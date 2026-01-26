Американские военные: Новый танк Abrams M1E3 и БМП XM30 должны работать в связке
В американских медиа появляются некоторые подробности новой версии основного боевого танка Abrams M1E3.
Отмечается, что одной из особенностей этого американского танка будет являться его «сетецентричность». Благодаря бортовой компьютерной системе и передовым коммуникационным технологиям новый «Абрамс» сможет передавать оперативные данные внутри механизированного подразделения без необходимости использования специальных средств связи, которые обеспечивают связь через спутники.
Прототип танка Abrams M1E3 был представлен на выставке в Детройте (США) несколько дней назад. Он отличается необитаемой башней с главным орудием калибра 120 мм. С башней интегрировано и другое вооружение, включая ПТРК Javelin с дистанционным управлением. Также танк вооружён 12,7-мм пулемётом M2.
Новая система обмена данными производителями позиционируется как «надёжная и защищённая». Аналогичная система в перспективе должна начать работу на БМП XM30, которые в США разрабатываются в качестве замены Bradley.
Американские военные настаивают на том, чтобы Abrams M1E3 и БМП XM30 могли работать в качестве полноценный связки при выполнении боевых задач. И та самая, «надёжная и защищённая», система связи, по их мнению, должна обеспечить быстроту взаимодействия между экипажами различных боевых машин без необходимости передавать данные через командный пункт вне поля боя.
