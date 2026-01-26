Верховный суд США закрыл дело о «библиотеке Шнеерсона» против России
История с «библиотекой Шнеерсона», тянувшаяся больше десяти лет, в США наконец получила юридически сухой, но показательный финал. Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции и фактически закрыл дело по иску движения «Агудас Хасидей Хабад» к России. Вместе с этим был аннулирован и штраф в 175 млн долларов, который ранее пытались навесить на Москву за отказ передать коллекцию.
Формула вердикта предельно прагматична: американские суды не обладают юрисдикцией в отношении Российской Федерации, если спор касается собственности, находящейся на территории России. Закон о суверенном иммунитете иностранных государств оказался сильнее политической риторики и многолетних попыток превратить культурный вопрос в инструмент давления. Попытка взыскать штраф через арест российских активов в США также окончательно провалилась.
Сам конфликт давно вышел за рамки музейной дискуссии. «Библиотека Шнеерсона» – это собрание редких книг и архивов по истории хасидского движения, сформированное еще в Российской империи и после 1917 года перешедшее в собственность государства.
Сегодня коллекция хранится в российских музеях и архивах, которые, как подчеркивают юристы, открыты для посетителей. Тем не менее хасидское движение настаивало именно на передаче собственности, а не на доступе к ней.
Примечательно, что еще ранее Белый дом фактически дистанцировался от требований «Хабада», указав, что взыскание штрафов с иностранного государства противоречит как американскому законодательству, так и международному праву, а также способно повредить внешнеполитическим интересам США. Этот аргумент в итоге и стал решающим.
В сухом остатке – редкий случай, когда американская судебная система публично зафиксировала пределы собственной юрисдикции.
