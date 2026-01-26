Верховный судья Ирана: Разве не во время переговоров противник напал на нас?
Высшее руководство Ирана реагирует на заявления из Вашингтона о том, что США «готовы к переговорам». Далеко не все в Тегеране считают, что с США и Израилем можно о чём-либо договариваться, памятуя о том, что удары по Ирану Израиль и США стали наносить именно во время проведения переговоров.
Глава иранской судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил буквально следующее:
Эджеи добавил, что призывать вести переговоры «с коварным врагом» может означать искажение самого понимания происходящего.
Напомним, что 12-дневная война Израиля и США против Ирана началась 13 июня 2025 года. Израиль обвинил Иран в нарушении режима нераспространения. Это притом, что сам Израиль официально не признаёт свой ядерный статус при наличии ядерного оружия. Война против Ирана, по всей вероятности, продолжалась бы и дольше, если бы не ситуация с крайне болезненными ударами со стороны иранских войск. Ряд экспертов ещё летом 2025 года констатировали, что при используемой Ираном интенсивности ударов ПВО Израиля могла бы «обнулиться» в течение пары недель, если бы война не была остановлена.
Теперь США продолжают наращивать свою группировку на Ближнем Востоке и, судя по всему, успели оказать Израилю значительную помощь по восстановлению арсенала зенитных ракет для израильских систем ПВО-ПРО. Израильская промышленность так же активно работала и продолжает работать в этом направлении. А это может означать только одно: новая война против Ирана может вспыхнуть в любой момент.
Информация