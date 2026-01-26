Арест генералов НОАК связан с попыткой переворота и смещения Си Цзиньпина

Арест генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли связан с попыткой государственного переворота, пишут некоторые российские ресурсы со ссылкой на китайские источники. Официального подтверждения этому нет, что и не удивительно, учитывая некую закрытость Китая от других стран.

По одной из озвученных версий, Чжан Юся и Лю Чжэньли готовили государственный переворот под предлогом «спасения партии и страны». Предполагалось, что после смещения и ареста Си Цзиньпина Китай сменит курс своей внешней и внутренней политики, но в какую сторону — пока неизвестно.



Как заявляется, высокопоставленные генералы попытались арестовать Си Цзиньпина в ночь на 18 января, проведя операцию в пекинском правительственном отеле «Цзинси», однако все с самого начала пошло не по сценарию. Несмотря на то, что заговорщики пытались держать подготовку в тайне, утечка информации все же произошла, поэтому Си Цзиньпин успел организовать контроперацию и арестовать бунтовщиков, а также членов их семей.

По имеющейся информации, аресты заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли могут спровоцировать самую жесткую и масштабную чистку в истории Коммунистической партии Китая.

Впрочем, подтверждений этой информации нет, китайское руководство не намерено выносить сор из избы. Пока Чжан Юся обвиняют в коррупции и работе на американскую разведку.
  1. Lako Звание
    Lako
    +6
    Сегодня, 10:44
    То, что в этих арестах есть политическая подоплека, было понятно сразу. Вопрос только, какой смены курса пытались добиться некоторые личности в руководстве Армии КНР?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +7
      Сегодня, 11:23
      Любой переворот это задница большая. А в такой стране как Китай... 🙄🤢
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 13:54
        Цитата: Мини Мокик
        Любой переворот это задница большая. А в такой стране как Китай... 🙄🤢


        Что-то очень сомнительно, что эти генералы готовили переворот... не те у них ресурсы, чтобы осуществить его + не то время.

        Как по мне это больше антикриз... вот представьте на самой верхушки, в одной из самых закрытых структур, вдруг появляются предатели, которые продали секретную информацию США.. и один из них близкий приближенный Си... какое доверие будет, после этого к Си среди народа ? Если даже такие люди предают, то что говорить о других членах КПК. Вот и сочинили историю, чтобы выглядела партия и верховный председатель не так плохо...

        Пара изменений в истории, вроде как уже не всё так плохо, революционеров взяли, Си на коне... смог вовремя предотвратить революцию.
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 11:36
      Вопрос только, какой смены курса пытались добиться некоторые личности в руководстве Армии КНР?
      Возможно имел место подкуп с целью смены правительства и политического курса по примеру Меченого и официальное обвинение проливает некий свет ...
      Пока Чжан Юся обвиняют в коррупции и работе на американскую разведку.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 13:42
        Цитата: ИВЗ
        официальное обвинение проливает некий свет ...
        Пока Чжан Юся обвиняют в коррупции и работе на американскую разведку.

        А также на польскую, японскую и монгольскую lol
        Универсальное обвинение, причем работающее - население не любит шпионов
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 14:34
        А может наоборот считали что Си недостаточно жёсткий и надо по старому, по Сталински. Но историю пишут победители, поймали японских шпионов, а правды мы не узнаем request
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 10:47
    Ну это уже больше похоже на правду. многим в Китае не понравилась политика Цзиньпина по несменяемости. Раньше по уставу КПК была обязательная сменяемость на посту генсека. Это было бы более предсказуемо, но теперь если что, то потрясения неминуемы...
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +5
      Сегодня, 10:52
      Ничего себе новость...
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 11:07
        Новость да. В тихом омуте...
        Сменяемость у нас привела к власти меченного, что привело к развалу. Да многие скажут время было тяжелое и экономику обрушили. Но сильный лидер который ценит свою родину, не покинет ее и не станет преподавать как развалить страну в университетпх политического противника твоей страны.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +17
          Сегодня, 11:22
          Цитата: Mitos
          Сменяемость у нас привела к власти меченного

          Как раз наоборот - несменяемость привела к меченному.
          1. Wildcat Звание
            Wildcat
            +2
            Сегодня, 11:40
            hi
            Воистину глаголете, Андрей Николаевич!
            good
            Кстати, когда и где ждать продолжение Глаголя?
            feel
    2. frruc Звание
      frruc
      +5
      Сегодня, 11:03
      могут спровоцировать самую жесткую и масштабную чистку в истории Коммунистической партии Китая.

      Все это напоминает историю СССР с конца 30-х. Опять разведки, генералы, и члены их семей. До хорошего это не доведет.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -3
      Сегодня, 11:19
      Konnick
      Сегодня, 10:47

      hi В любом случае, деза это от либерастов разного толка или нет, но подобный сценарий необходимо учитывать в сете угроз от Стреляного Уха из Фашингтона после захвата Мадуро.
      В РФ такая опасность может угрожать Победе ВС РФ в СВО- КТО, когда необходимо единоначалие, концентрация и сплочённость всех российских сил против лженедоЗапада.
    4. Дырокол Звание
      Дырокол
      +4
      Сегодня, 11:53
      Цитата: Konnick
      многим в Китае не понравилась политика Цзиньпина по несменяемости.

      Несменяемость грозит деградацией со всеми вытекающими. Диктатор вынужден окружать себя не умными, а верными.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +2
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Дырокол
        Цитата: Konnick
        многим в Китае не понравилась политика Цзиньпина по несменяемости.

        Несменяемость грозит деградацией со всеми вытекающими. Диктатор вынужден окружать себя не умными, а верными.

        Аналогия напрашивается
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -4
          Сегодня, 11:56
          Цитата: Konnick
          Аналогия напрашивается

          Нам как бы это на руку.
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +5
    Сегодня, 10:50
    Цитата: Lako
    Вопрос только, какой смены курса пытались добиться некоторые личности в руководстве Армии КНР?

    Быть рабами США видимо..и превратить весь Китай в Тайвань.
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      -4
      Сегодня, 11:04
      Это не самый плохой вариант. Самый плохой - ярый национализм и "восстановление исторической справедливости".
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:51
    Какие китайские источники - авторы .С Тайваня ? bully
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +4
      Сегодня, 10:58
      В Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэньли «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +6
        Сегодня, 11:00
        Цитата: Gomunkul
        сообщает агентство «Синьхуа».

        А где о военном перевороте информация ?Фантазии ?
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +2
          Сегодня, 11:10
          Фантазии ?

          Скорее всего.
        2. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          +5
          Сегодня, 12:14
          Приветствую, Андрей hi
          Фантазии ?


          Нет, конечно! laughing У нас есть убойные источники Эта новость отсюда
          сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
        3. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          +2
          Сегодня, 12:17
          А по поводу переворота...
          Скорее коррекция управления
          До последних лет правления Мао ЦВК был полным аналогом ГКО при Сталине — однако пост председателя КНР пустовал и ГКО, которую возглавлял председатель была упразднена вместе с постом председателя КНР в 1975 году. В партии существовал народно-революционный военный совет, почти Реввоенсовет нас в бой ведет, его возглавлял Мао, которого добрые соратники не пускали на пост главы государства.

          После завершения великой культурной — образован привычный нам Центральный военный комитет (совет — калька с английского названия). В случае большой войны он станет, как и ГКО во время Великой отечественной, главным органом управления страной — выбранные туда члены ЦК будут более влиятельными, чем члены Политбюро. Сейчас там, как уже известно, осталось двое - Си Цзиньпин и чистлильщик авгиевых конюшен.


          https://t.me/shuohuaxia/20285
      2. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Сегодня, 11:35
        Минобороны КНР: Китай проводит расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэньли по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона

        https://russian.news.cn/20260124/bde88543f0eb4cffa04cefcae2001e78/c.html
  5. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +6
    Сегодня, 10:51
    Ого, как попытки смещения неугодных западу властей пошли: Венесуэла, Иран, Китай, до этого были Венгрия и Словакия. Только в КНДР все спокойно.
    1. Жека111 Звание
      Жека111
      +1
      Сегодня, 13:58
      Да нет, все отнють не неожиданно.

      Вот вам новость прошлогодняя

      "США планируют разрушить союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей ради давления на президента Владимира Путина, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции."

      Американцы пообещали - и начали выполнять свои обещания
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 10:54
    Китай чем и знаменит ,что ничего не комментирует, откуда инфа ?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 10:58
      В Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэньли «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +2
        Сегодня, 11:01
        Лю Чжэньли связан с попыткой государственного переворота, пишут некоторые российские ресурсы со ссылкой на китайские источники.
        Официального подтверждения этому нет,

        И вообще хотелось бы прочесть ,что именно написала «Синьхуа».
        1. Gomunkul Звание
          Gomunkul
          +2
          Сегодня, 11:12
          В коммерсанте дают вот такую ссылку на первоисточник, в нём ни слова о перевороте.
          https://english.news.cn/20260124/894bc6dde47645ca99ab2e58acbce8a8/c.html
          1. APASUS Звание
            APASUS
            +1
            Сегодня, 12:36
            Цитата: Gomunkul
            https://english.news.cn/20260124/894bc6dde47645ca99ab2e58acbce8a8/c.html

            А теперь что там написано
            высокопоставленные военные чиновники Чжан Юся и Лю Чжэньли были расследованы по подозрению в серьёзных нарушениях дисциплины и закона.

            Тут может быть все что угодно ,жену бьет, взятки берет ,сбил людей на машине
            1. Gomunkul Звание
              Gomunkul
              0
              Сегодня, 12:44
              Вы спрашивали
              что именно написала «Синьхуа».
              я Вам дал ссылку, а что они там могут под указанные формулировки подогнать, это их китайская кухня. hi
              1. APASUS Звание
                APASUS
                0
                Сегодня, 12:47
                Цитата: Gomunkul
                , это их китайская кухня.

                Вот именно ,по этому и написал ,что это ничего не значит. А тем более прошла инфа о перевороте ,сейчас западные СМИ раздуют из него Штирлица
  7. Trapper7 Звание
    Trapper7
    +1
    Сегодня, 11:02
    Предполагалось, что после смещения и ареста Си Цзиньпина Китай сменит курс своей внешней и внутренней политики, но в какую сторону — пока неизвестно.


    Вот это и плохо - Китай в любой момент может стать непредсказуемым гигантом и куда его понесёт - никто не знает. Сегодня мы, хоть и не друзья, но относительно неплохо ладим и сосуществуем. А если завтра там решат, что "незачем покупать, когда можно добывать самим". Вспомнят про Приморский край... и привет.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 11:13
      да там и не забывали Айгунский договор там называют несправедливым к примеру да и Пекинский тоже) а Нерчинский вполне себе кошер laughing
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 11:03
    Параллели с 1937 на лицо! Если бы И. В. Сталин упустил подобный момент ( Си красава!) с "нашим" генералитетом русский язык был сродни латинскому, если даже не ещё более мертвым! sad
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 11:08
    Плох тот генерал который не мечтает о фазенде в Калифорнии
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +3
      Сегодня, 11:21
      Звучит ещё терпимо. Гораздо страшнее было-бы так: тот не генерал, кто не имеет фазенды в Калифорнии.
  10. VikPaS Звание
    VikPaS
    +3
    Сегодня, 11:12
    Вот это новость. И везде тишина. Умеют китайцы всё делать молча.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -3
    Сегодня, 11:12
    Пусть все решает партия и китайский народ, открыто, в виде партийной социалистической демократии
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +4
      Сегодня, 11:53
      Партия, в лице товарища Си и порешает. А народ- то тут каким боком? Про социалистическую демократию смешно. Откуда она в Китае?
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 12:29
        Высшим органом власти Китая является ВСНП и его Постоянный комитет, в ВСНП большинство мест у КПК, Председатель осуществляет текущее руководитство, совместно с ПК ВСНП
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Сегодня, 12:33
          И что? Не все-ли равно как там чего называется? " К"ПК главный регулятор общественных процессов в Китае. А проще говоря надсмотрщик за муравьями,в интересах китайской буржуазии.
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            +1
            Сегодня, 13:01
            ВСНП назначает и снимает Председателя, у него никаких полномочий в отношении ВСНП нет
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              Сегодня, 13:03
              Да мало- ли ,что на бумаге. Интересно посмотреть на этих отважных ,кто председателя снять попробует. Силовые структуры под полным контролем диктатора ,прикормлены и преданы.
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                0
                Сегодня, 14:30
                Лю Щаоци, председатель КНР, был снят со всех постов и исключен из партии в 1968 г.
  12. Feodor13 Звание
    Feodor13
    -4
    Сегодня, 11:18
    Можно не проверять новость.
    Если даже это вброс - значит кому-то это надо и внутри Китая.

    А по ситуации, понятно уже давно: засиделся Си.

    Тут параллели скорее с Турцией, чем с прошлым веком.
    Все-таки сейчас социо-экономические, идеологические условия другие,
    один глобальный интернет уже чего стоит при управлении социумом, народом.
  13. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    Сегодня, 11:38
    Цитата: frruc
    Все это напоминает историю СССР с конца 30-х.

    Если напоминает история СССР конца 30-х ето прекрасно и лучшее для Китая и всего мира.
    Не будет китайского Горбачева и Елцина, не будет китайская перестройка и Китай в союз с свободолюбивими народами в мире победит кандидат мирового гегемона.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 12:28
      Она давно уже там произошла "перестройка",а гегемон главный рынок сбыта китайского барыги.
  14. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 11:54
    Есть смысл "нажать" на тормоза и перестать перепечатывать чужой информационный "бред" в угоду отечественной "пятой колонне", дабы посеять определённую смуту и неуверенность в мозгах отечественного обывателя... Время всё и вся "расставит" по своим местам... Относительно закадычных "друганов" из КНР: у России могут быть, только, два друга и союзника - его Армия и Военно - морской Флот, вкупе, с термоядерным оружием... Всё остальное - банальная политика или, "от лукавого"....
  15. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 11:54
    Если связать все события за прошедшие два года, то почему нет. Чжан Юся последний кого еще не арестовали, чисто из чувства самосохранения он должен был попытаться убрать Си, исход на нары у него был обеспечен во всех вариантах.
  16. sdivt Звание
    sdivt
    +5
    Сегодня, 11:58
    Полагаю, это не отдельно взятое происшествие, а результат череды событий, серии увольнений, начавшихся в 2023–2025 годах, когда из партии были исключены восемь топ-генералов, включая ещё одного зампреда ЦВС — Хэ Вэйдуна.
    А вот уже сама попытка ареста Си Цзиньпина - могла быть ответом группы генералитета на эти перемещения
    Был ли при этом факт шпионажа на иностранные разведки - сложно сказать, пока обвинения весьма стандартны - подрыв доверия, коррупция и прочие "серьёзные нарушения дисциплины и закона" (с)
    Официальный Китай скрытен, не хуже нас)
  17. multicaat Звание
    multicaat
    -4
    Сегодня, 12:03
    выглядит абсурдной попытка переворота. У Китая сейчас большие успехи, люди просто не поддержат перемены.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 12:42
      Там людей раза в три поболе,чем привилегированная каста имущих и их обслуги ,у которых" большие успехи". Так,что большой вопрос.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: multicaat
      выглядит абсурдной попытка переворота. У Китая сейчас большие успехи, люди просто не поддержат перемены.

      Когда кто смотрел на людей? Тем более в капиталистическом Китае?
  18. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 12:04
    Я не знаю, что там произошло, но кто-то точно забрал чемодан.
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 12:28
    Впрочем, подтверждений этой информации нет,

    Тогда зачем ВО ретранслирует это?
  20. IbukiSuika Звание
    IbukiSuika
    +2
    Сегодня, 12:29
    Честно говоря, когда я впервые увидел новости, я был очень шокирован, потому что Генеральный секретарь уже практически заменил всех членов Центрального военного совета. Согласно неподтвержденным сообщениям и слухам, все армейские офицеры, которых арестовали, без исключения выступали против силового решения тайваньского вопроса. За время своего правления Генеральный секретарь предпринял много радикальных мер: начал очищать систему чиновников, создал лояльную команду, в которой ставится на первое место лояльность, а не профессиональные способности; рядовые солдаты военнослужащие после двух лет обязательной службы получают гораздо выше, чем их сверстники-чиновники, а при увольнении после двенадцати лет службы им предоставляется крупная сумма денег или возможность поступить в государственную службу . В условиях, когда мирное решение тайваньского вопроса кажется маловероятным, он уволил генералов, выступавших против силового решения (даже некоторых из тех, кто был его приближенцами в начале его правления). После всего этого, если он не достигнет каких-либо существенных результатов, это неизбежно вызовет серьезные внутренние потрясения. В такой ситуации возникает вопрос: не предпримет ли товарищ Генеральный секретарь военную авантюру? Кроме того, среди китайских кругов ходит слух, что у него есть амбиции стать «вторым Мао Цзэдуна».

    Google Translation
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:48
      Цитата: IbukiSuika
      В условиях, когда мирное решение тайваньского вопроса кажется маловероятным, он уволил генералов, выступавших против силового решения (даже некоторых из тех, кто был его приближенцами в начале его правления).

      Всех здравомыслящих генералов уволил...
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:31
    Цитата: Сибирь55
    по поводу переворота...
    Скорее коррекция управления
    Спасибо. hi
  22. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:54
    "связан с попыткой переворота и смещения Си Цзиньпина" - очередной бред вражеского агитпрома
    Наиболее вероятная причина - ротация, потому как никто не вечен.
    Как вариант - утечка секретной информации
  23. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 14:12
    Вавилов рассказал, кто устроил фейковый госпереворот...
    Сообщения о якобы совершенном в Китае перевороте и аресте Си Цзиньпина, которые распространялись в соцсетях и иностранных СМИ, ожидаемо оказались ложными

    https://rutube.ru/video/ab0f8fa8e4d838924f5f34d6f6cf43b4/

    А по факту : в Инете сплошные ОБС. То Одна Бабка Сказала,то Один Блюмберг Соврал.. Никто ничего точно не знает,но хайпу- навалом.
    Китай, однако..
  24. megafair Звание
    megafair
    0
    Сегодня, 14:47
    🤔 Хм... Судя по тому, что тему про "попытку переворота" разгоняют именно западники и желтушные СМИ (говоря про источники в китайских СМИ, но не приводя ни единой ссылки) — про попытку госпереворота это всё пустые вымыслы и попытка хайпа 🤷‍♂️...

    Да и предпосылок к этому там у них не было...

    ☝❗ Вероятнее всего — арест связан с коррупционной составляющей.

    Но, то что "дыма без огня не бывает" и внутри китайской элиты начались чистки и произошла активизация под какую-то важную цель — это факт❗

    ☝ Возможно в этом году, видя, что pinдосы пока ещё не успевают подготовиться к прямому противостоянию, Цзиньпин всё-таки созреет на решение Тайваньского вопроса, ибо ему иметь под боком "непотопляемый авианосец США" — весьма опасно и эту угрозу необходимо купировать.