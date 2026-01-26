Иранское руководство назначило преемников на случай своей гибели от ударов США

8 030 36
Иранское руководство назначило преемников на случай своей гибели от ударов США

Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться, высшее руководство страны уже назначило преемников, которые должны будут взять в свои руки бразды правления в случае ударов США и Израиля.

Американская авианосная группа прибыла на Ближний Восток, но атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) не торопится входить в Персидский залив, остановившись у южного побережья Омана. Это связывают с опасениями американцев в отношении иранских беспилотников, которые могут атаковать АУГ в случае начала ударов по Ирану. Особенно военных США беспокоят последние новости об иранских роях БПЛА, от массированной атаки защититься не получится. Поэтому авианосец пока будет стоять у Омана.



Между тем в Иране готовятся к отражению возможного удара США, а также к ответному удару по Израилю и странам, выразившим поддержку военной операции. При этом в высшем руководстве Ирана понимают, что могут первыми попасть под удар и погибнуть, поэтому уже назначены преемники, которые должны возглавить страну в трудный момент. По данным американской разведки, потенциальное новое руководство уже получило инструкции по дальнейшим действиям.

Высшее руководство Ирана уже назначило преемников на случай, если они станут мишенью для удара с целью устранения лидеров, а преемники проинформированы о мерах возмездия.


Трамп пока не принял решение об ударе по Ирану, что очень раздражает Израиль, который готов к новому конфликту. Израильские политики подталкивают Вашингтон к «правильному решению».
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LuzinI Звание
    LuzinI
    +2
    Вчера, 15:40
    Жду с интересом! Особенность предстоящего удара в том, что он не будет проходить в условиях предварительного "договорняка" (обе стороны ограничивали свои удары в пределах неких рамок, причем как по масштабу, так и по времени). Новый этап не будет страдать от такой половинчатости, а значит и последствия будут "достовернее"
  2. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Вчера, 15:42
    Поэтому авианосец пока будет стоять у Омана.
    Он не может стоять, со стоячего самолеты не взлетают и не садятся на него, он должен идти на полном ходу еще и против ветра.
    поэтому уже назначены преемники, которые должны возглавить страну в трудный момент.
    А у приемников есть свои приемники? И сколько таких передач они готовы сделать?
    1. Zoer Звание
      Zoer
      -2
      Вчера, 16:22
      Цитата: topol717
      Он не может стоять, со стоячего самолеты не взлетают и не садятся на него, он должен идти на полном ходу еще и против ветра.

      В статье что то говорится о полётах палубной авиации? Или у вас свои источники информации?
      Да и вообще, имелось в виду не фактическое отсутствие движения, а то, что АУГ не покидает определённый район уже длительное время.
      Цитата: topol717
      А у приемников есть свои приемники? И сколько таких передач они готовы сделать?

      Для ответного удара достаточно одной такой передачи.
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Вчера, 20:49
      А у приемников есть свои приемники?

      а сколько есть преемников у американского президента?
      🧐
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -4
    Вчера, 15:50
    А Израиль готов к тому, что по нему ударит в этот раз не только Иран. Самоубийцы. good
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      Вчера, 16:23
      Цитата: МятныйПряник
      А Израиль готов к тому, что по нему ударит в этот раз не только Иран. Самоубийцы.

      И кто же ещё там такой смелый НЕ самоубийца?
      1. bondov Звание
        bondov
        -3
        Вчера, 17:17
        во время войны с Ираком Американская авиация БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ЛЕТАЛА ГДЕ ТОЛЬКО ХОТЕЛА....и... и... пришлось, однако, вводить наземные войска... теперь ни у США, ни у евреев таких возможностей - нет...Иран 4 раза превышает площадь Ирака.. по населению, как минимум, в 2 раза... Попытки оккупации ИРАКА заняли ок.10 лет... евреи же запищали о перемирии через 12 дней....
        1. Zoer Звание
          Zoer
          0
          Вчера, 18:52
          Цитата: bondov
          во время войны с Ираком Американская авиация БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ЛЕТАЛА ГДЕ ТОЛЬКО ХОТЕЛА....и... и... пришлось, однако, вводить наземные войска... теперь ни у США, ни у евреев таких возможностей - нет...Иран 4 раза превышает площадь Ирака.. по населению, как минимум, в 2 раза... Попытки оккупации ИРАКА заняли ок.10 лет... евреи же запищали о перемирии через 12 дней....

          Так о наземной операции речи то и нет. Только разбомбить политическое руководство, ядерные объекты и производство ВПК.
          1. bondov Звание
            bondov
            -1
            Вчера, 19:01
            понятно, но так ведь уже вторая попытка разбомбить, будет и третья, и четвертая итд итд итд
            1. Zoer Звание
              Zoer
              0
              Вчера, 19:05
              Цитата: bondov
              понятно, но так ведь уже вторая попытка разбомбить, будет и третья, и четвертая итд итд итд

              Ну так каждая попытка наносит не малый ущерб Ирану, как военный, так и экономический. Последние протесты там показали, что не все там гладко и однозначно внутри самого Ирана, а это значит, что снести режим аятоллы вполне решаемая задача.
              1. bondov Звание
                bondov
                -1
                Вчера, 19:09
                Так и в израиле ведь протесты, и там такой ущерб после войны 2025, что Ирану и не снилось даже...
                1. Zoer Звание
                  Zoer
                  -1
                  Вчера, 19:17
                  Цитата: bondov
                  Так и в израиле ведь протесты, и там такой ущерб после войны 2025, что Ирану и не снилось даже...

                  Не слышал ничего о протестах в Израиле.
                  Ущерб в Израиле? Тоже крайне мало информации об этом. Но ни экономике, ни военному потенциалу никакого ущерба не нанесено. Да и США всегда рядом на подхвате.
                  1. bondov Звание
                    bondov
                    -1
                    Вчера, 19:20
                    а чего война-то в 2025 всего-то 12 дней длилась..??? и это именно израиль на подхвате...или вы думаете, что все эти АУГ - еврейские??? - так это выглядит для здравомыслящих...
                    1. Zoer Звание
                      Zoer
                      0
                      Вчера, 20:48
                      Цитата: bondov
                      а чего война-то в 2025 всего-то 12 дней длилась..???

                      Наверное так же потому, что и Иранцы рады были закончить эту войну.
                      Цитата: bondov
                      и это именно израиль на подхвате...или вы думаете, что все эти АУГ - еврейские??? - так это выглядит для здравомыслящих...

                      Я думаю, что американцы вписываются за Израиль. Инициаторы всех этих войн именно Израиль.
                      1. bondov Звание
                        bondov
                        0
                        Вчера, 22:37
                        Наверное так же потому, что и Иранцы рады были закончить эту войну.
                        скорее большая радость все таки у евреев была - ведь Иран ни отчего не отказался, включая атом, а ради этого все затевалось...
      2. Неизбежно Звание
        Неизбежно
        0
        Вчера, 19:54
        И кто же ещё там такой смелый НЕ самоубийца?

        Конечно "МятныйПряник" & К! lol
    2. Lako Звание
      Lako
      0
      Вчера, 20:41
      А в Израиле надеются, что всю грязную работу сделают американцы, а они придут к разбору добычи. Тем более, здесь уже писали, что при посредничестве Путина израильтяне пытались договориться, с персами о ненападении. Только эти договорённости выполнять они вряд ли будут.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 15:51
    Управляемость государством должна сохраняться, особенно с учетом прошлого опыта. Враг у них силен и коварен, и любые исходы нужно и должно предусматривать
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 17:03
      Цитата: Василий_Островский
      Управляемость государством должна сохраняться, особенно с учетом прошлого опыта.

      Один из главных моментов - вычисление и ликвидация вражеской агентуры. После июньской войны, было немало сообщений из Ирана об успешной работе спецслужб в этом направлении, количество "засланных казачков" явно поубавилось, но не факт, что попались все. Пятая колонна тоже не уничтожена, хотя изрядно поредела после недавних событий с протестными выступлениями. В общем, сложная ситуация для Ирана, трудно ему придётся в случае агрессии тандема "США плюс Израиль". Остаётся надеяться, что иранские ВС извлекли уроки из предыдущей войны, восстановили и нарастили свои возможности, а население, перед лицом серьёзной угрозы, всемерно поддержит действия руководства страны.
  5. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +2
    Вчера, 15:56
    Иранские военные и провластные СМИ заявили о готовности уничтожить американский авианосец USS «Авраам Линкольн» и его ударную группу гиперзвуковыми ракетами в случае их входа в территориальные воды страны.
    Но есть тонкость.
  6. smart fellow Звание
    smart fellow
    +2
    Вчера, 16:15
    Что-то подсказывает, что Пезешкиан не входит в руководство страны. А так да, люди мужественные возглавляют Иран. Россия похоже решила принять позу "мудрой обезьяны" как и было до 2014 раз такая лафа выпала с Трампом. Настала очередь Китая выходить на сцену - по сообщениям СМИ 16 китайских транспортников доставили военные грузы в Иран.
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +2
      Вчера, 16:25
      Цитата: smart fellow
      по сообщениям СМИ 16 китайских транспортников доставили военные грузы в Иран.

      Ни о чём! Даже один дивизион ЗРК С-300/400 этим не перебросить...
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        Вчера, 16:31
        По сообщениям СМИ самолеты привезли комплектующие для иранских ракет. Скорее всего электронную начинку для них и может быть запасные ракеты к китайским ЗРК. Сами ЗРК Китай мог поставить ранее морскими судами. Время было.
        1. Zoer Звание
          Zoer
          +1
          Вчера, 16:32
          Цитата: smart fellow
          Сами ЗРК Китай мог поставить ранее судами. Время было.

          Хорошо если так.
          1. smart fellow Звание
            smart fellow
            0
            Вчера, 16:38
            Ну было бы странно, что иранцы не готовились к повторному удару. Тем более, что они заявили, что расширили производство ракет и готовы к удару по Израилю. В предыдущую кампанию запас ракет у иранцев заканчивался и они их берегли - использовали в конце больше БПЛА. Насчет китайских ЗРК непонятно, но например в январе 2025 года военные Ирана подтвердили получение партии Су-35. А ЗРК им проще было купить у Китая чем у России из-за СВО.
            1. Zoer Звание
              Zoer
              +2
              Вчера, 16:58
              Цитата: smart fellow
              Ну было бы странно, что иранцы не готовились к повторному удару. Тем более, что они заявили, что расширили производство ракет и готовы к удару по Израилю. В предыдущую кампанию запас ракет у иранцев заканчивался и они их берегли - использовали в конце больше БПЛА. Насчет китайских ЗРК непонятно, но например в январе 2025 года военные Ирана подтвердили получение партии Су-35. А ЗРК им проще было купить у Китая чем у России из-за СВО.

              Да Иранцы могут готовится к чему угодно. Вопрос лишь в том, готовы ли Китай или РФ им поставить что то серьёзное? И вот с этим у меня сомнения. Заявления о наращивании выпуска ракет- это только лишь заявления. Как там на самом деле, не известно. Но факт в том. что с прошлой войнушки у них там, прошло не так уж и много времени...
            2. faridg7 Звание
              faridg7
              0
              Вчера, 17:15
              Цитата: smart fellow
              но например в январе 2025 года военные Ирана подтвердили получение партии Су-35

              Ну, самолëт конечно отличный, но получение его в состав ВВС ещё мало значимый факт. Лëтный состав должен освоить тип, разработать тактику применения, освоить эту тактику. Тут и вопрос мотивации- большой вопрос, для иранских лëтчиков это всего лишь год или это ого-го целый год
              1. smart fellow Звание
                smart fellow
                0
                Вчера, 18:13
                Я привел эту информацию к тому, что если Иран закупает Су-35, то вероятно закупает и китайские ЗРК. Они стоят дешевле, получить и освоить их можно быстрее.
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    Вчера, 16:17
    Поэтому авианосец пока будет стоять у Омана.

    Безопасное расстояние от Ирана. Но это не факт, что дроны роя Ирана не могут достать атомного авианосца США.
    Но если ы или упоротые евреи ударять по ядерным объектам - то персам терять нечего, ударить ядерным ракетным оружием как по Израилю и так по АУГ ов.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Вчера, 16:19
    Как бы то ни было, на данное действо уже не понты пустые с угрозами и проклятьями. А вполне разумная подготовка к войне. Американцы тоже, судя по всему готовятся, а вот Израиль как готовится к потерям людей, имиджа и экономики?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Вчера, 16:56
      Да все это просто фарс, нет у Ирана ресурсов оказать какое-либо сопротивление, недавние протесты показали насколько власть аятолл слаба, как никогда. Вопрос лишь в том насколько глубоко американцы готовы присунуть Ирану. Возможно достаточно устранить военную/религиозную верхушку, а дальше уже по примеру Венесуэлы остальные переобуются. Если не переобуются, то можно повторить, и так до бесконечности.
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -4
    Вчера, 16:33
    неужели и тогда Иран побоится реально ударить по ИзраИлю?
  10. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Вчера, 17:06
    там еще Хуситы обещались вписаться...намекнули матрасным и еврейским убийцам..что у них появились новые ракеты..от которых на 99% их корабли пойдут ко дну..
  11. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Вчера, 18:00
    По состоянию на 26 января 2026 года, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln (CVN-72) уже прибыла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) и находится в акватории Аравийского моря и Оманского залива.
    Точное расстояние до побережья Ирана меняется в зависимости от маневрирования, но оперативные данные позволяют оценить дистанцию:
    Примерное расстояние: Корабль находится в 150–300 километрах от иранского побережья (район портов Чахбехар и Бендер-Аббас).
    Статус: Сообщается, что авианосец занял позицию, позволяющую проецировать силу «в нескольких милях» (в масштабах оперативного радиуса авиации) от Ирана для сдерживания потенциальной эскалации.
    Досягаемость: С этой позиции авиагруппа (F-35C и F/A-18E/F) способна достичь любой точки на юге Ирана менее чем за 15–20 минут полета без дозаправки.
    Группа вошла в Оманский залив после ускоренного перехода через Малаккский пролив, который она миновала 19–20 января. В настоящее время корабль действует в режиме повышенной готовности, периодически отключая системы автоматической идентификации (AIS) для обеспечения безопасности.

    Такие дела.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      Вчера, 18:11
      Примерно тут.
      А эсминцы еще ближе получается?
  12. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Вчера, 18:34
    Извините, что комментарий короткий.
    Потери в авианосной группе
    Потери в авианосной ударной группе (АУГ) USS Abraham Lincoln очень вероятны, особенно если она войдет в Персидский залив.
    В Аравийском море: Эксперты оценивают шансы АУГ на выживание в Аравийском море примерно в 80%, при условии, что она не находится в процессе запуска или посадки самолетов. Свобода маневра в более открытых водах дает определенную защиту.
    В Персидском заливе/Оманском заливе: Ситуация меняется кардинально, если АУГ входит в узкие и неглубокие воды Персидского залива. Иран может использовать «тактику роя» из небольших быстроходных катеров, подводных лодок, беспилотников, крылатых и баллистических ракет для подавления обороны группы. В этом сценарии шансы АУГ на выживание и поддержание боевых операций оцениваются всего лишь в 20%.
    Иранские военные предупредили, что их военные готовы к наихудшему сценарию. Они могут использовать большое количество относительно недорогих беспилотников для перегрузки традиционных систем ПВО, истощая запасы дорогостоящих ракет-перехватчиков США, запасы которых и так ограничены после недавних операций на Ближнем Востоке.
    В целом, победа США в военном плане почти гарантирована, но она повлечет за собой значительные материальные и человеческие потери, и приведет к серьезной региональной и глобальной эскалации с непредсказуемыми последствиями.