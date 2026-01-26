Индия продемонстрировала гиперзвуковую противокорабельную ракету LR-AShM

Индия публично продемонстрировала 26 января «дальнобойную противокорабельную ракету большой дальности» LR-AShM, размещённую на шасси BEML-Tatra T815 8x8, во время парада в честь 77-й годовщины Дня Республики, что стало первым публичным показом новой ПКР.
LR-AShM, имея радиус полёта до 1500 км, призвана поражать надводные цели на расстоянии, превышающем дистанцию действия существующих противокорабельных крылатых и баллистических ракет.
Она представляет собой конвенциональную двухступенчатую твердотопливную ракету с планирующим аппаратом. Первая ступень (стартовый ускоритель) отделяется после выгорания топлива, а вторая (маршевый ускоритель) разгоняет ракету до гиперзвуковой скорости в 10 Мах, после расхода топлива в которой планирующий боевой блок продолжает самостоятельный полёт.
Планер использует аэродинамическую подъёмную силу для поддержания скорости и выполнения манёвров по курсу и высоте, а не просто снижается по баллистической траектории, что затрудняет перехват. Планер двигается по инерции, постепенно теряя скорость из-за сопротивления атмосферы, но сохраняя гиперзвуковой режим (составляющий выше 5 Мах) до самого момента удара. Для наведения на конечном этапе используются бортовые датчики.
Разработка и испытания LR-AShM продолжаются, поэтому пока рано говорить о её серийном производстве.
