Финский миномёт NEMO установили на проблемную британскую бронемашину

Согласен ли г-н Старт со мной в том, что если программа Ajax исчезнет, он должен будет вернуть эти деньги?

Ajax – наиболее яркая иллюстрация того, что с оборонными закупками у нас дело обстоит из ряда вон плохо. Наши союзники наблюдают за нами. Наши противники наблюдают за нами. И они видят хаос.

В ноябре 2025 года в Британии прошли учения с применением бронемашины Ajax, по итогам которых у 31 члена экипажей этой техники были диагностированы нарушения слуха, головокружение, тошнота из-за чрезмерного шума и вибрации. 8 солдат до сих пор получают медпомощь. В декабре была инициирована министерская проверка. Казалось, что неблагополучный проект создания новой БМП, реализуемый с 2014 года, канет в Лету.Однако, похоже, что «всё обошлось». Минобороны отмахнулось от проблемы, заявив, что уволило руководителя программы разработки Ajax Криса Боусбрика, получавшего примерно £160 тыс. в год. Однако ряд парламентариев задаются вопросом, почему не наказан недавний куратор проекта Энди Старт, который получил премии на £325 тыс. и продолжает работать в структуре военного ведомства:ТТХ миномётной установки NEMO:Назначив крайнего, Минобороны Британии продолжает разработку платформы. На днях в Лондоне была представлена новая модификация Ajax – технологический демонстратор самоходной артиллерийско-миномётной установки со 120-мм башенной системой NEMO от финской компании Patria.Также ведётся работа над разведывательной версией Ajax, получившей название Blackjax, и другими специализированными вариантами, как, собственно, и над самой БМП. Британская армия заявила, что не станет отказываться от этой платформы.