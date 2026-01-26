Западная пресса: ледокол «Лидер» даст России превосходство над США в Арктике

Это судно укрепит возможности России по контролю над доступом в Арктику, изменив военный и логистический баланс в регионе, где возможности США по-прежнему ограничены. Оно даст Москве превосходство над Вашингтоном.

С военной точки зрения это означает, что Россия сможет доставлять топливо, боеприпасы, строительные материалы и тяжёлую технику в изолированные арктические гарнизоны с меньшими погодными ограничениями и в более короткие сроки.

Это превращает арктический ледовый сезон в преодолимое оперативное препятствие, а не в стратегический барьер. Для армии и ВМФ это даст кумулятивный эффект: более удобные маршруты, больше кораблей, способных вести патрулирование.

Контраст с возможностями США разителен и всё больше приобретает политический характер, особенно в отношении Гренландии.