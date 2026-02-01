От доспеха до доспеха: «железные костюмы» короля Генриха VIII



Доспехи Генриха VIII, подготовленные к его свадьбе с Екатериной Арагонской. Королевский арсенал, Лидс

Все в золоте, как дикарей кумиры,

Сегодня затмевают англичан,

А завтра — словно Индия пред нами,

И каждый бритт как золотой рудник.







«Генрих VIII» Уильям Шекспир «Генрих VIII» Уильям Шекспир



Шлем. Вид сбоку



Вид на забрало шлема и его подбородник



Гофрированная «юбка» и налокотники с наручами. Латные перчатки отсутствуют



Левый наплечник с вертикальным ребром



Наколенники с изображением на пластинах «раковин» пучка стрел Арагона и объединенного герба Тюдоров и Екатерины Арагонской – половинки розы и цветка граната



Поверхность доспехов украшена сплошной гравировкой с изображением плодов граната…



Гравированное изображение Святого Георгия



На носках сабатонов — замок – символ Кастилии и тюдоровская крепостная решетка



Седло имело высокую переднюю луку, выложенную сталью, которая являлась непробиваемым щитом для... королевского... «междуножья»



Декор «юбки»: позолоченные буквы «Н» и «К» - Генрих и Катерина



Вензель на «юбке» крупным планом



Доспех Генриха VIII 1540 года. Королевский Арсенал, Башня Тауэр, Лондон



Сзади этот доспех, как вы видите, имел бронированное седалище



Шлем



Горжет. Вид спереди



Горжет. Вид сзади



Наплечник левый



Вот так осуществлялось скрепление нагрудной пластины панциря со спинкой и набедренными пластинами



Поножа



Латные рукавицы без пальцев



Налокотник



Наколенники с раковинами в форме «сердца»



Полоска декора крупным планом



Дополнительные детали, превращающие боевой доспех в турнирный: пластина на грудь с дополнительным щитком на левую сторону шлема («грангарда»). Защищала левую руку, грудь и часть забрала. Манифер – «железная рука» – усиленная латная перчатка специально для турнира и пасгарда, которая соединялась с латной перчаткой, доходила до левого локтя и заканчивалась широким раструбом. Крепилась пасгарда на локтевой пластине с помощью шплинта и кожаным ремнем еще и притягивалась к грангарде

Мы продолжаем наше путешествие в прошлое, в эпоху доспехоносных рыцарей и дам, потеющих под грузом тяжких платьев, корсетов и драгоценностей. И сегодня мы познакомимся еще и с парой очень интересных доспехов, также принадлежащих королю, только уже королю Англии – Генриху VIII, родившемуся еще в Средневековье, в 1491 году, но правившему Англией уже в Новое время – с 1509 по 1547 год, то есть в первой половине сложного и противоречивого XVI века. И первыми в нашей галерее будут серебряные и гравированные доспехи, которые для Генриха VIII были изготовлены где-то около 1515 года, причем не где-то там, «на континенте», а у себя в Англии, в Гринвиче.Шлем этих доспехов имел невысокий килевидный гребень. В задней части шлема есть отверстие для ножки отсутствующего ронделя – металлического кружка. Такие «кружки» на затылочной части были характерны для шлемов армете XV–XVI вв. Зачем они были нужны? Функций у этой детали было сразу несколько: диск ронделя прикрывал кожаный ремешок, удерживающий подбородник, предохраняя его от перерубания мечом или каким-то другим оружием, усиливал защиту затылка, так как создавал еще одну преграду для ударов, направленных в уязвимую зону шлема сзади. Ну и декоративную функцию ронделя тоже никто не отменял, ведь их, как и прочие части доспеха, украшали гравировкой, насечкой или позолотой, чем лишний раз подчеркивали статус обладателя и ронделя, и шлема!Передняя часть шлема была закрыта усиливающей пластиной, при этом смотровая щель находилась между нижним краем этой пластины и верхним краем забрала. Последнее имело клиновидную форму и было пронизано вертикальными и горизонтальными щелями для вентиляции. К шарнирам забрало крепилось с помощью скрытых петель со съемными штифтами. Шлем снабжен усиливающим его налобником-подбородником, в который входила нижняя часть забрала и который закреплялся ремнем вокруг шеи. При этом форма его была такова, что двумя боковыми выступами он заходил на забрало с обеих сторон. Горжет – латная защита шеи – у этого доспеха состоял из трех пластин, ложившихся одна на другую.Нагрудная и задняя пластины кирасы были простой формы, первая с небольшим центральным гребнем, при этом обе эти детали снабжены бортиком у шеи и рук. К кирасе крепится «юбка» модного покроя, имитирующая складки широкой юбки гражданского дублета, которая доходит до колен. «Юбка» имеет рифленую поверхность, поскольку данный доспех был не боевым, а турнирным и предназначался исключительно для участия в пешем поединке. Но поскольку король (хотя и мог сражаться пешим) ходить пешком не мог, на «юбке» были предусмотрены арочные вырезы спереди и сзади, позволяющие монарху сесть на лошадь. Эти вырезы могли быть заполнены металлическими пластинами (для боя) или тканью (сейчас отсутствуют). Было предусмотрено их крепление на шнурках. Ну а обе половины «юбки», свободно прилегавшие к нижним пластинам кирасы, соединялись на петлях сзади и спереди, а закреплялись штифтами спереди.Наплечники разного размера: левый больше, причем верхняя часть его пластины продолжается в виде вертикального ребра для защиты шеи. Основная пластина правого наплечника также образует защиту шеи, но ниже, наплечник неглубокий спереди, чтобы обеспечить опору для копья. Следует отметить, что нагрудник не предназначен для крепления крюка для копья, что подразумевает, что изначально эти доспехи были снабжены альтернативным нагрудником и предназначались для конной схватки. Но затем к ним приделали «юбку» и они превратились в доспехи для пешего турнира!Набедренники сделаны из одной пластины с сильными изгибами по верхнему краю; наколенники снабжены прямоугольными веерообразными пластинами («раковинами») с центральной V-образной канавкой; наголенники имеют прорези сзади для крепления шпор. Носки латных башмаков-сабатонов квадратной формы, без расширения наружу.Интересно, что доспехи эти украшены множеством гравированных элементов. Металла, свободного от гравированных изображений, на них практически нет совсем. На нагруднике изображен Святой Георгий, а на спине — Святая Варвара. Остальная часть доспехов украшена узором из вьющихся ветвей, из которых произрастают тюдоровские розы и гранаты Гранады, а на набедренниках — геральдические лилии.Каждый наголенник украшает женская полуфигурка, выходящая из чашечки цветка; при этом на воротнике рубашки фигуры на левом наголеннике выгравирована надпись GLVCK. На верхних пластинах «раковин» наколенников изображен сноп стрел — символ Фердинанда II Арагонского, на нижней — объединенный герб Тюдоров и Екатерины Арагонской с розой и гранатом.Поверхность всех доспехов изначально была посеребрена и позолочена, а основа гравюры была заштрихована для ее сохранения; в нескольких местах серебро сохранилось. Край «юбки» украшают позолоченные буквы «Г» и «К» — Генрих и Екатерина, то есть в этих доспехах Генрих VIII, видимо, должен был красоваться на своей свадьбе с Екатериной Арагонской! А вот и размеры деталей этого доспеха: высота кирасы 356,0 мм, ширина кирасы 324,0 мм, высота шлема 298,0 мм, ширина шлема 190,5 мм, вес шлема 3,215 кг. Общий вес 30,113 кг.Вторым доспехом в нашей сегодняшней галерее будут латы 1540 года, изготовленные в Гринвичской оружейной палате. Это доспешный гарнитур, то есть доспехи и полевые, и турнирные одновременно. А превращаться из одного вида в другой они могли благодаря наличию ряда дополнительных деталей – добавил одну-другую, и вот у тебя уже совсем другой доспех. Подобное решение позволяло экономить немалые средства, поскольку и без того доспехи XVI века были чрезвычайно дороги.Шлем типа армэ, с низким гребнем. Смотровая щель с центральным разделением и еще одна с каждой стороны, нижняя часть пронизана многочисленными небольшими горизонтальными щелями для вентиляции. На подбородке имеется пружинная защелка для фиксации забрала в закрытом положении и вторая защелка, которая сейчас отсутствует, для удержания его в поднятом положении. Подбородочная часть открывается на шарнирах забрала и крепится к шлему с помощью пружинной защелки.Шлем, по-видимому, изначально был изготовлен для крепления к верхней пластине горжета, но полый фланец на нижнем краю был удален. Сам горжет имеет две подвижные пластины на шее и должен был носиться поверх кирасы; основные пластины имеют рельефную форму, позволяющую им заходить за изгибы верхних краев нагрудной и спинной пластин.Нагрудная пластина со слегка выступающим центральным гребнем имеет подвижные вставки; имеются три штифта или скобы для крепления отсутствующей усиливающей нагрудной пластины, а в центре — отверстие для болта, который, помимо удержания усиливающей нагрудной пластины, также служил для крепления еще и внутренней набрюшной пластины. Аналогичное отверстие имеется в спинной пластине для задней пластины. Размер спинной пластины был увеличен за счет пластин, приклепанных с обеих сторон. Нагрудник и спинная пластина скрепляются между собой на шарнирах и плечевыми ремнями типичной гринвичской конструкции. Кираса шарнирно соединена на талии, и к этой пластине на груди прикреплены набедренник из трех пластин и длинные набедренники из шести пластин, все пластины перекрывают друг друга подобно черепице. К спинной пластине прикреплена набедренная пластина из трех пластин (четвертая, верхняя пластина отсутствует) при помощи штифтов.Из-за того, что к этому времени король сильно раздался в талии, пришлось подумать над тем, как равномерно распределить вес нового доспеха по телу. Для этого в нем была предусмотрена любопытная деталь – нагрудная пластина, которую нужно было носить на груди на ремнях, которые шли по плечам и вокруг талии. На пластине был винт, на который надевалась кираса, на которой для этого было предусмотрено специальное отверстие, после чего на него навинчивалась «гайка с ушками». Пластина в свою очередь состояла из трех пластин, подвижно сочлененных, благодаря чему вся эта конструкция плотно прилегала к телу.Наплечники состоят из пяти пластин, правый наплечник уменьшен спереди для удобства удержания копья. Набедренники выполнены из двух частей, соединенных скользящими заклепками, что позволяет им сдвигаться относительно друг друга. Наплечники гринвичской конструкции состоят из больших пластин, которые полностью охватывают внутренний сгиб локтя. Перчатки типа «варежка», манжеты которых открываются на шарнирах. Наколенники имеют большие веерообразные «раковины», имеющие форму «сердца». Наголенники заканчиваются у лодыжки и имеют окантовку, позволяющую надевать их поверх сабатонов, которые сейчас отсутствуют.Декор состоит из узких полос, позолоченных, с витиеватым растительным орнаментом на простом фоне, которые обрамляют все пластины, при этом внешние края основных пластин загибались внутрь. Общая высота доспеха 1875,0 мм, обхват талии: 1292 мм, обхват груди: 1380 мм. Общий вес 35,33 кг.На верхней пластине передней части горжета выгравирована дата «1540», а на полосе по верхнему краю нагрудника в центре изображена коронованная буква «H». Доспехи были привезены из Гринвича в Лондон в 1649 году. Перчатки-«варежки» перевезены из Виндзорского замка в 1914 году.Этот доспех был упомянут в инвентарной описи, составленной в 1547 году после смерти Генриха VIII, как находящийся в Гринвиче. Историком К. Блэром их декор приписывается Джованни де Маяно, флорентийцу, работавшему в Англии при дворе Генриха VIII. Изображение тритонов на гарде и нагруднике встречается на эскизе Ганса Хольбейна в Музее изящных искусств в Базеле.