27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января наша страна ежегодно отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Памятная дата была официально установлена в 1995 году, а в декабре 2014 года указом президента России Владимира Путина получила свое сегодняшнее название. До 1995 года считалась городской памятной датой и отмечалась возложением цветов к мемориалу на Пискаревском кладбище, где находятся братские могилы жителей города, не переживших блокаду.
Командование фашистской Германии уделяло самое пристальное внимание захвату «города Ленина», Гитлер планировал лично прибыть в Ленинград и пройти перед строем немецких войск, выстроенных на Дворцовой площади. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Несмотря на то, что уже в сентябре 1941 года группа армий «Север» прорвалась через станцию Мга, заняла Шлиссельбург и отрезала город от остальной части СССР, взять Ленинград у фашистов не получилось. Хотя под их контролем были даже пригороды Красное Село, Пушкин, Стрельна и Петергоф. Нашим войскам удалось удержать Кронштадт и Ораниенбаумский плацдарм.
Блокада Ленинграда, в которой кроме фашистов активное участие принимали финские войска, а также различные формирования из 12 европейских стран, началась 8 сентября 1941 года, а 10-го немецкие летчики разбомбили Бадаевские склады, где хранилось продовольствие. В результате пожара основная часть запасов была потеряна. Той же осенью в городе начался голод, была введена карточная система, нормы выдачи хлеба для рабочих к 20 ноября 1941 года равнялись 250 граммам в день, а для остального населения опустились до 125 грамм.
Враг перекрыл все пути снабжения Ленинграда, намереваясь стереть город с лица земли вместе с населением. В директиве ставки Гитлера от 22 сентября 1941 года указывалось, что город должен был прекратить свое существование.
Блокада Ленинграда продлилась 872 дня. Несмотря на голод, отсутствие электричества, отопления, в городе продолжали работать предприятия, включая судостроительные заводы. За это время город построил 13 подводных лодок, выпустил 1,5 тысячи самолетов, собрал и отремонтировал почти 2 тысячи танков. Ленинградцы делали снаряды и мины, минометы и многое другое оружие. В городе шли спектакли и музыкальные представления, а в мае 1942 года на Крестовском острове прошел футбольный матч.
Снабжение города с сентября 1941 по март 1943 года шло через Ладожское озеро. Летом по воде, а зимой по льду. Эту трассу потом назвали «дорогой жизни». По ней в город везли продовольствие, а обратно вывозили детей и стариков. Дорога начала функционировать с 22 ноября 1941 года. Всего по ней удалось вывезти из Ленинграда 1,7 млн человек.
Блокаду Ленинграда удалось прорвать только в 1943 году. 12 января войска Волховского и Ленинградского фронтов начали операцию «Искра», в ходе которой к 18 января удалось разорвать кольцо блокады в районе Шлиссельбургско-Синявинского выступа и установить связь с Большой землей. В течение 17 дней через образовавшийся коридор были проложены железная и автомобильная дороги, и уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый железнодорожный состав.
Окончательная точка в блокаде Ленинграда была поставлена в январе 1944 года, когда войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. Эта дата навечно стала Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Стоит отметить, что к концу блокады в Ленинграде оставалось не более 800 тысяч населения из почти 3-х миллионов, живших в городе и пригородах до войны. По различным данным, от голода, артобстрелов и бомбежек умерли от одного до полутора миллионов человек. Такой разброс возник, потому что в первое время не учитывались беженцы из других городов, а их в Ленинграде было очень много.
20 октября 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом.
