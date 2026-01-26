Цена на золото обновила исторический рекорд

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические максимумы: апрельский фьючерс на золото на Comex впервые ушел выше отметки в 5 тысяч долларов за унцию, доходя в пике до 5128,85 USD, а серебро уверенно пробило уровень в 100 долларов, зафиксировав рекорд около 109 долларов.

Причины лежат на поверхности. Геополитическая напряженность никуда не делась: продолжаются конфликты на Украине и в Газе, а отношения США с союзниками по НАТО дают все больше трещин – в том числе из-за истории вокруг Гренландии.



Дополнительным раздражителем стали заявления Дональда Трампа о возможных 100-процентных пошлинах на канадские товары в случае сближения Оттавы с Китаем.

Ожидания снижения ставок ФРС, слабый доллар и падение доходности облигаций снова делают беспроцентные активы привлекательными. В таких условиях инвесторы традиционно бегут в «тихую гавань», и золото здесь вне конкуренции. Не случайно 2025 год уже называют одним из самых успешных для драгметалла со времен конца 1970-х.

Регуляторы по всему миру продолжают активно наращивать золотые резервы, делая ставку на физический актив в условиях деглобализации и санкционных рисков. Ограниченность ресурса лишь усиливает эффект: за всю историю человечества добыто около 216 тысяч тонн золота, а запасы в недрах оцениваются значительно скромнее.

На этом фоне прогнозы о цене в 10 тысяч долларов за унцию в горизонте нескольких лет уже не выглядят экзотикой.
  1. nobody75 Звание
    nobody75
    +4
    Сегодня, 12:24
    Хорошо что я в золотые ETF вложился еще осенью!
    С Уважением
    1. multicaat Звание
      multicaat
      +1
      Сегодня, 13:21
      я уже давно в золотом эквиваленте с родней и знакомыми деньгами меняюсь
      и частично на металлических счетах держу. С нашем родным правительством и инфляцией так проще.
      Брат занял 100г золота, через 3 года вернул столько же. И не надо думать о том, какой курс, какая инфляция, что завтра будет - расчетная единица мало меняется. Начал понимать, в каком комфорте Европа и США жили много лет.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        0
        Сегодня, 13:27
        Металлический счет привязан к банку, а паи золотых ETF - нет. Их продать можно на бирже за мгновение по рыночному курсу пая.
        С Уважением
        1. multicaat Звание
          multicaat
          0
          Сегодня, 13:28
          согласен и комиссия меньше
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            0
            Сегодня, 13:30
            Еще при достаточно высокой ставке присмотреться к фондам денежного рынка. Такие фонды вкладываются в сделки обратного репо - это просто деньги. И стоимость пая растет линейно, если ставка не падает сильно.
            С Уважением
            1. multicaat Звание
              multicaat
              0
              Сегодня, 13:35
              я пока совершенно не понимаю как ведут себя деньги - не хочу туда вкладываться.
              Столько идет изменений и новостей, что я перестал что-либо понимать.
              А золото - оно как было аурум, так и остается.
        2. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          Сегодня, 13:49
          Цитата: nobody75
          Металлический счет привязан к банку, а паи золотых ETF - нет. Их продать можно на бирже за мгновение по рыночному курсу пая.
          С Уважением

          Таки да, но металлический счёт в отличие от депозита, не страхуется. Да и правительство наше, всё равно свой налог в 13% слупит, если металлический счёт будет обнуляться до истечения 3-х лет. Тем кто вложился в период лето-осень, эти 13% отстегнуть как бы не сильно затратно, поскольку рост уже выше 50%, а вот тем, кто намерен вложиться сейчас имеет смысл подумать, что бы не попасть в промот. Если всё таки есть желание попробовать, то пожалуй сейчас это лучше сделать в серебре т.к. волатильность в нем всё таки помягче
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: nobody75
    Хорошо что я в золотые ETF вложился еще осенью!
    У меня дома тоже целый подвал золотых слитков! wink
  3. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 13:37
    hi
    Ну что. софорумчане, признавайтесь, кто еще - кроме 3 гениев - слушается Вайлдката?
    Который вам еще по 2800 уе рекомендации давал?
    "А кто слушал - молодец!"
    laughing
    А вот когда выходить из золота - не буду говорить!
    winked
    ""Wildcat
    9
    (Уайлдкет)
    +5
    13 декабря 2024 06:09
    Новый
    Золотое сечение Дональда Трампа
    Прямо трагедия на трагедии на рынке золота.
    Однако: "Цены на драгоценный металл на протяжении последних месяцев обновляли рекорды, в частности, благодаря началу цикла снижения ставки ФРС и увеличению спроса на золото как на актив-убежище из-за возросшей напряженности на Ближнем Востоке и Украине, пишет Bloomberg. На этом фоне котировки золота впервые в истории превысили $2800 за унцию.
    Но после этого стоимость драгметалла начала корректироваться. Фьючерсы дешевели на фоне укрепления доллара США, курс которого вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Тем не менее цены на золото сейчас на 30% выше по сравнению с началом года.
    Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин полагает, что в перспективе 2025 года потенциал роста цен на благородный металл сохранится на фоне геополитического фактора и высокого спроса со стороны центробанков.
    Однако темпы роста будут скромнее по нескольким причинам: 1) высокая база 2024 года; 2) спрос мировых центробанков будет оставаться по историческим меркам высоким, но не сильно увеличится относительно среднего значения между 2023 и 2024 годами.
    Резкий взлет цен на золото в текущем году предполагает, что в будущем может случиться коррекция , считает вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский. Однако для инвесторов это станет возможностью зайти в рынок по более приемлемым ценам. В целом в 2025 году аналитик ожидает котировки желтого металла на уровне $3 тыс. за унцию."
    https://www.rbc.ru/quote/news/article/67226d1f9a794734fa80490d?from=copy

    И с лета 2024 напоминаю о макаронах и тушенке: "Wildcat
    3
    (Уайлдкет)
    -7
    16 августа 2024 17:26
    Новый
    Доля золота в международных резервах России достигла рекордных объемов
    Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ, по состоянию на первое августа международные резервы России достигли 602,05 млрд долларов, что является максимумом с весны 2022 года. При этом доля золота в них в стоимостном выражении увеличилась до рекордных 29,8 процента, что является наивысшим значением с 2000 года.
    Как пояснил изданию заместитель председателя правления Росдорбанка Анатолий Вожов, именно рост цен на золото обеспечил вышеупомянутый рекорд в стоимостном выражении. С начала текущего года котировки драгметалла выросли на 20%.

    Граждане!
    Не щелкайте клювом!
    Будьте как ЦБ РФ, ибо доходность "С начала текущего года котировки драгметалла выросли на 20%" на полу не валяется! Но не как ЦБ РФ - 300 ярдов в валюте "у партнеров" оставлять - а в смысле создания и содержания резервов "на счастливое будущее". Ну и тушенка с макаронами не помешает.    """""
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 14:11
    Очень сожалею, что не перевел свои скромные сбережения на "золотой вклад" в начале 2025 г.
    Хотя пытался перезаключать договоры по вкладам в двух банках. Ну не дано нам простым пенсионерам быть дельцами.