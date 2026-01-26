МИД ОАЭ заявил о недопустимости использования территории страны для атак на Иран

Пресс-служба МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявила о недопустимости использования территории страны для атак на Иран. Речь идет о любых военных действия, направленных против Исламской Республики.

Соответствующее заявление опубликовано на ресурсах внешнеполитического ведомства ближневосточного государства.



В нем говорится следующее:

ОАЭ подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, земли или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана.

Кроме того, в официальном документе указано, что Эмираты не станут оказывать никакой логистической поддержки Вооруженным силам государств, планирующих атаковать иранскую территорию.

МИД ОАЭ также отмечает, что для урегулирования конфликта вокруг Ирана наилучший эффект дадут диалог, деэскалация, соблюдение международных норм и уважение к суверенитету государств.

Похожие заявления были опубликованы властями Саудовской Аравии и Катара. Они заявили, что не разрешат американцам воспользоваться их базами для нанесения ударов по Исламской Республике.

На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил о переброске на Ближний Восток военного флота «на всякий случай». Он заявил, что корабли ВМС США направляются к Ирану, но не уточнил, собираются ли они атаковать эту страну. Глава Белого дома только отметил, что не готов предсказать, что произойдет в будущем.
  1. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Вчера, 21:07
    О как! То есть использовать свое воздушное пространство для саудитов при реальных боевых вылетов ВВС Израиля против Ирана (а ранее - против Ирака) - это нормально, а вот сейчас вдруг озаботились? Не позволят они! Смешные какие, прямо:-))
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 21:55
      Цитата: Касатик
      О как!

      Я, признаться, ни фига не понял
      три страны заявили о готовности помочь США и Израилю отразить ответную атаку Ирана. Речь идет о Великобритании, ОАЭ и Иордании.
      https://topwar.ru/276934-tri-strany-gotovy-pomoch-ssha-i-izrailju-otrazit-otvetnyj-udar-irana.html#findcomment15773603

      И тут же, внезапно
      МИД ОАЭ заявил о недопустимости использования территории страны для атак на Иран
      Здравствуй, когнитивный диссонанс?
      Не будет удара - не будет ответного, который нужно отражать.
      Захотят США нанести удар - а вы, позвольте, чего нам тут пообещали?

      Это как "махорка во временное пользование" - "я в вашу войну ввяжусь, по принимать участие не буду, а то вдруг воевать придётся".

      И ещё.
      Не думаю, что Трамп их спрашивать будет и плевать слюнями он хотел, что там королевский визирь лопочет...
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +2
      Вчера, 21:58
      А причём тут саудиты? Речь идёт об ОАЭ.
      1. bondov Звание
        bondov
        -1
        Вчера, 23:33
        кстати, о саудитах :
        Саудовская Аравия, несмотря на многочисленные призывы США, не спешит с нормализацией отношений с Израилем, а ее стратегические амбиции на Ближнем Востоке претерпели значительные изменения.

        Вместо этого Саудовская Аравия начинает укреплять связи с Ираном, Турцией и другими государствами, пытаясь компенсировать растущее влияние ОАЭ в стратегически важных районах, таких как Красное море и Африканский Рог.
        Особенно важно ее сотрудничество с Египтом и Сомали, что ослабляет позиции Абу-Даби в этих регионах.
        Отход Эр-Рияда от Израиля имеет серьезные последствия не только для самого еврейского государства, но и для США. Президент Дональд Трамп надеялся, что нормализация с Эр-Риядом откроет путь для присоединения
        других арабских стран к Авраамовым соглашениям. Однако в свете нынешней политической динамики в Эр-Рияде США стоит пересмотреть свои планы.
        ... следует добавить Турцию... евреи собирают против себя мощнейший кулак... и штаты не спасут... таковы еврейские таланты... уметь надо...
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          Вчера, 23:56
          забыл Пакистан атомный добавить, который имеет ракеты достающие аж до Великого Израиля... Писали, что обещал своим атомом защищать С Аравию и Иран тоже... Турция. ИРАН, ПАКИСТАН, Египет - это все страны с населением под 80-90 млн человек... С. АРАВИЯ ГДЕ-ТО ок. 40 млн... евреи без атома не обойдутся... но и сами получат в лоб тем же...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 22:39
      Надо понимать так, что наглосаксы включили в сми информационную войну, а проблемы 650 гальюнов на авике "линкольн" могут увеличиться с ударами ИРИ по всей группе этого корыта, как и наземным и воздушным целям янкесов и иврэйцев, откуда исходят угрозы.
      Гиперзвук должен стоять на страже мира, добра и справедливости, да поможет им Бог и Аллах в борьбе против злых сил наглосаксов и исраэлевских по цц ев.
  2. Тури_ст Звание
    Тури_ст
    -2
    Вчера, 21:45
    на 26 января 2026 года объединенная группировка США и Израиля в регионе способна задействовать для удара по Ирану от 650 до 750 современных боевых самолетов.
    Ниже приведен детальный расчет по типам и задачам:
    1. Группировка США (около 350–400 бортов)
    Основные силы сосредоточены на авиабазах в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и на авианосце USS Abraham Lincoln.
    Истребители 5-го поколения (Стелс): ~70–80 единиц
    F-22 Raptor: ~18 единиц (Ад-Дафра, ОАЭ) — завоевание превосходства в воздухе.
    F-35A Lightning II: ~48 единиц (Аль-Удейд, Катар) — уничтожение ПВО и командных пунктов.
    F-35C Lightning II: ~12 единиц (на авианосце в Оманском заливе).
    Ударные истребители 4++ поколения: ~250 единиц
    F-15E Strike Eagle: ~60 единиц (Муваффак Салти и Аль-Удейд) — тяжелые бомбардировщики для ударов вглубь территории.
    F/A-18E/F Super Hornet: ~40 единиц (палубная авиация авианосца).
    F-16C/D Fighting Falcon: ~100–120 единиц (Принц Султан и другие базы) — массовые удары по инфраструктуре.
    A-10C Thunderbolt II: ~18–24 единицы (Али-ас-Салем) — уничтожение катеров и береговых объектов.
    Стратегическая авиация:
    B-52H Stratofortress: 4–6 единиц в Катаре (каждый несет до 20 крылатых ракет).
    2. ВВС Израиля (около 340–350 бортов)
    Израиль обладает самым адаптированным к иранскому ТВД парком самолетов с увеличенными топливными баками.
    Стелс-группа: 48 единиц
    F-35I Adir: Специально модифицированы для работы против иранских систем ПВО (С-300).
    Дальняя ударная авиация: ~90 единиц
    F-15I Ra'am: 25 единиц (основной «грузовик» для тяжелых противобункерных бомб).
    F-15 Baz: ~65 единиц (модернизированные истребители для прикрытия и ударов).
    Многоцелевые истребители: ~200 единиц
    F-16I Sufa: ~100 единиц (оснащены конформными баками для полета до Ирана и обратно).
    F-16C/D Barak: ~100 единиц.
    Итоговый потенциал первого удара:
    Группа прорыва ПВО (Стелс): ~120–130 самолетов (F-35 всех модификаций и F-22). Этого достаточно, чтобы в первый час войны «ослепить» Иран, уничтожив радары и зенитные комплексы.
    Основная ударная волна: ~500–600 самолетов. Могут одновременно нести более 2000 высокоточных ракет и бомб (включая бетонобойные GBU-57 для ядерных объектов в горах).
    Слабое место группировки:
    Успех такой армады полностью зависит от самолетов-заправщиков. В регионе сейчас находится около 50–60 заправщиков (KC-135, KC-46, KC-10). Без них израильские F-16 и американские F/A-18 не смогут эффективно действовать по целям в глубине Ирана, так как расстояние до Тегерана от большинства баз превышает их боевой радиус.
    Вот ИИ дает )
    1. Комментарий был удален.
    2. SoboL Звание
      SoboL
      0
      Вчера, 22:43
      Цитата: Тури_ст
      "на 26 января 2026 года объединенная группировка США и Израиля в регионе способна задействовать для удара по Ирану....
      Вот ИИ дает )"

      А что ИИ рассказывает о том, сколько в себя Израиль впитает, в ответ и сколько амеровских баз подарки получат?
      1. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        0
        Вчера, 23:13
        Пожалуйста!
        Какими ракетами и сколько этих ракет иран может достать до баз сша на ближнем востоке.
        На 26 января 2026 года Иран обладает самым крупным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке. По оценкам разведок, общее количество баллистических и крылатых ракет в распоряжении КСИР превышает 3500–4000 единиц, из которых более 1500 способны достичь баз США в регионе и территории Израиля.
        1. Чем Иран может достать до баз США и Израиля
        Для ударов по наземным целям (базы Аль-Удейд, Ад-Дафра, израильские авиабазы Неватим и Хацерим) Иран использует три типа вооружения:
        Баллистические ракеты средней дальности (БРСД):
        Khorramshahr-4 («Хайбар»): Дальность до 2000 км, боеголовка 1500 кг. Высокая скорость и маневренность.
        Sejjil: Твердотопливная ракета (быстрый запуск), дальность 2000–2500 км.
        Shahab-3 / Emad / Ghadr: Классические ракеты с дальностью 1300–2000 км.
        Крылатые ракеты (КР):
        Paveh / Soumar / Hoveyzeh: Дальность от 1350 до 1650 км. Летают на малых высотах, огибая рельеф, что затрудняет их обнаружение радарами Patriot.
        Гиперзвуковые ракеты:
        Fattah-1 / Fattah-2: Заявленная дальность 1400 км. Способны маневрировать на гиперзвуковых скоростях, что делает их крайне сложными целями для ПРО Arrow-3 (Израиль) и THAAD (США).
        2. Чем Иран может достать до АУГ «Авраам Линкольн»
        Для атаки маневрирующих морских целей в Оманском и Аравийском морях Иран использует специализированные ракеты:
        Zolfaghar Basir: Баллистическая ракета с оптической головкой самонаведения, дальность до 700 км.
        Khalij Fars («Персидский залив»): Сверхзвуковая баллистическая ракета, дальность 300 км.
        Abu Mahdi: Крылатая ракета с дальностью более 1000 км, способная менять траекторию в полете и атаковать авианосец с неожиданных ракурсов.
        3. Количество ракет для одновременного удара
        По оценкам военных аналитиков на начало 2026 года, Иран может организовать массированный залп следующего масштаба:
        Первая волна («Ослепление»): 200–300 дронов-камикадзе (Shahed-136/238) для истощения боекомплекта ПВО.
        Второй эшелон (Основной удар): 100–150 баллистических ракет и 50 крылатых ракет одновременно по ключевым базам.
        Удар по АУГ: Залп из 20–30 противокорабельных ракет различных типов.
        Итог по досягаемости:
        Базы США в Заливе (Катар, ОАЭ, Кувейт): Под ударом практически всего арсенала Ирана (расстояние 200–500 км). Для них главная угроза — количество и малая дистанция подлета.
        Израиль: Досягаем для ракет серий Khorramshahr, Sejjil, Fattah и крылатых ракет Paveh (расстояние 1000–1500 км).
        АУГ «Авраам Линкольн»: Находясь в Аравийском море, группа защищена от ракет малой дальности, но остается уязвимой для ракет Abu Mahdi и Zolfaghar Basir.
        Важный фактор: Иран размещает ракеты в подземных «ракетных городах» и мобильных пусковых установках в горах, что делает невозможным их полное уничтожение превентивным ударом.
        1. SoboL Звание
          SoboL
          +1
          Вчера, 23:29
          Я же конкретный вопрос задал и не о том, что Иран имеет, а о том, сколько в себя Израиль впитает, в ответ и сколько амеровских баз подарки получат. Я человек не военный и в оружии ни пса не понимаю. Я видел по видео в сети, Что иранские ракеты делали с израильскими сооружениями. Когда вся эта "коалиция" начнет Иран долбить, а Иран ответит и ответит по полной, что от Израиля останется, по мнению ИИ?
          1. Тури_ст Звание
            Тури_ст
            0
            Вчера, 23:32
            Цитата: SoboL
            Я же конкретный вопрос задал

            Сразу видно крупного руководителя.
            Калькулятор возьмите и посчитайте. На первый взгляд должно хватить.
            Я уже устал вам информацию выдавать.
            Совесть то имейте.
            Сами поищите.
            1. SoboL Звание
              SoboL
              0
              Вчера, 23:39
              Вы, как и ИИ, выдаете информацию которую я не запрашивал и пытаетесь зас*ать мне мозг инфой, которая мне не нужна, вместо ответа на конкретные вопросы. И да, я руковожу(уже тридцать лет) нулевым циклом одной крупной строительной компании и поэтому на конкретные вопросы привык получать внятные ответы.
              1. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                0
                Вчера, 23:40
                Не грубите и если не нужно не читайте.
                Всего хорошего.
              2. Тури_ст Звание
                Тури_ст
                0
                Вчера, 23:41
                Цитата: SoboL
                И да, я руковожу(уже тридцать лет) нулевым циклом одной крупной строительной компании

                Привет художнику от художника.
                Вы мне что зарплату платите?
                1. SoboL Звание
                  SoboL
                  0
                  Вчера, 23:49
                  Я зарплату персонажам, опирающимся на мнение ИИ, платить не стану из принципа. Человек, опирающийся на мнение набора алгоритмов, набранных посредственностями, от меня денег никогда не получит.
                  1. Тури_ст Звание
                    Тури_ст
                    0
                    Сегодня, 00:04
                    А Вы хотите, что бы Вам сводки из ГШ РФ тут присылали?
                    Сюда да?
                    1. SoboL Звание
                      SoboL
                      0
                      Сегодня, 00:26
                      ГШ РФ услугами ИИ не пользуется, я так думаю. Так, что не надо свои интересы и привычки на других проецировать.
      2. Тури_ст Звание
        Тури_ст
        0
        Вчера, 23:25
        Продолжение хотите?
        Что Ирану делать что бы победить.
        1. Тури_ст Звание
          Тури_ст
          0
          Вчера, 23:26
          Для Ирана противостояние авианосной ударной группе (АУГ) в открытом Аравийском море — гораздо более сложная задача, чем в узком Персидском заливе. В открытой воде у АУГ есть пространство для маневра, а ее ПВО работает на максимальной дистанции.
          Чтобы «уравнять шансы» в таких условиях по состоянию на 2026 год, Иран делает ставку на следующие стратегии:
          1. Перегрузка ПВО «Роем» (Saturation Attack)
          Иран понимает, что ни одна ракета в одиночку не пробьет заслон эсминцев типа Arleigh Burke.
          Тактика: Одновременный запуск сотен дешевых дронов-камикадзе (семейства Shahed) и десятков крылатых ракет (Abu Mahdi, Paveh).
          Цель: Заставить американские эсминцы израсходовать все ракеты-перехватчики (SM-2, SM-6). Когда боезапас в ячейках исчерпан, АУГ становится беззащитной перед следующей волной тяжелых ракет.
          2. Применение гиперзвукового оружия
          Ракеты Fattah-1 и Fattah-2 — главный козырь Ирана в 2026 году.
          Из-за огромной скорости (более 10-12 Махов) и способности маневрировать, у систем ПВО/ПРО США (Aegis) остается крайне мало времени на реакцию. Даже если ракета не потопит авианосец, попадание в полетную палубу выведет его из строя («mission kill»).
          3. Использование баллистических ракет с оптическим наведением
          Ракеты типа Zolfaghar Basir (дальность 700 км) и Khalij Fars (300 км) имеют головки самонаведения, которые на конечном участке полета «видят» силуэт авианосца.
          Баллистическая ракета падает почти вертикально на огромной скорости. Перехватить ее сложнее, чем крылатую ракету, летящую параллельно воде.
          4. Асимметричные действия на путях снабжения
          АУГ — это не только авианосец, но и огромная логистическая цепочка.
          Иран может использовать сверхмалые подводные лодки класса Ghadir и морские мины в районе Ормузского пролива, чтобы заблокировать танкеры снабжения. Без топлива для самолетов и провизии АУГ не сможет долго вести боевые действия, даже если сам авианосец не поврежден.
          5. «Прокси-удары» и рассредоточение сил США
          Иран задействует союзников (хуситов в Йемене, группировки в Ираке), чтобы они атаковали другие базы США в регионе одновременно с ударом по АУГ.
          Это заставит США распределять ресурсы авиации и ПВО между защитой баз в Катаре/ОАЭ и защитой авианосца, ослабляя общую концентрацию сил.
          6. Использование «умных» морских мин
          Иран разработал современные мины, которые могут лежать на большой глубине и активироваться только при обнаружении специфического акустического профиля авианосца или эсминца.
          Резюме: Даже в Аравийском море АУГ не является неуязвимой. Основная стратегия Ирана — массовость и скорость. Если Ирану удастся запустить достаточное количество средств поражения одновременно, математическая вероятность прорыва обороны резко возрастает, что делает цену войны для США неприемлемо высокой.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Вчера, 22:03
    Похожие заявления были опубликованы властями Саудовской Аравии и Катара.

    Когда Израиль по Катару долбанул, никто даже не пошевелился.
    Они заявили, что не разрешат американцам
    Очень смешно.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 22:10
    Арабы зря надеются проскользнуть между струйками...
    Не захотели объединиться против Израиля хотя бы в гуманитарных вопросах - и теперь их слово не имеет значения... Будут летать и самолеты, и ракеты через их воздушное пространство, и что они будут делать? Сбивать? Обидят Трампа? Кишка тонка, это не Байден...
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 00:23
    Между прочим, настойчивые просьбы которые больше похожи на требования Израиля к США атаковать Иран можно послать к чертовой бабушке прямым текстом ,а можно и деликатно , заткнув при этом все его "аргументы"

    Например таким вот способом "Видишь ,Беня никак не можем помочь .Противится требованию наших союзников мы не могём потому что не имеем их согласия на использования баз"

    Если это так и все это спектакль разыгранный перед чересчур подверженным своей привычной паранойей Израилем ,то у США появился мощный козырь Израилем манипулировать то есть вилять самим собственным хвостом и не позволять этому хвосту вилять собакой

    Израилю я так понимаю не важно ,увенчается эта операция США успехом или ее снова ожидает провал как в предыдущей войне .Израиль наметил похоже для себя стратегию убедившись что один он с Ираном не справится всячески привлекать для этого ВВС США в надежде последовательного уничтожения потенциала Ирана .Сегодня раздолбим немного, завтра еще немного и тд

    Иран в предыдущей войне уже им показал зубы и доказал что не является для них мальчиком для битья Очевидно американцы против такой стратегии Израиля потому что теперь уже понимают что и сами могут получить по зубам как получил по зубам Израиль что будет убийственно для их собственной репутации

    Итого пока все указывает на то что операции против Ирана не будет и все это со стороны США -блеф

    Венс выразил свои опасения и похоже Трамп к ним прислушается
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 00:31
      Влияние ислама на Западе
      Я думаю, что даже вся эта история с расширением НАТО на восток отчасти связана с Ираном. Понимаете, с несколькими авиабазами, какими бы сильными они ни были...Интересно, бывали ли когда-нибудь случаи, когда целое правительство страны было свергнуто в результате одного лишь авиаудара? возникают логистические и политические проблемы. Но если мы распадём Россию, мы привлечём в НАТО новые страны. Ну, теперь всё немного по-другому.
  6. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:30
    Цитата: Тури_ст
    По оценкам разведок, общее количество баллистических и крылатых ракет в распоряжении КСИР превышает 3500–4000 единиц, из которых более 1500 способны достичь баз США в регионе и территории Израиля.

    Практика показывает, что и это количество ракет недостаточно. Часть будет сбита, часть попадёт не туда. А те что попадут могут не нанести ощутимого ущерба. Я еще не говорю, что амерцы и израцы ударят первыми и часть ракет можно множить на ноль. Вот если затопить авианосец, то это явно ощутимая потеря. А если попасть в наземную базу и погибнет 50-100 рядовых, то уже как бы и не очень. Другое дело ракеты с ядерной начинкой. Даже если они не попадают в яблочко, то всё равно сносят его напрочь. Но у иранцев их нет. Нет же? Или вдруг есть? Сомнительно.
    Вообще конечно кажется скоро на звезднополосатом флаге все звездочки выстроятся в форме свастики, чтобы отражать текущую сущность этого государства.