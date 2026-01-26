Зеленского не устроили предложенные Будановым компромиссы по Донбассу

Часть украинской делегации на переговорах в Абу-Даби была готова к компромиссам с Россией по некоторым вопросам, включая территориальный, однако Зеленский дал команду жестко придерживаться ранее оговоренных рамок. Да и Москва по некоторым вопросам компромиссы не приветствует. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Включенный в состав переговорной делегации новый глава офиса Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) был готов договариваться с Россией, в том числе по территориальному вопросу, предлагая некие компромиссы выводу украинских войск с Донбасса. Однако позиция Зеленского заключалась в том, что Киев ни на какие уступки не пойдет. Впрочем, и Россия не готова к компромиссам, ей нужен полный вывод ВСУ с территории ДНР.



Буданов настаивает на компромиссах в переговорном треке, но Зеленский требует жестко соблюдать рамку по территориальному вопросу и тянуть время.


По версии украинских ресурсов, Зеленский готов к продолжению конфликта и только ждет команды от своих европейских хозяев. Ему нужны обещания, что Европа Украину не бросит, по крайней мере в ближайшее время. Да вот только между главными спонсорами войны пробежала черная кошка, отношения Франции и Германии начинают ухудшаться. Не все хорошо и у британцев. С этим и связаны задержки с окончательным решением.

Зеленский ожидает позицию Британии, Франции и Германии по переговорам в Абу-Даби и настроен продолжить затяжную войну.
    Ирек
    +9
    Вчера, 17:28
    Два еврея решают как дальше жить украинцам , не зря три муйдана прошли.
      Теренин
      +4
      Вчера, 17:33
      однако Зеленский дал команду

      Ну и ладушки! bully
        хрыч
        -2
        Вчера, 18:07
        Цитата: Теренин
        Ну и ладушки!

        Перейдем к первоисточнику
        Ладушки, Ладушки,
        Где были? – У бабушки.
        Что ели? – кашку.
        Что пили? – бражку.
        Бабушка напоила Ладушек брагой. Ладушками называли юных дев. Эта бабуля еще та Тимошенка... Бадунов ставленник США, а Зеленский - Британии. Британии нужно затцепиться за Хартленд, а США выстраивают Римленд. Когда Королева перед смертью захватила власть над США, то вывела войска Запада с Афгана, поставила Зелю и начала поход на Хартленд. А США сейчас начинают заваруху в Иране, Сирии. Британия хотела восстановить Хазарию и распустить Израиль, а США собираются усилить Израиль и запалить Ближний Восток, а затем и Дальний. Все согласно доктрин, все по планам.
          Теренин
          +2
          Вчера, 18:19
          Цитата: хрыч
          Цитата: Теренин
          Ну и ладушки!

          Перейдем к первоисточнику
          Ладушки, Ладушки,
          Где были? – У бабушки.
          Что ели? – кашку.
          Что пили? – бражку.
          Бабушка напоила Ладушек брагой. Ладушками называли юных дев. Эта бабуля еще та Тимошенка... Бадунов ставленник США, а Зеленский - Британии. Британии нужно затцепиться за Хартленд, а США выстраивают Римленд. Когда Королева перед смертью захватила власть над США, то вывела войска Запада с Афгана, поставила Зелю и начала поход на Хартленд. А США сейчас начинают заваруху в Иране, Сирии. Британия хотела восстановить Хазарию и распустить Израиль, а США собираются усилить Израиль и запалить Ближний Восток, а затем и Дальний. Все согласно доктрин, все по планам.

          Если за "ладушками" столько смысла, то сколько же его за поговоркой: "Дурака учить, что мёртвого лечить" what
      ZovSailor
      -2
      Вчера, 18:03
      Ирек
      Сегодня, 17:28

      hi тырнет всё помнит, как и слова Кремля 2025 г. - Куда ступила нога российского солдата, то наше, не говоря уже о территории РФ согласно Конституции и исконно русских землях бандерштата.
      Не за то кровь проливают и жизни кладут военные и мирные россияне за будущее потомков.
        Sky Strike fighter
        0
        Вчера, 18:08
        Может Зеленскому курьера вызвать?На одном из участков боевого соприкосновения для уничтожения инженерного сооружения противника был задействован наземный робототехнический комплекс Курьер. Видео по ссылке.

        .Съемка велась с борта находящегося в воздухе беспилотника. Чтобы скрыть наш интерес к этому объекту, сам БПЛА летел на большой высоте, и боевики ВСУ не смогли его заметить. Управляемая оператором машина благодаря бесшумному электрическому двигателю незаметно подобралась к замаскированному укрытию и разместила рядом с ним два заряда взрывчатки. Выполнив задачу, гусеничный дрон на большой скорости ушел в свое расположение. Мощный взрыв полностью уничтожил объект, в котором грелись вэсэушники.


        https://rg.ru/2026/01/26/bespilotnik-pokazal-kak-kurer-podorval-blindazh-s-boevikami-vsu.html
          ZovSailor
          -2
          Вчера, 19:11
          Sky Strike fighter
          Сегодня, 18:08
          Может Зеленскому курьера вызвать?На одном из участков боевого соприкосновения для уничтожения инженерного сооружения противника был задействован наземный робототехнический комплекс Курьер.

          hi Придётся несколько десятков заслать, чтобы снести режим жыдо наркофюрера. am
    Stas157
    +4
    Вчера, 17:45
    Россия не готова к компромиссам, ей нужен полный вывод ВСУ с территории ДНР.

    А с территории Запорожской и Херсонской области, которые по конституции являются территорией России, полный вывод ВСУ разве не нужен?

    И как насчёт всем известного утверждения: "Каждое следующее предложение для Украины будет жестче и хуже предыдущего."?
    Ingenegr
    -7
    Вчера, 17:46
    О "конституционно закреплённых по результатам референдумов" территориях Запорожской и Херсонской областей речь, как следует из заметки, уже не идёт? Только вывод с территории ДНР? Маловато для четырех лет непрерывных побед...
      Скобаристан
      +4
      Вчера, 17:48
      А это вопрос к автору заметки. Ведь он ссылается на не названные украинские ресурсы.
    gribanow.c
    +1
    Вчера, 17:53
    НАТО должно откатиться на рубежи 1997 г.?
      Neo-9947
      0
      Вчера, 23:03
      1990 г.
      Не?
      .......................................
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Вчера, 18:01
    ❝ Зеленский* ожидает позицию Британии, Франции и Германии по переговорам в Абу-Даби ❞ —

    — Британия, Франция и Германия к переговорам в Абу-Даби не имеют никакого отношения. Для России, скорее всего, и для США, их позиция не имеет значения ...
    Ясная
    +2
    Вчера, 18:08
    но Зеленский требует жестко соблюдать рамку по территориальному вопросу и тянуть время.

    Он интересно жизнь прожил
    Кумир для многих поколений.
    Командовать любил, грешил…
    и кончил на Святой Елене. lol

    Елена Владимировна Зеленская (урождённая Кияшко) — первая леди Украины
      ROSS 42
      0
      Вчера, 18:45
      Цитата: Ясная
      Он интересно жизнь прожил
      Кумир для многих поколений.
      Командовать любил, грешил…
      и кончил на Святой Елене.

      Так это же Наполеон! belay А про клоуна:

      Смердил, под «коксом» вечно был -
      Убийца многих поколений.
      Не загорался, а коптил
      И сдох - источник поражений.
        Малынец_
        0
        Вчера, 19:27
        И сдох-источник испражнений
        .....вот так будет вернее
      ГГВ
      +1
      Вчера, 19:42
      Вот только с каких пор урождённая Лена Кияшко вдруг стала "святой"?На мой взгляд,там как и на её муженьке,пробу ставить негде.
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 00:09
        Цитата: ГГВ
        Вот только с каких пор урождённая Лена Кияшко вдруг стала "святой"?

        Какая страна - такие и "святые"...

        У нас тоже в начале 90-х находились, кто считал уроженку Донецка Марину Мамонову, отловившую клиническую смерть во время не то пятого, не то десятого аборта, святой "Мессией Эпохи Водолея и Матерью Мира".
        Напомню - после отложенного "конца света" в 1993-м свалила не куда-нибудь, а в Киев.
        У них там гнездо, что ли?
    Василий_Островский
    0
    Вчера, 18:09
    Персонаж реально думает, что к нему кто-то прислушается?... кокс совсем мозги отшиб... убогий..
      Себенза
      0
      Вчера, 19:24
      Да это уже не столь важно. С будановым ( у меня четыре предупреждения) разговаривают.
    Matsur
    0
    Вчера, 18:11
    То ли ему европейцы обещали еще какой гадости подкинуть против нас, то ли хочет еще лапу в финансирование запустить. А скорее и то и другое =)))
    alexboguslavski
    +3
    Вчера, 18:21
    Зеленский ожидает позицию Британии, Франции и Германии по переговорам в Абу-Даби и настроен продолжить затяжную войну.

    Вице-премьер Италии прошёлся по Зеленскому после его критики в адрес ЕС и призвал срочно подписать мирное соглашение:

    «Я слышу Зеленского, который после всех денег, после всех усилий, после всей помощи ещё и имеет наглость жаловаться. Дружище, ты проигрываешь войну, теряешь людей, теряешь доверие и достоинство. Подпиши мирное соглашение как можно скорее».

    Маттео Сальвини добавил: Зеленскому придётся выбирать между поражением и катастрофой.
    ROSS 42
    -2
    Вчера, 18:35
    Да и Москва по некоторым вопросам компромиссы не приветствует.

    Для нас это самое главное.
    А давайте подождём, пока там басурмане с голоду сдохнут...
    Или ослабнут...
    faterdom
    0
    Вчера, 20:00
    Он ждет батареи дискомбобуляторов от Трампа. Тот проговорился, что у него есть.
    Carlos Sala
    0
    Вчера, 22:55
    Лишь 20% всего Донбасса не находится в руках России. Кроме того, были захвачены и другие обширные территории. Россия освободит весь Донбасс в течение 2026 года, и мы надеемся, что в ходе переговоров она не уступит ни сантиметра контролируемой территории, поскольку она была завоевана ценой крови российских солдат.