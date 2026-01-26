Энергетический «костыль»: малые ТЭЦ не смогут заменить разрушенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Энергетический «костыль»: малые ТЭЦ не смогут заменить разрушенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Идея закрыть энергетические провалы Киева за счет малых ТЭЦ все больше сталкивается с неприятной реальностью. Как признает исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, такие когенерационные установки не способны полноценно заменить выведенные из строя ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Цифры здесь говорят сами за себя. Потребление Киева превышает 1,5 ГВт, и чтобы перекрыть этот объем, потребовалось бы установить более тысячи малых станций. Причем речь идет не просто о закупке оборудования, а о его встраивании в городские сети, которые изначально не проектировались под такой формат распределенной генерации. Локальные решения упираются в системные ограничения.



По словам Павлюка, минимальный срок подключения одной установки – около месяца, но на практике он регулярно затягивается из-за технических проблем. В условиях постоянных повреждений сетей и дефицита специалистов этот срок легко превращается в месяцы, а то и в бесконечность.

Ранее эксперт по энергетике Виктор Куртев отмечал, что в Киевской области из-за бюрократических проблем была введена в эксплуатацию лишь одна такая установка, переданная в дар ООН. Этот пример наглядно показывает разрыв между красивыми концепциями «распределенной генерации» и реальными возможностями системы. В итоге малые ТЭЦ остаются скорее символом экстренных мер, своеобразным энергетическим костылём, нежели решением, способным вытянуть столицу Украины из энергетического кризиса.
