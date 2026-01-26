Запрет с отсрочкой: ЕС утвердил план полного отказа от российского СПГ

Совет ЕС утвердил поэтапный полный запрет на поставки: российский СПГ должен исчезнуть с европейского рынка с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ – с 30 сентября того же года. Решение принято всеми 27 странами союза и подается как окончательный энергетический разрыв с Россией.

Ирония ситуации в том, что объявленный отказ приходится на фон рекордных закупок. В сентябре прошлого года ЕС обновил максимум по импорту российского СПГ, а в первом полугодии 2025-го, по данным Евростата, закупил трубопроводный газ на 2,9 млрд евро и СПГ еще на 4,5 млрд.



Причем поставки сжиженного газа выросли на 28% в годовом выражении, а суммарный импорт российского газа – на 9%. То есть отказ откладывается аккуратно до момента, когда зависимость можно будет заменить чем-то другим – желательно без резких скачков цен и социального напряжения.

Не случайно в пакете решений фигурирует еще один пункт: к 1 марта 2026 года все страны ЕС обязаны представить национальные планы диверсификации поставок и заранее обозначить возможные проблемы. Фактически Брюссель признает, что заменить российский газ – задача не политическая, а сугубо техническая и финансовая, с массой узких мест по инфраструктуре и контрактам.

В итоге Европа выбирает привычную тактику отложенного решения. Громкое заявление о «полном запрете» сопровождается двухлетним переходным периодом, в течение которого российский газ продолжит закрывать европейские дефициты.
  1. sagitovich Звание
    sagitovich
    +1
    Сегодня, 13:03
    А ведь откажутся!
    Ранее мы иронизировали.
    Куда Вы без нашего газа!?
    А нет, получается у них, надавить на "больную мозоль", в бюджете РФ.
    1. zsdk Звание
      zsdk
      +4
      Сегодня, 13:07
      Зато сколько было слов о снятии с нефтегазовой "иглы"...
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -2
        Сегодня, 13:14
        Зато сколько было слов о снятии с нефтегазовой "иглы"..

        Чечас налетят "вороны" и заклюют вас.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 13:43
        Цитата: zsdk
        Зато сколько было слов о снятии с нефтегазовой "иглы"...
        Непонятно кто и откуда должен был слезть. Но сегодня газ в ЕС торгуется по 515 USD. А морозы только крепчают. Ну и да, в США газа осталось на 8 лет. Что они все потом начнут делать? всего 8 лет. Или надеются что Россия 8 лет не продержится?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 14:03
          Ну и да, в США газа осталось на 8 лет. Что они все потом начнут делать? всего 8 лет.

          Как чё ? Для нефти америкосы подмяли под себя Венесуэлу, для газа ещё кого подомнут да хоть туже Гренландию.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:43
      Цитата: sagitovich
      А нет, получается у них, надавить на "больную мозоль", в бюджете РФ.
      Почему вы бюджет РФ постоянно ассоциируете с продажей углеводородов за рубеж? Да когда то было время когда 50% бюджета были именно углеводороды. Но за 25 год эта сумма всего 23% и на 26 год запланировано снижение до 22%. Ну и самое главное, резко нарастить объемы добычи и сжижения никто не может. Пару процентов да могут, но не больше. Следовательно произойдет просто передел рынка, если раньше США продавали в много в ЮВА, то теперь будут все продавать в ЕС. Для них это выгодно, надо всего лишь Атлантику пересечь. Но если цена в ЕС будет сильно ниже чем в ЮВА, то США пошлют ЕС, и куда пойдут европейцы они даже сами не знают.
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +2
    Сегодня, 13:06
    Сейчас самое время РФ наказать ЕС, прекратив поставки. Но, куда и кому продать освободившийся ресурс, да и валюта нужна. Короче, для обеих сторон ситуация очень скользкая. ЕС конечно заместит российский газ, только с какими последствиями для себя? Дамочкам из ЕвроКомиссии это не страшно. Расхлебывать цену конечного продукта будут другие.
    1. отважный Звание
      отважный
      +5
      Сегодня, 13:24
      Цитата: NICK111
      Сейчас самое время РФ наказать ЕС, прекратив поставки.

      Это надо было делать сразу и жестко, в виде встречных санкций, как только они заморозили наши 300 лярдов. Тогда бы и деньги нам вернули и активы наших компаний не трогали и дали бы нам продать их спокойно по рыночной цене. Из-за блокировки цены улетели бы в космос и это тоже сыграло бы нам на руку.
      А у нас все сделали наоборот — европа забрала все, что захотела, и одновременно мы ей дали возможность плавно перестроится с наших ресурсов на сторонние.
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 13:30
      да и валюта нужна.

      Кому и зачем? Газ начали массово продавать в Европу из-за того, что в результате "выдающегося руководства" сельским хозяйством СССР никитой ж0п0головым и "дорогим Леонидом Ильичем" был вынужден покупать миллионы тонн зерна в Канаде и США что бы прокормить собственный народ. А сейчас зачем? Что бы выплачивать дивиденды и вкладывать валюту в западные фонды? Кто и когда посчитал сколько нужно валюты для нормального функционирования страны? Или для того, что бы реализовывать навязанный РФ при Ельцине "ЦБ РФ зависим от курсов валют, прежде всего из-за эмиссии рублей, потому, что она привязана к золотовалютным (международным) резервам России", что в переводе на понятный язык означает отказ РФ от финансового суверинитета.
      На тебе друг Дональд миллиард долларов то ли на поддержку Палестины, то ли на промежуточные выборы в США...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:49
        был вынужден покупать миллионы тонн зерна в Канаде и США что бы прокормить собственный народ.
        Вообще то покупалось только фуражное зерно.
        ЦБ РФ зависим от курсов валют, прежде всего из-за эмиссии рублей, потому, что она привязана к золотовалютным (международным) резервам России
        Откуда вы все это берете? больше бреда в жизни не читал. Наш ЦБ работает по другим правлам, и сейчас он борется с инфляцией, и никакой привязки к золотовалютным резервам нет и никогда не было.
    3. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: NICK111
      Сейчас самое время РФ наказать ЕС, прекратив поставки. Но, куда и кому продать освободившийся ресурс, да и валюта нужна. Короче, для обеих сторон ситуация очень скользкая. ЕС конечно заместит российский газ, только с какими последствиями для себя? Дамочкам из ЕвроКомиссии это не страшно. Расхлебывать цену конечного продукта будут другие.

      Поставки можно не прекращать, просто за газ и нефть брать не фантики, а физическое золото или серебро. Нету проклятого металла? Пусть купят его у америкоcoв на свои фантики
  3. алек Звание
    алек
    +1
    Сегодня, 13:08
    Сами себе роют яму. Не хотят покупать дешёвый газ, будут покупать втридорога. Америкосы на фоне полного отказа цену сразу ломить начнут.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 13:12
    окончательный энергетический разрыв с Россией
    Да и хрен на них на всех! Нашим внукам больше останется
  5. АА17 Звание
    АА17
    +4
    Сегодня, 13:17
    Российской Власти не стоит ожидать наступления 1 января 2027 года.
    Зачем ждать. Прекратить поставки любого российского газа в Европу с 1 февраля 2026 года, пока европейские страны не выстроили логистику.
    Вот это будет сильный и неожиданный ход со стороны РФ.
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:17
    Очень напоминает старый анекдот.
    Мужик приходит к хирургу и просит удалить один глаз.
    Хирург: Вы же окривеете
    Мужик: именно этого я и хачу.
    Х: Зачем?
    М: Хочу, что бы про мою тёщу говорили: "У неё даже зять кривой"
  7. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 13:19
    Словакия, Венгрия, Болгария проголосовали за. Очень просто: если бы сказали нет, им Брюссель срезал бы субсидии.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: Glagol1
      Словакия, Венгрия, Болгария проголосовали за.

      это об СПГ, а они получают трубопроводный, да скорее не болгары и Греция, вопрос о "за" за СПГ к французам, испанцам
    2. Tusv Звание
      Tusv
      +1
      Сегодня, 14:07
      Венгрии не сказали нет. Разрешают трубопроводный закупать в полном объеме, но вот куму нужны Икарусы, когда Лиазы и Камазы через пару лет захватят рынок Электробусов
  8. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 13:29
    Угу... Если учесть, что в этом году цены на СПГ буквально за неделю скаканули в два раза с 3 до 6 вечнозелёных за термическую единицу, представляю, как их будет штормить после полного отказа за Российского газа! 🤨
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 14:07
      Угу... Если учесть, что в этом году цены на СПГ буквально за неделю скаканули в два раза

      И чё это уже было газ в гейропе переваливал за 1000 и ни чего не замёрзли.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:32
    Ну ладно, решили влезть под трампа/полосатиков так, что б наружу вообще ничего не торчал...
    Бывает, флаг им меж булок, вперёд и с песней!!! good fool
    ❝ Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь! ❞

    🎬 Приключения Буратино 🔗 https://citaty.info/quote/185106
    . Трамп, полосатики МАЛАСЫ, МАЛАСЫ!!! good
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:34
    Запрет с отсрочкой: ЕС утвердил план полного отказа от российского СПГ

    Но такое известие, похоже, больше волнует российских буржуев, которые так и не обеспечили газом российские регионы полностью. Так проблема существует в Ленинградской области...
    Кстати, после взрывов «СП» из медийного пространства совершенно исчез Миллер.
    Похоже, его перестала волновать Европа и её тарифы...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 13:57
      Цитата: ROSS 42
      Кстати, после взрывов «СП» из медийного пространства совершенно исчез Миллер.
      Похоже, его перестала волновать Европа и её тарифы...
      Естественно, он теперь трубу в Китай строит.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 14:10
      Так проблема существует в Ленинградской области..

      И не только в Сибири и на Урале много населённых пунктов без газа, хотя газ можно сказать проходит мимо их . Сапожник без сапог.
  11. olbop Звание
    olbop
    +3
    Сегодня, 13:41
    Наблюдая за ценами на газ в ЕС не могу избавиться от воспоминаний о ценах на газ в ЕС до начала СВО - в разных странах они варьировались кажется, от 300 ( в восточной Европе) до 450 ( в Британии). Сегодня цены того же порядка. А ведь сколько было кликушеств наших штатных политологов после начала СВО и взрыв Северных потоков, когда цены прыгнули на короткое время до 1000, с предсказанием неминучей смерти Европы. Не поленюсь, поищу справочку о ценах на газ в первом десятилетии нового века.
    Так что, ничего неожиданного. Придется искать другие рынки сбыта.
    1. olbop Звание
      olbop
      +1
      Сегодня, 13:50
      Вот, нашел динамику цен. Хотя в каких-то не очень понятных единицах, но динамика цен подтверждается.
    2. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 14:45
      Придется искать другие рынки сбыта

      Зачем? Ямал СПГ работает и будет работать. Просто Европа будет закупать некий "другой" газ...
  12. Wildcat Звание
    Wildcat
    +2
    Сегодня, 13:41
    Совет ЕС утвердил поэтапный полный запрет на поставки: российский СПГ должен исчезнуть с европейского рынка с 1 января 2027 года, а трубопроводный газ – с 30 сентября того же года. Решение принято всеми 27 странами союза и подается как окончательный энергетический разрыв с Россией.

    Ирония ситуации в том,
    Ирония ситуации в том, что "на нашей поляне" зарабатывает Трамп, за которого "молимся и портреты которому посылаем".
    И это еще не все сюрпризы от Трампнаш....
    crying
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:58
    С проекта Новатэка Арктик СПГ 2 газ станет АМРИКАНСКИМ .Дем более Арктик СПГ 2 не обременён долгосрочными контрактами.Вчера в Обскую губу в сопровождении ледокола Арктика пришёл LPG танкер Косыгин .2 танкера LPG " Maджери " и " Косыгин " будут работать на ПГХ " Саам " - челноками. А 8 -10 LPG танкеров под Российским флагом по всему миру и по сотовой цене . good
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:23
    На споте ТТФ газик несколько дней назад был по 540 $ ,сейчас уже меньше 500 $.Похоже ЮВА пока не включилась в гонку цен ,возглавлямая КНР.Да по моему КНР и не включится .Он впереди планеты всей по электрогенерации .В бизнесе друзей нет ,есть партнёры .Газпрёму крути не крути придётся обращать внимание на внутренний рынок .Тенденция к этому просматривается.У нас задница с электрогенерацией - ставили на Сименс .А он вильнул хвостом .