Запрет с отсрочкой: ЕС утвердил план полного отказа от российского СПГ

Совет ЕС утвердил поэтапный полный запрет на поставки: российский СПГ должен исчезнуть с европейского рынка с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ – с 30 сентября того же года. Решение принято всеми 27 странами союза и подается как окончательный энергетический разрыв с Россией.Ирония ситуации в том, что объявленный отказ приходится на фон рекордных закупок. В сентябре прошлого года ЕС обновил максимум по импорту российского СПГ, а в первом полугодии 2025-го, по данным Евростата, закупил трубопроводный газ на 2,9 млрд евро и СПГ еще на 4,5 млрд.Причем поставки сжиженного газа выросли на 28% в годовом выражении, а суммарный импорт российского газа – на 9%. То есть отказ откладывается аккуратно до момента, когда зависимость можно будет заменить чем-то другим – желательно без резких скачков цен и социального напряжения.Не случайно в пакете решений фигурирует еще один пункт: к 1 марта 2026 года все страны ЕС обязаны представить национальные планы диверсификации поставок и заранее обозначить возможные проблемы. Фактически Брюссель признает, что заменить российский газ – задача не политическая, а сугубо техническая и финансовая, с массой узких мест по инфраструктуре и контрактам.В итоге Европа выбирает привычную тактику отложенного решения. Громкое заявление о «полном запрете» сопровождается двухлетним переходным периодом, в течение которого российский газ продолжит закрывать европейские дефициты.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»