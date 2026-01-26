Верховный суд США закрыл дело о «библиотеке Шнеерсона» против России

История с «библиотекой Шнеерсона», тянувшаяся больше десяти лет, в США наконец получила юридически сухой, но показательный финал. Верховный суд США отказался пересматривать решение апелляционной инстанции и фактически закрыл дело по иску движения «Агудас Хасидей Хабад» к России. Вместе с этим был аннулирован и штраф в 175 млн долларов, который ранее пытались навесить на Москву за отказ передать коллекцию.

Формула вердикта предельно прагматична: американские суды не обладают юрисдикцией в отношении Российской Федерации, если спор касается собственности, находящейся на территории России. Закон о суверенном иммунитете иностранных государств оказался сильнее политической риторики и многолетних попыток превратить культурный вопрос в инструмент давления. Попытка взыскать штраф через арест российских активов в США также окончательно провалилась.



Сам конфликт давно вышел за рамки музейной дискуссии. «Библиотека Шнеерсона» – это собрание редких книг и архивов по истории хасидского движения, сформированное еще в Российской империи и после 1917 года перешедшее в собственность государства.

Сегодня коллекция хранится в российских музеях и архивах, которые, как подчеркивают юристы, открыты для посетителей. Тем не менее хасидское движение настаивало именно на передаче собственности, а не на доступе к ней.

Примечательно, что еще ранее Белый дом фактически дистанцировался от требований «Хабада», указав, что взыскание штрафов с иностранного государства противоречит как американскому законодательству, так и международному праву, а также способно повредить внешнеполитическим интересам США. Этот аргумент в итоге и стал решающим.

В сухом остатке – редкий случай, когда американская судебная система публично зафиксировала пределы собственной юрисдикции.
  AK-1945
    
    
    Вчера, 15:06
    Даже удивительно... В кои то веки ортодоксальные евреи утерлись.
    Охотовед 2
      
      
      Вчера, 15:25
      Ещё бы скифское золото вернуть в Крымские музеи… и наконец наказать голландцев за его фактическую кражу am
      frruc
        
        
        Вчера, 15:50
        хасидское движение настаивало именно на передаче собственности, а не на доступе к ней.

        Может еще кому- то хочется халявы. Огласить весь список желающих.
    topol717
      
      
      Вчера, 15:38
      Цитата: AK-1945
      В кои то веки ортодоксальные евреи утерлись.
      Да евреям наплевать, они могут сколько угодно раз и утереться и подтереться, если это им выгодно. А сейчас видимо есть какая то явная/не явная выгода для вынесения такого решения. Вот и всё.
      bondov
        
        
        Вчера, 17:26
        Помнится, что первый раз евреи подтерлись, когда Польша отказала им в выплате каких-то компенсаций, теперь же для них выгода такая, что все будет так, как хотела ИМЕННО РФ...
      Roman_VH
        
        
        Вчера, 18:23
        Я таки вас умоляю. Если узнать фамилии адвокатов сопровождавших этот процесс, то станет понятно, что рэбэ шнеерсон с его бумажками уже давно ни кому не интересен. И результат процесса говорит только о том, что бабло освоено и бабок больше нет. Ну и как говорится - На нет и суда нет :)))
    ANB
      
      
      Вчера, 21:05
      . ортодоксальные евреи

      Хотя хасиды добились, чтобы в Израиле их относили к ортодоксам и дали такие же льготы, по факту - это иудейская секта. То есть не классические ортодоксальные иудеи.
      Хасиды появились в 18м веке на территории нынешней Украины среди ашкенази.
  Владимир Владимирович Воронцов
    
    
    Вчера, 15:09
    ❝ Редкий случай, когда американская судебная система публично зафиксировала пределы собственной юрисдикции ❞ —

    — Случай действительно уникальный, на «прецедентное право» в данном случае надеяться не стоит ...
    Тури_ст
      
      
      Вчера, 15:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Редкий случай, когда американская судебная система публично зафиксировала пределы собственной юрисдикции ❞

      Здравствуйте!
      Вторая часть этой фразы, которую Вы скопировали, думаю самая важная.
      Я не могу скопировать..
      Противоречит интересам США.
    Тури_ст
      
      
      Вчера, 15:16
      А так же способно повредить внешнеполитическим интересам США

      Вот. Думаю решающее это раз
      И два, это компенсация.
      Проявление доброй воли.
      Поощрение к переговорам.
      И последнее это справедливость.
      Она всегда у нас лежала.
      Библиотека эта.
  Schneeberg
    
    
    Вчера, 15:43
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Случай действительно уникальный, на «прецедентное право» в данном случае надеяться не стоит ...
    Когда дело касается международных отношений, то про право надо забыть!
  Василий_Островский
    
    
    Вчера, 15:47
    Да, международное право в кои-то веки оказалось живо...
    И отлично, уникальными коллекциями разбрасываться, как горбычев и ельцын просто возмутительно
  Gomunkul
    
    
    Вчера, 15:48
    Верховный суд США закрыл дело о «библиотеке Шнеерсона» против России
    Закрыть то он закрыл, но что таки с теми книгами которые брали почитать и не вернули?
    Кроме того, МИД потребовал вернуть в Россию семь книг названной коллекции, которые американские хасиды получили в 1994 году на два месяца и незаконно удерживают в течение 16 лет.
    Eugen 62
      
      
      Вчера, 16:19
      американские хасиды получили в 1994 году на два месяца и незаконно удерживают в течение 16 лет.
      А что тут удивительного? Евреям религией предписывается всех обманывать. Кроме своих соплеменников. Не надо им вообще ничего давать. Любой человек знает, что еврей обманет. Надеюсь, что в следующий раз они ничего больше не получат.
      Gomunkul
        
        
        Вчера, 16:36
        Надеюсь, что в следующий раз они ничего больше не получат.
        Да я о другом, если суд США "выкатил" иск к РФ в пользу упомянутых в статье "потерпевших" то почему бы(если книги не вернули) не выставить встречный иск с аналогичными требованиями?
        16 января 2013 года суд округа Колумбия обязал Россию выплачивать хасидам ежедневно 50 тысяч долларов вплоть до даты возврата «библиотеки Шнеерсона».
  Alexey RA
    
    
    Вчера, 16:15
    Примечательно, что еще ранее Белый дом фактически дистанцировался от требований «Хабада», указав, что взыскание штрафов с иностранного государства противоречит как американскому законодательству, так и международному праву, а также способно повредить внешнеполитическим интересам США.

    Просто для американского законодательства это слишком мелко. Вот если бы речь шла о вторжении в иностранное государство или похищении/убийстве его главы - тогда да, всё бы было законно.
  APASUS
    
    
    Вчера, 16:16
    Американцам ,в данный момент не надо ссора с Москвой - все ! Был бы Байден ,еще не известно как все повернули
  BAI
    
    
    Вчера, 16:25
    Формула вердикта предельно прагматична: американские суды не обладают юрисдикцией в отношении Российской Федерации, если спор касается собственности, находящейся на территории России.

    А иск на 200 лярдов под это определение попадает?
  samarin1969
    
    
    Вчера, 16:59
    Что-то подозрительно легко суд вынес решение. Возможно втихую договорились отдать оригиналы взамен новоделов. Сейчас главное, чтобы танкера плавали.