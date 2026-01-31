Просто насечка…

«Раковина» наколенника. Обычно такие узоры в XVI веке изготовляли методом травления. Металл покрывался воском, затем узоры процарапывались иглой, а потом деталь погружалась в кислоту. После этого изделие промывали, удаляли с него воск, если это было необходимо, дорабатывали узор штихелями и заполняли углубления чернью, которая при последующем нагревании спекалась с металлом. Инкрустация подобных узоров сделала бы цену этого доспеха поистине заоблачной, не говоря уже о том, что канавки под узор на металле могли бы серьезно его ослабить! Королевский музей армии и военной истории Бельгии, Брюссель

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили — наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. «Вождь краснокожих» О.Генри

