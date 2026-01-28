Проект «Золотой купол» сталкивается с проблемами, связанными с его размерами, масштабом и размахом



РН SpaceX Falcon 9 стартует со стартового комплекса №40 на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, 14 февраля 2024 года. Запуск ракеты осуществлялся в рамках секретной миссии USSF-124, в ходе которой на орбиту были выведены шесть спутников — два для Агентства противоракетной обороны и четыре для Агентства космического развития

Речь идёт не просто о новой инициативе и системе, но и о новых полномочиях по закупкам, предоставленных генералу Гетлейну на новой должности, что интересно и свидетельствует о намерении ускорить процессы закупок по сравнению с обычными процедурами,

Для создания этого общенационального щита потребуется преодолеть ряд инженерных и технических препятствий, а также потенциальную реакцию России и Китая на то, что они могут расценить как дестабилизирующие технологии,

Технические сложности проекта «Золотой купол»

Самая большая проблема — это процент отсутствующих ракет, по крайней мере, в случае архитектур типа Brilliant Pebble. Большинство космических перехватчиков, особенно если они находятся на стабильной околоземной орбите на высоте 300, 400 километров или, возможно, выше, находятся вне зоны досягаемости, верно? Их конус отклонения, позволяющий быстро сходить с орбиты и добивать поднимающуюся межконтинентальную баллистическую ракету, очень ограничен.



Существует множество перехватчиков, которые не могут туда добраться. Тот факт, что вы можете группировать выстрелы с помощью перехватчика нового поколения, NGI или наземного перехватчика GBI, является одной из причин, по которой мы выбрали этот путь против ограниченного числа неконтролируемых угроз, которые у нас есть.

«Допустим, вам нужно покрытие территории Корейского полуострова. Для Северной Кореи вы знаете примерное место запуска и говорите: „Я собираюсь это охватить“», — отметил Пламб. «Сколько спутников вам нужно? Если объект находится там, он будет примерно шесть минут над головой, то количество спутников будет расти в геометрической прогрессии, чтобы охватить эту конкретную точку, не говоря уже о математических расчетах, необходимых для того, чтобы поразить цель, которая приближается сверху».

Как отреагируют Россия и Китай?

«Еще несколько лет назад Россия заявляла, что наличие в Польше одной пусковой установки Patriot без установленных на ней ракет является провокацией и дестабилизирующим фактором»,

«Если Китай и Россия не будут хоть немного раздражены тем, что мы делаем на «Золотом куполе», — сказал Карако, — я буду очень разочарован, потому что это будет означать, что мы не предпринимаем достаточно необходимых мер для противодействия реальным угрозам и для нанесения ущерба».