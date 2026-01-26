Цена на золото обновила исторический рекорд

Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические максимумы: апрельский фьючерс на золото на Comex впервые ушел выше отметки в 5 тысяч долларов за унцию, доходя в пике до 5128,85 USD, а серебро уверенно пробило уровень в 100 долларов, зафиксировав рекорд около 109 долларов.
Причины лежат на поверхности. Геополитическая напряженность никуда не делась: продолжаются конфликты на Украине и в Газе, а отношения США с союзниками по НАТО дают все больше трещин – в том числе из-за истории вокруг Гренландии.
Дополнительным раздражителем стали заявления Дональда Трампа о возможных 100-процентных пошлинах на канадские товары в случае сближения Оттавы с Китаем.
Ожидания снижения ставок ФРС, слабый доллар и падение доходности облигаций снова делают беспроцентные активы привлекательными. В таких условиях инвесторы традиционно бегут в «тихую гавань», и золото здесь вне конкуренции. Не случайно 2025 год уже называют одним из самых успешных для драгметалла со времен конца 1970-х.
Регуляторы по всему миру продолжают активно наращивать золотые резервы, делая ставку на физический актив в условиях деглобализации и санкционных рисков. Ограниченность ресурса лишь усиливает эффект: за всю историю человечества добыто около 216 тысяч тонн золота, а запасы в недрах оцениваются значительно скромнее.
На этом фоне прогнозы о цене в 10 тысяч долларов за унцию в горизонте нескольких лет уже не выглядят экзотикой.
