В небе над Киевом заметили беспилотник-разведчик

Киевские СМИ сообщают о появлении над столицей разведывательного беспилотника, который, по их данным, действует на сверхнизких высотах, управляется в режиме онлайн и оснащен камерой. Отмечается, что аппарат не просто фиксируется средствами наблюдения, а именно «кружит» над городом, что указывает на целенаправленную разведывательную работу.
В украинских публикациях подчеркивается, что БПЛА ведет осмотр объектов в реальном времени, корректируя маршрут по ходу полета. Такой профиль применения характерен для подготовки последующих ударов – с уточнением координат, состояния ПВО и активности на ключевых участках городской инфраструктуры.
На фоне регулярных атак по энергетическим и военным объектам все большее значение приобретает именно разведка, позволяющая работать по критической инфраструктуре точечно и с минимальным расходом средств поражения.
Полеты беспилотников на сверхнизких высотах дополнительно осложняют работу украинской ПВО, особенно в условиях городской застройки и перегруженных систем обнаружения.
Если сообщения украинских СМИ соответствуют действительности, то речь идет о стандартном этапе подготовки к предстоящим ударам.
