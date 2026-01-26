Расчёты ПВО РФ в четвёртый раз за день отражают ракетную атаку ВСУ на Белгород
5 5018
Боевые расчеты ПВО РФ в четвертый раз за день отражают ракетную атаку ВСУ на Белгород и его окрестности. Боец добровольческого спецподразделения территориальной обороны «Орлан» при выполнении своего служебного долга получил ранение, попав под обстрел противника.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.
Согласно его данным, военнослужащий получил множественные ранения ног. Пострадавшего машиной скорой помощи экстренно доставили в Белгородскую горбольницу №2. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. Бойцу оказывается вся необходимая медпомощь.
Чиновник добавил:
Информация по повреждениям уточняется.
В заключение Гладков поблагодарил военных за защиту и спасение мирного населения региона. Отдельно руководитель области отметил раненого бойца, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Сегодня в Белгороде и Шебекинском районе несколько раз объявляли ракетную опасность. Последний раз административный центр региона подвергся ударам ВСУ в 16.30. При этом расчетами противовоздушной обороны были перехвачены как минимум семь ракет.
Помимо ударов ракет, регион столкнулся сегодня с атаками украинских беспилотников. В результате ранения получили двое мужчин. Это произошло в Грайворонском районе. 16 БПЛА удалось уничтожить.
Попытки вражеских дронов атаковать регион не прекращаются целый день. Наиболее интенсивные атаки противника наблюдаются в приграничных районах.
