Западная пресса: ледокол «Лидер» даст России превосходство над США в Арктике

Западная пресса: ледокол «Лидер» даст России превосходство над США в Арктике

Президент России Владимир Путин заявил, что атомный ледокол «Лидер» находится в стадии активного строительства и будет готов к 2030 году. Судно мощностью 120 МВт на валах строится на верфи «Звезда» в соответствии с графиком. На слова главы РФ обратили внимание в западной прессе:

Это судно укрепит возможности России по контролю над доступом в Арктику, изменив военный и логистический баланс в регионе, где возможности США по-прежнему ограничены. Оно даст Москве превосходство над Вашингтоном.




«Лидер» (проект 10510), приводимый в движение двумя реакторами РИТМ-400, способен преодолевать лёд толщиной более 4 м и прокладывать канал шириной около 50 м для проводки конвоя из крупнотоннажных судов.

Как указывается в западной прессе, «на бумаге «Лидер» – это гражданское судно», построенное для обеспечения бесперебойной работы Северного морского пути и сопровождения коммерческих перевозок:

С военной точки зрения это означает, что Россия сможет доставлять топливо, боеприпасы, строительные материалы и тяжёлую технику в изолированные арктические гарнизоны с меньшими погодными ограничениями и в более короткие сроки.




Отмечается, что «Лидер» предназначен для проводки судов через двухметровый лёд со скоростью около 11 узлов:

Это превращает арктический ледовый сезон в преодолимое оперативное препятствие, а не в стратегический барьер. Для армии и ВМФ это даст кумулятивный эффект: более удобные маршруты, больше кораблей, способных вести патрулирование.

Подчёркивается, что развитие ледокольного флота позволит России создать из Северного морского пути круглогодичный коридор, снижая зависимость от южных транспортных артерий, которые станут более уязвимыми в случае кризиса с НАТО:

Контраст с возможностями США разителен и всё больше приобретает политический характер, особенно в отношении Гренландии.



Как указывается, исторически сложилось так, что у США был очень ограниченный флот полярных ледоколов, что создавало пробелы в постоянном присутствии в Арктике. Хотя Вашингтон признал этот недостаток и запустил программы по расширению и модернизации своего ледокольного флота, «эти усилия всё ещё не поспевают за десятилетиями российских инвестиций».

Со своей стороны отметим, что любой из как минимум 8 атомных ледоколов России «не имеет аналогов в мире», так как у других стран попросту нет аналогичных судов. В 2024–2025 годах в США в рамках программы Polar Security Cutter обсуждалась возможность создания атомного ледокола, но из-за высокой стоимости и отсутствия специализированных верфей было решено сосредоточиться на постройке тяжелых дизельных ледоколов. Китай строит свой первый атомный ледокол под рабочим названием Project 081, мощность которого неизвестна, но ориентировочно оценивается в 30–40 МВт на валах. Больше никто в мире не реализует аналогичные проекты.

  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +5
    Вчера, 19:52
    У нас в Арктике и так много ледоколов, "Лидер" это просто последний гвоздь в крышку или в зад США... Группа таких ледоколов, как Лидер, навсегда утопит американцев в Арктике, но нагадить они смогут, мало но вонюче...
    Даже если вся несчастная Финляндия выйдет на строительство ледоколов, то вступят в строй они очень не завтра и опыта пока амеры наберут - целая эпоха пройдет, а наш ледокольный флот ещё увеличится и окрепнет.
    Там нужно решать вопросы шельфа и закрытия Севморпути для других стран безвозвратно. Возможности правовые есть, была бы политическая воля
    1. navigator777 Звание
      navigator777
      -21
      Вчера, 20:10
      Ледоколов много, но они все стареют, их рано или поздно придется списывать.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +8
        Вчера, 20:12
        Они не стареют, а работают как лошади, так что вполне себе зарабатывают на ремонт и строительство себе замены.
        Редкий случай, когда программа выполняется и работает наперед
      2. Z-7478 Звание
        Z-7478
        +3
        Вчера, 22:31
        Может тебя списать пора уже?! ))) У нас их 34 дизель-электрических + 8 атомных и + заложены и строятся еще штук 5-6! Каждый рассчитан на десятки лет службы! О каком старении речь, дядя?! ))
      3. bondov Звание
        bondov
        -7
        Вчера, 22:34
        атомные ледоколы работают долго, но с Гренландией США делают большой шаг в Арктике... будут на твердой земле много ближе к полюсу... и вообще Гренландия даст много преимуществ, которые ледоколы не заменят
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 23:11
          Цитата: bondov
          будут на твердой земле много ближе к полюсу... и вообще Гренландия даст много преимуществ, которые ледоколы не заменят
          Это еще большой вопрос, что лучше в тех широтах, на твердой земле или на ледоколе. Вон в Мурманской области, а это намного южнее, не самое сложно вроде действие 5 столбов поставить, а не могут, снег по пояс и даже гусеницы не едут.
          1. bondov Звание
            bondov
            -2
            Вчера, 23:14
            южнее, поэтому и не едут, а в гренландии - поедут.. и да системы ПВО все таки устоят... даже тяжелое золото - золотой купол трампа
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Вчера, 23:24
              Почему вы думаете что там снега и ветра будет меньше?
              1. bondov Звание
                bondov
                -1
                Вчера, 23:26
                южнее все оттаивает - потепление... а На севере Гренландии температура крайне низкая, особенно зимой, когда средние значения в январе могут опускаться до -36°C и ниже (до -52°C и даже -70°C в центре)
                1. Bad_gr Звание
                  Bad_gr
                  0
                  Вчера, 23:43
                  Цитата: bondov
                  а На севере Гренландии температура крайне низкая, особенно зимой, когда средние значения в январе могут опускаться до -36°C и ниже (до -52°C и даже -70°C в центре)
                  А температура горения пороха и топлива ракет на эти температуры рассчитывалась ? По моим данным у НАТО стандарт на порох от -30 и выше, а как он себя поведёт при более низкой температуре ?
                  1. bondov Звание
                    bondov
                    -2
                    Вчера, 23:45
                    конечно, будут усердно работать в данном направлении, в крайнем случае украдут российские секреты...
                    1. Bad_gr Звание
                      Bad_gr
                      0
                      Вчера, 23:48
                      Цитата: bondov
                      конечно, будут усердно работать в данном направлении, в крайнем случае украдут российские секреты...
                      По нашим требованиям (если не ошибаюсь) наш порох должен нормально гореть от -50°.
                2. topol717 Звание
                  topol717
                  0
                  Сегодня, 00:05
                  Цитата: bondov
                  южнее все оттаивает - потепление... а На севере Гренландии температура крайне низкая, особенно зимой, когда средние значения в январе могут опускаться до -36°C и ниже (до -52°C и даже -70°C в центре)

                  Ну т.е. вы считаете что лета, осени и весны там не бывает? Всегда Зима и минус 50.
                  1. bondov Звание
                    bondov
                    0
                    Сегодня, 00:07
                    вам следует знать что четкое разделение на 4 сезона характерно только для умеренных широт... во многих метах земного шара этого просто нет
                    1. topol717 Звание
                      topol717
                      0
                      Сегодня, 00:14
                      Да да, я знаю, когда отопление выключают в середине июня, а в конце августа его опять включают. Но все-таки его выключают. И между прочим, Если уж на то пошло, юг Гренландии находится на широте Санкт-Петербурга. Так что там есть и лето и все прочее.
                      1. bondov Звание
                        bondov
                        0
                        Сегодня, 00:17
                        мы же про север говорим - не про юг, про полюс и ледоколы, верно ???
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +14
    Вчера, 19:58
    Оно даст Москве превосходство над Вашингтоном.

    Почему "даст" уже "есть". Вот же хитрые янки, игра слов и понимание уже другое.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +3
      Вчера, 20:35
      Цитата: Irokez
      Оно даст Москве превосходство над Вашингтоном.

      Почему "даст" уже "есть". Вот же хитрые янки, игра слов и понимание уже другое.

      С интернета:
      Россия
      Атомный ледокольный флот:
      Действующие: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач».
      Новые универсальные (Проект 22220): «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия».
      В строительстве/планах: «Чукотка», «Ленинград», «Сталинград» (Проект 22220), а также сверхмощный «Лидер» (Проект 10510).
      Лихтеровоз: Уникальный атомный лихтеровоз «Севморпуть».
      Другие ледоколы:
      В состав флота входят дизель-электрические ледоколы, включая мощный «Виктор Черномырдин».
      Россия управляет 34 ледоколами через ФГУП «Росморпорт» (Mintrans.gov.ru).
      Общее количество:
      Общий ледокольный флот России насчитывает от 42 до 48 единиц.
      Флот постоянно обновляется, чтобы обеспечить работу Северного морского пути (СМП) в круглогодичном режиме.

      США:
      Текущее состояние: По данным на конец 2025 года, активно используются лишь 1-3 ледокола.
      Действующие суда: USCGC Polar Star (тяжелый) и USCGC Healy (средний).
      У США нет атомных ледоколов; все их суда работают на традиционном топливе.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Вчера, 22:32
      Цитата: Irokez
      Оно даст Москве превосходство над Вашингтоном.

      Почему "даст" уже "есть". Вот же хитрые янки, игра слов и понимание уже другое.

      Подумал о том же, как только прочитал заголовок.
      изменив военный и логистический баланс в регионе
      Создаётся впечатление, что сейчас у США превосходство есть. А "военный и логистический баланс" сейчас тоже в пользу США?

      К автору статьи за подобные речевые обороты претензий нет - уверен, что там, где это прозвучало ( неважно, на каком из европейских языков), это имеет абсолютно тот же смысл.
  3. Rom8681 Звание
    Rom8681
    -19
    Вчера, 20:04
    Цитата: Василий_Островский
    Даже если вся несчастная Финляндия выйдет на строительство

    Почему, она несчастная.
    Финляндия – высокоразвитая экономика с сильным сектором услуг и промышленности; Россия – смешанная экономика, сильно зависящая от экспорта природных ресурсов.
    Показатели: Финляндия опережает Россию по ВВП на душу населения в несколько раз.
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +18
      Вчера, 20:09
      эта радостная информация устарела...
      почти вся экономика Финляндии держалась на наших ресурсах и нашем туризме и приграничной торговле...
      Восточная Финляндия почти вымерла сейчас, был там недавно... нищета и ликвидация бизнеса... вот и результат дуба Стубба...
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +4
        Вчера, 22:21
        Кстати да. Наши приезжали с пачками денег. У финнов тоже был алкогольный туризм. Бухло у них очень дорогое, они въезжали в Россию до первого супермаркета и после кассы реально пили из гОрла. Ночевали в машинах. Стресс снимали. Бедные финны, у них демократию отобрали.
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +3
          Вчера, 22:36
          А еще они за бензином ездили к нам - за день успевали раз 5 сгонять, неплохой бизнес делали восточные финны.
          Сейчас даже пешком не пускают... дуб Стубб
          1. Младший рядовой Звание
            Младший рядовой
            0
            Вчера, 22:40
            Сами себя убивают. Зато теперь в НАТО состоят
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Вчера, 22:50
        *почти вся экономика Финляндии держалась на наших ресурсах и нашем туризме и приграничной торговле...*

        но судостроение там было развито. Союз приобретал там ледоколы дизельные, они и сейчас в работе, и сухогрузы типов *Сибирские*, *Балтийские*, *Ладога* целыми сериями.
        кроме того там построены Oasis of the Seas (Оазис морей) — первое круизное судно класса Oasis, ставшее на момент постройки самым большим пассажирским судном в мире и Allure of the Seas, другие лайнеры, паромы.
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +1
          Вчера, 23:16
          Весь ВВП Финляндии 330 млрд евро.
          Услуги (в том числе туризм) - 70-72%
          Промышленность 20-25%
          Судостроение - 0,8-1%
          Туризм чистый - 2,4%
          Вот и весь расклад. Так что пароходы для страны денег приносят немного, туризм намного больше. Если к судостроению прикрутить все что около него - то доля возрастет до 10-15% ВВП.
          Туризм в совокупности дает те же 15% ВВП
          Так что - Стубб зарезал курицу, несущую золотые яйца
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Вчера, 23:40
            все это так, Стубб действительно создал своей стране большую проблему.
            когда начал все это. наплевал в колодец, выражаясь по русски.
            но не стоит их финнов недооценивать.
            морские мины они делают кроме всего прочего.
            Blocker и FLOUNDER современные и опасные.
        2. orionvitt Звание
          orionvitt
          +2
          Вчера, 23:36
          Цитата: seamen2
          но судостроение там было развито

          Ключевое слово здесь - было. Если завод (верфь), и тем более целая отрасль простаивает несколько лет, запустить потом заново, очень тяжело. Иногда невозможно. Уходят специалисты ( инженеры и квалифицированные рабочие), простаивает оборудование (часто просто ржавеет или тупо сдаётся на металлолом), теряется оснастка, теряются цепочки поставок, теряются общие компетенции, и много чего ещё по мелочам.
    2. poquello Звание
      poquello
      +7
      Вчера, 20:13
      Цитата: Rom8681
      опережает Россию по ВВП на душу населения в несколько раз.

      а уж вместе с трибалтийскими вымиратами так вообще локомотив экономики
      1. Rom8681 Звание
        Rom8681
        -13
        Вчера, 20:20
        Цитата: poquello

        а уж вместе с трибалтийскими вымиратами так вообще локомотив экономики

        Да, Европа вымрет,штаты развалятся.
        Так,говорили в школе мне,моим родителям,а в итоге союз и развалился.
        Эти, самые и сейчас говорят,что воюем на Украине с дезертирами и аутистами
        1. poquello Звание
          poquello
          +2
          Вчера, 20:57
          Цитата: Rom8681
          воюем на Украине с дезертирами и аутистами

          я и сейчас скажу, с колумбийцами, поляками и насильно мобилизованными, ну и нацисты недобитые ещё в церквях колокола воруют, а.. ещё американцы, воруют нефть и президентов, в Китае правда не сложилось - два отряда китайских дискомбобуляторов товарищ Си уничтожил
        2. Vasia Звание
          Vasia
          0
          Сегодня, 00:06
          Цитата: Rom8681
          Да, Европа вымрет,штаты развалятся.
          Так,говорили в школе мне,моим родителям,а в итоге союз и развалился.

          Никогда такого в школах не слышал ни в СССР, ни после. Что за школы у вас были, для особо одаренных?
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Вчера, 20:19
      Цитата: Rom8681
      Показатели: Финляндия опережает Россию по ВВП

      как утомил этот глупый показатель под названием ВВП
      1. poquello Звание
        poquello
        -1
        Вчера, 21:00
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Rom8681
        Показатели: Финляндия опережает Россию по ВВП

        как утомил этот глупый показатель под названием ВВП

        не то слово, ведь страна-говнишко а всё туда же
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Вчера, 22:20
          Цитата: poquello
          ведь страна-говнишко а всё туда же
          это вы к чему и о чем?!
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Вчера, 22:22
            Цитата: Василенко Владимир
            Цитата: poquello
            ведь страна-говнишко а всё туда же
            это вы к чему и о чем?!

            к ВВП Финляндии, а вы что подумали?
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        -2
        Вчера, 23:02
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: Rom8681
        Показатели: Финляндия опережает Россию по ВВП

        как утомил этот глупый показатель под названием ВВП

        По данным МВФ на 2025 год у нас ВВП на душу населения в 1,7 раза меньше, чем в Гайане, в полтора раза меньше, чем на Барбадосе, почти такой же, как в Тринидаде и Тобаго.

        Вопрос к любителям ВВП в целом и к Rom8681 в частности - все названные страны имеют одинаковый уровень жизни? Такой же, как у нас? А сам Rom8681 где предпочитает жить - в Гайане или в Тринидаде-Тобаго?

        На фотографии - Гайана. Снимок НЕ из тех, что показывают в турагенствах.
        Как говорится велкам за ВВП!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Вчера, 20:04
    Оно даст Москве превосходство над Вашингтоном.
    . Вопрос... а сейчас, да и вчера, у полосатиков были какие то преимущества в арктике?
    1. Shuman Звание
      Shuman
      -14
      Вчера, 20:28
      Ну вот, зачем Вы так о "партнёрах", душок Анкориджа чётко говорит о том, кто, что и где будет делать в Арктике. А Россия, ещё и ледоколы подгонит, только чтобы "партнёр" не расстроился. Вон на Сахалине уже все в экстазе от возвращения американцев в бизнес, и это только начало.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Вчера, 21:20
        Сколько людей, столько и мнений... кому то душок, а кому то вонь, нестерпимая...
        1. Shuman Звание
          Shuman
          -1
          Вчера, 21:27
          Вы на этом сайте давно, и наверняка заметили эти качели мнений. Впрочем, я о другом, сайт явно превратился в проводника одной идеи, иные мнения здесь не приветствуются от слова никак. Задумайтесь. Лично я здесь больше ни одного комментария не оставлю, а Вам удачи.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 21:34
            Хватает здесь всякого, но так то, сайт патриотической направленности и это естественный процесс, на сегодняшний день.
            Кстати, негативный отклик, оценка, может быть за ЛЮБОЙ пост, даже самый нейтральный... кстати, как раз за нейтральность можно получить негатив с ЛЮБОЙ СТОРОНЫ.
  5. ssz Звание
    ssz
    +2
    Вчера, 20:06
    От такой новости один североамерикнский диктатор должен знатно продристаться и сказать, что хочет такую же игрушку.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +8
    Вчера, 20:13
    Помимо ледокольного флота России как воздух нужны ледорубные войска,дабы предатели Родины вольготно не жили за бугром на деньги от предательства ! . . . hi
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    -2
    Вчера, 20:15
    Цитата: Rom8681
    Цитата: Василий_Островский
    Даже если вся несчастная Финляндия выйдет на строительство

    Почему, она несчастная.
    Финляндия – высокоразвитая экономика с сильным сектором услуг и промышленности; Россия – смешанная экономика, сильно зависящая от экспорта природных ресурсов.
    Показатели: Финляндия опережает Россию по ВВП на душу населения в несколько раз.

    За счёт сильно развитого сектора услуг 70% .
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      0
      Вчера, 20:21
      Меня всегда "умиляет" этот параметр в составе ВВП. Мы НИЧЕГО не производим, но ВВП растёт за счёт нас (имею в виду сферу услуг).
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Вчера, 20:34
        мы НИЧЕГО не производим, но ВВП растёт за счёт нас (имею в виду сферу услуг).

        канаву выкопали - произвели работу, представим что это 100%, эту же канаву закопали - еще 100%, в итоге ВВП вырос на 200%
        а что сделано?
        1. Ady66 Звание
          Ady66
          0
          Вчера, 20:39
          а что сделано?

          Дырка от бублика.
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +3
          Вчера, 20:53
          Цитата: Дедок
          канаву выкопали - произвели работу, представим что это 100%, эту же канаву закопали - еще 100%, в итоге ВВП вырос на 200%

          На эту тему есть анекдот про то как ковбои друг другу сапоги чистили. Или в другом варианте говно на спор ели.
  8. Комментарий был удален.
  9. Ady66 Звание
    Ady66
    -7
    Вчера, 20:17
    В свете успехов в ледокольном строительстве неплохо бы иметь военные корабли не зависящие от проводки ледоколами и неплохо вооружённые. Противостояние в Арктике только начинается и наличие большого флота атомных ледоколов нужно поддержать вооружёнными судами ледового класса. Могу чего-то не знать по поводу возможного довооружения имеющихся ледоколов, но хочется надеяться.
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      -2
      Вчера, 20:50
      "Минусаторам" Хотелось бы аргументированного ответа.
    2. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Вчера, 21:26
      Цитата: Ady66
      В свете успехов в ледокольном строительстве неплохо бы иметь военные корабли не зависящие от проводки ледоколами и неплохо вооружённые.
      И против каких кораблей в Арктике они должны воевать ?
      1. Ady66 Звание
        Ady66
        -1
        Вчера, 21:28
        И против каких кораблей в Арктике они должны воевать ?

        не воевать - охранять
        1. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          -2
          Вчера, 21:29
          Цитата: Ady66
          И против каких кораблей в Арктике они должны воевать ?

          не аоевать - охранять
          От кого ?
          1. Ady66 Звание
            Ady66
            0
            Вчера, 21:30
            У России мало противников? Претендентов на Арктику.
            1. Bad_gr Звание
              Bad_gr
              +3
              Вчера, 21:35
              Цитата: Ady66
              У России мало противников? Претендентов на Арктику.
              Вернёмся конкретно к :
              Цитата: Ady66
              В свете успехов в ледокольном строительстве неплохо бы иметь военные корабли не зависящие от проводки ледоколами и неплохо вооружённые......
              Не плохо вооружённые против каких кораблей противника ? кто нам противостоит во льдах, где корабли ходят только за ледоколами ?
              1. Ady66 Звание
                Ady66
                0
                Вчера, 21:39
                где корабли ходят только за ледоколами ?

                Это пока...а дальше. С Гренландией обломали, и на этом всё? Вы по меньшей мере наивны, полагая, что Матрасы не претендуют. Может я и не прав, но соломки лучше подстелить.
              2. BrTurin Звание
                BrTurin
                0
                Вчера, 22:09
                Цитата: Bad_gr
                кто нам противостоит во льдах, где корабли ходят только за ледоколами ?

                часто обсуждается - как потопить тот же авианосец, но почему то - не как потопить ледокол... корабли ходят за ледоколами, а подводные лодки с торпедами как один из вариантов, противокорабельные ракеты воздушного класса, ракеты... - противник может выбить ледокольный флот и всё преимущество нивелируется
  10. navigator777 Звание
    navigator777
    -12
    Вчера, 20:22
    А потом его арестуют, за проводку теневого флота России и верховный позвомущается, погрозит и утрется.
  11. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Вчера, 20:28
    после таких заявлений надеюсь водолазы догадаются днище этого ледокола(и не только)..на инородные тела проверять почаще..
  12. Tusv Звание
    Tusv
    +3
    Вчера, 20:36
    Запад. Да вы упогоейтесь. Ни кто на Арктику, выше Северного полюса не претендует. Там янки с полтора ледоколами рулят. Для Нас СМП это просто жизненная необходимость, как батареи центрального отопления. Для вас тупая блажь. Ну там еще белых мишек повеселить Так что завидуйте молча ибо не чему. Холодно в России зимой
    1. G.M.V Звание
      G.M.V
      +3
      Вчера, 21:04
      Как они могут успокоиться если у них отнимают пресловутый "рычаг давления"?
      Для них любой неконтролируемый процесс - угроза их безопасности. И не важно как это далеко. Важно что контролирует кто-то иной и его (ещё) не смогли купить! Помниться и разговоров было о Северном потоке-2 как о "плохой сделке" лишь по причине того, что он удаляет "рычаг давления" на нас через Украину.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        0
        Вчера, 21:22
        Цитата: G.M.V
        Как они могут успокоиться если у них отнимают пресловутый "рычаг давления"?

        Какой нафиг рычаг давления в Арктике? У них там свои зоны ответственности, но как то не развивают, а у Нас самая длинная береговая линия это Северный ледовитый, как связь с регионами. Подари им ледокол, так они из него круизный лайнер сделают ибо ни кому Арктика, кроме России не нужна
  13. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -7
    Вчера, 20:42
    Вот кстати непонятно у нас все время кричат про развитие СМП, а по итогу все равно затонувшая Урса Майор почему-то пошла через Суэцкий канал. Сам СМП также растет крайне медленно, по сути скачек был в 2019, и с тех пор незначительный рост. Чем новый ледокол поможет тоже непонятно, ширина танкеров для Суэцкого канала(основной конкурент для СМП) до 77м, в то время как у нового ледокола всего 50м, что явно недостаточно для проводки Suezmax.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Вчера, 22:40
      50м, что явно недостаточно для проводки Suezmax
      Suezmax там один раз пройдёт. Может быть....
  14. G.M.V Звание
    G.M.V
    -4
    Вчера, 20:58
    Западная пресса: ледокол «Лидер» даст России превосходство над США в Арктике

    Аааа! Свиток дал ему силууу!!!! am
  15. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Вчера, 22:23
    Ну про северные потоки то же много говорили, но без роли штатов они бы не утилизировались. Много про них говорили , много хвалили в итоге швах. Ну зачем хвастаться стратегическими изделиями. Вывел стрельнул и все к ноге.
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Вчера, 22:41
      Много про них говорили , много хвалили в итоге швах
      В итоге... ещё не конец истории.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 23:01
    После удачного экспериментальной рейса в октябре контейнеровоза КНР - Англия - Европа - КНР ,в этом году СМП протестируют Южнокорейцы .Они так и сказали - мы в курсе что с Атомфлотом сотрудничать нельзя - но нам очень хочется .И мы сделаем ,партнёров предупредим чтобы не волновались.Лихтеровоз "Севморпуть" не считайте - он в "отстое" под списание .Отходился "старичок ".