Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах с Киевом

2 050 14
Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах с Киевом

Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах по украинскому конфликту, слишком разные позиции у России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что быстрого прогресса в переговорах не будет, сам факт того, что они все же начались, уже является успехом. В то же время рассчитывать, что в ближайшее время Москва и Киев договорятся, не стоит. Позиции сторон расходятся кардинально, а уступать никто не хочет. Поэтому хотя встречи будут продолжаться, основное будет решаться на поле боя.



Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа.


К тому же в отличие от излишне оптимистичных американцев наши не увидели со стороны украинцев какого-то «дружелюбия», им там и не пахнет. Тем более, что Россия выступает со стороны силы, диктуя свои условия, которые украинцы принимать не хотят. Давят на них и американцы, но как-то вяло. Им лишь бы завершить конфликт, а на каких условиях — неважно.

В Киеве тоже говорят о сложных переговорах, не рассчитывая на быстрое завершение конфликта. Складывается такое ощущение, что все эти встречи проводятся только для американцев, поскольку и Россия, и Украина готовы воевать дальше.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 13:16
    Лучше б Москва сказала «никаких переговоров с Киевом». И все. И пусть там бегают туда сюда. Нет ведь надо в эту лиуемерную игру продолжать играть
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: newtc7
      надо в эту лицемерную игру продолжать играть

      наши не увидели со стороны украинцев какого-то «дружелюбия», им там и не пахнет.
      Поэтому - "До последнего украинца"!
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:48
        Своих-то, тоже теряем..
        Володя! hi
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:39
      Цитата: newtc7
      Нет ведь надо в эту лиуемерную игру продолжать играть

      А дипломатия везде и всегда - лицемерие.
      Вы не знали?
      Например Сталин жал руку и целовался с Черчиллем - военным министром в Англии в Гражданскую и отправлявщим английские войска в Россию для уничтожения Советской власти
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 13:24
    Думаю, для того чтобы достичь прогресса на переговорах , необходимо ушатать до талого энергосистему Украины ,уничтожив ОРУ трех АЭС. И когда останется электричество только в Буковеле , которое подается Венгрией , "украинцы" ( которыми называют почему то евреев, возглавляющих Украину) станут посговорчивее.
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      0
      Сегодня, 14:37
      И ещё все газовые хранилища и компрессорные помножить на ноль.
  3. multicaat Звание
    multicaat
    +4
    Сегодня, 13:25
    по-моему, проблема не в скорости переговоров, а в полном непонимании - как Киев может что-то оговоренное гарантировать, потому что на протяжении 8 лет он демонстрировал полное наплевательство на договоры.
    Кто и как будет отвечать за то, что договоренность опять сорвется?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 13:50
      Почему только Киев? Амеры ничуть не лучше в этом плане, да и Европейцы тоже отметились. Нодоговороспособность полная. Гарантов нет. Совсем. Хоть джедаев зови
  4. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:34
    Пора ВВП назвать вещи своими именами....сво в самом деле война, и опять отечественная.
    Это и пора народу понять, которые пока спокойно ездить в загран в отпуск или смотрит передачи типа "пусть гворят" am
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 13:44
      Группа туристов из России подверглась нападению слона в национальном парке на Шри-Ланке....и это в то время, как ребята погибают на фронте!!!!!!! am
      1. sak1969 Звание
        sak1969
        0
        Сегодня, 14:22
        Лиза Кернер-Тимошенко
        Группа туристов из России подверглась нападению слона в национальном парке на Шри-Ланке....и это в то время, как ребята погибают на фронте!!!!!!!
        Русофобия зашкаливает даже у слонов.
    2. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      опять отечественная

      да? Ну и за что отечество там воюет и воюет-ли вообще?
      Только вот не надо рассказывать про денацификацию и прочие абстракции.
      У первой фазы СВО были вполне конкретные цели, которые публично никто не удосужился озвучить.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:57
    Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах с Киевом

    Пока на стороне Киева бьётся (желает биться) Европа и всячески вредит России, не получая достойного отпора, мы вообще не можем рассчитывать на прогресс в переговорах с нацистами. Можно сравнить успехи в переговорах с Европой Трампа и с тем, как они бросаются ему навстречу, и наши поездки в никуда...Само место переговоров говорит о том, что нам диктуют (продолжают диктовать) условия, и переломить ситуацию в свою пользу можно только успехами и победами и в СВО, и на международной арене, где Россия выступает в полусреднем весе (пока)...
  6. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 14:01
    Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах по украинскому конфликту, слишком разные позиции у России и Украины.

    Это и ожидалось. Наша сторона серьезно и не рассчитывала на эти "переговоры", а соблюдая политес, подыгрывала "миролюбивым" стремлениям Трампа. Ну нельзя же было с ходу отвергнуть саму идею переговоров.