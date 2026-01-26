Расчёты ПВО РФ в четвёртый раз за день отражают ракетную атаку ВСУ на Белгород

5 501 8
Расчёты ПВО РФ в четвёртый раз за день отражают ракетную атаку ВСУ на Белгород

Боевые расчеты ПВО РФ в четвертый раз за день отражают ракетную атаку ВСУ на Белгород и его окрестности. Боец добровольческого спецподразделения территориальной обороны «Орлан» при выполнении своего служебного долга получил ранение, попав под обстрел противника.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков.



Согласно его данным, военнослужащий получил множественные ранения ног. Пострадавшего машиной скорой помощи экстренно доставили в Белгородскую горбольницу №2. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. Бойцу оказывается вся необходимая медпомощь.

Чиновник добавил:

Информация по повреждениям уточняется.

В заключение Гладков поблагодарил военных за защиту и спасение мирного населения региона. Отдельно руководитель области отметил раненого бойца, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Сегодня в Белгороде и Шебекинском районе несколько раз объявляли ракетную опасность. Последний раз административный центр региона подвергся ударам ВСУ в 16.30. При этом расчетами противовоздушной обороны были перехвачены как минимум семь ракет.

Помимо ударов ракет, регион столкнулся сегодня с атаками украинских беспилотников. В результате ранения получили двое мужчин. Это произошло в Грайворонском районе. 16 БПЛА удалось уничтожить.

Попытки вражеских дронов атаковать регион не прекращаются целый день. Наиболее интенсивные атаки противника наблюдаются в приграничных районах.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Вчера, 19:27
    Боевые расчеты ПВО РФ в четвертый раз за день отражают ракетную атаку ВСУ на Белгород и его окрестности.

    Львов и кУев просят добавки - скакуасы прямо указывают, чтобы наши загнали этот гадюшник в каменный век.
  2. Село Звание
    Село
    -2
    Вчера, 19:32
    Были уже подобные атаки неоднократно. Все они закончились одинаково. Установки были найдены и денацифицированы. Вопрос времени.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Вчера, 20:10
    Увы, пока все зелебобики не сгинут, мира не будет на наших ЗЕМЛЯХ...
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Вчера, 21:01
    "Губернатор Брянской области сообщает, что была сбита зенитная ракета комплекса С-200, которую украинские террористы используют для ударов по земле. Из-за обломков было уничтожено четыре дома, но о погибших не сообщается" - это из "Телеграм".
    Обломки, и нет четырёх домов...
    Слов нет... am
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Вчера, 21:43
      что была сбита зенитная ракета комплекса С-200, которую украинские террористы используют для ударов по земле.
      Большие сомнения, что бандеровцы используют зенитные ракеты для ударов по земле. У них и так средства ПВО в дефиците. Наши воздушные атаки отражать нечем. Зачем же использовать дорогую и дефицитную ракету для удара по земле? Подозреваю, что там была какая-то другая ракета.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Вчера, 23:17
        Цитата: Eugen 62
        Большие сомнения, что бандеровцы используют зенитные ракеты для ударов по земле. У них и так средства ПВО в дефиците.

        Считаете, они скупо и по-хозяйски будут расходовать свои ПВО ракеты ТОЛЬКО для борьбы с нашими ракетами?

        Ну какой им профит, если они, допустим, сбили своей противоракетой что-то наше? Кличко сказал про три сбитые ракеты агрессора, Зеленский - про пять. И ВСЁ. Завтра забыли.
        А жахнуть по Белгороду?
        Тут совсем наоборот. Во-первых, чтоб "злякались". Испугались, то есть. И говорить об этом не день и не два будут. А, во-вторых, та наша ракета, которая не сбита этой противоракетой, разнесёт торговый центр, превращённый ВСУ в склад и потом полгода можно на весь мир визжать, что "русские бьют по мирным объектам".

        Так что очень даже им выгодно свою ПВО ориентировать немного не туда, куда оно предназначено.
      2. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Вчера, 23:21
        Eugen 62hi,
        В мае 2025 года Главное управление разведки Украины (ГУР) показало видео первого официального использования ракеты 5В28 от комплекса С-200, по наземным целям, и заявило о её боевом применении украинскими силами.
        Как система ПВО, комплекс С-200 по прямому назначению украинцы не используют. Слишком устарел.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Вчера, 22:12
      Обломки, и нет четырёх домов...

      Могло быть и так. С-200 ракета жидкостная с топливом и окислителем. При падении взрывается вся заправка, даже без б/ч. Так, что там было хз.