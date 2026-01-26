Отказ Зеленского от вывода ВСУ ничего не значит, Донбасс всё равно уйдёт России

8 747 29
Отказ Зеленского от вывода ВСУ ничего не значит, Донбасс всё равно уйдёт России

Заявления Зеленского о том, что он якобы не отдаст Донбасс русским, рассчитаны только на Европу и по сути ничего не значат. Даже оголтелые националисты понимают, что удержать эти территории Киев не сможет, окончательно потеряв их. Все дело только во времени, сейчас никто не может сказать, сколько это займет. Об этом заявляют украинские политические аналитики.

Украина не удержит Донбасс, через какое-то время он полностью перейдет под контроль российских войск. И неважно, мирным путем или в ходе боев. Важно то, что эти территории так или иначе станут российскими при американском одобрении. А это значит, что через какое-то время их признают российскими и в Европе. Естественно, сначала покочевряжатся, потом признают.



На этом фоне на Украине начали задавать неудобные для Зеленского и его клики вопросы: а зачем удерживать эти территории, теряя технику и своих людей, если территория все равно уйдет русским? Российская армия наступает, и остановить ее у ВСУ не получается ни при каких условиях. Затормозить — да, но не остановить. Через какое-то время падет и последняя линия обороны, выстроенная в районе Славянско-Краматорской агломерации, и Донбасс будет полностью контролироваться Россией.

Как утверждают некоторые эксперты, Зеленский надеется на то, что Россия заключит мир на условиях Киева, т. е. по линии фронта. Но, как показали последние переговоры, этот вариант можно смело отправлять в корзину для мусора, Москва на него не пойдет. Единственный вариант для Украины сберечь людей и технику — вывести их с территории Донбасса. Но Зеленский на это не согласится, потому что для него это смерть. Сначала политическая, а потом физическая, свои же прихлопнут.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +8
    Вчера, 18:41
    Но Зеленский на это не согласится, потому что для него это смерть. Сначала политическая, а потом физическая, свои же прихлопнут.
    Интересно, а какие у него "свои"? Те, которые без сала не могут, или те, которые мацу предпочитают?))) Какой-то когнитивный диссонанс получается. Непростое животное...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 18:58
      ...нееее, там "свои" кто башляет. а на отбашлянное зельц без проблем и мацу и сало и етишь его и пельмени по-сибирски купит и сожрёт ради антуража... laughing

      это подстилка, которая под кого угодно ляжет и когда угодно и что угодно скажет. лишь бы оплачивали и не дали придушить резинкой от его же трусов....
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Вчера, 19:39
      Те, которые бутерброд из сала с мацой делают... wink
      1. Помеха с права Звание
        Помеха с права
        +1
        Вчера, 22:48
        Те, которые бутерброд из сала с мацой делают...
        Аплодисменты!!!
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Вчера, 18:44
    Да как бы все правильно делает зеля, в его парадигме. Отдаст, прибьют. А так прибьют еще сотню другую тысяч украинцев, но он останется героем, который не сдался. И россиян положит достаточно 🙄
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Вчера, 18:49
    Сегодня об этом уже не первая новость, да вот только не в коня корм этому наркоману.
    Не будет у 404 Донбаса, это медицинский факт.
    Лишить бы выхода в Черное море это недоразумение ельцына и компании... очень похоже, что это тоже начинают рассматривать...
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Вчера, 18:50
    Сколько уже было "фортеций" которые кроме как мясорубками и не назовешь и что? Кто-то Зеленскому за те потери предъявил? Тут так же будет,погибших запишут в "герои" Украины ,калечных на обочину жизни,выжившие и дальше будут воевать за интересы Запада.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 19:19
      ..там не в фортециях уже дело. там главное создать видимость перемоги, нагадить нам по максимуму и под эту лавочку вытрясти бабла с Запада из которого модно будет украсть, списав на "потери купленной техники и вооружения, медикаментов и ..."
      Старая схема. Ропот 55 hi
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 18:55
    Даже оголтелые националисты понимают

    Они ничего не должны понимать. Они должны воссоединиться с Бандерой.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 19:20
      ..Вас явно салоеды или леберда и минусит..
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Вчера, 19:11
    То что уйдёт это понятно а потом что? Скажут взяли и ладно, давайте перемирие?
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    +4
    Вчера, 19:11
    "...Единственный вариант для Украины сберечь людей и технику — вывести их с территории Донбасса..."

    А после заключения перемирия, отдохнувши и сил с техникой подсобравши, начинай сначала, 2014-е мочало?
  8. УВБ Звание
    УВБ
    +3
    Вчера, 19:13
    Одно из требований РФ- вывод войск руины из Донбасса. Но почему-то давно нет упоминаний о Херсоне и Запорожье, хотя они по Конституции входят в состав РФ
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      0
      Вчера, 19:32
      Цитата: УВБ
      Одно из требований РФ- вывод войск руины из Донбасса. Но почему-то давно нет упоминаний о Херсоне и Запорожье, хотя они по Конституции входят в состав РФ

      Вот это и тревожит...
      Создается впечатление, что Донбас - это наш максимум требований на переговорах. А все остальное - бла-бла в прессе.
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      Вчера, 20:11
      Херсон и Запорожье остались украинцам согласованным ещё в Анкоридже плане из 28 пунктов.Это проявленная Путиным гибкость по требованию Трампа. В Эмиратах переговоры шли по одобренному Зелинским с оговорками после переговоров с Трампом.
      плану из 20 пунктов.Там вообще мало что осталось от российских требований, не говоря уже о Херсоне и Запорожье. Этот переговорный документ опубликован в украинской прессе. В реальности , переговоры обе стороны ведут только для того чтобы умаслить "миротворца" Трампа и делают ставку на преимущество в военных действиях.
  9. olbop Звание
    olbop
    +1
    Вчера, 19:23
    Да пусть декламирует. Иначе ему не позволяют его "спонсоры". Мы свое и без его согласия возьмем.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:26
    На телеканале ТНТ очень много экстрасенсов,отчего бы не задействовать их мощные паранормальное способности на то чтоб навести на Зеленского порчу,или сглаз,или чтоб Зелю приподняло и утопило в ближайшем клозете. . . hi
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 19:31
    Пан не настолько глуп бы не разуметь что РФ не остановится покудова полностью не освободит Донбанс, а отказ вывести ВСУ из оставшейся под контролем ВСУ части Донбаса возможно связан с попыткой выиграть время бы поторговаться и укрепить город Запорожье и город Херсон, губернии которых РФ признала своей территории в их административных границах.
  12. Arifon Звание
    Arifon
    +1
    Вчера, 19:44
    Если Зеля во всеуслышанье заявляет, что Донбасс отдавать не намерен ни при каких обстоятельствах, то разве это не повод для нас прекратить все дальнейшие переговоры с этим режимом?!
  13. Велизарий Звание
    Велизарий
    +2
    Вчера, 19:47
    Мира,мира,дайте нам хоть бы на несколько лет мира. Ведь даже Америка с нами ! Ну что же вы злобные нацисты не отпускаете нас с миром !
    Авторы подобных статей сами не понимают насколько жалко смотрится это от тех, кто кричал про победу блицкригом за два дня, про бесконечные капитуляции, и на худой конец Одессы и Харьковы.
    Притом,как обычно- полное.просто вопиющее отсутствие разума и логики.
    Пропаганда сама же каждый день говорит, что власти майданной Украины марионетки Запада ( его глобалистической части). И это ради разнообразия-совершенно верно.
    Так какой же смысл западу отпускать РФ на частичную капитуляцию по "формуле Анкориджа" ? Их все устраивает, они получили идеальный образ врага ( даже лучше С .Хуссейна и международного терроризма),выпускают кровь России и окончательно решают "русский вопрос".
    Да и с точки зрения Украины-война продолжается без малого 4 года,фронт в 50 км. от Донецка. Освобождение укрепленной Славянского-Краматорской агломерации это минимум год,еще тысяч 200 наших потерь и гигантские финансы. За чем же им все это просто так отдавать ?
    Тут даже всего давления Трампа и обещания инвестиций ( репараций) в 800 млрд $ пока не хватает, чтобы их на это уговорить.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      Вчера, 20:36
      "
      по "формуле Анкориджа

      А, какая это формула? Разъясните, пожалуйста))). Что в ней прописано, какие договоренности со штатами достигнуты? Ну и тп.?) лучше - по пунктам.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Вчера, 21:08
        Цитата: Десница ока
        А, какая это формула? Разъясните, пожалуйста

        Это план Трампа из 28 пунктов " План из 28 пунктов подготовили Рубио, Вэнс, Кушнер и Уиткофф, консультируясь с Дмитриевым. Он основан на предложениях Путина, выдвинутых на Аляске".
        Он опубликован. После это он обсуждался с Украиной и преобразовался в план из 20 пунктов который и обсуждается сейчас. План из 20 пунктов так же опубликован. По сути это в основе тот же план ( мягкая капитуляция РФ) , только в сильно ухудшенной для РФ редакции.
        По оценкам американцев он согласован полностью за исключением одного пункта.- вопроса о оставшейся территории Донбасса.
        Разница в позиции сторон- РФ настаивает на том,что Донбасс де-факто переходит под ее контроль ( де-юре это территория Украины), Украина отказывается от этого и говорит о разделили по линии соприкосновения или в качестве компромисса о создании "свободной экономической зоны".
        Собственная, та статья которую Вы читаете и является "плачем Ярославы" по поводу злого Зеленского который отказывается согласовывать этот последний пункт соглашения.
  14. bondov Звание
    bondov
    0
    Вчера, 19:50
    А это значит, что через какое-то время их признают российскими и в Европе. Естественно, сначала покочевряжатся, потом признают.
    да с чего бы это, Лыткин??? Это-то при полном отказе от российского сырья к 2027 ??? А Штаты-то конечно и признают, и санкции снимут, и семьями дружить будете?? значит время тоннель копать вместе с дмитриевым, верно Лыткин Владимир???
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      0
      Вчера, 21:18
      Цитата: bondov
      да с чего бы это, Лыткин??? Это-то при полном отказе от российского сырья к 2027 ???

      В реальности вопрос о юридическом признании Донбасса ( и даже Крыма) со стороны Украины и ЕС не ставиться в принципе. То что автор навешивает лапшу на уши "дорогим россиянам" в этом вопросе лучше всего описывается термином хорошо знакомым нашим "еврейским элитам" -хуцпа, то есть сверхнаглость.
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Вчера, 22:29
        очень мне понравился ваш анализ...
  15. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Вчера, 20:01
    Тогда зачем переговоры? Ну зачем позориться на весь мир, Зеленский чётко сказал: - Из Донбасса только вперёд ногами...
  16. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Вчера, 20:05
    Важно то, что эти территории так или иначе станут российскими при американском одобрении. А это значит, что через какое-то время их признают российскими и в Европе. Естественно, сначала покочевряжатся, потом признают.

    Что за чушь? Почему автор не в качестве предположения заявляет такое, а в утвердительной форме?
    Во-первых - где, в каком месте, американцы, Трамп, официально заявляли о том, что они топят "за" присоединение, отдачу укрой России Донбасса??? Не нужно желаемое выдавать за действительное....
    Во-вторых, даже если американцы в лице Дональда ( а потом неизвестно кто придет..) признают за нами Донбасс и некоторые другие территории, то с чего это означает, что то же самое признает и ЕС???
    В-третьих, даже если мы освободим от бандеровцев Донбасс, через неизвестно какое время ( тут автор не дает точных сроков, что уже хорошо), то это совершенно не значит, что конфликт, война будет окончена. Ведь за Киевской хунтой, останется куча земли при этом и та же самая марионеточная Западу власть, военная поддержка запада. А значит, долбить по России они продолжат, пока у них будет хоть кусочек укр. земли и людские ресурсы для этого (а с вооружением, понятное дело, все в порядке будет и даже лучше, ибо 4 года тому показатель ), и по нашим позициям на Донбассе, продолжат бить. Более того, если мы остановимся, когда освободим Донбасс, типо так достигнув своей цели (исходя из посыла статьи), то кто сказал, что укры, видя что мы остановились и дальше не идем, не используют эту паузу, как раз для того, чего и требуют сейчас - временной остановки БД, для усиления и перегруппировки своих сил и последующего наступления? Ну и тд., короче...)))
  17. alovrov Звание
    alovrov
    +2
    Вчера, 20:23
    Одно дело сдать что то добровольно и совсем другое сдать с боями, сохранить лицо и остаться железным презиком который не сдаётся никогда ваще. Так что задавать вопросы канешно можно и нужно, но вопросы эти по сути риторические.
  18. hermit Звание
    hermit
    +1
    Вчера, 21:08
    Россия вынуждена будет заключить мир по линии фронта, потому что ничего другого ей не предложат. А вот где будет проходить линия фронта, зависит исключительно от ВС РФ.