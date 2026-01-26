Грузия готова к стратегическому партнёрству с США, с ЕС отношения не сложились

2 457 19
Грузия готова к стратегическому партнёрству с США, с ЕС отношения не сложились

Грузия готова к стратегическому партнерству с США, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в преддверии визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и Армению.

Грузия не строит никаких планов по сотрудничеству с Евросоюзом, отношения с европейцами у грузин не сложились, особенно после последних событий с попыткой переворота, который активно поддерживался Европой. А вот с американцами грузины готовы дружить, причем на стратегическом уровне. Как заявил Кобахидзе, при прошлой администрации Байдена отношения Грузии и США были на самом низком уровне, поэтому вся надежда на Трампа.



Решение за ними. К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США.


Партнерство с Россией власти Грузии не рассматривают, официально Тбилиси и Москва находятся в конфронтации из-за войны 2008 года и территорий Южной Осетии и Абхазии. Хотя торговля между странами идет очень активно, также власти Грузии стараются не влезать ни в какие союзы против России, включая санкционные. Такой некий «тихий» мир, который вроде бы устраивает обе стороны.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 12:18
    Ещё одна банановая республика, считающая себя достойным стратегическим партнёром для сверхдержавы.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 12:23
      Банановая не банановая, а стать твердо ногой на Кавказе это давняя мечта англосаксов и они от неё не откажутся.
      1. General Failure Звание
        General Failure
        0
        Сегодня, 12:35
        А не получится "твердо".
        При попытке втащить Грузию в НАТО как бы еще одна СВО не случилась, с поправкой на размер страны и боевые качества населения.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: RuAbel
      Ещё одна банановая республика, считающая себя достойным стратегическим партнёром для сверхдержавы.

      Ну-у как банановая winked Скорее виноградно-шашлычная, но не это главное. Грузия имеет черноморские порты и железную дорогу от этих портов через Армению - Грузию к побережью Каспийского моря. На фоне движухи по созданию коридора имени "Трампа" Тбилиси, вполне реально представляет собой ценный геополитический актив, причём даже в нейтральном и внеблоковом статусе. Кобахидзе будет стричь бабосы со всех заинтересованных сторон и при этом сможет избежать украинизации Грузии.
      Украина по идее тоже могла жить как сыр в масле, поскольку имела такое же положение и перспективы, но в ней не нашлось своего Кобахидзе и все, кто ей рулил, оказались политическими дебИлaми.
  2. General Failure Звание
    General Failure
    -1
    Сегодня, 12:29
    Гм, США с ЕС грызутся, пока Трамп у власти. То есть, этот праздник жизни еще 3 года продолжаться будет. Вариант, что Трамп пойдет на третий срок не рассматриваю - это было бы слишком хорошо, чтобы сбыться.

    ...А потом, с очень высокой вероятностью в США к власти придут демы и глобалисты (ибо Трамп уже многих задолбал и то ли еще будет) и снова у амеров и еврогеев будет вась-вась.
    И снова у робких грузын будет выбор между точеным и дроченым.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:34
    Плохая новость... Грузия может быть нужна далеким сша, только для того, что бы стать еще одним тараном против РФ. Развязать конфликт, нападением Грузии на Абхазию и сев. Осетию, легче легкого, главное что бы Грузия согласилась на это. А легетимным поводом для этого станет - возвращение своих земель, незаконно ( по их конечно, в том числе запада, мнению) отторгнутых от Грузии....
    В общем, нашим стратегам, стоит напрячься сейчас и пристально следить за этим сотрудничеством, если оно будет подписано.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 12:52
      Цитата: Десница ока
      Плохая новость... Грузия может быть нужна далеким сша, только для того, что бы стать еще одним тараном против РФ. Развязать конфликт, нападением Грузии на Абхазию и сев. Осетию, легче легкого, главное что бы Грузия согласилась на это. А легетимным поводом для этого станет - возвращение своих земель, незаконно ( по их конечно, в том числе запада, мнению) отторгнутых от Грузии....
      В общем, нашим стратегам, стоит напрячься сейчас и пристально следить за этим сотрудничеством, если оно будет подписано.

      Сомнительно сие. Если матрасы вознамерились контролировать транспортный коридор от Чёрного моря, до Каспия и согласно достигнутой договорённости с Баку и Ереваном получать с этого потока 75% прибыли, то ведение войны в зоне своих интересов как бы не совсем отвечает их устремлениям. Да, они усилят своё присутствие, но что бы отрезать себя от финансовой капельницы которая будет капать десятилетиями, пойдут наврятли. winked
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -2
    Сегодня, 12:39
    даже Иванишвили с командой поняли, что Грузия "нам не интересна" (как и Гренландия, а также исконные русские земли т.н. "украины"). Нам, похоже, ничего не интересно, интересно только одно - чтобы стало "как было"
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 12:50
    Грузия не строит никаких планов по сотрудничеству с Евросоюзом, отношения с европейцами у грузин не сложились
    Боятся, что напихают своих мигрантов по самое немогу
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 13:06
    Ну, ежели с Америкой не сложится, попробуют дружбу с Марсианами. Там миграция открыта.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 13:15
    Цитата: RuAbel
    Ещё одна банановая республика
    Это виноградная республика. Или республика лаврового листа wink
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 13:42
    Jen doufám, že Gruzie má hodně surovin, co Amerika potřebuje. Protože to „přátelství“ bude, jen pokud budou suroviny. Samozřejmě pro USA velmi výhodně, nejlépe zadarmo. Mám pocit, že Gruzie si také potřebuje nabít čumák se západem. Ještě se nestačili použít? to dokazuje ne moc inteligence u vedení Gruzie.
    1. Комментарий был удален.
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 13:45
      Я лишь надеюсь, что у Грузии много сырья, необходимого Америке. Потому что эта «дружба» возможна только при наличии сырья. Конечно, для США это будет очень выгодно, желательно бесплатно. Мне кажется, Грузии тоже нужно совать нос в Запад. Разве им еще не надоело его использовать? Это доказывает, что грузинское руководство не очень-то умно.
      1. olbop Звание
        olbop
        +1
        Сегодня, 14:04
        Да какого там сырья? Ну есть малость марганца. Ну его начали добывать довольно давно, если уже не исчерпали. Посмотрите на статьи грузинского экспорта!
        А со штатами грузины начали тесно взаимодействовать еще с начала века, если не с конца предыдущего, - видимо в пику России.То-то недавний их президент была гражданской США. Да и Сакашвили их ставленик.
        А по большому счету, сегодня Грузия для США - дохлый актив.
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 13:47
    Под кого же лечь - размышляют гордые генацвале.
  10. garik77 Звание
    garik77
    -2
    Сегодня, 14:04
    Будет штат Джорджия-2? laughing Думаю не получится ничего из этого. В Штатах после промежуточных выборов могут поменяться приоритеты или даже формат власти и Вашингтону будет не до Грузии, внешняя политика повязнет во внутренних разборках.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:18
    акой некий «тихий» мир, который вроде бы устраивает обе стороны.

    мы ездим туда, никаких вопросов, что ты - русский - ни у кого нет...
    и это главное сегодня
    а что будет завтра - зависит от других...
  12. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 14:22
    Не может ли Грузия, забрать из России всех своих нелегалов мужескаго и женскаго пола, что-бы сподручнее было слиться в жарких объятиях с Западом?

    P.S. во время призыва в Российскую Армию, три грузинские семьи, живущие в нашем доме, оперативно отправляли своих отпрысков, получивших российское гражданство и достигших половозрелого возраста (18 лет) на Родину, в Грузию. Когда заканчивался призыв, они, с хитрыми ухмылками приезжали в Москву.
    Зачем им воевать за Россию, когда у них есть, настоящяя Родина- Грызия? (так они говорят).
  13. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 14:39
    Хотят к американской кормушке присосаться.