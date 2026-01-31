Просто насечка…
«Вождь краснокожих» О.Генри
Рассказы о старинных технологиях. Вы, конечно, помните, как мошенники Сэм и Билл пытались украсть сынка Эбенезера Дорсета, который сам себя называл Вождем Краснокожих? Домой он согласился отправиться только за винтовку с серебряной насечкой, мокасины и охоту на медведя. Помнится, что когда я это прочитал, то долго сидел и думал: «Что это за насечка такая, да еще и серебряная?»
Потом настало время читать М. Ю. Лермонтова, и там у него нашлось вот это: «Ножны кинжала, пистолет блестят насечкой небогатой; И перетянут он ремнем, И шашка чуть звенит на нем...»* Возник очередной вопрос: а какая это на нем была «небогатая» насечка?
Ну, прежде чем «лезть в историю и технологии», давайте посмотрим на кавказские кинжалы и их отделку… Вот они какие, из Метрополитен-музея в городе Нью-Йорк.
Кавказский кинжал – традиционное оружие горцев и принадлежность их национального костюма, изготовленный в селении Кубачи в Дагестане. Ок. 1818–1819 гг. Материалы: сталь, серебро, чернь, дерево. Длина: 55,88 см
Кавказский кинжал. Материалы: сталь, серебро, кожа. Длина: 47.8 см
Кинжал с ножнами кавказской работы, 1860–1861 гг. Материалы: сталь, серебро, чернь. Вес с ножнами 598,2 г.
Интересно, что на первом из этих трех кинжалов насечка есть только на клинке у первого. Второй целиком и полностью отделан резьбой по металлу, тогда как у третьего основной вид отделки – чернь.
Так что же тогда украшали именно насечкой и что она собой представляет?
Начнем с того, что в Древнем Египте и в Древней Греции именно насечкой, то есть инкрустацией по металлу, научились украшать бронзовые вазы золотом и серебром. Постепенно научились инкрустировать и изделия из железа. Во всяком случае, начиная с IX и X веков железные предметы с насечкой цветными металлами стали известны. Например, клинки мечей «Ульфберт». Инкрустация выполнялась железной или серебряной проволокой, в горячем виде инкрустированной в верхнюю треть дола клинка на обеих его сторонах.
Надпись «Ульфберт» на мече IX века. Германский национальный музей, Нюрнберг
Меч «Ульфберт» (X век) из Шведта (Германия). Музей доисторической и ранней истории, Берлин
В России мастера-художники из аула Кубани в Дагестане, а еще оружейники Тулы, Ижевска и Златоуста до сих пор используют насечку для украшения дорогостоящего оружия. Причем украшение в технологии насечки — это самое настоящее искусство, поскольку здесь имеет огромное значение фактура, цветовая гамма и сочетаемость используемых материалов. Даже такой благородный металл, как золото, используется двух видов: чистое, яркого желтого цвета, и… «зеленое» — сплав золота его с серебром. Ну и, разумеется, в ход идут серебро, чистая «красная» медь и ее цветные сплавы — латунь и бронза.
При этом сама техника насечки довольно проста, хотя и весьма трудоемка. Сначала на металл наносят рисунок, затем по его линиям проделывается канавка определенной ширины и глубины. Затем от золотой или серебряной проволоки отрезают кусочки нужной длины и толщины или полоски от раскованного золотого либо серебряного листа.
Понятно, что канавки линейной формы делать быстрее и попроще, нежели вырезать на той же стали сложный цветочный орнамент. В ход при этом идет плоский тонкий надфиль, хотя для скашивания стенок внутрь резец штихель все равно незаменим. Простой способ — вырубать канавки зубилом-сечкой. Инструмент удерживается пальцами, накладывается на рисунок, после чего по нему бьют молотком. При этом необходимо помнить, что применение такой техники, конечно же, не может обеспечить идеально четкий контур рисунка. Неровности, получившиеся на линии, убираются надфилями или штихелями.
Но у художников по металлу имеются уловки, чтобы затушевать недостатки. Можно также и «завалить» молотком в ту или иную сторону кромку вырубки и таким образом замаскировать дефекты, оставленные зубилом.
Углубления можно насекать и режущей кромкой специального чекана, вот только при такой работе образуется заметная гряда облоя. Его можно зачистить и заполировать. А можно простучать молотком и завалить внутрь прорезанной линии, что позволит прочнее зафиксировать проволоку в канавке. Наконец, можно вбить проволоку в прорезь, сохранив облой на закраинах, а затем пройтись по поверхности рисунка сначала молотком, после чего зачистить ее напильником и наждачной бумагой. Дополнительная проходка тем же чеканом окончательно впрессовывает деталь в углубление.
Есть и такой интересный вид насечки, как «насечка набивная». Эта технология основана на том, что какой-то мягкий металл набивается непосредственно на поверхность изделия. За счет чего же он на ней держится? А вот за счет чего: он «прилипает» к поверхности изделия, поскольку на нее нанесена сетка, мелкие канавки и особенно… взрытые острым зубилом заусенцы. То есть на металлической поверхности вполне можно было изобразить распустившийся цветок с листьями и стеблем. Под сам цветок вырубалось соответствующее углубление, дно которого насекалось заусенцами. Также готовились и посадочные гнезда под листья. Ну а стеблями были тонкие насеченные углубления с наклоненными внутрь стенками.
Интересно, что кроме линий и плоских вставок на металл можно было также наносить еще и выпуклые точки. В металле для этого делались углубления чеканом с коническим бойком. При этом облой вокруг точки немного приподнимался. В получившееся углубление вставляли конец проволоки и обрезали на уровне облоя «под корень». Чтобы вставка не выпадала, облой после этого слегка подчеканивали молотком. Затем чеканом с бойком со сферическим углублением точку зачеканивали. Так получался бугорок с цветной вставкой посередине, имеющий правильную полусферическую форму...
Опять-таки насечкой можно заниматься по металлу, а также по твердому дереву, причем для этого не нужно ни золото, ни серебро. Олово и свинец расплавляют, отливают из них листы и проковывают молотком до нужной толщины, после чего нарезают на тонкие полоски прямоугольного или квадратного сечения. Очень интересная технология, кстати, вполне доступная для читателей «ВО», инкрустация деревянной посуды такими металлами, как олово и сплав Вуда. Делается она так: на поверхности, ну, скажем, деревянной чаши или шкатулки, вырезается довольно глубокий узор с наклонными стенками. К узору подводится литник для заливки в него металла. Затем вся поверхность предмета оклеивается… папье-маше, кусочками рваной газетной бумаги, причем первый же слой мокрой бумаги кладут на клей ПВА. Когда клей просохнет, в литник наливается расплавленный сплав Вуда (температура плавления 70°, что очень удобно) или самодельный сплав олова с висмутом и сурьмой. Все эти металлы сегодня можно приобрести через интернет или специальные магазины.
Последовательность операций насечкой проволокой: а —канавка вырезается штихелем; б — в канавку вкладывается проволока; в — вложенная зачеканивается молотком. Рис. А. Шепса
Когда металл затвердеет, бумажную «корку» убирают наждачной бумагой, а «дерево» покрывается морилкой или погружается в концентрированный раствор обычной «марганцовки». В последнем случае древесина приобретает красивый темно-вишневый цвет. Изделие полируется суконкой и натирается воском. На темно-вишневом фото белые блестящие узоры смотрятся просто отлично!
Изготовить инструменты можно самостоятельно. Для них вполне годятся старые сверла, кернеры, метчики, надфили, которые нужно остро заточить, не допуская перекала. Для работы по стали, бронзе и чугуну угол заточки равен 70° — 60°, для меди и латуни — 45°, а для алюминия — 35°. Важно помнить, что при плохой заточке штихеля и неправильном выборе угла он будет соскакивать с поверхности изделия либо, напротив, зарываться в материал слишком уж глубоко.
Навершие рукоятки. Богато украшено позолотой и насечкой из золотой проволоки. Вес его уравновешивал вес клинка. Королевский музей армии и военной истории Бельгии, Брюссель
«Раковина» наколенника. Обычно такие узоры в XVI веке изготовляли методом травления. Металл покрывался воском, затем узоры процарапывались иглой, а потом деталь погружалась в кислоту. После этого изделие промывали, удаляли с него воск, если это было необходимо, дорабатывали узор штихелями и заполняли углубления чернью, которая при последующем нагревании спекалась с металлом. Инкрустация подобных узоров сделала бы цену этого доспеха поистине заоблачной, не говоря уже о том, что канавки под узор на металле могли бы серьезно его ослабить! Королевский музей армии и военной истории Бельгии, Брюссель
Кроме того, металл основного элемента должен быть тверже, чем металл инкрустируемой вставки, а толщина его не может быть меньше 3 мм. Именно поэтому насечка редко использовалась для инкрустации рыцарских доспехов, но чаще всего применялась для украшения оружия. Тот же рыцарский шлем обычно имел толщину около 3 мм, и это было для него пределом.
*«Измаил-бей» М.Ю. Лермонтов
Информация