго на свои, с санкциями, актами пиратства и т.п.
      1. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        -1
        Сегодня, 13:00
        воюет строго на свои, с санкциями, актами пиратства и т.п.

        с иранскими и китайскими беспилотниками, корейскими снарядами и серыми старлинками. И это, скажем так, добровольцами из КНДР, Кубы и многих других интересных мест.
  4. Pulse Звание
    Pulse
    +1
    Сегодня, 10:44
    Армия у которой только из своего солдаты( и наемников туча).Вооружение всё из-за бугра,бк,топливо,БПЛа,снаряжение и амуниция...
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 11:04
    Global Firepower не учитывает современный/недавний боевой опыт армий.
    А это - один из главных факторов.
    "Обстреляна" армия, или нет.
    Неучтенный "недавний боевой опыт" сводит на нет весь рейтинг.
  6. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    +2
    Сегодня, 11:04
    20-я? Непорядок. Должна быть максимум 50-й. А лучше вообще ликвидировать её нафиг, вместе с квазистраной.
    1. Rafaello Звание
      Rafaello
      0
      Сегодня, 13:50
      Да, рейтинг является «мертвым и сухим», потому что не отражает ключевые элементы и не учитывает, например, откуда берутся деньги на финансирование войны или покупку оборудования.
  7. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    -1
    Сегодня, 11:39
    Если брать в расчет сухопутную армию и обычные вооружения - ВСУ сейчас и в топ-10 войдут без проблем.
    Основные слабые стороны:
    - зависимость
    по ряду критически важной номенклатуры (боеприпасы, снаряжение) от зарубежных поставок. Прекращение поставок уже через 3-4 месяца вызовет системный кризис украинской армии, возможно и раньше при интенсивных боевых действиях;
    зависимость от зарубежных систем обеспечения связи и разведки;
    от поставок зарубежных систем ПВО;
    - "зоопарк" техники, зачастую устаревшей, что затрудняет ее эксплуатацию;
    - достаточно слабая численно пилотируемая авиация, использующая устаревшие модели самолетов различных типов;
    - заметный разрыв с качестве подготовки и мотивации различных подразделений - ТРО остается слабым местом;

    Сильные стороны:
    - наиболее многочисленная сухопутная армия Европы, имеющая колоссальный боевой опыт против регулярного противника;
    - имеются идейно мотивированные и хорошо обученные подразделения, цементирующие ВСУ;
    - в целом, достаточно молодой и энергичный офицерский корпус, подготовленный уже вне позднесоветских методик;
    - развитие и опыт применения беспилотных систем "поля боя" - беспрецедентный, тут ни одна армия НАТО и близко не стояла, даже американцы отстают, пожалуй.
    - высокий уровень цифровизации элементов боевого управления (типа "Крапивы");
    - возможность собственного военного производства, включая высокотехнологичные изделия;
    - развитая военная инфраструктура, частично оставшаяся от СССР (та же аэродромная сеть).

    Это так, навскидку. В целом, ВСУ - очень серьезный противник, при сохранении внешней поддержки - фактически равный для российской армии.
  8. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    0
    Сегодня, 12:05
    Цитата: frruc
    Ну зато, 1-е место среди армий Европы, по крайней мере они так считают. Пусть будет так.

    Эт вы сейчас так завуалированно орков в угро-монголы записали? Типа "Россия не Европа"? Или это у вас случайная описка и когда за вами КГБ приедет, вы всё объясните? /ржёт/ :)
  9. flint Звание
    flint
    0
    Сегодня, 12:51
    Тут несколько двойственная оценка. С поддержкой всего запада всу будут выше многих и легко войдут в 10-ку, но убрав эту поддержку всё сразу рухнет в считанные месяцы. Воевать бесплатно, без оружия, продовольствия и боеприпасов, да еще без топлива и энергетики сильно затруднительно.