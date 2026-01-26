Индия продемонстрировала гиперзвуковую противокорабельную ракету LR-AShM

Индия публично продемонстрировала 26 января «дальнобойную противокорабельную ракету большой дальности» LR-AShM, размещённую на шасси BEML-Tatra T815 8x8, во время парада в честь 77-й годовщины Дня Республики, что стало первым публичным показом новой ПКР.

LR-AShM, имея радиус полёта до 1500 км, призвана поражать надводные цели на расстоянии, превышающем дистанцию действия существующих противокорабельных крылатых и баллистических ракет.



Она представляет собой конвенциональную двухступенчатую твердотопливную ракету с планирующим аппаратом. Первая ступень (стартовый ускоритель) отделяется после выгорания топлива, а вторая (маршевый ускоритель) разгоняет ракету до гиперзвуковой скорости в 10 Мах, после расхода топлива в которой планирующий боевой блок продолжает самостоятельный полёт.

Планер использует аэродинамическую подъёмную силу для поддержания скорости и выполнения манёвров по курсу и высоте, а не просто снижается по баллистической траектории, что затрудняет перехват. Планер двигается по инерции, постепенно теряя скорость из-за сопротивления атмосферы, но сохраняя гиперзвуковой режим (составляющий выше 5 Мах) до самого момента удара. Для наведения на конечном этапе используются бортовые датчики.

Разработка и испытания LR-AShM продолжаются, поэтому пока рано говорить о её серийном производстве.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 17:29
    Американцы с завистью смотрят на индусов.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 00:01
      Пока завидовать индусам не в чем. Всё, что они делают сами -мягко говоря не катит! Брамос -наш подгон, дальше они его только развивают и масштабируют. А свой гиперзвук -как видим только в стадии исследований и испытаний, причем на шасси Татра. Если что -не проблема создать гиперзвуковую ракету, проблема ей управлять. Гиперзвук с точностью +/- километр есть и у Ирана и у Хуситов и у кого-то ещё. Такая точность годится только на случай ядерной войны. А вот Китай видимо имеет более серьезные достижения...
  2. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Вчера, 17:37
    Цитата: Ирек
    Американцы с завистью смотрят на индусов.

    Тогда сначала они с завистью должны были смотреть на китайцев.
  3. mark1 Звание
    mark1
    +7
    Вчера, 17:45
    Вот как так получается - Россия не менее 30 ти лет положила на гиперзвуковые технологии, свою школу создала, жаростойкие покрытия изобретала ит.д и т.п., США бьются, Европа бьется, а у гениальных индусов, иранцев, да пожалуй и китайцев все просто - ра-а-з и сделали! А до этого БЖРК -ра-а-з и покатился по рельсам, а до этого ПГРК
    почти поголовно у всех ( а мы то сколько мучались!) 5/6-е поколения косяком пошли(правда без движков), аналоги "Посейдонов" "Армат" и т.д. и т.п.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +2
      Вчера, 18:06
      Цитата: mark1
      а у гениальных индусов, иранцев, да пожалуй и китайцев все просто - ра-а-з и сделали!

      Про китайцев не скажу, за иранцев промолчу, а вот индусы с завидной частотой выдают желаемое за действительное.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Вчера, 18:12
      Да не убивайтесь вы так ! Слышали фразу : Горе от ума ? Вот мы и мучаемся от того,что шибко умные ! А чё индийцы ? Дык ,помните анекдот про обезьяну(?) : Дура не дура , а сто баксов в день имею !
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        0
        Вчера, 18:30
        Может быть и нужно жить так - первое место в мире по численности населения...
        «Эге! — подумал Удав. — А в попугаях-то я гораздо длиннее!»
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          +1
          Вчера, 18:48
          Цитата: ROSS 42
          нужно жить так - первое место в мире по численности населения.

          Сплюньте ! Сплюньте через плечо ...тридцать три раза ! Разве не слышали ,что рашен "супер.эффективные " топ-менеджеры при высшем руководстве страны начали массово (!) завозить в Россию индийцев ?! Ещё одну Индию мир не выдержит ! belay stop
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Вчера, 18:53
            У нас студенты-индийцы давно не редкость. Многие не уезжали на каникулы домой а работали уборщиками и на доставке продуктов...
            Скажу честно, девчонки не как в кино, но по-своему «чирикают» весело, как воробьи, и быстро...
  4. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Вчера, 19:02
    Пакистанцы в прошлом году тоже показывали пуски и попадания баллистических ПКР
  5. Магог_ Звание
    Магог_
    0
    Вчера, 19:55
    "Продемонстрировала" и "показала на параде" - разницы нет ? Как Индия исследует Луну - знаем. Теперь гиперзвук. "Себя не похвалишь - никто не похвалит !"
  6. Магог_ Звание
    Магог_
    0
    Вчера, 20:27
    Автору : "10 Мах" и "5 Мах" - это что и сколько ? Когда у кого-то списываете, так хоть грамотно правки делайте ! "Мах" - безразмерное положительное число, показывающее скорость относительно скорости звука в газовой среде : при Мах < 1 скорость дозвуковая, при Мах = 1 - звуковая, а при Мах > 1 - сверхзвуковая. Такая величина используется потому, что в разных газовых средах и при разных плотностях скорость звука заметно отличается... Если под "10 Мах" имеется в виду "Мах = 10", то так и надо указывать.... Допустимо : "10 Маха".