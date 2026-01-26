Концерн «Калашников» наращивает производство стрелкового оружия для СВО

Концерн «Калашников» значительно увеличивает объемы изготовления боевого стрелкового оружия, доказавшего свои высокие эффективность и надежность в результате применения в зоне проведения специальной военной операции, в сравнении с 2025 годом.

Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены.