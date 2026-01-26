Вице-премьер Италии – Зеленскому: ты теряешь людей и достоинство – заключи мир

Главе киевского режима следует срочно заключить мир с Россией. Это нужно делать как можно скорее, так как Украина проигрывает войну.

Такое заявление сделал вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в соцсети.



Чиновник считает, что у потерявшего легитимность украинского президента нет права упрекать в чем-либо своих союзников. Сальвини с возмущением отметил:

Зеленский после всех полученных денег, усилий, помощи осмеливается жаловаться.

По мнению итальянского чиновника. В этом вооруженном конфликте он теряет людей, доверие и достоинство, поэтому его не следует продолжать. В противном случае это приведет лишь к напрасным жертвам.

Сальвини делает вывод, обращаясь к Зеленскому:

Мой друг, ты проигрываешь в конфликте, теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее.

По его мнению, у главы киевского режима есть единственный выбор – между поражением и полным разгромом.

С 23 по 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби проходили переговоры с участием российской, украинской и американской делегаций. Они велись в закрытом формате. Их темой стал поиск возможностей для мирного урегулирования вооруженного конфликта между РФ и Украиной. Самым сложным вопросом здесь является территориальный. Без его решения никакого долгосрочного мира ожидать не приходится.

По мнению полковника американской армии в отставке Дэниела Дэвиса, глава Белого дома Дональд Трамп объявил Зеленскому ультиматум: или принятие условий США, или решение украинских проблем своими силами, без помощи Вашингтона.
18 комментариев
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Вчера, 18:09
    Сами воспитали и вскормили это кровавое"дитя" вот он теперь и капризничает,и ведёт себя как единственный ребенок в семье. Так что либо пароть и в угол ставить,либо выполняйте капризки.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 20:47
      Цитата: Ропот 55
      и ведёт себя как единственный ребенок в семье. Так что либо пароть и в угол ставить,либо выполняйте капризки.
      Всегда есть 3й вариант который с взрослыми детьми тоже хорошо работает, оставить без денег. Ум и разум сразу же возвращаются.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Вчера, 18:10
    ❝ У главы киевского режима есть единственный выбор – между поражением и полным разгромом ❞ —

    — Полный разгром предпочтительней ...
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Вчера, 18:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Полный разгром предпочтительней

      А поражение с полным разгромом, ещё лучше.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:12
      ...разве тараканов и прочих - просят уйти? их уничтожают вчистую.
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        0
        Вчера, 20:17
        Поклонники макарон в Еврорейхе большой рояли не играют - так что высказывания этого Сальвини ничего не изменят.Пока рулят мелкобриты с немцами и жабоедами, киевский наркет будет убивать Украину об Россию,стараясь причинить ей как можно больший ущерб...Вот если бы "Орешник" ударил бы по британскому Минобороны,зданию МI-6 и штаб квартире SAS - война на Украине закончилась бы через пару дней! Потому что увидев результаты "трудов" ракеты никто в Европе не захотел бы ощутить их на себе! А так придется читать новости типа - В Египте,в пятизвездочном отеле семейная пара с детьми из России подверглась нападению туристов из Британии.Девочка и отец семейства были избиты британцами.Персонал отеля не вмешивался.После избиения русских британские туристы спокойно удалились....
  3. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +2
    Вчера, 18:10
    у главы киевского режима есть единственный выбор – между поражением и полным разгромом.
    Верно сказано! Но почему-то до итальянцев это стало доходить только после второго прилёта "Орешника". Надо запускать почаще))) Исключительно для профилактики...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Вчера, 18:31
      Помеха с права hi ,не в "Орешнике" дело,тут дело в том что бабки вгрохали мама не горюй,железа передали тоже до этой матери, экономики Е.С. не пышат здоровым "румянцем" а Россия продолжает С.В.О. а ожидался другой результат,а на Западе не очень то неудачников любят,вот и запели эти песни.
      1. Помеха с права Звание
        Помеха с права
        +3
        Вчера, 18:35
        экономики Е.С. не пышат здоровым "румянцем" а Россия продолжает С.В.О. а ожидался другой результат,а на Западе не очень то неудачников любят,вот и запели эти песни.
        В данном случае к неудачникам можно отнести не только кошерного протоукра, но и всю верхушку ЕС, тупо потерявшую немалые деньги и загнувшую раком экономику своих стран...
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Вчера, 18:41
          Помеха с права,э нет,заказчиком развала России выступили США и Е.С. полным составом,исполнителем выбрали Украину,заказчик исправно снабжает исполнителя всем необходимым причём нормы снабжения просто огромны,а исполнитель нужного результата не дал,так что неудачник это Зеленский и Ко.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Вчера, 19:02
      Не доходит, что не друзья. Больше жалоб, что не освоили средства по назначению. Утилизируют как было запланировано, а о достоинстве, совсем смешно. Заткнись или сдохни, на выбор, макаронник.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 18:12
    Сальвини продул свое премьерство, теперь вот на вторых ролях, и пристроиться к России у него шанс есть. Если опять не продует...
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Вчера, 19:20
      Цитата: Василий_Островский
      Если опять не продует...

      У Лиги Севера свой избиратель и он сейчас под него подстраивается... продует... вопрос не только к нему, если он развалит правящую коалицию Италии - выплавит ли на выборах нынешний премьер Мелони...
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 18:38
    Если бы за словами Сальвини последовал отказ от финансирования и поставок оружия на Украину, то эти слова можно было воспринимать всерьёз. А так это просто информационный шум.
  6. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +1
    Вчера, 18:38
    На самом деле Украина потратила на войну больше, денег, чем Россия. Артиллерия Украины(что реактивная, что нет) более дальнобольная, чем у России. РСОЗО Украины со спутниковой навигацией больше, чем у России. У Украины полное превосходство по БПМ и БТР. Спутниковая разведка лучше. Обмундирование солдат лучше.
    Там еще о многом можно говорить, но не смотря на это Украина проигрывает. Потери солдат у Украины огромные. Дальше продолжать войну, это просто геноцидить украинцев.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Вчера, 18:50
      Таки если совсем загеноцидить, в дальнейшем будет легче пановать. Только кому? Обычный бизнес.
  7. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Вчера, 18:47
    В этом вооруженном конфликте он теряет людей, доверие и достоинство

    Оно у него когда было? Я про достоинство. Увижу ли я, как этого хорька постигнет возмездие?
  8. -ш- Звание
    -ш-
    0
    Вчера, 21:45
    не мир, а капитуляцию принимай