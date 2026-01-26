Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal

Американская компания Northrop Grumman раскрыла ряд деталей, касающихся разрабатываемого ею изделия – «высокоточной ракеты с турбореактивным двигателем» Jackal, предназначенной для автономной работы в условиях сильных помех.

Jackal, впервые представленный в мае 2022 года, способен наносить высокоскоростные удары с большого расстояния, при этом ограниченно барражируя и осуществляя навигацию без использования GPS и других каналов связи (благодаря высокоточной ИНС и навигации по визуальным ориентирам). Вместо боевой начинки он может нести различную полезную нагрузку, например, датчики для разведки или комплекс РЭБ. Запуск осуществляется с различных платформ – наземных, воздушных, морских.



Jackal занимает нишу между классическими барражирующими боеприпасами и традиционными крылатыми ракетами. Максимальная скорость составляет около 600 км/ч, дальность действия свыше 100 км, суммарная длительность полёта около 15 мин. Часть времени можно потратить на барражирование, в процессе которого ракета будет искать объект поражения, выполняя «восьмёрки» над целевой зоной.

Важным нюансом является автономность, которая позволяет без участия оператора, например, в отсутствии связи из-за помех противника, самостоятельно осуществлять обнаружение и наведение на цель.



Jackal понадобился США для того, чтобы войска могли наносить «хирургически точные» удары в условиях отсутствия превосходства в воздухе и блокировки связи, удерживая при этом на безопасном расстоянии от угрожаемых зон пилотируемую авиацию и не расходуя дорогостоящие дальнобойные ударные средства, такие как JASSM-ER или Tomahawk.

Jackal несёт полезную нагрузку весом 4,5 кг (общая масса не называется, но оценочно составляет 20-25 кг), что сравнимо мощностью «Ланцета-3», обладающего БЧ с 3-5 кг. Однако их скорости несравнимы: с одной стороны находится штурмовик (600 км/ч), а с другой автомобиль на загородной трассе (80-100 км/ч).

  1. Ady66 Звание
    Ady66
    +7
    Вчера, 20:37
    "Ахиллесова пята" ракет с турбореактивным двигателем - цена вопроса. А если ПуВРД?
    1. Ady66 Звание
      Ady66
      +4
      Вчера, 20:48
      "Минусаторам" Хотелось бы аргументированного ответа.
      1. Victor_B Звание
        Victor_B
        +1
        Вчера, 21:12
        Моё предположение, просто на каком уровне командования будет приниматься решение на пуск?
        Чем выше уровень принятия решения, тем дороже девайс.
        Ну и просто богаты...
        Кстати, а Ланцет это батальонный/полковой/дивизионный уровень подчинения?
        Кто знает? Это ведь оперативность реакции.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          +2
          Вчера, 21:29
          А ведь точно, много дешёвых дронов, имеющих достаточную эффективность и, востребованных, на любых уровнях оперативного командования, это уже сегодняшний день. Дальше больше, скорее всего.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Вчера, 22:48
            Ну реактивный дрон с самонаведением и дальностью 100 км это больше на прошлый день похоже, всякое такое ещё до СВО предлагали, Х-МД, у турков были небольшие ракеты, британцы всукам бримстоуны предлагали. Вопрос - а чего там ракета должна найти? Кого пугать своей боевой частью? Как-то ручное наведение оказалось надёжнее, а все эти ИИ уже и не вспоминают что-то
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Вчера, 23:35
              Дешевизна и массовость... приемлемую эффективность можно достигать и не по заоблачным ценам.
        2. Ady66 Звание
          Ady66
          0
          Вчера, 21:34
          Думаю "Ланцет" батальонного уровня
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 22:15
      Цитата: Ady66
      "Ахиллесова пята" ракет с турбореактивным двигателем - цена вопроса.

      Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal

      С учётом особенностей американского военпрома, считаю, что будет среднее арифметическое между ценой "Ланцета" и штурмовика.
      Надо же как-то полтора триллиона бюджета Пентагона осваивать...
    3. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Вчера, 22:20
      Цитата: Ady66
      А если ПуВРД?

      Да чё вы зациклились на ПуВРД ? ПуВРД -это "жара", прожорливость,шумность ...!
      1. Victor_B Звание
        Victor_B
        -1
        Вчера, 22:50
        ПуВРД -это "жара", прожорливость,шумность ...!
        Однако Пульсирующий ВРД наши враги уже применяют.
        И вполне успешно.
        Ибо он прост как бревно!
        Интересно, а можно ли ему глушитель прицепить?
        Хотя тогда моя инженерная мысль может и до дульного тормоза дойти... laughing
        Ага! На реактивную струю! Чтобы не тарахтела!
  2. kromer Звание
    kromer
    +5
    Вчера, 20:37
    Мощность «Ланцета», скорость штурмовика


    Осталось аналог стоимости придумать. yes
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 21:10
    удары в условиях отсутствия превосходства в воздухе и блокировки связи,
    . А вот это занимательно и познавательно...
    Ставка на то, что прилетели и всех разбомбили не такая уж безупречная, гарантированно, надо подстраиваться под новые реалии, новые условия.
    Так то полосатики умеют переворачивается в прыжке, по крайне мере, раньше такой трюк их выручал...
    Что дальше... дроновые войска и танки, украшенные мангалами...
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      +3
      Вчера, 21:14
      и танки, украшенные мангалами...
      Это уже не мода...
      На украшения...
      Суровая и не очень-то эффективная необходимость...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Вчера, 21:24
        Очевидно... все там будут, кто смотрел внимательно и мотал на ус.
        Те кто морщился, кривился... кто им доктор, сами, все только сами. soldier
        1. Victor_B Звание
          Victor_B
          +1
          Вчера, 21:43
          Те кто морщился, кривился... кто им доктор, сами, все только сами.
          Сирийцы омангаливанием первые занялись.
          Только ленивый не пальцем на них не показал!
          Типа - ну тупые!
          И это еще ФПВ-ешек не было.
          А вот дроны УЖЕ нам на Хмеймиме кровушки попили...
          И денег тоже на ПВО скушали.
          Только вот выводы не наш ГШ из этого сделал, а укровский.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +3
            Вчера, 21:45
            Выводы сделали все участники замуты, но увы, скорость реакции, реализации и прочее, прочее...
            Экономика не мобилизационная, а капиталистическая, соответственно... в общем, так уж есть.
            1. Victor_B Звание
              Victor_B
              +2
              Вчера, 21:48
              Просто укры сильно раньше отреагировали.
              Вот все евреев хвалят за их оперативность в принятии решения и реакцию на новинки, типа - ну умницы же!
              А ведь укры такие же русские, как и мы!
              И голова у них варит не хуже, чем у евреев и нас.