Концерн «Калашников» наращивает производство стрелкового оружия для СВО
Концерн «Калашников» значительно наращивает производство боевого стрелкового оружия с учетом опыта применения в специальной военной операции. Касается это отдельных видов оружия, доказавших свою эффективность в СВО.
Как отмечают в концерне, увеличивается производство укороченных автоматов Калашникова АК-12К калибра 5,45 мм, разработанных для специально для штурмовиков, а также снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые в перспективе должны заменить в войсках СВД. Также на высоком уровне остается производство обычных автоматов Калашникова АК-12.
Также в войска будут поставляться автоматы Калашникова калибра 7,62 мм, речь идет об АК-15 и его модификациях. Хотя российская армия не переходит на новый калибр, но спрос на оружие калибра 7,62х39 мм все же имеется. Военные заказали какое-то количество автоматов под более мощный патрон.
В концерне подчеркнули, что все поставки оружия в войска идут своевременно, никаких срывов допущено не было.
Информация