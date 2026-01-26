Киев обеспокоен выводом части российских сил из Сирии

Киев обеспокоен выводом части российских сил из Сирии

Россия начала вывод военной техники и личного состава из Сирии, что очень сильно озаботило Украину. Как заявляют в Киеве, вся эта техника и личный состав с большой долей вероятности отправится в зону СВО.

Российское Минобороны начало вывод техники и личного состава с военной базы на аэродроме в Камышлы, такое требование выдвинуло временное правительство Сирии на фоне боев правительственной армии с курдскими подразделениями СДС. Таким образом, у России останется две военные базы в Сирии, а не три.



Часть военной техники и личного состава переводится на авиабазу «Хмеймим», другая часть отправится в Россию. В Киеве считают, что большая часть военной техники окажется в зоне СВО, что отразится на боевых действиях. У ВСУ и так множество проблем, а прибытие подкрепления из Сирии может значительно ухудшить ситуацию на ЛБС.

Россия выводит свою технику из Сирии, но для Украины это плохой формат. Десятки тысяч военных и сотни единиц техники окажутся на территории нашей страны.


Естественно, никто не будет кидать неподготовленных бойцов сразу же в бой, они предварительно пройдут необходимую подготовку в тыловых районах. Как предполагается, сирийские резервы появятся на поле боя уже весной. С большой вероятностью, их введут в бой в преддверии новых военных операций, а они точно будут. Говорить об окончании конфликта еще рано.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +7
    Вчера, 15:00
    их введут в бой в преддверии новых военных операций, а они точно будут
    Переговорами СВО явно не закончится....
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +20
      Вчера, 15:03
      Лично меня больше всего обнадеживает и радует, что с Сирии будут выведены полки ПВО, что позволит усилить оборону территории России в том числе защиту многострадального Белгорода.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +12
        Вчера, 15:54
        Цитата: Silver99
        с Сирии будут выведены полки ПВО,
        я думаю на 1й базе не очень большой контингент был, тем более средств ПВО. И откуда у чубатых сведения о наличии там нескольких десятков тысяч военнослужащих. В том районе даже у США нет такого контингента.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        -3
        Вчера, 16:41
        Цитата: Silver99
        Лично меня больше всего обнадеживает и радует, что с Сирии будут выведены полки ПВО, что позволит усилить оборону территории России в том числе защиту многострадального Белгорода.

        Конечно украинский загар не такой зачетный, как сирийский, но полученные на Украине боевые награды компенсируют и загар и шрамы. soldier
    2. Горизонт Звание
      Горизонт
      +9
      Вчера, 15:32
      Переговорами СВО явно не закончится....


      Не знаю чем руководствуется ВВП, но по моему обдолбанного клоуна нужно устранять. С ним кашу не сваришь!
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 15:53
        Цитата: Горизонт
        но по моему обдолбанного клоуна нужно устранять. С ним кашу не сваришь!
        Его американцы поставили им его и устранять.
      2. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +12
        Вчера, 16:28
        А какую кашу с ним варить надо? И надо ли?
        Допустим, Зеля прямо сегодня подписал мирный договор и вывел в Донбаса своих бандитов. Война остановилась ...и что? Заход европешек, разворачивание сборочных цехов дронов, строительство подземных укреплённых пунктов управления и т.д.?
      3. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Вчера, 16:50
        Цитата: Горизонт
        Переговорами СВО явно не закончится....


        Не знаю чем руководствуется ВВП, но по моему обдолбанного клоуна нужно устранять. С ним кашу не сваришь!

        Я за то чтобы их грохнуть, как можно быстрее. Но объясню версию почему этого не делает Путин.
        С Зеленским мы надежно застрахованы от любого «договорняка», который в российском обществе может трактоваться двусмысленно. С нынешней киевской властью мы просто обречены на достижение целей СВО - военным путем.
        Помните, как в 2006 году у нас вскрыли сеть британских шпионов-дипломатов. Путина тогда спросили, будем ли мы их высылать. И он ответил:
        - Ну вышлем мы их, этих разведчиков, приедут другие. Может быть, умных пришлют. Замучаемся потом искать.
        Вот отношение к Зеленскому сегодня примерно такое. Ну грохнем мы его, придет другой. Может даже умный…
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Вчера, 15:01
    Возможности воздушной транспортировки ограничены, интересно, а как корабли с техникой и личным составом проследуют через Босфор?
    Вероятно вкругаля до Балтики или до Мурманска чапать будут.
  3. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +5
    Вчера, 15:01
    У нас в Сирии неопытные бойцы? Во как, я думал туда наиболее подготовленных посылают.
    1. major071 Звание
      major071
      +7
      Вчера, 15:28
      Опытные конечно. Но одно дело гонять моджахедов в Сирии, а другое воевать с подготовленной украинской армией. Небо и земля. Никто никогда без переподготовки не бросит даже опытных бойцов в бой. hi
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +12
    Вчера, 15:02
    Мы же из Сирии не группу войск выводим как СССР из восточной Германии. Сомнительно что выводимые подразделения сыграют большую роль в так называемой СВО.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +7
      Вчера, 15:09
      Цитата: AK-1945
      Сомнительно что выводимые подразделения сыграют большую роль в так называемой СВО.

      Да, по меркам СВО там контингенты мизерные.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Вчера, 15:43
      Цитата: AK-1945
      Сомнительно что выводимые подразделения сыграют большую роль в так называемой СВО.

      Да перелома из за этого точно не будет, но в каком то месте вполне могут пригодится.
      1. Роман 11 Звание
        Роман 11
        -2
        Вчера, 16:15
        Цитата: guest
        перелома из за этого точно не будет

        по-моему перелом в войне всё же случился, даже точно могу сказать когда - 6.08.24
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 17:12
          Цитата: Роман 11
          по-моему перелом в войне всё же случился, даже точно могу сказать когда - 6.08.24


          Прорыв ВСУ в Курскую область? Не думаю. Они знали чем это закончится для них.
  5. bbb Звание
    bbb
    -2
    Вчера, 15:11
    Надо все собирать под СВО с других мест.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Вчера, 16:41
      С каких предлагаете?То,что на слуху-Таджикистан(так там только наши офицеры и прапорщики,контрактники-местные),Африка(а вот тут все сложнее).Или -мобилизацию предлагаете?
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    -3
    Вчера, 15:20
    Как интересно построен текст. это не сообщение о выводе войск из Сирии и закрытии базы. Это рассказ об Украине
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Вчера, 16:37
      Цитата: Гардамир
      Как интересно построен текст. это не сообщение о выводе войск из Сирии и закрытии базы. Это рассказ об Украине

      Так ведь судя по статье, Украина же кипешуется, по поводу вывода наших войск из Сирии. Как вам по другому то эту новость написать? request
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        -5
        Вчера, 16:48
        Это разные вещи. Мнение при9урк0в из Украины неинтересно. А вот события в России это всегда важно. ведь вывод из Сирии наших войск это российские события.
    2. Karabin Звание
      Karabin
      -3
      Вчера, 17:06
      Как интересно построен текст.

      Нормально построен. Переводим зраду в перемогу.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Вчера, 19:26
        Вы это любите, да, зраду в перемогу превращать. Национальный вид спорта на окраине уже похоже. Только статья-то эта причем?
  7. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 15:36
    Естественно, никто не будет кидать неподготовленных бойцов сразу же в бой

    А в Сирии что они делали, если к бою не подготовлены были?
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Вчера, 15:57
      Цитата: guest
      А в Сирии что они делали, если к бою не подготовлены были?
      Бой как и противник он разный бывает. Воевать с басмачами и армией НАТО, это 2 разных действия, хоть и имеют одно и тоже название.
  8. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Вчера, 15:49
    Вот уж Киеву-то какое собачье дело?
    Сидели бы и не рыпались, лучше обдумывают условия капитуляции и где жить кокаинист несчастный будет, да и тут важно - а сколько будет жить-то...
  9. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +4
    Вчера, 16:00
    "Десятки тысяч военных и сотни единиц техники"///
    ----
    Там от силы сотня человек и грузовики, и БТРы.
    Все, что можно было вывести из Сирии на СВО - уже вывезли.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Вчера, 16:15
      Это для того, что бы сказать "Дай!"
  10. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Вчера, 16:11
    Говорить об окончании конфликта еще рано

    Считаю, что это не конфликт, а война на выживание
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 16:14
    Россия выводит свою технику из Сирии, но для Украины это плохой формат. Десятки тысяч военных и сотни единиц техники окажутся на территории нашей страны.


    Чего уж не сотни тысяч военных и тыщи единиц техники. laughing
  12. Грац Звание
    Грац
    +1
    Вчера, 17:00
    откуда там десятки тысяч бойцов то, да и вообще зачем в по большому счёту теперь враждебной стране иметь такие базы, в чем смысл?