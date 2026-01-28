«Мир через силу» — звучит очень многообещающе
Как, однако, причудливо тасуется колода, говоря словами великого Булгакова. Михаил Афанасьевич даже предположить не мог, сколько фраз из его бессмертного произведения станут летучими на все случаи жизни.
Вот и читая уже далеко не первую Стратегию национальной обороны США, невозможно отделаться от этой фразы в голове. Однако, прочитав это творение голов человеческих, выделил несколько моментов, которыми считаю целесообразным поделиться.
Конечно, о тасуемой колоде – не то чтобы самый главный момент, тут вопрос, как они ее тасуют. Понятно, что карт немного: Россия, Китай, Северная Корея. Есть еще карта союзников по НАТО, но этой шестерке отведена роль вечно битой карты.
Первый в списке – Китай
Китай обозначен как ключевой долгосрочный стратегический соперник. Из этой формулировки проистекает, что теперь именно Китай станет той пугалкой, на основе которой будут утверждаться и пилиться многомиллиардные военные бюджеты. Интересно, не будь Китая, как сложно пришлось бы американским военным.
Однако курс США в отношении Китая не предполагает смены режима или открытой борьбы. И это своего рода признание, поскольку хотя бы на бумаге признается, что к военному конфликту с Китаем США попросту не готовы. Что же касается «смены режима», в чем американцы сильны, здесь тоже фактически признание силы и мощи КПК, которая не даст «за джинсы и колу» сместить себя с роли гегемона.
Впрочем, мы все в курсе того, насколько хорошо «рыцари плаща и кинжала» из Лэнгли умеют в «цветные революции». И то, что на бумаге всё ровно и гладко, не говорит о том, что работы по «раскачке» Китая не проводятся. Конечно, проводятся, вопрос только в размахе и эффективности.
Россия — вторая, но печалиться не стоит
Да, действительно, тот случай, когда второе место лучше первого, хотя, стоит признать, что внимания к своей персоне наша страна огребает более чем достаточно, как от США, так и от сателлитов.
Видение России в контексте Стратегии… странное. И это, пожалуй, единственный пункт, где «не всё так однозначно». Россия охарактеризована как устойчивая, но управляемая угроза восточному флангу НАТО. К сожалению, данный пункт не был развернут, а очень интересно было бы узнать, что значит «управляемая угроза». Значит ли это, что на Россию можно надавить, и всё будет как надо, или это означает, что с Россией в принципе можно договориться на нужных условиях?
Авторы Стратегии декларируют, что Россия не обладает ресурсами для установления гегемонии в Европе. Это… смелое высказывание, но здесь не совсем понятно, что они имеют в виду. Если планы времен «холодной войны» — да, а если брать современность…
Сегодня в Европе полторы боеспособных армии – украинская и польская. Правда, несмотря на все закупки военных игрушек из Южной Кореи, польская армия вызывает определенные сомнения. Есть приличная такая уверенность, что если закатить полякам неделю украинских ночей, то оборону они будут занимать то ли по Майну, то ли по Черчиллю. Неважно, главное, чтобы эти водные рубежи от Вислы были как можно дальше.
Военная угроза со стороны России признаётся в первую очередь региональной, при одновременном акценте на её ядерный, кибернетический и подводный потенциал. Здесь тоже можно не со всем согласиться, ВКС РФ имеют весьма неплохой потенциал в плане доставки ударных видов вооружений до противника. А ракетные войска, как показали события прошлого года, способны оперировать не только ядерными зарядами. Неядерная компонента – на зависть всему миру.
Региональность России как источника угрозы… Что ж, ну если так, то да – Россия страна с региональными амбициями, но регион – Европа. По крайней мере, сегодня Европа находится в состоянии некоего суматошного коллапса именно потому, что поставила Россию на такое место.
Что самое забавное, основная ответственность за совместную оборону Европы и поддержку Украины возлагается на европейских союзников по НАТО. Сами США в дела европейские предпочитают не влезать, и это относительно понятно: если еще и в Европе американцы будут что-то изображать, то зачем вообще НАТО?
КНДР – третья часть триады, угрожающей США
Ядерные и ракетные силы КНДР признаны растущей прямой угрозой территории США. Вообще сложно понять, что стоит за этими словами, поскольку на вооружении КНДР нет ракет, способных достичь территории США, но если принять, что Япония стала американской территорией, тогда данное высказывание приобретает весьма своеобразный смысл.
Стратегия национальной обороны США в отношении Северной Кореи основана на множестве аспектов, отражающих обеспокоенность Вашингтона по поводу ядерной программы Пхеньяна, региональной стабильности и безопасности союзников. Вот безопасность «Южной Кореи и Японии» – это реально существующий момент, потому что в случае конфронтации именно эти два союзника США отхватят по полной программе.
Так что США рассматривают свою военную силу и возможность быстрого реагирования как важный элемент стратегии сдерживания. Это включает в себя размещение американских войск в Южной Корее, проведение совместных учений с союзниками и поддержание готовности к ответным действиям в случае агрессии со стороны Северной Кореи. Хотя, если мы говорим о ядерном ударе, ну чем могут помочь 20 000 солдат и офицеров 8-й армии США в Южной Корее в случае начала ядерной атаки со стороны КНДР?
В целом, стратегия США в отношении Северной Кореи представляет собой комбинацию военной готовности, дипломатических усилий, в первую очередь направленных на ядерное разоружение КНДР, и поддержки союзников, которым предстоит в случае чего стать мишенями для северокорейской армии.
А что у нас с обороной США?
А тут всё в полном порядке. Главным стратегическим приоритетом США объявлена защита собственной территории, но есть нюансы.
И нюансы, простите, таковы, что их не обойти и не облететь. Ключевыми стратегическими узлами американских интересов в тексте объявлены Гренландия, Панамский канал и Арктика.
Удивительно, как там отсутствует Центральная Америка и Персидский залив. Не очень всё понятно с Канадой, которую надо срочно защищать от Китая. Не прописана Япония и Южная Корея, впрочем, они могут находиться в долгосрочном списке. С Израилем тоже не всё ясно.
Возможно, Гренландия и Панамский канал — это действительно цели 2026 года. Тогда канадцы могут немного подышать, посмотреть сериал про Гренландию и сделать выводы, выкапывать им томагавки или проще так сдаться.
Что касается всего остального, от чего надо обороняться американцам, то все основные положения новой оборонной доктрины США фокусируются на нескольких аспектах помимо противостояния угрозам государству:
1. Гибридные войны и киберугрозы. Учитывая развитие технологий, акцентируется внимание на кибербезопасности и угрозах, связанных с гибридными войнами, где используются не только военные, но и экономические и информационные инструменты.
2. Инновации и модернизация вооруженных сил. Доктрина предполагает активные инвестиции в современные технологии, такие как искусственный интеллект, беспилотные системы и другие передовые военные технологии. Это необходимо для поддержания конкурентоспособности армии или для окончательного краха финансовой системы, поскольку череда провалов именно в области передовых военных технологий смотрится удручающе.
3. Союзнические отношения. Поддержание и укрепление альянсов становится важным элементом оборонной стратегии. Взаимодействие с союзниками и партнерами рассматривается как способ повышения общей безопасности и эффективности военных операций.
Здесь стоит смотреть не только на НАТО, которое совершенно бесполезно против Китая, а, скорее, на старые и новые блоки в Тихом океане: Five Eyes, QUAD, ANZUS, AUKUS – это вот про них.
В общем, новая оборонная доктрина ориентирована на комплексный подход к безопасности, учитывающий как традиционные военные угрозы, так и современные вызовы, связанные с технологиями и международными отношениями.
Если же смотреть именно на военно-оборонную составляющую (кто бы напомнил, от кого у себя США оборонялись в последний раз?), то там ничего нового. Просто вместо Россия — Китай теперь Китай — Россия. А как известно из математики, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Просто сегодня для США Россия — это тактический противник, а Китай — стратегический.
В новой оборонной доктрине США Китай и Россия выделяются как ключевые противники, что отражает изменяющиеся геополитические реалии и необходимость адаптации военной стратегии к новым вызовам. Вот несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:
Китай рассматривается как основная стратегическая угроза, которая стремится изменить международный порядок в свою пользу. В доктрине подчеркивается необходимость противодействия китайским амбициям в области военной модернизации и расширения влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это включает в себя отстаивание свободы навигации в Южно-Китайском море и противодействие агрессивным действиям Китая в отношении Тайваня.
Прочтение этого раздела вызывает очень странный привкус. Постоянно хочется задать вопрос: «А как?». Действительно, не хватает фантазии, чтобы понять, каким образом США могут помешать Китаю модернизировать НОАК.
Россия рассматривается как важный противник, способный применять различные формы гибридной войны. Причем не теоретически, а вполне опробовано на практике. Да еще Россия теперь обладает колоссальным военным опытом с применением практически всех видов вооружений. Доктрина, с одной стороны, подчеркивает необходимость готовности к потенциальным конфликтам с Россией, особенно в контексте НАТО и безопасности восточноевропейских стран, с другой — говорит о том, что Россия — противник договороспособный при определенных условиях.
Итого: оба государства, и Россия, и Китай, рассматриваются не только как военные противники, но и как страны, которые могут использовать экономические, политические и информационные инструменты для достижения своих целей. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к безопасности, включая дипломатические и – особенно – экономические меры. Впрочем, репетиции в виде пиратства и захвата судов мы уже наблюдали воочию и без доктрины.
В целом, новая оборонная доктрина США отражает понимание того, что Китай и Россия представляют собой весьма сложных противников, требующих к себе адаптации военной стратегии.
Насколько велика вероятность военного решения разногласий с Россией и Китаем?
Вероятность военного решения разногласий с Китаем и Россией является предметом активных дебатов среди экспертов по международным отношениям и безопасности. В теории. На практике же всё это не более чем упражнение в логике и прогнозах.
Оба противника обладают ядерным оружием, что делает прямой военный конфликт крайне рискованным и потенциально катастрофическим. Ядерное сдерживание служит важным фактором, который снижает вероятность полномасштабной войны, так как все стороны осознают ее разрушительные последствия.
Военные действия могут принимать различные формы, включая кибератаки, дезинформацию и экономическое давление, что, собственно говоря, и происходит прямо сейчас. США, Китай и Россия имеют сложные экономические связи во всем мире, и это тоже может выступать сдерживающим фактором. Эскалация военных действий может негативно повлиять на экономики всех стран и привести к серьезным последствиям на глобальном уровне. Если некая страна в Персидском заливе может получить противокорабельные ракеты или новейшие торпеды разработки России или Китая и начнет с их помощью топить корабли в Заливе, это вполне может привести к экономическому кризису во всем мире.
Если брать конкретные ситуации, такие как напряженность вокруг Тайваня с Китаем или конфликт с Россией на Украине, практика показывает, что такие конфликты могут привести к локализованным военным действиям. Более того, эти действия могут перейти от локализованных (в случае с Россией) к масштабным в плане территорий. Однако вероятность широкомасштабного военного конфликта остается низкой благодаря вышеперечисленным факторам.
Ставки высоки, но наличие других, менее разрушительных способов управления конфликтами и разрешения разногласий делает возможность «последней войны» маловероятной.
Насколько в США рассчитывают на помощь союзников по НАТО?
В тексте документа содержится много букв, посвященных этой теме. Дескать, США рассматривают помощь союзников по НАТО как ключевой элемент своей оборонной стратегии и важный аспект сдерживания потенциальных угроз, но...
Современные события, которые разворачиваются на наших глазах сегодня, ярко освещают путь, по которому идут Соединенные Штаты. Путь полнейшего наплевательства на так называемых союзников, особенно в Европе.
Напомню, что основной принцип НАТО — это коллективная защита, закрепленная в статье 5 Вашингтонского договора. Это означает, что нападение на одного союзника воспринимается как нападение на всех. Между тем весь мир наблюдает за тем, как одна страна-участник НАТО (США) собирается отнять у другой страны НАТО (Дании) часть ее территорий. Причем Дания — из первой серии членов НАТО, с 4 апреля 1949 года. Ну и там еще Канада на очереди, которую тоже Китай хочет захватить.
В целом стоимость союзников в глазах сегодняшней администрации США весьма невысока. И это не удивительно, потому что в США прекрасно видят, в какую яму валится этот, без преувеличения, еврогадюшник, и какую ценность имеют его военные структуры. Ясно и понятно, что иной роли, чем пушечного мяса, для союзников у американцев нет.
Абсолютно заслуженно.
В итоге, если посмотреть на предыдущие документы от октября 2022 и марта 2025 года, то изменений, по сути, не так уж и много. Не сильно себя утруждали те, кто готовил эти доктрины, они на 80% повторяли предыдущие.
Эти документы можно читать и разбирать по буквам до бесконечности, но и без того видна огромная разница между декларируемой обороной страны и ее откровенно агрессивной политикой.
Так что «оборона» в понимании американцев — это не оборона географических рубежей США, а всех без исключения территорий, которые в США считают своими. Начиная, как я понимаю, с 51-го штата и далее. Вопрос в том, какая территория завтра потребуется США, там всё и начнется.
Выше уже было сказано, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Весь мир — манеж, в котором США отрабатывают свою цирковую программу, и не приведи боже им в этом помешать. Список стран, которые попали под американский каток, будет продолжаться бесконечно, пока существуют США. И только некоторые территории застрахованы от того, чтобы быть включенными в эту программу. И практически все они перечислены в Доктрине, плюс еще буквально несколько стран. Ну и те, кто не представляет интереса для США.
Есть определенная уверенность в том, что оборонительная доктрина США подарит нам не одну «оборону» рубежей, которым грозит угроза со стороны России и Китая, пусть они находятся за тысячи километров от этих рубежей. От Китая до Канады почти 8 тысяч километров, до Гренландии — почти 9 тысяч, и это по прямой, по карте. От нас, конечно, меньше, я потому и взял в пример Китай, с ним все смотрится абсурднее.
Но главное – эти свои «рубежи» американцы будут защищать от всех мыслимых и немыслимых угроз так же, как они защищали целостность и свободу Югославии, Ливии, Ирака, Афганистана и прочих стран.
«Мир через силу» — это звучит очень многообещающе, не так ли?
