Зеленский после всех полученных денег, усилий, помощи осмеливается жаловаться.

Мой друг, ты проигрываешь в конфликте, теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее.

Главе киевского режима следует срочно заключить мир с Россией. Это нужно делать как можно скорее, так как Украина проигрывает войну.Такое заявление сделал вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в соцсети.Чиновник считает, что у потерявшего легитимность украинского президента нет права упрекать в чем-либо своих союзников. Сальвини с возмущением отметил:По мнению итальянского чиновника. В этом вооруженном конфликте он теряет людей, доверие и достоинство, поэтому его не следует продолжать. В противном случае это приведет лишь к напрасным жертвам.Сальвини делает вывод, обращаясь к Зеленскому:По его мнению, у главы киевского режима есть единственный выбор – между поражением и полным разгромом.С 23 по 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби проходили переговоры с участием российской, украинской и американской делегаций. Они велись в закрытом формате. Их темой стал поиск возможностей для мирного урегулирования вооруженного конфликта между РФ и Украиной. Самым сложным вопросом здесь является территориальный. Без его решения никакого долгосрочного мира ожидать не приходится.По мнению полковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса, глава Белого дома Дональд Трамп объявил Зеленскому ультиматум: или принятие условий США, или решение украинских проблем своими силами, без помощи Вашингтона.