Старый БТР с набором израильских технологий: проекты модернизации греческих M113
В декабре 2024 года греческие СМИ сообщили, что в связи с отсутствием новых закупок техники армия примет решение о модернизации части состоящих на вооружении устаревших БТР M113. Усовершенствовать планируется как минимум 500 машин (из общего парка, насчитывающего почти 2000 единиц). После завершения работ они должны стать полноценными БМП, обеспечивающими на новом уровне защиту и огневую мощь.
Модернизацию планируется проводить в сотрудничестве с израильской компанией Rafael. На выставке DEFEA 2025 Rafael представила проект с целым набором новых технологий. Машина получила дополнительную броню, улучшенную защиту от мин, новые гусеницы, разработанные компанией Vippon вместе с LS MTRON, современную оптоэлектронику (обеспечивающую ситуационную осведомлённость) и систему управления боем (новые средства связи и обмена данными).
Проект модернизации от Rafael:
Однако ключевым изменением является замена открытой пулемётной турели на дистанционно управляемый боевой модуль Samson Mini, вооружённый 30-мм M230LF (создана на базе пушки ударного вертолёта Apache). Это позволит уничтожать многие виды техники, включая БТР и БМП. Для поражения тяжелобронированных целей машина оснащена ПТУР Spike LR2, размещёнными в сдвоенной ПУ (ещё 6 ракет хранятся внутри машины).
Это превратит «алюминиевую коробку», как называют M113, в полноценную БМП, которая будет обладать потенциалом, аналогичным, например, ZMA-15 Zırhlı – турецкой модернизации M113. Как указывалось в прессе, улучшение машин должно было обойтись дешевле, чем приобретение новых платформ.
При этом возможно, что Минобороны Греции выберет другой проект модернизации, предложенный в сентябре 2025 года израильской компанией Elbit Systems.
Она включает в себя конструктивное перепроектирование машины, призванное значительно улучшить баллистическую и противоминную защиту. В свою очередь, это увеличит снаряжённую массу машины до 16-20 т в зависимости от выбранного пакета модернизации. Силовая установка будет заменена на новую и мощную на 350-380 л. с., чтобы компенсировать увеличенный вес. На вооружение M113 получит ДУБМ UT30 Mk2/3 с 30-мм пушкой Bushmaster II и спаренным 7,62-мм пулемётом. Также предусмотрена установка ПУ для ПТУР Spike LR2.
Проект модернизации от Elbit Systems:
Однако эта модернизация гораздо масштабнее проекта Rafael и, следовательно, дороже: по данным западных обозревателей, стоимость единицы составляет около €2 млн.
По всей видимости, Греция склоняется к предложению Rafael. По крайней мере, на днях из Израиля вернулась делегация Генштаба. Ей разработчик продемонстрировал стрельбы из модернизированной бронемашины. Сообщается только, что очередью из 8 снарядов из пушки 30х113 мм был поражён БПЛА. Информация о том, вёлся огонь с места или в движении, как прошли стрельбы по наземным целям, не приводится.
Также указывается, что в Rafael пояснили: в случае снаряжения M113 пушкой 30х113 мм броня будет соответствовать 4-му уровню по STANAG 4569 (выдержит попадание пули от патрона 14,5х114 мм), при размещении калибра 30х173 мм – 3-му уровню (защитит от бронебойной 7,62х51 мм).
Информация