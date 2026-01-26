Киев обеспокоен выводом части российских сил из Сирии

Россия выводит свою технику из Сирии, но для Украины это плохой формат. Десятки тысяч военных и сотни единиц техники окажутся на территории нашей страны.

Россия начала вывод военной техники и личного состава из Сирии, что очень сильно озаботило Украину. Как заявляют в Киеве, вся эта техника и личный состав с большой долей вероятности отправится в зону СВО.Российское Минобороны начало вывод техники и личного состава с военной базы на аэродроме в Камышлы, такое требование выдвинуло временное правительство Сирии на фоне боев правительственной армии с курдскими подразделениями СДС. Таким образом, у России останется две военные базы в Сирии, а не три.Часть военной техники и личного состава переводится на авиабазу «Хмеймим», другая часть отправится в Россию. В Киеве считают, что большая часть военной техники окажется в зоне СВО, что отразится на боевых действиях. У ВСУ и так множество проблем, а прибытие подкрепления из Сирии может значительно ухудшить ситуацию на ЛБС.Естественно, никто не будет кидать неподготовленных бойцов сразу же в бой, они предварительно пройдут необходимую подготовку в тыловых районах. Как предполагается, сирийские резервы появятся на поле боя уже весной. С большой вероятностью, их введут в бой в преддверии новых военных операций, а они точно будут. Говорить об окончании конфликта еще рано.