Российская армия подошла к городу Доброполье на расстояние менее 4 км

Вооружённые силы России продолжают продвигаться на разных участках фронта. Серьёзные морозы не становятся значительным препятствием.

Сегодня поступает информация о продвижении армии России к северу от города Белицкое. В результате успешных действий наши бойцы овладели большей частью населённого пункта Новый Донбасс. Это село находится менее чем в 4-х км от города Доброполье.





А Доброполье и расположенное в 4 км севернее Белозёрское - два самых западных города Донецкой Народной Республики. Пока они остаются под контролем украинских вооружённых сил.

Одновременно с успехом к востоку от Доброполья российская армия взяла под свой контроль территории площадью порядка 12 кв. км в Днепропетровской области. Речь идёт об участке территории в районе Ивановки, что на стыке с ДНР. Таким образом расширен юго-западный фланг у Новопавловки.

Новый успех у ВС РФ и в Запорожской области. Там российские войска движутся к западу от железнодорожной ветки в районе села Зализничное.

Но и это ещё не всё. Порядка 7 кв. км территории переведены ВС РФ под контроль к востоку от Славянска. Там российские войска вошли в Никифоровку, освободив от противника южную часть этого села, расположенного в 14 км от восточной окраины Славянска и примерно на том же расстоянии от Краматорска.



В общей сложности с начала суток под контроль ВС РФ в ДНР, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях перешли порядка 26 кв. км территории. Кому-то цифры покажутся скромными, но за ними стоит значительная боевая работа и тот факт, что продвижение армии России идёт ежедневно.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +4
    Вчера, 19:21
    Всё будет Россия!

    Всё будет Россия!
    Нашим воинам победы и возвращения домой - "со щитом"!
  2. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +4
    Вчера, 20:30
    продвижение армии России идёт ежедневно.

    В свое время самому пришлось испытать, так сказать , всю "прелесть" фронтовой жизни , очень прекрасно понимаю ребят на лбс . Только теперь совсем другая война и скольких трудов и жизней скрывается за казенной фразой продвижение идет ежедневно , одному богу известно.С Вами Бог , ребята. Возвращайтесь с Победой. soldier