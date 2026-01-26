Завершение механизации войск: эстонская армия пересаживается на БТР ARMA 6×6

Основная масса сухопутных войск Эстонии сосредоточена с конца 2022 года в Эстонской дивизии, которая состоит из двух пехотных бригад, артдивизиона (вооружён южнокорейскими САУ K9 Thunder) и подразделений поддержки. 1-я бригада, дислоцированная на севере, относится к тяжёлому типу и оснащена шведскими БМП CV90 и танками союзников по НАТО – свои приобретать не планируется. 2-я бригада, расположенная на юге, до недавнего времени использовала для транспортировки личного состава финские БТР Sisu XA-188 и грузовики (в основном Mercedes-Benz Unimog).

В октябре 2023 года Эстония подписала контракт стоимостью €130 млн на поставку турецкой компанией Otokar 130 БТР ARMA 6×6. Именно на эти машины пересаживаются подразделения 2-й пехотной бригады, заменяя Sisu XA-188 и грузовики (которые поступают в распоряжение терробороны). Полностью поставки должны завершиться в этом году. Таким образом, в ближайшее время завершится механизация войск.



Подготовка резервистов 2-й пехотной бригады на ARMA 6×6:



ARMA 6×6 – модульная бронемашина массой до 18,5 т (максимально допустимая – 23 т), предназначенная в первую очередь для перевозки десанта (8 чел. и 2 члена экипажа). Оснащена турбодизельным двигателем на 450 л. с., максимальная скорость 105 км/ч по шоссе, независимая гидропневматическая подвеска, запас хода до 700 км. Машина имеет амфибийные свойства.



Точные данные об уровне защиты эстонских ARMA 6×6 неизвестны, однако ожидается, что базовая защита позволяет выдерживать попадание бронебойной пули патрона 7,62х39 мм и подрыв 8 кг ВВ (благодаря V-образному корпусу, противоминным сиденьям и высокому дорожному просвету).

Эстонские ARMA 6×6 представлены главным образом в версии БТР, оснащённой открытой защищенной турелью («скворечником») с 12,7-мм пулемётом M2 Browning.
