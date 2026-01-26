Арест генералов НОАК связан с попыткой переворота и смещения Си Цзиньпина
Арест генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли связан с попыткой государственного переворота, пишут некоторые российские ресурсы со ссылкой на китайские источники. Официального подтверждения этому нет, что и не удивительно, учитывая некую закрытость Китая от других стран.
По одной из озвученных версий, Чжан Юся и Лю Чжэньли готовили государственный переворот под предлогом «спасения партии и страны». Предполагалось, что после смещения и ареста Си Цзиньпина Китай сменит курс своей внешней и внутренней политики, но в какую сторону — пока неизвестно.
Как заявляется, высокопоставленные генералы попытались арестовать Си Цзиньпина в ночь на 18 января, проведя операцию в пекинском правительственном отеле «Цзинси», однако все с самого начала пошло не по сценарию. Несмотря на то, что заговорщики пытались держать подготовку в тайне, утечка информации все же произошла, поэтому Си Цзиньпин успел организовать контроперацию и арестовать бунтовщиков, а также членов их семей.
По имеющейся информации, аресты заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и главы Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли могут спровоцировать самую жесткую и масштабную чистку в истории Коммунистической партии Китая.
Впрочем, подтверждений этой информации нет, китайское руководство не намерено выносить сор из избы. Пока Чжан Юся обвиняют в коррупции и работе на американскую разведку.
