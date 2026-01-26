СМИ Германии: БРИКС планирует запуск независимой платежной системы

Государства-члены БРИКС планируют запуск собственной платежной системы, независимой от западных санкций. Она может стать отличной альтернативой для обеспечения финансовых операций между странами объединения, которые создадут для такой цели собственную инфраструктуру.

Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.



Предполагается использовать цифровые валюты нацбанков государств БРИКС. На их основе можно создать единую платежную систему для международных взаиморасчетов в сфере торговли и туризма.


Как утверждает СМИ Германии, авторы данной инициативы – Резервный банк Индии. Вероятно, с подачи Нью-Дели данный вопрос будет внесен в предстоящий саммит БРИКС, который состоится в этом году на индийской территории. На данный момент Индия председательствует в этой международной организации.

Ключевым элементом системы станет платежное средство Brics Pay. Она объединит платежные системы стран-участниц, сделав их независимыми от западных инструментов, включая SWIFT, а также от национальной валюты США.

Немецкое издание делает следующий вывод:

Доллар останется за бортом.

Журналисты ФРГ подчеркивают, что данное нововведение существенно усилит финансовый суверенитет стран БРИКС. Они считают, что широкое применение Brics Pay наибольший положительный эффект даст государствам, находящимся под западными санкциями. В первую очередь это касается России и Ирана. Помимо этого, данная инициатива способна существенно расширить роль объединения в мировой экономике.
    1. Boris55
      Boris55
      +1
      Сегодня, 11:19
      Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Такое не тонет ...

      Но уже притоплено и довольно таки прилично.

      ВРИКС - большая часть человечества, ведёт расчёты в национальных валютах. Многие сделки проходят минуя контроль со стороны США - системы SWIFT. Новые системы расчётов находятся пока в тестовом режиме.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        -3
        Сегодня, 11:41
        США нашли выход. Они просто захватывают танкеры, нефть в которых участвовала в сделках в обход доллара 😶
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          +1
          Сегодня, 12:15
          Цитата: Мини Мокик
          США нашли выход. Они просто захватывают танкеры, нефть в которых участвовала в сделках в обход доллара

          До поры до времени. Просто рано или поздно торговые суда обзаведутся вооружением. ПКР и орудия свыше 76мм вряд ли. А вот 4-6 турелей с автопушками от 30-57мм в самый раз. И пирата отгонят и верт не рискнёт подлететь. Останется только топить танкера, но тут уже проблемы будут куда большие.
          1. shikin Звание
            shikin
            0
            Сегодня, 14:27
            Не обзаведутся. По настоящим правилам это будут уже военные корабли, и свободно заходить в любой порт уже не смогут. Или пересматривать международные правила, что не быстро и вряд ли возможно (кто у нас законодатель по морскому праву?).
            1. PROXOR Звание
              PROXOR
              +2
              Сегодня, 14:28
              Цитата: shikin
              Или пересматривать международные правила, что не быстро и вряд ли возможно (кто у нас законодатель по морскому праву?).

              Так уже всё мировое право пошло по одному месту как только первый раз матрасы захватили танкер. А это было позволю напомнить даже не в прошлом году. Сколько танкеров они с Иранской нефтью схапали?
              1. shikin Звание
                shikin
                0
                Сегодня, 14:32
                Тем не менее, военный корабль имеет другой статус. И куча "военных кораблей" под флагом Панамы - что, Панама за все ответит? :)
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 12:27
          Цитата: Мини Мокик
          США нашли выход. Они просто захватывают танкеры, нефть в которых участвовала в сделках в обход доллара 😶
          Нет, они захватывают Венесуэльскую нефть. Это конечно то же пиратство, но все таки немного другое, не из за торговли в другой валюте.
        3. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Сегодня, 12:52
          Цитата: Мини Мокик
          Они просто захватывают танкеры, нефть в которых участвовала в сделках в обход доллара

          Нет. Штаты хотят захапать систему страхования грузов под свой контроль. До 14 года это была всегда Британия. 90% рынка, после Китай практически добившись паритета. Янки просто технично обваливают этот рынок
      2. Tusv Звание
        Tusv
        0
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Boris55
        Новые системы расчётов находятся пока в тестовом режиме.

        Ой ли? 20 лет назад тестировали ОСМП, 10 лет назад систему Рапид, сейчас СБП. Даже ОСМП превосходит по скорости платежей устаревший SWIFT и дешевле многократно
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    -7
    Сегодня, 11:17
    Доллар останется за бортом

    я эту мантру полвека назад слышал)))а еще про рывки прорывы и коммунизм а там косяками лоха прикормками потчевали и Квартира-2000 и прога 500 дней как коха не чубайси а дерипаска все авеном погоняет
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Mazunga
      я эту мантру полвека назад слышал)

      Китай у себя Гугл полностью выключил, со Свифтом и долларом будет то-же самое. Поэтому рыжий балбес икру мечет вставляя палки в колёса китайскому локомотиву, но этот локомотив уже уехал. Чтобы США не делали против БРИКС, ничего уже не получится. "Фарш невозможно провернуть назад, икру обратно в баклажан не вставишь" laughing Скоро от психопата Трампа и его союзники разбегутся кто куда.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:22
      я эту мантру полвека назад слышал)))а еще про рывки прорывы и коммунизм
      И про рыночную экономику, которая поднимет страну до сияющих высот и про светлое будущее тоже wink wink
  3. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 11:20
    Планировать и 20 лет можно..
    Управляющий Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил в декабре, что предложение создать единую валюту БРИКС озвучивал один из членов объединения, оно обсуждалось, но каких-либо решений на этот счет не было.

    «Государств БРИКС шесть, и они пытались уничтожить наш доллар <...>, они хотели создать новую валюту, они, вероятно, хотели использовать китайский юань <...>. Когда я пришел, первое, что я сказал, что любое государство БРИКС, которое даже упоминает уничтожение доллара, будет облагаться тарифом 150% и нам не нужны ваши товары», — сказал Трамп.

    Платёжная система это, конечно, не альтернатива американской валюте, но всё же сомнительно что США позволят её создать. Немецкие СМИ гонятся за химерой (Не Бильд это часом? Это аналог нашей спид-инфо smile )
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +2
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Mishka78
      Платёжная система это, конечно, не альтернатива американской валюте, но всё же сомнительно что США позволят её создать.

      Их уже несколько:
      Основные альтернативы SWIFT между РФ и КНР:
      CIPS (Cross-Border Interbank Payment System): Китайская система, ориентированная на прямые расчеты в юанях без посредников. В 2022–2025 годах десятки российских банков (ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и др.) подключились к CIPS для расчетов.
      Renminbi Digital (Цифровой юань): К концу 2025 года Китай запустил систему на базе цифровой валюты центрального банка, которая рассматривается как альтернатива SWIFT для расчетов в юанях, доступная в том числе в РФ.
      СПФС (Система передачи финансовых сообщений): Российский аналог SWIFT, разработанный ЦБ РФ, который также используется для обмена финансовыми сообщениями.
      BRICS Pay: Децентрализованная платформа, поддерживаемая Китаем, направленная на безопасные трансграничные транзакции.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        +2
        Сегодня, 12:29
        Честно говоря у Свифта нету шансов в Новом мире. Транзакции в 10 раз дороже и в 20 раз медленнее. Есть конечно большой минус для Запада. Нужно зарегить тоннель и сертификат шифрования в ФСБ РФ, но зато, не успеешь щелкнуть пальцами, как денюжка будет у тебя
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 11:21
    Вот это правильно, своя система платежей и международных расчётов, а потом и универсальная наднациональная валюта (только для международных расчётов)
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 11:27
    Наконец в БРИКС поняли что нужна своя никому не подконтрольная автономная платёжная система.
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      +3
      Сегодня, 12:18
      Главное, чтобы они не повторяли ошибку Гейропейского союза, с центральной штаб квартирой. Каждое государство должно быть автономно. А количество новой валюты должно регламентироваться общим документом подписываемое главами Дипмиссий как минимум.
  6. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -1
    Сегодня, 11:37
    Еще один волосок из носа ВРС вырвали!Ух и здорово, они чихать будут...
  7. VikPaS Звание
    VikPaS
    +3
    Сегодня, 11:38
    "Ключевым элементом системы станет платежное средство Brics Pay. Она объединит платежные системы стран-участниц, сделав их независимыми от западных инструментов, включая SWIFT, а также от национальной валюты США."

    Всё равно БРИКС к этому придёт как Трамп не сопротивляйся. Уж больно много санкций везде натворил.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:42
    Большая часть мировой торговли идёт в баксах... сказать, что ему не поплохет, кода значимая часть торговли пройдёт мимо его??? Поплохет, это предсказуемо.
    А вот когда настанет этот момент, не предсказуемо!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 11:57
      Такое ощущение, что сами американцы подталкивают доллар ближе к обрыву , но придерживают его в самый последний момент. Вводят санкции ,провоцируя тем самым переход из долларовых расчетов на национальны валюты, ограничивают торговлю в тех сферах, которые практически не контролируют и т.д. Игра наверное какая то ? А цель ?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:05
        Много разных версий, прогнозов строят/высказывают...
        Где в этом потоке прячется истина, поди разберись!
      2. Tusv Звание
        Tusv
        +2
        Сегодня, 13:40
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Такое ощущение, что сами американцы подталкивают доллар ближе к обрыву , но придерживают его в самый последний момент

        Это не ощущение. А грамотная финансовая политика до ноты "До." Инфляция не больше 2,5%. Это базис. Япония в 80х совершила немыслимое, покусавших на американскую недвижимость. США обнулила с 300% выгодой. 90.. Экономика США на ладан дышит, но нашли Горбачёва и СССР впендюрили в Бреттон -Вуд. Золото в обмен на бумажки. 2008 - Мыльный пузырь. США провернула финт с ушами, как с Японией. США о5 таки в шоколаде. Но вот Россия стала злейшим врагом. Хождение доллара на Руси, как второй валюты стало запрещено. 2014 Россию выкинули из SWIFT, при 11 процентном владении акций. Это было реальной глупостью. Ибо банковская сфера БРИКС намного привлекательней. Платежи Надежней, Быстрее и не подвергаются санкциями
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 11:49
    Давно пора это сделать. А то реально какая-то дикость что одни страны могут запрещать торговлю другим. С какой такой стати вообще?
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 11:53
    Об этом уже было столько разговоров, а воз и ныне там. Посмотрим как это все в реальности осуществится, рано пока копья ломать.
  11. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    -1
    Сегодня, 11:54
    Крах доллара конечно не избежен, но попробуйте где-нибудь в мире заплатить рублями или картой мир. А за доллар вас поцелую в .. везде.
  12. Десница ока Звание
    Десница ока
    -1
    Сегодня, 12:11
    Государства-члены БРИКС планируют запуск собственной платежной системы, независимой от западных санкций. Она может стать отличной альтернативой для обеспечения финансовых операций между странами объединения, которые создадут для такой цели собственную инфраструктуру.

    Отличная новость! Давно подобной жду. Дай бог, дай бог, что бы эта инициатива не осталась в планах, а была в кратчайшие сроки реализована.... Правда, понятное дело, гегемон, правящие элиты всего коллективного запада, сделают все, чтобы этого не произошло. Пойдут на любые преступления и давление, хитрости и подлости, любую кровь и тп., ибо создание такой валюты, новых платежных средств, систем взаиморасчетов и тп., независимых от доллара - в конечном счете, будут означать если не смерть его, то переход в статус региональной валюты и потере контроля над мировой финансовой системой. Тогда Сэм лишится своей гегемонии и господства над миром.
    На Индию, видать, сейчас посыпятся все возможное со стороны штатов, запада. Но, надеюсь, в связке с нами, Китаем, Ираном и тд., - странами не желающими лечь под гегемона в итоге и сохранить свой суверенитет, независимость, она и все мы выстоим, преодолеем любое давление и данная инициатива станет наконец реальностью.
  13. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -1
    Сегодня, 12:12
    Планировать не значит запустить .
  14. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 14:10
    Шансов мало, но ни что не исключается. Ежели сторгуются о платёжной системе, тогда можно переходить и единому дензнаку Бриксы, Меркасуры, ШОСы и т.п. объединений
  15. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:48
    БРИКС планирует запуск независимой платежной системы

    Наконец, дозреваем.
    Нам после создания такой платежной системы нужно сразу выйти из МВФ, ВБ и иных западных либеральных финансовых ловушек, а также резко поменять руководство Минфина и ЦБ РФ на нелиберальное, сиречь, патриотичное руководство.
    Историческая справка:
    СССР после гражданской войны был полностью лишен какой-либо финансовой поддержки и находился в полной блокаде, но ВВП СССР при этом рос двухзначными темпами 20, 25 % в год.
    Сейчас Россия находится в экономической блокаде (не в полной блокаде, в отличие от СССР), но ВВП России не только не растет, но, наоборот, падает. Поэтому те, кто вещает и кричит, что рост ВВП это - заслуга либералов, не только не правы, а наоборот, врут напропалую. При либералах рост экономики в России если даже и возможен, то незначительный с последующим обязательным падением из-за перегрева экономики как это нам вещают из каждого утюга господа либералы.