Концерн «Калашников» наращивает производство стрелкового оружия для СВО

Концерн «Калашников» значительно наращивает производство боевого стрелкового оружия с учетом опыта применения в специальной военной операции. Касается это отдельных видов оружия, доказавших свою эффективность в СВО.

Концерн «Калашников» значительно увеличивает объемы изготовления боевого стрелкового оружия, доказавшего свои высокие эффективность и надежность в результате применения в зоне проведения специальной военной операции, в сравнении с 2025 годом.




Как отмечают в концерне, увеличивается производство укороченных автоматов Калашникова АК-12К калибра 5,45 мм, разработанных для специально для штурмовиков, а также снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые в перспективе должны заменить в войсках СВД. Также на высоком уровне остается производство обычных автоматов Калашникова АК-12.


Также в войска будут поставляться автоматы Калашникова калибра 7,62 мм, речь идет об АК-15 и его модификациях. Хотя российская армия не переходит на новый калибр, но спрос на оружие калибра 7,62х39 мм все же имеется. Военные заказали какое-то количество автоматов под более мощный патрон.

В концерне подчеркнули, что все поставки оружия в войска идут своевременно, никаких срывов допущено не было.

Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены.
  1. senima56 Звание
    senima56
    -4
    Сегодня, 14:24
    Это всё хорошо. good Но что с поставками в Армию пистолетов "Удав" (6П72)? request
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 14:29
      Вихри же тоже Калашников выпускает.

      . Как сообщает Telegram-канал "Бортовой журнал военлета", речь идет о ПТУР "Вихрь". Правда, вместо кумулятивных БЧ на них установлены термобарические. В результате повышается эффективность поражения таких хорошо защищенных целей, как сооруженные из бетона долговременные огневые точки.При этом максимальная дальность применения теперь составляет около пятнадцати километров, что делает наши вертушки неуязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов противника, а также других средств поражения.


      https://rg.ru/2026/01/26/rossijskie-vertolety-poluchili-rakety-vihr-s-termobaricheskimi-boegolovkami.html
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 14:41
    Разве на СВО наша военная стратегия заканчивается? Нам ещё предстоит кузькину мать западу показывать, ресурсы бывшие министры от обороны профукали, теперь запасы нужно создавать и на развертывание серьезной армии, и на запас.... то есть мобилизационный запас должен быть