Заявления Зеленского о том, что он якобы не отдаст Донбасс русским, рассчитаны только на Европу и по сути ничего не значат. Даже оголтелые националисты понимают, что удержать эти территории Киев не сможет, окончательно потеряв их. Все дело только во времени, сейчас никто не может сказать, сколько это займет. Об этом заявляют украинские политические аналитики.Украина не удержит Донбасс, через какое-то время он полностью перейдет под контроль российских войск. И неважно, мирным путем или в ходе боев. Важно то, что эти территории так или иначе станут российскими при американском одобрении. А это значит, что через какое-то время их признают российскими и в Европе. Естественно, сначала покочевряжатся, потом признают.На этом фоне на Украине начали задавать неудобные для Зеленского и его клики вопросы: а зачем удерживать эти территории, теряя технику и своих людей, если территория все равно уйдет русским? Российская армия наступает, и остановить ее у ВСУ не получается ни при каких условиях. Затормозить — да, но не остановить. Через какое-то время падет и последняя линия обороны, выстроенная в районе Славянско-Краматорской агломерации, и Донбасс будет полностью контролироваться Россией.Как утверждают некоторые эксперты, Зеленский надеется на то, что Россия заключит мир на условиях Киева, т. е. по линии фронта. Но, как показали последние переговоры, этот вариант можно смело отправлять в корзину для мусора, Москва на него не пойдет. Единственный вариант для Украины сберечь людей и технику — вывести их с территории Донбасса. Но Зеленский на это не согласится, потому что для него это смерть. Сначала политическая, а потом физическая, свои же прихлопнут.