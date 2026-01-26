«Положили тысячи»: украинский морпех оценил действия ВСУ в Крынках
Киевские командиры положили тысячи военнослужащих на плацдарме в Крынках, удержание которого не имело никакого военного значения. Для украинской армии это стало огромной трагедией.
Как сообщает СМИ Украины, так высказался морской пехотинец Сергей Волынский, ранее участвовавшей в безуспешной авантюре Киева по удержанию Мариупольского металлургического комбината «Азовсталь».
Украинский морпех оценил действия ВСУ на левом берегу Днепра. По его мнению, попытка захвата плацдарма в Крынках и дальнейшего развития наступления была неудачной с самого начала. Самое правильное, что могло сделать командование в такой ситуации, это отвести войска. Но украинских военных решили оставить удерживать этот левобережный плацдарм.
Позиции противника в этом месте в течение долгих месяцев подвергались ударам российских планирующих авиабомб, артиллерии и дронов. Украинские военные не имели здесь никакой защиты от воздушных атак.
Но выводить их не спешили и даже направляли им подкрепления, которые точно так же перемалывались. По мнению украинского морпеха, это делалось из-за того, что командование, принимая решения, опиралось не на объективные разведданные, а на надежды, что удастся добиться успеха благодаря чьим-то «полководческим талантам».
Таким образом, Киев принес в жертву тысячи своих граждан ради медийной картинки «удержания стратегического плацдарма» в Крынках. Эта бессмысленная мясорубка продолжалась примерно девять месяцев – с октября 2023 года по конец июня 2024-го.
