Одной «ежовой бронёй» не обойтись: показан концепт защиты САУ PzH 2000 от БПЛА

Одной из наиболее распространённых САУ в мире является немецкая гусеничная гаубица PzH 2000 – поставлено 384 экземпляра из 425 заказанных. Она считается одной из лучших в своём ряду с точки зрения защиты экипажа.

САУ оборудована специальной защитой – так называемым «ёжиком» (Igelpanzerung, «ежовая броня»): поверх корпуса наносятся модульные маты – резиновая основа с многочисленными шипами («иглами»), изготовленными из высокопрочной резины или полимера. Эти «иглы» создают зазор между местом детонации и основной бронёй. Когда кумулятивная струя проходит через слой этих резиновых шипов, она теряет свою плотность и фокус. Резина начинает мгновенно испаряться и «сжимать» струю, мешая ей пробить основную броню.



Это покрытие, впервые массово использованное ФРГ на САУ PzH 2000 и БМП Puma, позиционируется как одно из лучших средств защиты крыши башни и корпуса от самонаводящихся суббоеприпасов (типа кассетных снарядов SMArt 155 или BONUS), обычных кумулятивных боеголовок и современных FPV-дронов.



Однако, как говорится в западной прессе, в ходе эксплуатации PzH 2000 ВСУ стало ясно, что одним «ёжиком» не обойтись, несмотря на пиар этого продукта:

Со временем этого стало недостаточно, и экипажи ВСУ начали устанавливать на PzH 2000 дополнительную решётчатую броню.

В ноябре 2025 года голландская компания COBBS Industries BV объявила о разработке по запросу Минобороны Нидерландов комплекта дополнительной сетчатой брони для повышения устойчивости PzH 2000 к атакам БПЛА. Целевым заказчиком является местная армия, располагающая 46 САУ PzH 2000NL.

Концепт дополнительной защиты был показан в сети, более подробная информация о ней отсутствует.

