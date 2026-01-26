Глава МИД Турции назвал основную ошибку Евросоюза последних лет

5 315 10
Глава МИД Турции назвал основную ошибку Евросоюза последних лет

Выступление главы МИД Турции Хакана Фидана в Давосе стало редким примером откровенного разговора о том, куда именно дрейфует современный мир. По его словам, если бы Турция и Великобритания в свое время вошли в ЕС, у Европы появился бы собственный «центр тяжести». Теперь же континент вынужден оглядываться на сверхдержавы – США, Китай и Россию – и подстраиваться под их повестку.

Фидан прямо предостерег Вашингтон от удара по Ирану, отметив, что санкционное давление и без того наносит иранской экономике колоссальный ущерб.



Отдельный акцент Фидан сделал на Газе. Анкара готова участвовать в международных силах стабилизации, но только при наличии широкой договоренности.

По сути, речь идет о попытке Турции предложить альтернативную модель региональной политики. Не «новую Османскую империю», а объединение национальных государств, которые сами берут ответственность за безопасность, экономику и борьбу с терроризмом. Как отметил Фидан, ожидание внешнего гегемона почти всегда заканчивается тем, что проблемы решаются не так и слишком высокой ценой.

По мнению Анкары, Евросоюз так и не вышел за рамки политики идентичности, а потому вступление Турции туда фактически закрыто. В результате Европа остается без восточного и западного «якоря» безопасности, а региональные игроки – Турция, Иран, арабские страны – все активнее ищут собственные форматы взаимодействия.
10 комментариев
Информация
  1. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 10:42
    у Европы появился бы собственный «центр тяжести».

    Может для Турции это счастье, что она не вошла в ЕС.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 12:38
      По его словам, если бы Турция и Великобритания в свое время вошли в ЕС, у Европы появился бы собственный «центр тяжести».
      Теперь же континент вынужден оглядываться на сверхдержавы – США, Китай и Россию – и подстраиваться под их повестку.

      И в чём бы именно этот "центр тяжести" при вхождении Турции и Великобритании в ЕС тогда бы конкретно заключался именно для Турции?

      Известно, что каждому "центру тяжести" в глобалистском смысле необходимо:
      1. Своя собственная мировая валютная система. Своей мировой валютной системы у Турции нет! Где Турция таковую может взять? Например, в Великобритании. Но Банки Великобритании подчинены Лондон Сити так, что даже свободный проход на территорию Лондон Сити королям Великобритании закрыт - нужно спрашивать им разрешения у руководства Лондон Сити. ИТОГО. Лондон Сити - это в Великобритании государство в государстве!

      2. Всякий "центр тяжести" - помимо финансово-экономической составляющей - держится ещё и на какой-либо наднациональной идеологии - религиозной или атеистической.
      Здесь для Турции в мусульмизированных сионо-глобалистами странами: в Великобритании и в странах ЕС - действительно полное раздолье! Замещение коренного европейского населения на мусульман с азиатским и африканским этническим и культурным кодом в этих странах идёт полным ходом!

      3. В военном отношении. Речь на данном историческом этапе может идти у Турции только исключительно в продолжении её прежней реваншистской национальной политики возрождения Османской империи. Однако при этом для достижения Турция согласно заявлению в турецком МИД, устремилась к расширению своего потаённого паразитарного влияния Турции на Великобританию для создания союза Турции с Великобританией и со стран ЕС в реализации турецких паразитарных национал-союзнических интересах и национал-геополитических целей.

      ИТОГО. Ни о каком реальном противостоянии против США у МИД Турции речь не идет, поскольку п. 1 (см. выше) по дедолларизации американской валюты не выполняется на практике ни в Великобритании, ни в странах ЕС, ни в самой Турции!
      И потому идея МИД Турции о создании якобы собственного "центра тяжести" против США, России и Китая в союзе Турции с Великобританией и странами ЕС - это чистой воды национал-политическая манипуляция, актором (заинтересованной стороной) которой по-прежнему является только сама национал-реваншистская Турция.!
  2. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    Сегодня, 10:48
    Чья бы корова мычала! sad Но хитрая феска. Так и тянет их половить рыбку в мутной воде.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:50
      Грех осуждать - открылось окно возможностей - хватай, до чего дотянешься
      1. Пленник Звание
        Пленник
        -2
        Сегодня, 10:57
        Хитрость- хитростью, но и о своих клешнях этим хитрозадам следовало бы помнить. Если слишком много и громко орать в джунглях, то можно привлечь внимание тигра. sad
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 11:46
          то можно привлечь внимание тигра
          - сидя в бронемобиле с пулеметом можно и поорать.... bully
    2. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 11:43
      Так и тянет их половить рыбку в мутной воде.
      - а кого не тянет?
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 10:52
    Турция пытается тянуть одеяло на себя ,Эрдоган строит новый исламский мир. Так что Турции еще повезло что не стали членами ЕС.Хотя роль лидера подразумевает под собой денежный запас ,а тут у турков проблемы
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 11:27
    ЕС на самом деле не такая уж и привлекательная организация, что б стремиться в нее вступить.
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 11:49
    Фидан прямо предостерег Вашингтон от удара по Ирану

    Уже смешно! Прям в Вашингтоне затряслись от страха!