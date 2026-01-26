20-я армия мира: Global Firepower оценил плюсы и уязвимости ВСУ
Украина оказалась на 20-м месте в рейтинге самых мощных армий мира по версии Global Firepower – цифра, которая на первый взгляд выглядит внушительно, но при ближайшем рассмотрении оставляет больше вопросов, чем ответов. В тройке лидеров все без изменений: США, Россия и Китай.
Авторы рейтинга подчеркивают «масштаб и боеспособность» ВСУ, численность личного состава и резерва, а также наличие военной техники. Отдельной строкой проходит активное применение беспилотников – сегодня это один из немногих сегментов, где Украина действительно выстроила массовое использование. В плюс также записали развитую железнодорожную сеть, наличие угледобычи и высокий уровень оборонных расходов.
Но здесь же начинаются и нюансы. Среди ключевых проблем ВСУ аналитики называют слабость военного и гражданского флота, дефицит авиации и высокую зависимость от внешних поставок топлива. Последний пункт особенно показателен: армия, ведущая затяжные боевые действия, критически зависит от логистики, которая находится вне ее контроля.
Украину обогнали Египет, Бразилия, Индонезия и Иран, а также Германия и Испания – страны с куда меньшей численностью войск, но более устойчивой экономикой, собственной промышленной базой и автономной системой снабжения.
В итоге одна из самых многочисленных армий Европы остается лишь двадцатой в мире, потому что в современной войне решает не только количество солдат, но и то, насколько долго страна способна обеспечивать их всем необходимым без внешней помощи.
