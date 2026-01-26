Законодатели позвонили Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, изложив свои опасения и посоветовав администрации не предпринимать никаких действий. Некоторые республиканцы также заявили чиновникам администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с военным вторжением в Гренландию.

Дональду Трампу запретили вторгаться в Гренландию под угрозой импичмента, соответствующее решение принял Конгресс США, пишет западная пресса.Американские конгрессмены предупредили Белый дом, что в случае несогласованной военной операции в Гренландии Дональд Трамп рискует получить импичмент. Поэтому, прежде чем устраивать очередное вторжение, аналогичное венесуэльскому, президенту США необходимо проконсультироваться с Конгрессом и получить от него необходимое разрешение.Как пишет пресса, конгрессмены от обеих партий приняли общее решение, после чего позвонили главе Госдепа США Марко Рубио и предупредили его о последствиях решений по Гренландии. Другими словами, Трампу укоротили поводок, чтобы он не бросался на всех подряд.Между тем в администрации Трампа заявляют, что Белый дом никогда не рассматривал всерьез военную операцию по захвату Гренландии, поскольку это могло привести к расколу внутри НАТО. При этом и полного отказа от военных действий не наблюдалось. Сам Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной военной операции в Гренландии.