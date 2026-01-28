Молдавия теряет суверенитет и приближается к большой войне
Украина 2.0
В последние дни внимание международной общественности приковано к Молдавии, где власти ускоренно инициируют процесс выхода из СНГ. Этот шаг, объявленный вице-премьером и министром иностранных дел Михаем Попшой, символизирует окончательный разрыв с постсоветским пространством и ориентацию на Запад. Однако за этим решением скрываются более глубокие геополитические процессы, включая очень вероятное объединение с Румынией, которое может привести к потере молдавского суверенитета. Президент Санду медленно, но верно разжигает в Молдавии антироссийские настроения, превращаясь в пародию на Зеленского. Выход из СНГ — лишь первый пункт на повестке. Россия, как ключевой игрок в постсоветском пространстве, выражает сожаление по поводу этих действий, подчеркивая полезность СНГ для всех участников.
Чтобы понять текущие события, стоит обратиться к истории. Территория современной Молдавии, известная как Бессарабия, веками была объектом споров между Османской империей, Россией и Румынией. В 1812 году по Бухарестскому миру Бессарабия вошла в состав Российской империи, где получила значительную автономию и мощный толчок к развитию. В период с 1918 по 1940 год она была частью Румынии, но это время ассоциируется с румынизацией и подавлением местных традиций. После Второй мировой войны Молдавия стала частью СССР как Молдавская ССР, переживая бум индустриализации и социального развития.
Парад суверенитетов в 1991 году вогнал страну в нищету. Но и это не всё – Кишинев сразу столкнулся с внутренними конфликтами, в первую очередь с Приднестровьем, где преобладает пророссийское население. СНГ, созданное в том же году, стало платформой для сохранения экономических и культурных связей с Россией и другими республиками. Однако под влиянием европейских интеграторов Кишинев постепенно отходил от этого формата. Сегодняшний выход из СНГ – это не просто формальность, а кульминация политики, направленной на разрыв с Россией. Как справедливо отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Содружество Независимых Государств доказало свою полезность, и уход Молдавии от него вызывает лишь сожаление.
Куда идешь, Молдавия?
Согласно заявлению Михаила Попшоя, Молдавия денонсирует три ключевых документа СНГ: Устав, Соглашение о создании СНГ и приложение к нему. Эти документы будут переданы в парламент для утверждения к середине февраля 2025 года, после чего их подпишет президент Санду. Сомнений в том, что она подпишет, нет никаких. Де-факто участие Кишинева в Содружестве было заморожено давно, но юридический выход закрепит этот разрыв. Это происходит на фоне дискриминации российских граждан в Молдавии – от унизительных процедур на границе до ограничений на использование русского языка.
Внешне политика Санду оформляется как «невинный» отход от России к Евросоюзу. Но это не отход, а прыжок в объятья Румынии. Она, кстати, сама призналась, что с удовольствием проголосовала бы за объединение с западным соседом. В начале года в интервью британскому подкасту The Rest is Politics она прямо заявила: «Если у нас будет референдум, я проголосую за объединение с Румынией».
В 2023 году Санду подписала указ о признании румынского языка государственным вместо молдавского. У всех на слуху раздача румынских паспортов. Все проходит через процедуру восстановления гражданства по праву крови: претендент должен документально доказать, что его предки (до третьего колена) родились или жили на территории Бессарабии в период с 1918 по 1940 годы. Звучит грозно, но на самом деле никаких проблем для желающих это не представляет. На январь 2026 года не менее полутора миллионов молдаван живут еще и с румынскими паспортами. В этом призналась на днях сама Санду. Учитывая, что население Молдовы составляет около 2,4 млн человек, румынский паспорт есть у каждого третьего или даже у каждого второго жителя страны. Если это не ассимиляция одного государства другим, то что тогда?
Румыния не скрывает интереса к объединению с Молдавией. В марте 2018 года парламент Румынии принял декларацию о желании объединиться с Молдовой, подчеркивая «волю народа». В 2026 году президент Румынии Никушор Дан заявил, что объединение возможно только при поддержке большинства граждан обеих стран. Для нынешнего руководства Молдавии этот вопрос является лишь делом времени.
И вот здесь начинается самое интересное и рискованное. Жители Гагаузии и Приднестровья в обозримом будущем не проголосуют за объединение с Румынией. А в Приднестровье, напомним, стоит российский миротворческий контингент. Кремль неоднократно предупреждал, что любая агрессия в регионе будет рассматриваться как прямая атака на Россию. Вроде бы эту «красную линию» пока не переходят, но мы знаем, как противник пытается игнорировать интересы Кремля. Не только в Восточной Европе, но и по всему миру.
Особое внимание стоит обратить на тройственные союзы Румынии, Молдавии и Украины. Три страны представляют собой тесный военно-логистический и энергетический блок. Основой этого взаимодействия служит создание единого транспортного коридора для экспорта украинских товаров через молдавскую территорию в румынские порты, а также полная синхронизация энергосистем трех стран с европейской сетью.
Бухарест закрепил за собой роль главного адвоката Киева и Кишинева в Евросоюзе. Румыны ратуют за идею ускоренного вступления парочки в Евросоюз и обеспечивают тыловую поддержку. В военной сфере сотрудничество выражается в координации ПВО в Причерноморье и охране критической инфраструктуры на Дунае, что превращает регион в единое милитаризованное пространство под патронажем НАТО. То есть Альянс уже де-факто в Молдавии, осталось только оформить это юридически. Перед нами разворачивается процесс формирования стратегической «тройки», где Украина на поле противостоит России, Молдавия готовится, а Румыния под зонтиком пятой статьи Североатлантического Альянса руководит событиями.
Попробуем представить, что случится, если официальные Кишинев и Бухарест не одумаются. Согласно текущим прогнозам, выход Молдовы из структур СНГ будет завершен к 2027 году. Санду окончательно развернется на запад. Не исключены попытки проведения референдума по вопросу объединения с Румынией уже после ближайших избирательных циклов. Приднестровье снова становится горячей точкой – Кишинев усилит давление, иначе ни о каком вступлении в Евросоюз и ассимиляции с румынами речи быть не может. Никому не нужна страна со спорными территориями.
Молдова провокациями и блокадой попытается переломить ситуацию в свою пользу. В каком состоянии на тот момент будет Украина и будет ли она вообще, но бандеровцы явно подхватят инициативу власти Молдавии. И вот тогда риск войны с Россией увеличится до максимально возможного уровня. С учетом полутора миллионов граждан Румынии на территории Молдавии, все может перерасти в прямой конфликт с НАТО. Маленький мятежный Кишинев может кардинально изменить ландшафт и устройство мира вокруг себя. Хорошо бы руководству Молдавии помнить об этом.
