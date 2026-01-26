МИД ОАЭ заявил о недопустимости использования территории страны для атак на Иран
Пресс-служба МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявила о недопустимости использования территории страны для атак на Иран. Речь идет о любых военных действия, направленных против Исламской Республики.
Соответствующее заявление опубликовано на ресурсах внешнеполитического ведомства ближневосточного государства.
В нем говорится следующее:
Кроме того, в официальном документе указано, что Эмираты не станут оказывать никакой логистической поддержки Вооруженным силам государств, планирующих атаковать иранскую территорию.
МИД ОАЭ также отмечает, что для урегулирования конфликта вокруг Ирана наилучший эффект дадут диалог, деэскалация, соблюдение международных норм и уважение к суверенитету государств.
Похожие заявления были опубликованы властями Саудовской Аравии и Катара. Они заявили, что не разрешат американцам воспользоваться их базами для нанесения ударов по Исламской Республике.
На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил о переброске на Ближний Восток военного флота «на всякий случай». Он заявил, что корабли ВМС США направляются к Ирану, но не уточнил, собираются ли они атаковать эту страну. Глава Белого дома только отметил, что не готов предсказать, что произойдет в будущем.
