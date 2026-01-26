Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах с Киевом

Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно. Но впереди предстоит очень серьезная работа.

Москва не рассчитывает на быстрый прогресс в переговорах по украинскому конфликту, слишком разные позиции у России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В Кремле считают, что быстрого прогресса в переговорах не будет, сам факт того, что они все же начались, уже является успехом. В то же время рассчитывать, что в ближайшее время Москва и Киев договорятся, не стоит. Позиции сторон расходятся кардинально, а уступать никто не хочет. Поэтому хотя встречи будут продолжаться, основное будет решаться на поле боя.К тому же в отличие от излишне оптимистичных американцев наши не увидели со стороны украинцев какого-то «дружелюбия», им там и не пахнет. Тем более, что Россия выступает со стороны силы, диктуя свои условия, которые украинцы принимать не хотят. Давят на них и американцы, но как-то вяло. Им лишь бы завершить конфликт, а на каких условиях — неважно.В Киеве тоже говорят о сложных переговорах, не рассчитывая на быстрое завершение конфликта. Складывается такое ощущение, что все эти встречи проводятся только для американцев, поскольку и Россия, и Украина готовы воевать дальше.