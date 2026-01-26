В небе над Киевом заметили беспилотник-разведчик

10 114 21
В небе над Киевом заметили беспилотник-разведчик

Киевские СМИ сообщают о появлении над столицей разведывательного беспилотника, который, по их данным, действует на сверхнизких высотах, управляется в режиме онлайн и оснащен камерой. Отмечается, что аппарат не просто фиксируется средствами наблюдения, а именно «кружит» над городом, что указывает на целенаправленную разведывательную работу.

В украинских публикациях подчеркивается, что БПЛА ведет осмотр объектов в реальном времени, корректируя маршрут по ходу полета. Такой профиль применения характерен для подготовки последующих ударов – с уточнением координат, состояния ПВО и активности на ключевых участках городской инфраструктуры.



На фоне регулярных атак по энергетическим и военным объектам все большее значение приобретает именно разведка, позволяющая работать по критической инфраструктуре точечно и с минимальным расходом средств поражения.

Полеты беспилотников на сверхнизких высотах дополнительно осложняют работу украинской ПВО, особенно в условиях городской застройки и перегруженных систем обнаружения.

Если сообщения украинских СМИ соответствуют действительности, то речь идет о стандартном этапе подготовки к предстоящим ударам.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. cpls22 Звание
    cpls22
    +4
    Вчера, 16:46
    Наблюдая на сверхнизких высотах сложно понять - кружит ли это один аппарат, или их несколько.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Вчера, 16:53
      Скорее всего не один.Один просто обнаружили.


      . Киевские СМИ сообщают о появлении над столицей разведывательного беспилотника, который, по их данным, действует на сверхнизких высотах, управляется в режиме онлайн и оснащен камерой. Отмечается, что аппарат не просто фиксируется средствами наблюдения, а именно «кружит» над городом, что указывает на целенаправленную разведывательную работу.

      В украинских публикациях подчеркивается, что БПЛА ведет осмотр объектов в реальном времени, корректируя маршрут по ходу полета. Такой профиль применения характерен для подготовки последующих ударов – с уточнением координат, состояния ПВО и активности на ключевых участках городской инфраструктуры.


      Ну вот.Скоро прилетят Герани и БМ-35 Италмас под управлением через Starlink и отработают по выявленным целям. Беспилотная война выходит на новый уровень.Опять же Герани-5 как говорят реактивные с дальностью поражения около 1000 км и боевой частью в 90 кг тоже неплохой вариант.Открыли ящик Пандоры с этими БПЛА.По сути сейчас отрабатываются технологии относительно дешёвые,но с максимальной функциональной отдачей, которые если отработать и сильно масштабировать,то ой как сложно найти противоядие.
      Кстати если такие дроны разведчики будут постоянно висеть на ж/д ветках и наводить в случае необходимости на транспортные ж/д составы Италмасы и Герани,то могут прервать логистику поставок ВСУ на Донбасс в режиме онлайн,по принципу действия FPV-дронов ждунов в той же Курской области.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +5
        Вчера, 17:00
        Можно ту же ж/д станцию в Барвенково если и не уничтожить,то парализовать уж точно и тогда снабжение ВСУ на Донбассе,логистика накроется медным тазом.Получается что не обязательно это Барвенково брать,главное выключить его из игры.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Вчера, 17:00
      Цитата: cpls22
      Наблюдая на сверхнизких высотах сложно понять - кружит ли это один аппарат, или их несколько.

      По любому украм нужно оберегать наш разведчик по уточнению координат ударов, ибо иначе удары получатся хаотичными со всеми вытекающими для КЫева последствиями, или как скажет ИХНИЙ мэр Кличко: "Мало кто поймёт, но кто поймёт тот мало кто" winked
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Вчера, 19:38
      Вот он на видео по ссылке.

      .Российский БПЛА БМ-35 "Италмас" спокойно прошёл над Киевом. Тревогу не включали, пока он не долетел до центра
      Местные паблики сообщают, что разведывательный БПЛА с камерой прошёл над Позняками и центром Киева и полетел в сторону Голосеева. Воздушную тревогу, по их словам, так и не объявляли, пока дрон не оказался уже над центральной частью города.


      https://t.me/RussianArms/22793
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        0
        Вчера, 21:02
        Цитата: Sky Strike fighter
        Вот он на видео по ссылке.

        Спасибо, интересно.
  2. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Вчера, 16:46
    Дурной знак. Быть беде. Отключат электричество и тепло.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Вчера, 17:37
      Цитата: Михаил Нашарашев
      Дурной знак. Быть беде. Отключат электричество и тепло.

      О как! belay Я думал, что наш разведчик метит координаты в какое место в Киеве сбросить сало и горилку.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Вчера, 16:54
    Кое у кого уже шальвары полные жидкой субстанции.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Вчера, 17:35
      Цитата: Ирек
      Кое у кого уже шальвары полные жидкой субстанции.

      Благодаря морозам, эта субстанция сейчас должна быть - твердообразной. winked
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Вчера, 17:03
    Вот прямо открытие сделали.Хотя намёк понятен--опять будут бить......спасайся,кто может...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Вчера, 17:39
      Цитата: HAM
      Вот прямо открытие сделали.Хотя намёк понятен--опять будут бить......спасайся,кто может...

      Шороху поднят не помешает, а то охамевшие кЫевляне очень уверены, что русские по гражданке не бьют.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Вчера, 17:08
    И где их бабка с банкой огурцов? Огурцы кончились? Или бабки?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 17:19
      Цитата: Василий_Островский
      И где их бабка с банкой огурцов? Огурцы кончились? Или бабки?

      Похоже, бабок заменит новый обряд изгнания злого духа в образе "Герани". А вдруг поможет? smile
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +4
        Вчера, 18:18
        Цитата: Монтесума
        бабок заменит новый обряд изгнания злого духа в образе "Герани"

        Чота даже в таких идеальных условиях получилось только с седьмого раза.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Вчера, 17:43
      Цитата: Василий_Островский
      И где их бабка с банкой огурцов? Огурцы кончились? Или бабки?

      Всех укро-бабок-метателей ТЦК отправил на передовую.
    3. kromer Звание
      kromer
      0
      Вчера, 20:02
      Цитата: Василий_Островский
      И где их бабка с банкой огурцов? Огурцы кончились? Или бабки?


      В оригинале была банка с маринованными помидорами. laughing
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Вчера, 20:06
        Помидоры уже съели, так что огурцы....)
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Вчера, 17:17
    Репарации... Почтой России.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Вчера, 17:47
      Цитата: Foggy Dew
      Репарации... Почтой России.

      Так наши репарации летят на Украину практически каждую ночь. Мало что -ли? request
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Вчера, 18:00
      Цитата: Foggy Dew
      Репарации... Почтой России.

      lol - Блин, не могу войти в почту...