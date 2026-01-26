Грузия готова к стратегическому партнёрству с США, с ЕС отношения не сложились

Решение за ними. К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США.

Грузия готова к стратегическому партнерству с США, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в преддверии визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению.Грузия не строит никаких планов по сотрудничеству с Евросоюзом, отношения с европейцами у грузин не сложились, особенно после последних событий с попыткой переворота, который активно поддерживался Европой. А вот с американцами грузины готовы дружить, причем на стратегическом уровне. Как заявил Кобахидзе, при прошлой администрации Байдена отношения Грузии и США были на самом низком уровне, поэтому вся надежда на Трампа.Партнерство с Россией власти Грузии не рассматривают, официально Тбилиси и Москва находятся в конфронтации из-за войны 2008 года и территорий Южной Осетии и Абхазии. Хотя торговля между странами идет очень активно, также власти Грузии стараются не влезать ни в какие союзы против России, включая санкционные. Такой некий «тихий» мир, который вроде бы устраивает обе стороны.