На Филиппинах затонул грузопассажирский паром с более чем 300 пассажирами
Грузопассажирское судно M/V Trisha Kerstin 3, следовавшее из Замбоанги на остров Холо, затонуло после полуночи 26 января. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По последним данным, в происшествии на Филлипинах погибли не менее 15 человек. Спасательная операция продолжается.
Инцидент произошел примерно в двух километрах от побережья провинции Басилан. По предварительной версии береговой охраны, причиной могла стать техническая неисправность. Точные обстоятельства пока не установлены. Командующий береговой охраной Ромель Дуа подчеркивает, что судно было проверено перед выходом из порта и признаков серьезной перегрузки выявлено не было. Вместимость парома составляла 352 человека.
На месте работают подразделения береговой охраны, военные самолеты и суда. К спасению пострадавших активно подключились местные рыбаки. Уже удалось спасти более 300 человек, однако экстренные службы столкнулись с перегрузкой. Местные СМИ сообщают о нехватке медицинского персонала и трудностях с приемом пострадавших в больницах – поток выживших оказался слишком большим для региональной инфраструктуры.
Морские происшествия на Филиппинах происходят регулярно – из-за сочетания изношенного флота, сложных погодных условий и слабого контроля за безопасностью, особенно на маршрутах между удаленными островами.
