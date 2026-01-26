Иранское руководство назначило преемников на случай своей гибели от ударов США
Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться, высшее руководство страны уже назначило преемников, которые должны будут взять в свои руки бразды правления в случае ударов США и Израиля.
Американская авианосная группа прибыла на Ближний Восток, но атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) не торопится входить в Персидский залив, остановившись у южного побережья Омана. Это связывают с опасениями американцев в отношении иранских беспилотников, которые могут атаковать АУГ в случае начала ударов по Ирану. Особенно военных США беспокоят последние новости об иранских роях БПЛА, от массированной атаки защититься не получится. Поэтому авианосец пока будет стоять у Омана.
Между тем в Иране готовятся к отражению возможного удара США, а также к ответному удару по Израилю и странам, выразившим поддержку военной операции. При этом в высшем руководстве Ирана понимают, что могут первыми попасть под удар и погибнуть, поэтому уже назначены преемники, которые должны возглавить страну в трудный момент. По данным американской разведки, потенциальное новое руководство уже получило инструкции по дальнейшим действиям.
Трамп пока не принял решение об ударе по Ирану, что очень раздражает Израиль, который готов к новому конфликту. Израильские политики подталкивают Вашингтон к «правильному решению».
