Генсек НАТО: Без военных поставок из США Украина не сможет продолжать борьбу

Это очень важно для региональной безопасности. Однако на сегодняшний день Европа не способна предоставить Украине необходимый объём вооружений для эффективной защиты и сдерживания угроз.

Развитие украинской оборонной промышленности также является важной задачей. Тем не менее, очевидно, что без постоянного потока военных поставок из США Украина не сможет продолжать борьбу. США сегодня обеспечивают критически важные поставки, без которых поддержание обороноспособности страны невозможно.