ВСУ используют мины-«кирпичи»

Противник старается совершенствовать свои взрывные устройства в плане использования военной хитрости. Основная задача – сохранить значительную поражающую силу при попытке замаскировать СВУ так, чтобы было крайне трудно понять (визуально), что перед тобой – мина.

Один из вариантов такой маскировки – под газосиликатный блок или кирпич.



Украинские военные используют при создании взрывного устройства гильзу (чаще всего 30-мм) и электронный взрыватель. Реагирует он на изменение как положения, так и показателей магнитного поля. Также – на удар (прямое механическое воздействие).

Эксперты предполагают, что противник использует для снаряжения этого «кирпичного» СВУ взрыватели от боеприпасов ИБМ «Остин».



Обычными такими СВУ противник минирует здания, завалы, чтобы нанести поражение российским штурмовикам, пехоте. Есть случаи минирования «кирпичами» и обочин дорог.

О соблюдении каких-либо «противоминных» конвенций речи давно не идёт.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 10:37
    Нам ума хватило не подписывать эту Конвенции.Мы что подписываем - обязательно выполняем .
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +9
      Сегодня, 10:40
      Давно пора на законодательном уровне подписать, если противник не выполняет те же самые условия то и мы оставляем за собой право не соблюдать.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 10:43
      Нужен показательный высотный (подчеркиваю высотный ) ядерный взрыв над территорией 404, заражения местности не будет, выйдет из строя вся электроника, звуковая волна и присутствие второго солнца произведут неизгладимое впечатление на селюков...... я так понял переговоры-разговоры ни к чему не привели и вряд ли приведут, а война вот вот пойдет на пятый год стремясь к бесконечности, требуется более решительное воздействие на врага.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 10:46
    ВСУ используют мины-«кирпичи»
    Засунуть бы какому-нибудь хихлу этот кирпич в дупу!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 10:56
    Афганская школа есть, там очень хорошо учили. Все что вызывает хоть малейшее сомнение ,не брать в руки. Все что можно, дергать кошкой
    1. Андрей_и_К Звание
      Андрей_и_К
      +3
      Сегодня, 11:06
      все кирпичи не перетаскаешь...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:40
        Цитата: Андрей_и_К
        все кирпичи не перетаскаешь...

        Есть ряд безоговорочных принципов. Кирпичи лежат кучкой у дороги .В стране где идет война ,кто то стройкой занялся ? И таких принципиальных моментов сотни .Внимательность к деталям ,самое главное качество
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 12:35
    Бандерлог, по своей гадливости, это уникальное двуногое существо, которое делает нежизнеспособным всё, до чего дотянутся его поганые ручонки. Перевоспитать его невозможно, возможно только уничтожить.
    Эти "сюрпризы" ещё и после войны, годами будут тормозить все работы по восстановлению населённых пунктов.
  5. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 12:36
    Предлагаю в ответ - закидывать заминированные дрова и куски угля. Для протопки печей- буржуек.