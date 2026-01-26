Генсек НАТО: Без военных поставок из США Украина не сможет продолжать борьбу
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность американской поддержки для Украины. Казалось бы, вполне очевидные вещи - то, что без США киевский режим ожидает неминуемый конец. Но в последнее время в Киеве сами себя смогли убедить в том, что вполне без Вашингтона могут обойтись, в расчёте на Европу. Рютте же заявляет о том, что это невозможно.
По словам Рютте, ЕС активно занимается развитием своей оборонной промышленности:
Натовский генсек добавляет, что он продвигает идею выдачи европейцами кредита для удовлетворения части военно-технических потребностей Украины, но тут же говорит, что он настоятельно рекомендует думать о том, насколько сама Украина в состоянии поддерживать свою промышленность:
Напомним, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Украина, по крайней мере на официальном уровне, перестала получать от Соединённых Штатов безвозмездную военную помощь. Сейчас основной поток оружия и военной техники на Украину идёт за счёт оплаты европейцами. Но далеко не все европейцы готовы продолжать идти тем же путём, особенно видя, как на Украине буйным цветом цветёт коррупции, а на фронте никаких значимых успехов у ВСУ давно нет.
