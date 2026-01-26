Буданов настаивает на компромиссах в переговорном треке, но Зеленский требует жестко соблюдать рамку по территориальному вопросу и тянуть время.

Зеленский ожидает позицию Британии, Франции и Германии по переговорам в Абу-Даби и настроен продолжить затяжную войну.

Часть украинской делегации на переговорах в Абу-Даби была готова к компромиссам с Россией по некоторым вопросам, включая территориальный, однако Зеленский дал команду жестко придерживаться ранее оговоренных рамок. Да и Москва по некоторым вопросам компромиссы не приветствует. Об этом сообщают украинские ресурсы.Включенный в состав переговорной делегации новый глава офиса Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) был готов договариваться с Россией, в том числе по территориальному вопросу, предлагая некие компромиссы выводу украинских войск с Донбасса. Однако позиция Зеленского заключалась в том, что Киев ни на какие уступки не пойдет. Впрочем, и Россия не готова к компромиссам, ей нужен полный вывод ВСУ с территории ДНР.По версии украинских ресурсов, Зеленский готов к продолжению конфликта и только ждет команды от своих европейских хозяев. Ему нужны обещания, что Европа Украину не бросит, по крайней мере в ближайшее время. Да вот только между главными спонсорами войны пробежала черная кошка, отношения Франции и Германии начинают ухудшаться. Не все хорошо и у британцев. С этим и связаны задержки с окончательным решением.