Ejderha/AD 200 — электромагнитная пушка для турецкого «Стального купола»
Комплекс Ejderha/AD 200 на позиции
В настоящее время военно-промышленный комплекс Турции разрабатывает и строит интегрированную систему противовоздушной обороны Çelik Kubbe. Недавно компания Aselsan A.Ş. завершила разработку нового компонента такой системы — электромагнитного комплекса подавления воздушных целей Ejderha/AD 200. Сообщается о начале малосерийного производства таких изделий, которые в ближайшее время должны попасть в строевые части армии.
Новый компонент
Разработка интегрированной национальной системы ПВО Çelik Kubbe («Стальной купол») ведётся с 2024 г. Её планировали построить на основе ряда существующих радиолокационных и зенитных комплексов, а также дополнить несколькими новыми образцами. Результатом этого должна стать полномасштабная эшелонированная система ПВО с широкими возможностями.
Ключевым участником программы Çelik Kubbe является компания Aselsan. Она уже выпускает несколько компонентов такой системы и занимается разработкой новых. Так, очередной комплекс ПВО впервые представили в конце июля 2025 г.
Новое изделие получило название Ejderha/AD 200 («Дракон AD 200»). Этот проект предусматривает строительство буксируемой электромагнитной системы подавления воздушных целей. Она должна работать в составе полномасштабной системы ПВО и бороться с беспилотными летательными аппаратами на ограниченных дистанциях.
Когда началась разработка такой системы, пока не сообщается. Вероятно, работы велись с начала десятилетия и должны были занять несколько лет. К моменту первого официального анонса проект «Эждерха» добрался до стадии полигонных испытаний опытной техники.
Компания «Аселсан» приложила к официальному пресс-релизу короткий рекламный видеоролик. В нём новый комплекс демонстрировался в развёрнутом виде на огневой позиции. Также показали применение изделия по учебным воздушным целям, в т.ч. с рабочего места оператора. В качестве мишеней при этом использовались лёгкие БПЛА с имитацией боевой нагрузки.
Демонстрация возможностей
В середине января руководство компании Aselsan рассказало одному из турецких телеканалов о последних успехах и планах на ближайшее будущее. В частности, темой разговора стали различные проекты из состава программы «Челик Куббе», в т.ч. «Эждерха».
Сообщается, что недавно на площадке Aselsan Gölbek прошли демонстрационные испытания, в ходе которых представители вооружённых сил смогли оценить возможности комплекса. Опытному изделию предстояло выполнить четыре учебно-боевые задачи.
Изделие Ejderha/AD 200 работало по одиночным и групповым воздушным целям. В качестве мишеней использовались квадрокоптеры с управлением по радио и оптоволокну. БПЛА приближались с одного и с разных направлений. Во всех случаях «Дракон» хорошо показал себя и подтвердил способность быстрого поражения типовых целей на дальностях в сотни метров.
В целом комплекс Ejderha/AD 200 прошёл необходимые испытания и подтвердил расчётные характеристики. Сейчас компания Aselsan начинает малосерийное производство, и уже в этом году первые изделия будут переданы турецкой армии. Их планируют включить в «Стальной купол» и использовать в боевом дежурстве.
Электромагнитная пушка
Изделие Ejderha/AD 200 — боевой электромагнитный комплекс, предназначенный для подавления или поражения электроники воздушных целей. В первую очередь, его планируют использовать против БПЛА малых классов, однако возможно применение и по управляемому вооружению. В зависимости от особенностей цели, мощности излучения и других факторов, дальность поражения может достигать сотен метров.
Компания-разработчик в открытых материалах показала «электромагнитную пушку». Это изделие характерного облика, выполненное на двухосном прицепе. При помощи подходящего автомобиля-тягача оно должно перемещаться между позициями. После некоторой подготовки, «Эждерха» может начинать длительное боевое дежурство.
Отдельный автомобиль с операторской кабиной или схожие средства отсутствуют. Управление комплексом осуществляется при помощи ноутбука с соответствующим программным обеспечением.
Непосредственно «электромагнитная пушка» включает несколько основных агрегатов. На прицепе смонтированы корпуса и кожухи разных форм и размеров. У одного из торцов платформы находится опорно-поворотное устройство с параболической антенной и излучателем. Позади неё предусмотрена колонка, от которой к антенному устройству идут кабели. Также имеется мачта с видеокамерой или многорежимной оптико-электронной станцией. На борту прицепа находятся все необходимые электронные компоненты и, вероятно, собственный генератор.
Принцип работы Ejderha/AD 200 достаточно прост. При помощи видеокамеры и, возможно, сторонних средств комплекс засекает и берёт на сопровождение воздушную цель. Затем в её сторону направляется электромагнитный импульс высокой мощности. В зависимости от разных факторов, он подавляет или повреждает электронику цели.
Демонстрация работы по воздушным целям
К сожалению, Aselsan A.Ş. пока не раскрывает даже самые основные характеристики нового комплекса. Компания говорит о высокой мощности, высоком быстродействии и дальности поражения в сотни метров. Более точные числа не приводятся, и неясно, когда их могут раскрыть.
Место в системе
Программа Çelik Kubbe предусматривает создание в вооружённых силах полномасштабной эшелонированной системы ПВО. В её состав будут включены все имеющиеся радиолокационные средства и зенитные комплексы разных классов. Создаётся единое радиолокационное пространство по периметру страны и общие контуры управления огневыми средствами.
За счёт современных РЛС, таких как ALP 300-G, будет обеспечиваться обнаружение воздушных целей на дальностях до 200-300 км. Также предусматриваются различные локаторы с менее высокими характеристиками, вплоть до штатных РЛС зенитных комплексов.
Наиболее дальнобойным средством перехвата станет ЗРК Siper-2. Его ракеты смогут поражать цели на дистанциях 150 км. Также предусматривается целый набор систем и комплексов средней и малой дальности с разными особенностями и характеристиками.
Особое внимание в «Стальном куполе» уделяется средствам обороны ближней зоны. Именно они должны будут взять на себя борьбу с характерными современными угрозами — беспилотной авиацией и высокоточным оружием. В этом классе представлены несколько ракетных и артиллерийских систем, боевой лазер и радиоэлектронные системы.
Операторский пульт
Так, специально для Çelik Kubbe был разработан электромагнитный комплекс Ejderha/AD 200. В ближайшее время компания «Аселсан» начнёт поставки такой техники вооружённым силам, после чего ожидается её постановка на боевое дежурство.
Можно ожидать, что турецкая армия закажет большое количество изделий «Эждерха». Этому поспособствует ряд важных факторов. Так, электромагнитный комплекс полностью соответствует возлагаемым на него специфическим задачам. Кроме того, он подтвердил характеристики в рамках испытаний. Также важным фактором является удачное сочетание технических и экономических характеристик.
Комплекс Ejderha/AD 200 действительно может занять своё место в интегрированной системе ПВО. Он будет работать в своей нише и дополнять другие комплексы разного рода. При этом оборона ближней зоны будет представлена сразу несколькими разными изделиями, что должно повысить её эффективность и вероятность успешного и своевременного перехвата.
Видимый результат
Программа Çelik Kubbe официально стартовала всего полтора года назад. Она предусматривала массовую закупку уже существующих образцов разных классов и разработку новых. Некоторые перспективные изделия, на момент принятия плана находившиеся на стадии проектирования, уже дошли до испытаний и приближаются к поступлению в войска.
К настоящему времени турецкая промышленность успешно выполнила часть планов. Очередным достижением в рамках строительства «Стального купола» стало завершение основных работ по электромагнитному «Дракону». Как сообщается, до конца года серийная техника этого типа до конца года поступит на вооружение и улучшит общие возможности ПВО.
