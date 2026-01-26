На Филиппинах затонул грузопассажирский паром с более чем 300 пассажирами

Грузопассажирское судно M/V Trisha Kerstin 3, следовавшее из Замбоанги на остров Холо, затонуло после полуночи 26 января. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. По последним данным, в происшествии на Филлипинах погибли не менее 15 человек. Спасательная операция продолжается.

Инцидент произошел примерно в двух километрах от побережья провинции Басилан. По предварительной версии береговой охраны, причиной могла стать техническая неисправность. Точные обстоятельства пока не установлены. Командующий береговой охраной Ромель Дуа подчеркивает, что судно было проверено перед выходом из порта и признаков серьезной перегрузки выявлено не было. Вместимость парома составляла 352 человека.



На месте работают подразделения береговой охраны, военные самолеты и суда. К спасению пострадавших активно подключились местные рыбаки. Уже удалось спасти более 300 человек, однако экстренные службы столкнулись с перегрузкой. Местные СМИ сообщают о нехватке медицинского персонала и трудностях с приемом пострадавших в больницах – поток выживших оказался слишком большим для региональной инфраструктуры.

Морские происшествия на Филиппинах происходят регулярно – из-за сочетания изношенного флота, сложных погодных условий и слабого контроля за безопасностью, особенно на маршрутах между удаленными островами.
    Наверняка с аппарелью что-нибудь... я так думаю (с)
    А я не поехал. Взял блесну и пошёл на реку. Сел на берегу - клюёт! (С)
    Филиппины это куча островов .Армада паромов .Отсутствие тех .контроля - глазки контролёров баксами заклеивают.А ещё обезбашенные "штурмана " на паромах то в танкер вьедут .А некоторые умудряются въехать в LPG танкер . amДумаете сынок Макариусов об погибших сожалеет ?
      ❝ Думаете сынок Макариусов об погибших сожалеет ? ❞ —

      — «Фердина́нд Ромуальдес Ма́ркос-младший , также известный как Бонгбонг Маркос — филиппинский государственный и политический деятель. Президент Филиппин с 30 июня 2022 года. Сын бывшего президента Фердинанда Маркоса и его жены Имельды» © ...
    Морские происшествия на Филиппинах происходят регулярно – из-за сочетания изношенного флота, сложных погодных условий и слабого контроля за безопасностью

    Где то, "слегка" севернее точно такую же формулировку читал в российских СМИ относительно утонувших танкеров близ Анапы...
    "Родимые" пятна капитализма проявляются не зависимо от части света? wink
    Филиппины это более 7 тыс. островов, весьма плотно заселенных, странно было бы если морские аварии не случалось.
    Здесь похоже службы сработали, на борту был представитель спасательной службы, когда возникли проблемы спасателей вызвал, и когда паром тонул спасатели уже работали.