Проект «Золотой купол» сталкивается с проблемами, связанными с его размерами, масштабом и размахом
РН SpaceX Falcon 9 стартует со стартового комплекса №40 на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, 14 февраля 2024 года. Запуск ракеты осуществлялся в рамках секретной миссии USSF-124, в ходе которой на орбиту были выведены шесть спутников — два для Агентства противоракетной обороны и четыре для Агентства космического развития
Противоракетная защита страны размером с США от таких атак, как гиперзвуковые ракетные удары и беспилотники, представляет собой серьезную научно-техническую проблему.
Объявление о создании системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты Соединенных Штатов от ракетных атак ознаменовало собой серьезный сдвиг в приоритетах обороны американских вооруженных сил и создает множество проблем при попытке защитить страну таких размеров, как США.
В качестве образца используется израильская система «Железный купол», но эта система охватывает относительно небольшую площадь и в основном защищает от традиционных баллистических ракет. «Золотой купол» будет охватывать гораздо большую площадь и должен быть способен противостоять межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР), крылатым ракетам и гиперзвуковым ракетам. Все эти требования усложняют систему, создают инженерные проблемы и увеличивают стоимость.
США выделили 175 миллиардов долларов на финансирование этой программы и передали её под контроль генерала Космических сил Майкла Гетлейна. Гетлейн будет обладать полномочиями по надзору и закупкам для проекта «Золотой купол», что, по словам бывшего помощника министра обороны по космической политике Джона Пламба, свидетельствует об ином подходе, чем обычно.
Технические сложности проекта «Золотой купол»
Противоракетная оборона, на которой традиционно сосредотачивались США, представляет собой относительно простую проблему. Запуски МБР можно обнаружить, траектории полета можно отслеживать, и эти траектории полета фиксированы.
Но «Золотому куполу» предстоит столкнуться и с другими трудностями. Крылатые ракеты могут летать по непредсказуемым траекториям и даже барражировать над целями, а гиперзвуковые ракеты обладают скоростью и гибкостью маневрирования, что значительно затрудняет их обнаружение, отслеживание и перехват.
Эта проблема определяется как «коэффициент отсутствия», то есть необходимо иметь неопределённо большое количество перехватчиков, необходимых для того, чтобы один из них всегда был готов поразить цель. По словам Тома Карако, директора проекта противоракетной обороны в CSIS, «определить этот коэффициент становится сложнее по мере того, как новые возможности затрудняют отслеживание целей».
Существует множество перехватчиков, которые не могут туда добраться. Тот факт, что вы можете группировать выстрелы с помощью перехватчика нового поколения, NGI или наземного перехватчика GBI, является одной из причин, по которой мы выбрали этот путь против ограниченного числа неконтролируемых угроз, которые у нас есть.
Гибкость пусковых платформ крылатых ракет затрудняет борьбу с ними. Крылатые ракеты могут запускаться с самолетов или подводных лодок и не обязаны следовать фиксированному плану полета. Ракета, запущенная с самолета или подводной лодки, может достичь цели быстрее, чем межконтинентальная баллистическая ракета, и может лететь достаточно низко, чтобы избежать обнаружения многими радиолокационными системами.
«Это никак не связано с мощными межконтинентальными баллистическими ракетами, запускаемыми с суши на другом конце Тихого океана», — отметил Пламб. «Помочь в решении этой проблемы, оказать дополнительное давление на противника — это невероятно увлекательно. Но в настоящее время этого в реальном виде не существует, за исключением, например, системы противоракетной обороны типа «Патриот»».
Для борьбы с этими новыми угрозами «Золотому куполу» потребуется обширная инфраструктура обнаружения и отслеживания, при этом космическое наблюдение станет критически важным компонентом для обнаружения и отслеживания запусков из любой точки. Спутники будут играть важную роль в наблюдении, но они не могут зависать на одном месте, поэтому движение как спутников, так и Земли будет влиять на наблюдение.
На низкой околоземной орбите спутник движется со скоростью примерно 7,9 километров в секунду, чего достаточно, чтобы совершить оборот вокруг Земли примерно за два часа. Но когда спутник завершает свой оборот, вращение Земли приводит к тому, что спутник оказывается не над той же точкой, над которой он находился в начале своего витка.
Создание инфраструктуры наблюдения повлечет за собой значительные финансовые и логистические трудности, включая регулярную замену спутников для обеспечения необходимого охвата.
«Если спутники, разрабатываемые коммерческой индустрией, рассчитаны на 5-10 лет эксплуатации, а вам нужен 20-летний жизненный цикл, вам придется заменять их от двух до четырех раз», — говорит Пламб. «Все это требует затрат».
Как отреагируют Россия и Китай?
Любая крупная военная инициатива будет внимательно отслеживаться Россией и Китаем, и эти страны обязательно разработают способы реагирования. Очевидно, и Россия, и Китай рассматривают «Золотой купол» как потенциально дестабилизирующий фактор, что приведёт к очередному витку гонки вооружений.
«Золотой купол» можно рассматривать как способ обойти идею взаимного гарантированного уничтожения, которая представляет собой хрупкий баланс между ядерными державами. Если Россия и Китай посчитают, что этот вариант исчерпан, они могут начать изучать способы — не обязательно ядерные — для создания преимущества в случае крупного конфликта, которое позволит им обойти возможности «Золотого купола». Эти стратегии могут быть кинетическими — например, атака спутников в космосе — или же основанными на кибер- и радиоэлектронной борьбе, например, попытки нарушить связь или возможности наблюдения.
В конечном итоге, строительство «Золотого купола», вероятно, вызовет как дипломатические, так и военные ответные меры, поскольку Россия и Китай будут реагировать на новые для них угрозы и пытаться не отставать от США в достижении их целей.
Информация