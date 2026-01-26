Мощность «Ланцета», скорость штурмовика: США раскрыли детали ракеты Jackal
Американская компания Northrop Grumman раскрыла ряд деталей, касающихся разрабатываемого ею изделия – «высокоточной ракеты с турбореактивным двигателем» Jackal, предназначенной для автономной работы в условиях сильных помех.
Jackal, впервые представленный в мае 2022 года, способен наносить высокоскоростные удары с большого расстояния, при этом ограниченно барражируя и осуществляя навигацию без использования GPS и других каналов связи (благодаря высокоточной ИНС и навигации по визуальным ориентирам). Вместо боевой начинки он может нести различную полезную нагрузку, например, датчики для разведки или комплекс РЭБ. Запуск осуществляется с различных платформ – наземных, воздушных, морских.
Jackal занимает нишу между классическими барражирующими боеприпасами и традиционными крылатыми ракетами. Максимальная скорость составляет около 600 км/ч, дальность действия свыше 100 км, суммарная длительность полёта около 15 мин. Часть времени можно потратить на барражирование, в процессе которого ракета будет искать объект поражения, выполняя «восьмёрки» над целевой зоной.
Важным нюансом является автономность, которая позволяет без участия оператора, например, в отсутствии связи из-за помех противника, самостоятельно осуществлять обнаружение и наведение на цель.
Jackal понадобился США для того, чтобы войска могли наносить «хирургически точные» удары в условиях отсутствия превосходства в воздухе и блокировки связи, удерживая при этом на безопасном расстоянии от угрожаемых зон пилотируемую авиацию и не расходуя дорогостоящие дальнобойные ударные средства, такие как JASSM-ER или Tomahawk.
Jackal несёт полезную нагрузку весом 4,5 кг (общая масса не называется, но оценочно составляет 20-25 кг), что сравнимо мощностью «Ланцета-3», обладающего БЧ с 3-5 кг. Однако их скорости несравнимы: с одной стороны находится штурмовик (600 км/ч), а с другой автомобиль на загородной трассе (80-100 км/ч).
Информация