СМИ Германии: БРИКС планирует запуск независимой платежной системы

Государства-члены БРИКС планируют запуск собственной платежной системы, независимой от западных санкций. Она может стать отличной альтернативой для обеспечения финансовых операций между странами объединения, которые создадут для такой цели собственную инфраструктуру.Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.Предполагается использовать цифровые валюты нацбанков государств БРИКС. На их основе можно создать единую платежную систему для международных взаиморасчетов в сфере торговли и туризма.Как утверждает СМИ Германии, авторы данной инициативы – Резервный банк Индии. Вероятно, с подачи Нью-Дели данный вопрос будет внесен в предстоящий саммит БРИКС, который состоится в этом году на индийской территории. На данный момент Индия председательствует в этой международной организации.Ключевым элементом системы станет платежное средство Brics Pay. Она объединит платежные системы стран-участниц, сделав их независимыми от западных инструментов, включая SWIFT, а также от национальной валюты США.Немецкое издание делает следующий вывод:Журналисты ФРГ подчеркивают, что данное нововведение существенно усилит финансовый суверенитет стран БРИКС. Они считают, что широкое применение Brics Pay наибольший положительный эффект даст государствам, находящимся под западными санкциями. В первую очередь это касается России и Ирана. Помимо этого, данная инициатива способна существенно расширить роль объединения в мировой экономике.

