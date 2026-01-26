Вслед за Superjet 100 Россия предложит Индии и турбовинтовой Ил-114-300

Россия планирует предложить Индии пассажирские самолеты, учитывая то, что Нью-Дели переживает бум региональных перевозок и активно ищет современные, экономичные самолёты для развития внутренней сети. Как сообщает «Ростех», на выставке Wings India будут представлены новейший турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный Sukhoi Superjet 100.

В Индию прибыли два российских новых самолета, вылетев из подмосковного Жуковского и приземлившись в Хадарабаде, где с 28 января в аэропорту Бегумпет пройдет авиационная международная выставка Wings India. На авиасалоне Москва покажет индийцам Ил-114-300 и Superjet 100. Оба самолета оснащены исключительно отечественными системами и агрегатами, включая двигатели.



Самолеты производства нашей ОАК проделали путь из заснеженного подмосковного Жуковского до солнечного Хадарабада, где с 28 по 31 января пройдет Международная авиационная выставка Wings India. Маршрут лайнеров пролегал над регионами с различными географическими и климатическими условиями. Полет прошел в штатном режиме.



На данный момент Индия рассматривает различные предложения по пассажирским самолетам в рамках программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik – Пусть простые граждане страны летают), задачей которой является сделать полеты внутри страны более доступными. Стоит отметить, что Superjet 100 уже готовится занять свою нишу на рынке индийских авиаперевозок, осенью прошлого года ОАК и Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о производстве этих самолетов на индийских предприятиях. По Ил-114-300 пока решения нет, но он тоже сильно интересует индийцев.
  1. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    +7
    Сегодня, 11:46
    Странно предлагать на продажу самолеты, которые существуют в единичных экземплярах. Никто их не будет покупать, пока не обеспечат логистику эксплуатации и ремонта, а до этого пока далеко, мне кажется.
    1. Rash Звание
      Rash
      +3
      Сегодня, 11:51
      Сами, все сами. А наши будут самолето-комплекты поставлять. И нашим хорошо и им, пусть с низкого старта развивают внутренние авиаперевозки.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +6
      Сегодня, 11:51
      . Россия планирует предложить Индии пассажирские самолеты, учитывая то, что Нью-Дели переживает бум региональных перевозок и активно ищет современные, экономичные самолёты для развития внутренней сети. Как сообщает «Ростех», на выставке Wings India будут представлены новейший турбовинтовой Ил-114-300 и импортозамещенный Sukhoi Superjet 100.


      Пока что сертификацию завершил только Ту-214.Серийное производство и техническая поддержка самолётов Ил-114-300 и SSJ-100 не налажена.Что предлагать то?У нас в России у самих поставки подобных самолётов даже не начинались,а чтобы обеспечить только внутренний рынок подобными самолётами понадобится не менее 10 лет,а то и больше.
      1. Hagen Звание
        Hagen
        0
        Сегодня, 12:05
        Цитата: Sky Strike fighter
        Что предлагать то?

        Можно предложить роль инвестора. В период военных действий это предложение одним (нам) может дать серьезное финансирование, а им (индусам, например) возможность в перспективе получить самолёт по весьма конкурентной цене. В любом случае, перед участием на выставке была проведена защита проекта на предмет его возможной выгоды для нас. Выражу крамольную мысль, в коммерческом отделе Ила не все такие дуpakи, какими их тут любят выставлять.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 12:17
          Опять только в перспективе.Но дело в том что будет в перспективе не знает никто,как и не знает никто как себя покажут данные модели самолётов в ходе эксплуатации.То есть мы опять предлагаем по сути кота в мешке, ещё не готовый ,не проверенный на практике проект и хотим чтобы с нами кто то сотрудничал.Здание начинают строить не с 20-го этажа,а с фундамента,а фундамент это завершение сертификации,выход на серийное производство, эксплуатация хотя бы в течении пары лет в российском небе пары десятков серийных бортов,чтобы можно было иметь соответствующие данные эксплуатации,подтвержденные на практике. А так создаём МС-21-310 с одними характеристиками,на выходе получаем другие(3850 км вместо обещанных 5000 км),и это ещё серийные машины не то что не построенны ,они даже не начинали эксплуатироваться по факту.Нет опыта их эксплуатации в русском небе.Так что мы предлагаем заказчику? Очередной прожект?Так же и с Су-75,пока хотя бы одну эскадрилью мы не закупим,не проверим её в ходе эксплуатации,никто даже не посмотрит на Су-75,потому что без реального опыта эксплуатации и подтверждения на практике своих характеристик это не более чем кот в мешке,который естественно никто не будет покупать основываясь на красивых рекламных буклетах,а не на реальном опыте эксплуатации в ВКС РФ.Хотя бы одну эскадрилью Су-75 для ВКС надо купить и показать на практике что это классная машина ,иначе на неё никто даже не посмотрит.
          1. Hagen Звание
            Hagen
            +3
            Сегодня, 12:19
            Цитата: Sky Strike fighter
            Опять только в перспективе.

            Какой смысл обсуждать действия Ила не погрузившись в тонкости дела? Пройдет выставка, может в релизе по итогам что и расскажут.
      2. Sergey39 Звание
        Sergey39
        0
        Сегодня, 13:42
        Идут переговоры, не о поставках, а о производстве в Индии, с определенной локализацией.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 14:39
          Цитата: Sergey39
          Идут переговоры, не о поставках, а о производстве в Индии, с определенной локализацией.


          То есть мы их у себя ещё даже не начали строить,а уже пытаемся слить свои же технологии?Простите,но это же вредительство в первую очередь для нашей авиапромышленности.Такое впечатление что поставлена цель строить где угодно,но лишь бы не у нас.Однако в Индии и качество производства никогда не было на высоте.Что делает это решение крайне сомнительным.Вспомнить хотя бы сколько индийцы свой Теджас создавали и что из этого вышло.Закончилось всё авиакатастрофой на авиасалоне и непонятными перспективами Теджаса.Тот же танк Арджун индийцы так и не допилили.А мы им предлагаем осилить такую сложнейшую сферу как гражданская авиация,которую и сами то толком не осилили.Как то уж всё излишне оптимистично наше начальство думает про индийцев.Ну лет 100 индийцы будут пробовать локализовать это производство,если вообще этим захотят заморачиваться.Очень спорное решение в очередной раз пытаться связаться с индийцами.Истории попыток сотрудничества с индийцами по таким проектам как Ил-214 и Су-57 похоже никого и ничему не научили.Очень сомнительное решение.В Индии просто нет квалифицированных кадров для современного самолётостроения в сфере гражданской авиации.Такая школа рождается годами,а не так что кому то что то захотелось построить в Индии и начали строить.Так не бывает.Нужны квалифицированные,обученные кадры в Индии,а их там просто нет.
      3. Развед Звание
        Развед
        +1
        Сегодня, 14:29
        Цитата: Sky Strike fighter
        Что предлагать то?


        По факту пока нечего.
        Зато как ласкают слух эти глаголы в будущем времени - предложим, сделаем, освоим, разработаем...
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 14:44
          Надо таким деятелям так же обещать выплатить им заработную плату.Они будут говорить предложим,сделаем,а им будут в ответ обещать выплатить.Тогда по крайней мере всё будет честно.
    3. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:52
      Но, слава богу, я не вылетаю —
      В аэропорте время коротаю
      Ещё с одним, таким же, — побратим!
      Мы пьём седьмую за день
      За то, что все мы сядем,
      И, может быть, — туда, куда летим
    4. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Paul Zewike
      Странно предлагать на продажу самолеты, которые существуют в единичных экземплярах.
      Зато, какой пиар, ощущение праздника в достижениях. Не так давно на выставке Су-57 соблазнял потенциальных покупателей, а его и в российских ВВС пока не густо.
  2. esl462 Звание
    esl462
    +2
    Сегодня, 11:51
    Видишь суслика...А он есть.
    1. Черчиль Звание
      Черчиль
      +1
      Сегодня, 11:56
      Точно, никто не видит, а он есть.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 11:52
    Как уже достали эти алчные торгаши!!!
    В России востребованы до тысячи самолётов для внутренних линий, а эти уже озаботились об Индии...Да хрен бы с ними - пусть на слонах ездят. Индия по площади более чем в шесть раз меньше России... stop И там тепло!!!
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 13:34
      Просто надо исходить из мысли что Россия сейчас не способна производить авиадвигатели/авионику в серийных масштабах, а Индия в отличие от нас не под санкциями. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, Индия покупает и ставит американские движки либо оборудование для производства наших двигателей, а потом мы выкупаем свои же самолеты.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 13:50
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Просто надо исходить из мысли что Россия сейчас не способна производить авиадвигатели

        А у меня таких мыслей даже не возникает. ПД-8, ПД-14 доведены до серийного производства и их ресурсы сравнимы с зарубежными аналогами? А когда будут доведены? А что нам скажет г-н Мантуров?
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Индия ставит американские движки на эти самолеты, а потом мы выкупаем свои же самолеты.

        Спекуляция в развёрнутом виде...А главное, при НДС 22% мы будем в глубоком анусе прорыве!!! fellow
        Где-то нам уже говорили по «мы всё купим», а на деле оказалось, что мы даже продать с выгодой не можем...Мало того, даже своим заработанным воспользоваться не имеем права...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:53
    Попытка не пытка.... по любому, танцы с бубна и будут...
  5. Черчиль Звание
    Черчиль
    +5
    Сегодня, 11:56
    Сюжет для телевизионных новостей. Предложить можно, что угодно, так кто же их купит, когда они в стране производители серийно не выпускаются. Ну про послепродажное обслуживание вообще помолчим.
  6. moreman78 Звание
    moreman78
    -1
    Сегодня, 12:19
    Цитата: Черчиль
    Сюжет для телевизионных новостей. Предложить можно, что угодно, так кто же их купит, когда они в стране производители серийно не выпускаются. Ну про послепродажное обслуживание вообще помолчим.

    Шансы есть, но при соблюдении непремеyного индийского условия - загрузить их "баксами"! laughing
  7. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +3
    Сегодня, 12:19
    У Индии есть опыт масштабного производства тех же Су30 на заводах HAL. Так что производить они могут, к тому же СуперДжет самолет идеальный для внутренних перевозок в Индии, а Ил114 его бы идеально дополнил
    1. Rash Звание
      Rash
      0
      Сегодня, 12:26
      Да-да, эта парочка закроет 90% региональных перевозок. Так что проект имеет право на жизнь. Наши будут сначала поставлять готовые самолеты, потом самолето-комплекты, потом только движки. Как и в случае с Су-30. Международная кооперация отработана, проблем не вижу.
      1. shikin Звание
        shikin
        +1
        Сегодня, 13:24
        Это работа на перспективу. И Индия вроде бы для начала хотела получить несколько машин для тестовой эксплуатации в стране.
        А "на сейчас" готовят производство по лицензии Эмбрайеров, которые уже летают в Индии, "одноклассники" Суперджета. Но Эмбрайер - тот же конструктор из тех же узлов и оборудования, что и Боинг с Эйрбасом, и с теми же проблемами (и с невозможностью локализации).
        А сотрудничество с ОАК предполагает другой уровень локализации.
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Сегодня, 13:19
    Хорошо конечно получить твердый заказ на большое количество бортов, только вложить их в расширение производства по максимуму, особенно двигателей.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:19
    Вполне себе может быть передана тех документация и кое-какие комплектующие, а собирать будут в Индии. Тем более, что они выступают за локализацию