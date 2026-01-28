Спасение русской армии из Гродненской западни
Князь А. Д. Меншиков, конный портрет. Питер Пикарт
Блокада Гродно: решение об уходе
Катастрофа саксонско-русской армии при Фрауштадте значительно ухудшила положение блокированной русской армии в Гродно. Надежд на внешнюю поддержку теперь не было. У русских в блокированной крепости было мало провианта и почти не было конницы для фуражировки (Гродненский провал русской армии; Фрауштадтская бойня).
Командир дивизии Аникита Репнин доносил царю в феврале 1706 года, что провианта осталось на две недели. Пётр I забыл о своём приказе арестовать фельдмаршала Огильви, на которого писали доносы Репнин и Меншиков. 26 февраля он направил Огильви и Репнину план вывода армии из западни. Царь указывает, что после «несчастливой баталии саксонской уже делать там нечего», и надо немедленно уходить из Гродно, идти по самой удобной дороге и лесами. Из Гродно предлагал выходить несколькими колоннами, чтобы ввести врага в заблуждение, бросить все тяжести, включая тяжелые пушки, взять только самое необходимое. Главное условие успеха – строжайшая тайна, чтобы враг не успел перехватить наши войска. Для этого нужно было выставить строгие караулы, чтобы никто из местных жителей не дал знать шведам об уходе армии.
Все помыслы Петра Алексеевича в эти дни были нацелены на армию в Гродно. Он думал, как спасти войска, избежать генерального сражения с Карлом XII. 2 марта от царя прибыло новое послание. Пётр отмечал, что на Вильно идти нельзя, ибо путь туда блокирован вражескими силами. Такая же ситуация и с дорогой на Ковно. Безопаснее всего идти в Слуцк: там есть хорошие укрепления с артиллерией, гарнизон. Также царь предлагает немедленно форсировать Неман по вскрытию реки по заранее сооруженному мосту. Ледоход должен был задержать шведские войска, это позволяло русским полкам оторваться от противника.
Хотя русский государь приказал немедленно уходить, фельдмаршал Огильви сообщил Петру, что лучше дождаться лета. Царь в письме от 12 марта настаивал на своём, так как в этом случае шведские войска отдохнут, получат припасы и подкрепления из корпусов Реншильда и Левенгаупта. В этом случае оторваться от шведов будет сложно. Также Пётр предлагает новый маршрут армии – идти не в Слуцк, а к Бресту. И сообщает Огильви, что если тот не выполнит приказ, то будет считаться врагом.
13 марта 1706 года Пётр отбыл из Минска в Москву. В Минске оставалась конница под началом Меншикова, он должен был поддержать гродненский гарнизон. Фактически Меншиков получил права главнокомандующего. Ослушников ожидала суровая кара: обвинение в измене.
Исход
22 марта (2 апреля) 1796 года начался вывод войск из Гродно. Сначала через Неман переправили около 3 тыс. больных и раненых. В следующие два дня город покинули все русские полки. Двигались они не на юг, а на юго-запад, к Тикотину. 27 марта к отступавшей армии присоединился Меншиков.
Военный энциклопедический лексикон, издававшийся в Российской империи, сообщает, что пришлось бросить почти весь артиллерийский парк:
В Гродно в качестве арьергарда остался драгунский полк полковника Ивана Горбова. Драгуны ушли уже 27 марта, а шведы появились в крепости 29-го.
Меншиков, прибыв в армию, немедленно взял всё управление в свои руки. 28 марта устроил смотр войскам. Он даже донесения Огильви царю задерживал. А фельдмаршал писал Петру жалобы на всесильного фаворита, который игнорировал его распоряжения.
Вывод войск вполне удался. Шведы ждали, что русские пойдут на восток, и сторожили там. А русские полки пошли на юго-запад, достигнув Тикотина, армия круто повернула на Брест-Литовский и вступила в него через 12 дней марша – 4 (15) апреля. Здесь войска получили первый дневной отдых. До этого отдыхали только в ночные часы.
Шведы, которые пытались преследовать неприятеля, были задержаны ледоходом на неделю. Когда они форсировали Неман и начали погоню, также повернув на юг — на Пинск и Слоним, но уже через день пути по местному бездорожью, шведская армия остановилась. В пинских болотах полки Карла XII простояли из-за половодья два месяца. Очевидно, шведы ещё надеялись, что русские в конце концов повернут на восток или северо-восток, к Смоленску, тогда можно будет дать генеральное сражение.
Результаты
Русские войска продолжали движение на юг, к Киеву. Меншиков направлял царю донесения о том, что войска благополучно эвакуировались, что о неприятеле известий нет. В середине мая 1706 года русские войска расположились в Киеве. Во время осады в Гродно армия потеряла около 8 тыс. человек, во время тяжелейшего марша ещё 9 тыс. человек. То есть потеряли почти половину живой силы без боя, преимущественно от холода, голода, болезней и дезертирства.
Таким образом, русская армия избежала катастрофы в Гродно, уйти от сражения со шведами в неблагоприятных условиях. Карл XII в очередной раз показал себя как талантливый полководец, совершив марш из Варшавы в Гродно, но добиться повторения Нарвы не смог.
Уверенности в том, что Карл XII не пойдёт на Киев, не было, поэтому на случай появления противника Меншиков занимался сооружением дополнительных укреплений. 12 мая светлейший князь доносил царю, что можно здесь «доброю фортециею учинить». 4 июля в Киев прибыл сам Пётр Алексеевич. Осмотрев Печерский монастырь, царь одобрил выбор своего фаворита места под крепость. Здесь 15 августа царь заложил крепость, которую строили по его чертежам 10 лет.
В сентябре 1706 года Огильви был отстранён от командования и «с неприязнью отпущен в свой край». Он перешёл на службу польского короля Августа II в чине фельдмаршала саксонской армии. В армию вернулся генерал-фельдмаршал Шереметев, который отлучался для подавления восстания в Астрахани, ему поручили всю пехоту. Кавалерия оставалась под началом Меншикова.
В конце августа Меншиков с корпусом был отправлен на помощь польскому королю Августу. Встреча с королем состоялась 20 сентября в Люблине. Меншиков докладывал царю: «Королевское величество зело был рад и довольно с нами повеселился».
Меншиков был отправлен в Речь Посполитую в связи с изменением военной ситуации. Карл XII временно отказался от нападения на Русское царство (он мог пойти на Смоленск или Киев). Опустошив во время своего двухмесячного стояния Полесье, шведские войска вернулись в Польшу, чтобы идти на Саксонию. Шведский король решил наказать саксонского курфюрста и избавиться войны на два фронта.
Поход Карла на запад развязал русскому верховному командованию руки для активных действий на Польском и Прибалтийском театрах. В Речь Посполитую на помощь Августу царь направил корпус Меншикова. Сам Пётр Алексеевич отбыл в Петербург, в который прибыл 8 сентября. Он планировал атаковать Выборг. Это была стратегическая шведская крепость, откуда неприятель угрожал нашим позициям в Ижорской земле (Ингерманландия) и в устье Невы.
«Пётр I и А. Д. Меншиков». Худ. Юрий Панцырев
