ВСУ используют мины-«кирпичи»

Противник старается совершенствовать свои взрывные устройства в плане использования военной хитрости. Основная задача – сохранить значительную поражающую силу при попытке замаскировать СВУ так, чтобы было крайне трудно понять (визуально), что перед тобой – мина.Один из вариантов такой маскировки – под газосиликатный блок или кирпич.Украинские военные используют при создании взрывного устройства гильзу (чаще всего 30-мм) и электронный взрыватель. Реагирует он на изменение как положения, так и показателей магнитного поля. Также – на удар (прямое механическое воздействие).Эксперты предполагают, что противник использует для снаряжения этого «кирпичного» СВУ взрыватели от боеприпасов ИБМ «Остин».Обычными такими СВУ противник минирует здания, завалы, чтобы нанести поражение российским штурмовикам, пехоте. Есть случаи минирования «кирпичами» и обочин дорог.О соблюдении каких-либо «противоминных» конвенций речи давно не идёт.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»