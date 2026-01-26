Трампу запретили вторгаться в Гренландию под угрозой импичмента

Дональду Трампу запретили вторгаться в Гренландию под угрозой импичмента, соответствующее решение принял Конгресс США, пишет западная пресса.

Американские конгрессмены предупредили Белый дом, что в случае несогласованной военной операции в Гренландии Дональд Трамп рискует получить импичмент. Поэтому, прежде чем устраивать очередное вторжение, аналогичное венесуэльскому, президенту США необходимо проконсультироваться с Конгрессом и получить от него необходимое разрешение.



Как пишет пресса, конгрессмены от обеих партий приняли общее решение, после чего позвонили главе Госдепа США Марко Рубио и предупредили его о последствиях решений по Гренландии. Другими словами, Трампу укоротили поводок, чтобы он не бросался на всех подряд.

Законодатели позвонили Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, изложив свои опасения и посоветовав администрации не предпринимать никаких действий. Некоторые республиканцы также заявили чиновникам администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с военным вторжением в Гренландию.


Между тем в администрации Трампа заявляют, что Белый дом никогда не рассматривал всерьез военную операцию по захвату Гренландии, поскольку это могло привести к расколу внутри НАТО. При этом и полного отказа от военных действий не наблюдалось. Сам Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной военной операции в Гренландии.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Вчера, 18:07
    Ну вот и подрезали крылышки, самому-присамому. А то иш размахался laughing
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +2
      Вчера, 18:14
      Цитата: Ропот 55
      Ну вот и подрезали крылышки, самому-присамому.

      Испугали Трампа импичментом laughing Вертел он уже этот импичмент в 2019 году.
      1. Помеха с права Звание
        Помеха с права
        +4
        Вчера, 18:17
        Испугали Трампа импичментом laughing Вертел он уже этот импичмент в 2019 году.
        Вот-вот)) Пугай ежа голой задницей. Трамп - коммерсант, он уверен, что даже плохая реклама, - это прежде всего реклама...
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Вчера, 18:21
          Цитата: Помеха с права
          Трамп - коммерсант, он уверен, что даже плохая реклама, - это прежде всего реклама...


          Неважный из него коммерсант ... пять раз уже банкротом был. wink
          1. Помеха с права Звание
            Помеха с права
            +4
            Вчера, 18:24
            Неважный из него коммерсант ... пять раз уже банкротом был.
            И до сих пор на плаву, миллиардер и процветает! Грамотно и вовремя обанкротится непросто...)))
            1. kromer Звание
              kromer
              -1
              Вчера, 18:30
              Цитата: Помеха с права
              И до сих пор на плаву, миллиардер и процветает! Грамотно и вовремя обанкротится непросто...)))


              Ну в Америке и не такое прокатывает. Сам в президенты вылез и друзей по бизнесу подтянул. Вон дружбан Дональда по нью-йоркским девелоперским схематозам Стивен Уиткофф в политике как крутится.
          2. gsev Звание
            gsev
            +7
            Вчера, 18:29
            Цитата: kromer
            Неважный из него коммерсант ... пять раз уже банкротом был

            Но он всегда поднимался. Хороший коммерсант тот кто после неудач не паникует а находит силы восстановить свой бизнес.
          3. хрыч Звание
            хрыч
            +3
            Вчера, 18:35
            Цитата: kromer
            Неважный из него коммерсант ... пять раз уже банкротом был.

            И пять раз выкрутился. Ныне состояние его семьи почти семь миллиардов. Сама новость, мол конгрессмены позвонили Рубио - чушь либеральных СМИ. Сие обозначается резолюцией путем голосования, а не телефонными угрозами wassat Где фамилия конгрессмена - телефонного спамера? Почему не прямо Трампу звонит?
            1. Себенза Звание
              Себенза
              0
              Вчера, 19:15
              "Ныне состояние его семьи почти семь миллиардов". Какой не важный. Никакой.
            2. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Вчера, 23:26
              Цитата: хрыч
              Где фамилия конгрессмена - телефонного спамера?

              Vovan-Lexus...
              Двойная такая фамилия...
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Вчера, 18:26
        Владислав В hi ,пугали не пугали а до уголовного дела (если не ошибаюсь) довели,отбрехался тогда на тоненького,а вот последователей позакрывали а одного и грохнули при штурме Конгресса. Да и сейчас у Трампа не понятно как дела с поддержкой внутри республиканцев,зато планы демократов предельно понятны.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Вчера, 18:38
          Трамп мужик рисковый и доказал это уже не раз hi Мир меняется на глазах и сейчас самое время что не будь отжать у соседа.Гренландия США нужна для освоения Арктики, и присматриваются США к ней уже давно.А НАТО стерпит, так как НАТО по большому счёту — это США.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Вчера, 18:45
            Владислав В, НАТО и не такое стерпит от "папочки" Рютте не зря работник месяца,а вот демократы шанс свалить Трампа досрочно не упустят,да и рисковому пора внутри США проблемы с ICE утрясти а то мало ли, из искры разгорится пламя.
      3. Арслан Али Звание
        Арслан Али
        0
        Вчера, 18:51
        Вертел он уже этот импичмент в 2019 году.

        Вертел до того как пулю поймал.
        "Пуля даже попавшая в задницу, многое в голове мнеяет".
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Вчера, 18:55
          Далеко не у всех.Трамп очень амбициозный и рискованный человек.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 22:34
            Что-то этот амбициозный так ничего своим врагам внутри страны и не сделал, а у них достаточно сторонников, они это в 2020 хорошо показали
  2. bondov Звание
    bondov
    -3
    Вчера, 18:10
    ТУТ, похоже, с самого начала только я один твердил, что у Трампа-Синагоги с Гренландией ничего не получится.... на ВО пел дружный хор - АУГ подойдет, АУГ подойдет... Дания капут, Дания капут.., запомним, запомним, что он за глупости тут пишет !!
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Вчера, 18:34
      Цитата: bondov
      ТУТ, похоже, с самого начала только я один твердил, что у Трампа-Синагоги с Гренландией ничего не получится...

      Он озвучил притязания на Гренландию. Россия и КНР оказались не готовы противодействовать. Дания ради Гренландии не перенаправила свои военные усилия с вторжения в Крым на защиту Гренландии. Постепенно идея аннексии Гренландии овладеет массами и в ходе тарифной войны Трамп или его преемник с такой же быстротой овладеют Гренландией как Путин Крымом. Помните слова Лужкова о поддержке Черноморского флота. Он ушел из политике но его мечта об освобождении Крыма была решена его политическим противником-соперником-Путиным.
      1. bondov Звание
        bondov
        -1
        Вчера, 19:07
        Постепенно идея аннексии Гренландии овладеет массами и в ходе тарифной войны Трамп или его преемник с такой же быстротой овладеют Гренландией как Путин Крымом.
        тарифы отсекают дешевую продукцию для простых американцев, которых большинство, и они - совсем не
        богатые, о чем вы и не подозреваете по своей простоте душевной...такШтА массами овладеют совсем иные идеи... а штатам, в отличие от РФ, есть что терять - союзников, которые по ВВП не уступают США, а по населению даже превосходят...такШтА ваш ответ неверный... совсем неверный...
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 20:41
          Цитата: bondov
          а штатам, в отличие от РФ, есть что терять - союзников, которые по ВВП не уступают США

          Я присутствовал лет 6 назад при азговоре афганцев об оплате американцами их услуг по шпионажу. Разгово перешел на тему, что выгоднее всего им живя в США работать на канадскую разведку которая платит больше амеиканцев. Так что спецслужбы Канады уже давно похоже изучают вероятность того, что США лишат их независимости. Посто Трамп пришел во власть из бизнеса где в отличии от политики принято екламиовать свои планы а не скрывать. Народ США только вытграет, если границы между США, Канадой и Гренландией станут внутренними границами между штатами и канадцам и американцам не придется содержать погранпереходы и пограничников на линии от Ванкувера до устья Св. Лаврения.
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Вчера, 22:24
            замечательно, что вы бонд 007, но, видите ли, канадцы и гренландцы не
            хотят быть американцами - это теперь непопулярно, да и опасно для жизни с их бесконечными войнами, а вдруг призыв введут в армию... да и в топкоре была статья, что как только Европа пригрозила санкциями и разрывом торговли, то и Трамп, вдруг, одумался... почитайте, такому крупному шпиЁну как вы грех не знать
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 22:40
            Трамп собирается потратить на Гренландию пять годовых бюджетов НАСА, ещё 40 лярдов он дал своему дружбану в Аргентину. Американцы вполне пережили бы оплату погранпереходов. Американцы не считают что надо к себе присоединять что-то так как для них это большая честь, которую всякие канадцы не заслужили, они ведь ещё канадские долги (больше триллиона) на себя возьмут и будут оплачивать изменения законов и так далее.
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    -3
    Вчера, 18:11
    Дональд Трамп человек рисковый. Если он посчитает, что хапнет этот остров - то победителя судить будет невозможно даже если все они будут против Трампа...
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Вчера, 18:35
      Трамп и Гренландия в мечтах Трампа 🙄
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Вчера, 18:12
    пишет западная пресса

    Этот фейк даже не стал ссылаться на конкретное СМИ. И почему "конгрессмены позвонили М.Рубио"? Полная глупость.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Вчера, 18:24
      Цитата: Дилетант
      пишет западная пресса

      Этот фейк даже не стал ссылаться на конкретное СМИ. И почему "конгрессмены позвонили М.Рубио"? Полная глупость.

      Сообщило ТАСС
      https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/26252729
      Сообщило РБК
      https://www.rbc.ru/politics/26/01/2026/69775d399a7947e1a6234d26?ysclid=mkvbm7esjd615129464

      Со ссылкой на Рейтерс
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -2
        Вчера, 18:30
        Сообщило ТАСС

        Того ТАСС, который "уполномочен заявить" давно нет. При этом они ссылаются на Рейтер, которые в свою очереди ссылаются на свой ППП (пол-потолок-палец). Перекрестный фэйк.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Вчера, 18:34
          Цитата: Дилетант
          Того ТАСС, который "уполномочен заявить" давно нет.

          Пффф, типа тот ТАСС не врал - например говоря что "Х. Амин агент ЦРУ и готовил переворот" сразу после ввода войск туда.

          Все СМИ врут( включая и "ВОенное обозрение"- оно тоже СМИ с лицензией)- какие то чаще, какие-то реже , какие-то постоянно...
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            -2
            Вчера, 18:38
            например говоря что "Х. Амин агент ЦРУ и готовил переворот"

            А вы лично знаете, что Х.Амин не был агентом ЦРУ и не готовил переворот?
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              +1
              Вчера, 21:48
              Цитата: Дилетант
              например говоря что "Х. Амин агент ЦРУ и готовил переворот"

              А вы лично знаете, что Х.Амин не был агентом ЦРУ и не готовил переворот?

              А я лично знаю( и вы кстати тоже!!!) - что Х. Амин просил перед этим у СССР советников, вооружений а затем и ввода войск.
              Так исключительно агенты ЦРУ делают перед тем как совершить переворот - чтоб веселее было, ага-ага.....
    2. D O Звание
      D O
      0
      Вчера, 19:12
      Цитата: Дилетант
      И почему "конгрессмены позвонили М.Рубио"?

      Может потому что М.Рубио главный исполнитель этой идеи?
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    +1
    Вчера, 18:12
    Дональду Трампу запретили вторгаться в Гренландию под угрозой импичмента

    Упс!
  6. dnestr74 Звание
    dnestr74
    0
    Вчера, 18:20
    А кто то серьезно верил в военную операцию внутри НАТО? Шоу для плебса.
    1. gsev Звание
      gsev
      0
      Вчера, 20:23
      Цитата: dnestr74
      А кто то серьезно верил в военную операцию внутри НАТО? Шоу для плебса.

      Греческо-турецкая война за Кипр. Турция отобрала половину острова и НАТО не пикнуло. США купили у Дании в 1917 году Виргинские острова за 5 миллионов долларов.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Вчера, 20:49
        Да ладно, ну радуйтесь, шоу будет
        1. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 21:17
          Цитата: dnestr74
          Да ладно, ну радуйтесь, шоу будет

          Первопричина неминуемого шоу быстрое развитие китайского народа после того как с 1978 года он стал сбрасывать с себя оковы бюрократии и паразитов-администраторов. Если остальной мир не сможет создать модель развития способную конкурировать с китайцами, то его ждет сначало застой, а потом поглощение китайцами. Поэтому попытка управлять русскими через компрадорский паразитический бизнес или националистов из прибалтов и малдован бесперспективен.
          1. Евгений_Свириденко Звание
            Евгений_Свириденко
            0
            Вчера, 22:18
            Ничего особо нового китайцы не создали. Эта модель называется фашизм (не путать с нацизмом), ну или «корпоративизм» если вас первое слово шокирует. Впервые её описал и опробовал Бенито Муссолини.
  7. Matsur Звание
    Matsur
    -1
    Вчера, 18:24
    Лишили деда последней радости! Не стыдно??? =)))
    Тем более свои мешают, палки в колеса ставят, видать не хотят maga.
    Предложите ему другие острова =))
    Есть же мадагаскар, новая Зеландия, а лучше пусть поселится на острове святой елены)))
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 18:30
    То-то Фредович последние дни попритих. Даже скучно стало. lol
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -2
    Вчера, 18:31
    Раз остров Гренландию нельзя захватывать ,то кто Трампу запретит захватить континент Антарктиду,тем более Антарктида ничейная. (Давеча даже видел коллаж на котором Дональд с пингвинов прогуливается под американским флагом,а ведь пингвины в Гренландии не водятся,а вот в Антарктиде водятся). . . hi
  10. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 18:42
    За Венесуэлу Трампу Конгресс импичментом не грозит. Это другое. А как быть с Канадой и Кубой?
  11. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Вчера, 18:47
    Захватит сразу Данию.
    А серьезно может легко санкции наложить на всех, и блокаду морских перевозок.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Вчера, 18:48
    Трампу запретили вторгаться в Гренландию под угрозой импичмента

    А что ему сказали про Венесуэлу и Иран?
  13. Etoya Звание
    Etoya
    0
    Вчера, 19:18
    Ближе к выборам он что-то начнёт, будь то Иран, Гренландия или канада
  14. olbop Звание
    olbop
    +1
    Вчера, 19:20
    По большому счету Трамп и не собирался вторгаться в Гренландию.
    Это один из его блефов в его многих закидонов. Он спокойно получил, что ему нужно, хотя никто и ничто нет препятствовало размещать там военные базы.
  15. D O Звание
    D O
    0
    Вчера, 19:20
    Сие заявление американских конгрессменов вряд ли означает что все они дружно против присоединения Гренландии к США. Скорее всего их не устраивает вселенский шум с которым это делается.
    И ещё, это удобный повод показать конгрессменам свою власть.
  16. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Вчера, 22:07
    Другими словами, Трампу укоротили поводок, чтобы он не бросался на всех подряд.

    Другими словами, неистовый Донни бросаться должен только на кого можно бросаться. А выбор невелик...request
  17. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Вчера, 22:26
    Сильные мира сего поводок на голубя мира накинули