Вслед за Superjet 100 Россия предложит Индии и турбовинтовой Ил-114-300
3 23125
Россия планирует предложить Индии пассажирские самолеты, учитывая то, что Нью-Дели переживает бум региональных перевозок и активно ищет современные, экономичные самолёты для развития внутренней сети. Как сообщает «Ростех», на выставке Wings India будут представлены новейший турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный Sukhoi Superjet 100.
В Индию прибыли два российских новых самолета, вылетев из подмосковного Жуковского и приземлившись в Хадарабаде, где с 28 января в аэропорту Бегумпет пройдет авиационная международная выставка Wings India. На авиасалоне Москва покажет индийцам Ил-114-300 и Superjet 100. Оба самолета оснащены исключительно отечественными системами и агрегатами, включая двигатели.
Самолеты производства нашей ОАК проделали путь из заснеженного подмосковного Жуковского до солнечного Хадарабада, где с 28 по 31 января пройдет Международная авиационная выставка Wings India. Маршрут лайнеров пролегал над регионами с различными географическими и климатическими условиями. Полет прошел в штатном режиме.
На данный момент Индия рассматривает различные предложения по пассажирским самолетам в рамках программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik – Пусть простые граждане страны летают), задачей которой является сделать полеты внутри страны более доступными. Стоит отметить, что Superjet 100 уже готовится занять свою нишу на рынке индийских авиаперевозок, осенью прошлого года ОАК и Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о производстве этих самолетов на индийских предприятиях. По Ил-114-300 пока решения нет, но он тоже сильно интересует индийцев.
