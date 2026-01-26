Верховный судья Ирана: Разве не во время переговоров противник напал на нас?

Высшее руководство Ирана реагирует на заявления из Вашингтона о том, что США «готовы к переговорам». Далеко не все в Тегеране считают, что с США и Израилем можно о чём-либо договариваться, памятуя о том, что удары по Ирану Израиль и США стали наносить именно во время проведения переговоров.

Глава иранской судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил буквально следующее:

Меня удивляет, что некоторые люди в нашей стране всё ещё готовы идти на неудачные эксперименты и постоянно рекомендуют переговоры. Такой группе людей следует задать вопрос: Разве враг развязал войну против Ирана не посреди переговорного процесса? Разве не во время переговоров они напали на нас?

Эджеи добавил, что призывать вести переговоры «с коварным врагом» может означать искажение самого понимания происходящего.

Напомним, что 12-дневная война Израиля и США против Ирана началась 13 июня 2025 года. Израиль обвинил Иран в нарушении режима нераспространения. Это притом, что сам Израиль официально не признаёт свой ядерный статус при наличии ядерного оружия. Война против Ирана, по всей вероятности, продолжалась бы и дольше, если бы не ситуация с крайне болезненными ударами со стороны иранских войск. Ряд экспертов ещё летом 2025 года констатировали, что при используемой Ираном интенсивности ударов ПВО Израиля могла бы «обнулиться» в течение пары недель, если бы война не была остановлена.

Теперь США продолжают наращивать свою группировку на Ближнем Востоке и, судя по всему, успели оказать Израилю значительную помощь по восстановлению арсенала зенитных ракет для израильских систем ПВО-ПРО. Израильская промышленность так же активно работала и продолжает работать в этом направлении. А это может означать только одно: новая война против Ирана может вспыхнуть в любой момент.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 12:10
    ❝ А это может означать только одно: новая война против Ирана может вспыхнуть в любой момент ❞ —

    — Как же ей не вспыхнуть, если её поджигают со всех сторон, в том числе изнутри ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 12:25
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 12:10
      Как же ей не вспыхнуть, если её поджигают со всех сторон, в том числе изнутри

      hi Как нельзя актуально звучит фраза - Хочешь мира, готовься к войне.
      А проводя переговоры с матрасниками, не забывай об об ушах и руках исраэлевцев, стремящихся развязать новую войну.
  2. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +4
    Сегодня, 12:24
    ....Меня удивляет, что некоторые люди в нашей стране всё ещё готовы идти на неудачные эксперименты и постоянно рекомендуют переговоры. Такой группе людей следует задать вопрос: Разве враг развязал войну против Ирана не посреди переговорного процесса? Разве не во время переговоров они напали на нас?...

    Следует ли проводить параллели на фоне очередных переговоров США с РФ или это "другое" и грабли наш скрепный инструмент? wink
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Sovetskiy
      Следует ли проводить параллели на фоне очередных переговоров США с РФ или это "другое" и грабли наш скрепный инструмент?

      Не следует. Разговаривать надо, т.к. ядерное оружие это уже самый последний аргумент. Мы с матрасами не находимся в состоянии войны, а молча вопросы безопасности не порешаешь. Можно конечно сразу попробовать взаимно окучить друг друга ядерными боеголовками, но легче от этого точно не станет.
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +1
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Ныробский
        Разговаривать надо, т.к. ядерное оружие это уже самый последний аргумент.

        Прямо интересно, с каких позиций?
        Как бы не относились к Хрущеву, но при нём сначала обеспечили "аргументы" на Кубе в ответ на размещение ракет США в Турции, а только потом начали "разговаривать". wink
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:24
    Иран... независимость, самобытность стоит дорого, во всех аспектах бытия.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +5
    Сегодня, 12:29
    то же самое будут делать и с Россией. Переговоры - наше всё.
  5. Апис1962 Звание
    Апис1962
    +2
    Сегодня, 12:33
    Судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи прав в том, что и СШП, и Израиль не нападут и будут соблюдать договора до тех пор пока противоположная сторона может ответить таким образом, что это будет "больно" агрессорам. Не какие предупреждения, красные и другие линии этих не остановят. Только одно: причине не соразмерного вреда территории и гражданам этих бандитских государств.
  6. smart fellow Звание
    smart fellow
    +3
    Сегодня, 12:35
    С США в такой ситуации вести переговоры это дать просчитать реакцию на их нападение. КНДР, например, после встречи в Ханое Ким Чен Ына с Трампом вообще не реагирует на призывы США начать переговоры. А прошло уже несколько лет. Даже решение о согласии на переговоры это значит дать слабину и признать, что США имеют некое право напасть на Иран.
  7. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:03
    Разве не во время переговоров противник напал на нас?


    Несмотря на многочисленные прецеденты мир все еще продолжает доверять США и их союзникам, сила условного инстинкта привитого джинсами, жвачкой и болтовней о "свободе" еще очень велика. А ведь все, что можно сказатьпро США это те самые грабли, на которые все наступают в надежде что именно их они не долбанут в лоб и рука, протянутая Америкой вовсе не жест дружбы а способ быстрее подвести пожавшего ее к краю пропасти.
  8. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 13:08
    Цитата: smart fellow
    С США в такой ситуации вести переговоры это дать просчитать реакцию на их нападение. КНДР, например, после встречи в Ханое Ким Чен Ына с Трампом вообще не реагирует на призывы США начать переговоры. А прошло уже несколько лет. Даже решение о согласии на переговоры это значит дать слабину и признать, что США имеют некое право напасть на Иран.

    Абсолютно согласен. Бежит и соглашается на переговоры слабый.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:17
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Как же ей не вспыхнуть, если её поджигают со всех сторон, в том числе изнутри ...
    У них пока ещё мокрые спички
  10. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 14:30
    Во время переговоров американские ракеты бьют по Белгороду