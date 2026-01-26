Западная пресса: ледокол «Лидер» даст России превосходство над США в Арктике
Президент России Владимир Путин заявил, что атомный ледокол «Лидер» находится в стадии активного строительства и будет готов к 2030 году. Судно мощностью 120 МВт на валах строится на верфи «Звезда» в соответствии с графиком. На слова главы РФ обратили внимание в западной прессе:
«Лидер» (проект 10510), приводимый в движение двумя реакторами РИТМ-400, способен преодолевать лёд толщиной более 4 м и прокладывать канал шириной около 50 м для проводки конвоя из крупнотоннажных судов.
Как указывается в западной прессе, «на бумаге «Лидер» – это гражданское судно», построенное для обеспечения бесперебойной работы Северного морского пути и сопровождения коммерческих перевозок:
Отмечается, что «Лидер» предназначен для проводки судов через двухметровый лёд со скоростью около 11 узлов:
Подчёркивается, что развитие ледокольного флота позволит России создать из Северного морского пути круглогодичный коридор, снижая зависимость от южных транспортных артерий, которые станут более уязвимыми в случае кризиса с НАТО:
Как указывается, исторически сложилось так, что у США был очень ограниченный флот полярных ледоколов, что создавало пробелы в постоянном присутствии в Арктике. Хотя Вашингтон признал этот недостаток и запустил программы по расширению и модернизации своего ледокольного флота, «эти усилия всё ещё не поспевают за десятилетиями российских инвестиций».
Со своей стороны отметим, что любой из как минимум 8 атомных ледоколов России «не имеет аналогов в мире», так как у других стран попросту нет аналогичных судов. В 2024–2025 годах в США в рамках программы Polar Security Cutter обсуждалась возможность создания атомного ледокола, но из-за высокой стоимости и отсутствия специализированных верфей было решено сосредоточиться на постройке тяжелых дизельных ледоколов. Китай строит свой первый атомный ледокол под рабочим названием Project 081, мощность которого неизвестна, но ориентировочно оценивается в 30–40 МВт на валах. Больше никто в мире не реализует аналогичные проекты.
