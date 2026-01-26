Украинские генералы продолжают лгать о состоянии дел в зоне боевых действий. ВСУ опровергли отправку на передовую наркоманов и аутистов.Опровержение опубликовала пресс-служба Оперативного командования «Юг» украинской армии.В заявлении содержится комментарий к послу одного из военнослужащих ВСУ, находящегося на передовой в Запорожской области и с возмущением рассказывающего о том, что пополнение, направленное в его подразделение, никуда не годится. Они не обладают ни необходимыми качествами, ни нормальным уровнем подготовки. Боевик заявил, что присланное подкрепление целиком состоит из наркозависимых, аутистов и лиц предпенсионного возраста.В публикации командования слова военного объясняют его усталостью и тяжелым психологическим состоянием. Там сказано, что на фронт не отправляют никого из тех, кто страдает от наркотической зависимости или психических заболеваний. В заявлении говорится, что лицо, высказавшее свое недовольство, действительно служит в ВСУ и находится на передовой, но его слова якобы не соответствуют реалиям. Подлинность самой его публикации они сомнениям не подвергают.Но, по их словам, ТЦК якобы производят набор рекрутов в строгом соответствии с законодательными нормами. Поэтому, утверждает командование ВСУ, у всех отправленных на передовую новобранцев медицинские диагнозы в порядке.Ранее «ВО» сообщало, как один из военнослужащих украинской армии, воюющий на Запорожском направлении, заявил в своей публикации в сети, что из 20 человек пополнения, присланных в его подразделение, 11 оказались наркоманами, четыре – аутистами, а возраст остальных приближается к 60 годам.

