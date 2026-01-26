Вооружённые силы России продолжают продвигаться на разных участках фронта. Серьёзные морозы не становятся значительным препятствием.Сегодня поступает информация о продвижении армии России к северу от города Белицкое. В результате успешных действий наши бойцы овладели большей частью населённого пункта Новый Донбасс. Это село находится менее чем в 4-х км от города Доброполье.А Доброполье и расположенное в 4 км севернее Белозёрское - два самых западных города Донецкой Народной Республики. Пока они остаются под контролем украинских вооружённых сил.Одновременно с успехом к востоку от Доброполья российская армия взяла под свой контроль территории площадью порядка 12 кв. км в Днепропетровской области. Речь идёт об участке территории в районе Ивановки, что на стыке с ДНР. Таким образом расширен юго-западный фланг у Новопавловки.Новый успех у ВС РФ и в Запорожской области. Там российские войска движутся к западу от железнодорожной ветки в районе села Зализничное.Но и это ещё не всё. Порядка 7 кв. км территории переведены ВС РФ под контроль к востоку от Славянска. Там российские войска вошли в Никифоровку, освободив от противника южную часть этого села, расположенного в 14 км от восточной окраины Славянска и примерно на том же расстоянии от Краматорска.В общей сложности с начала суток под контроль ВС РФ в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях перешли порядка 26 кв. км территории. Кому-то цифры покажутся скромными, но за ними стоит значительная боевая работа и тот факт, что продвижение армии России идёт ежедневно.

