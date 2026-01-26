«Диагнозы в порядке»: ВСУ опровергли отправку на передовую наркоманов и аутистов

Украинские генералы продолжают лгать о состоянии дел в зоне боевых действий. ВСУ опровергли отправку на передовую наркоманов и аутистов.

Опровержение опубликовала пресс-служба Оперативного командования «Юг» украинской армии.



В заявлении содержится комментарий к послу одного из военнослужащих ВСУ, находящегося на передовой в Запорожской области и с возмущением рассказывающего о том, что пополнение, направленное в его подразделение, никуда не годится. Они не обладают ни необходимыми качествами, ни нормальным уровнем подготовки. Боевик заявил, что присланное подкрепление целиком состоит из наркозависимых, аутистов и лиц предпенсионного возраста.


В публикации командования слова военного объясняют его усталостью и тяжелым психологическим состоянием. Там сказано, что на фронт не отправляют никого из тех, кто страдает от наркотической зависимости или психических заболеваний. В заявлении говорится, что лицо, высказавшее свое недовольство, действительно служит в ВСУ и находится на передовой, но его слова якобы не соответствуют реалиям. Подлинность самой его публикации они сомнениям не подвергают.

Но, по их словам, ТЦК якобы производят набор рекрутов в строгом соответствии с законодательными нормами. Поэтому, утверждает командование ВСУ, у всех отправленных на передовую новобранцев медицинские диагнозы в порядке.

Ранее «ВО» сообщало, как один из военнослужащих украинской армии, воюющий на Запорожском направлении, заявил в своей публикации в сети, что из 20 человек пополнения, присланных в его подразделение, 11 оказались наркоманами, четыре – аутистами, а возраст остальных приближается к 60 годам.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:45
    Кто стоит в окопах и обороняется ,наркоманы ? Почему не упал фронт ,на аутистах держится или пенсионеры держат.
    Это уже пару лет ,нас хотят убедить ,что все пропало Снаряды закончились ,денег нет ,люди подошли к концу
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:55
      А не надо слушать пропаганду до завтрака, а так же до обеда, ужина и перед сном.
      Причём, везде одно и то же.
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +2
    Сегодня, 12:46
    один из военнослужащих украинской армии, воюющий на Запорожском направлении, заявил в своей публикации в сети, что из 20 человек пополнения, присланных в его подразделение, 11 оказались наркоманами, четыре – аутистами, а возраст остальных приближается к 60 годам.

    Ну а чё зачем платить пенсии и лечить наркоманов , аутистов и т.д. всех в топку. Всё по заветам их кумира гитлера. А кто тогда у них воюет ?
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:51
    ТЦК производят набор рекрутов в строгом соответствии с законодательными нормами.

    Ото ж, в законодательных нормах так и записано - ловить, по морде и грузить в воронок, неделя на полигоне и в окопы.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:53
    Вопрос... а кого, кроме больных бедолаг, волнует, кем будут удобрены поля сражений?
    Для западных радетелей, все полезные дурни на одно лицо...
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:14
    11 оказались наркоманами, четыре – аутистами, а возраст остальных приближается к 60 годам
    А колясочников у них в части не было?
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 14:47
    Ну так из-за йододефицита аутизм там норма, особенно у западенцев, а наркомания водит у них в КМБ, вот все и в порядке...