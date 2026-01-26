Зеленского не устроили предложенные Будановым компромиссы по Донбассу
16 15925
Часть украинской делегации на переговорах в Абу-Даби была готова к компромиссам с Россией по некоторым вопросам, включая территориальный, однако Зеленский дал команду жестко придерживаться ранее оговоренных рамок. Да и Москва по некоторым вопросам компромиссы не приветствует. Об этом сообщают украинские ресурсы.
Включенный в состав переговорной делегации новый глава офиса Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) был готов договариваться с Россией, в том числе по территориальному вопросу, предлагая некие компромиссы выводу украинских войск с Донбасса. Однако позиция Зеленского заключалась в том, что Киев ни на какие уступки не пойдет. Впрочем, и Россия не готова к компромиссам, ей нужен полный вывод ВСУ с территории ДНР.
Буданов настаивает на компромиссах в переговорном треке, но Зеленский требует жестко соблюдать рамку по территориальному вопросу и тянуть время.
По версии украинских ресурсов, Зеленский готов к продолжению конфликта и только ждет команды от своих европейских хозяев. Ему нужны обещания, что Европа Украину не бросит, по крайней мере в ближайшее время. Да вот только между главными спонсорами войны пробежала черная кошка, отношения Франции и Германии начинают ухудшаться. Не все хорошо и у британцев. С этим и связаны задержки с окончательным решением.
Зеленский ожидает позицию Британии, Франции и Германии по переговорам в Абу-Даби и настроен продолжить затяжную войну.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация