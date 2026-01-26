Генсек НАТО: Без военных поставок из США Украина не сможет продолжать борьбу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность американской поддержки для Украины. Казалось бы, вполне очевидные вещи - то, что без США киевский режим ожидает неминуемый конец. Но в последнее время в Киеве сами себя смогли убедить в том, что вполне без Вашингтона могут обойтись, в расчёте на Европу. Рютте же заявляет о том, что это невозможно.

По словам Рютте, ЕС активно занимается развитием своей оборонной промышленности:

Это очень важно для региональной безопасности. Однако на сегодняшний день Европа не способна предоставить Украине необходимый объём вооружений для эффективной защиты и сдерживания угроз.

Натовский генсек добавляет, что он продвигает идею выдачи европейцами кредита для удовлетворения части военно-технических потребностей Украины, но тут же говорит, что он настоятельно рекомендует думать о том, насколько сама Украина в состоянии поддерживать свою промышленность:

Развитие украинской оборонной промышленности также является важной задачей. Тем не менее, очевидно, что без постоянного потока военных поставок из США Украина не сможет продолжать борьбу. США сегодня обеспечивают критически важные поставки, без которых поддержание обороноспособности страны невозможно.

Напомним, что после прихода к власти в США Дональда Трампа Украина, по крайней мере на официальном уровне, перестала получать от Соединённых Штатов безвозмездную военную помощь. Сейчас основной поток оружия и военной техники на Украину идёт за счёт оплаты европейцами. Но далеко не все европейцы готовы продолжать идти тем же путём, особенно видя, как на Украине буйным цветом цветёт коррупции, а на фронте никаких значимых успехов у ВСУ давно нет.
  1. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Вчера, 21:09
    Без военных поставок из США Украина не сможет продолжать борьбу


    Вот он золотой ключик из-за которого война на Окраине всё ещё продолжается. Один поворот ключика по настоящему и прекратятся поставки и война угаснет. Но обильные слова Трампа не способны повернут тот золотой ключик.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Вчера, 21:19
      Один поворот ключика по настоящему и прекратятся поставки и война угаснет.

      А зачем ? А зачем это нужно америкосам они от этой войны только в плюсе оставаясь как бы не стороной конфликта. Загружают работой свой ВПК и продают вооружение и ещё под шумок продвигают свою политику по всему миру .Трамп барыга и этим всё сказано.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Вчера, 21:25
        На сегодня прекращение БД на Украине оказалось невыгодно никому.
        Собственно саму Украину из этого списка уже убрали.
        США делают деньги и нагибают ЕС на Украине.
        ЕС (руководство) тоже делает деньги и не может соскочить с этой иглы, слишком много вложено с расчётом получить прибыль (проигрывать никто не любит).
        Россия не добилась своих целей.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Вчера, 22:08
          Цитата: Аркадий007
          На сегодня прекращение БД на Украине оказалось невыгодно никому.
          Собственно саму Украину из этого списка уже убрали.

          Интересно, на самой Украине хоть кто-нибудь задумался - А ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?
          Всё понятно про Зе и его хунту - они зарабатывают. Я не про них. Я про тех, кто сейчас жалуется в Киеве - они как?
          Похоже, они мозги отморозили не сейчас, а давным-давно.

          Возможно, мне просто в жизни везло и я не попадал в жизни в ситуации, когда моё влияние на собственную судьбу было совсем нулевым. Но этим-то сейчас каково - чувствовать, что ты играешь в покер вместе со всеми, но лишь в качестве фишки, которую игроки на сукно бросают?
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +1
            Вчера, 22:49
            Идеология государства выстраивает общее направление мысли социума. И выйти этого круга общественной мысли могут далеко не все. Для этого надо уметь мыслить и делать выводы самому. А это последнее время не поощряется нигде, ни в одной стране. Баранами легче управлять.
            Этим Украина занималась последние 30 лет.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Вчера, 23:05
              Цитата: Аркадий007
              Баранами легче управлять.
              Этим Украина занималась последние 30 лет.

              В таком случае, успехов она достигла в "обаранивании" своих граждан потрясающиех! Хоть в чём-то "первые в мире"...
          2. ian Звание
            ian
            0
            Сегодня, 00:14
            Цитата: Zoldat_A
            Интересно, на самой Украине хоть кто-нибудь задумался - А ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО?

            Задумывался.
            Только "Колы стояв майдан мы не это имели ввиду...." request
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 22:55
      Бывший солдат
      Сегодня, 21:09
      Вот он золотой ключик из-за которого война на Окраине всё ещё продолжается. Один поворот ключика по настоящему и прекратятся поставки и война угаснет. Но обильные слова Трампа не способны повернут тот золотой ключик.

      hi Здесь важно понимать, что без шокового силового воздействия на лженедоЗапад, как и ударами по кошелькам капиталистов с уничтожением их прибыли на войне, боевых действий не остановить.
      Только активное воздействие силы, страх и неминуемость возмездия имеют лечебный оздоравливающий эффект на безмозглые головы ястребов войны. am
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Вчера, 21:14
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

    Этот субъект с физиономией описавшегося пуделя, вроде бы, давно уже ушел в банк работать..
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 21:43
    "Пилите Шура, пилите..."
    Они б и рады продолжать, не не дать, а ПРОДАТЬ.
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Вчера, 21:57
    Достаточно отключить пятачкам "Старлинк" и прекратить поставлять разведданные, и Украина закончится.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +1
    Вчера, 22:07
    Он прав, это нотовец. США этого и добивались - что бы европа тратила свои деньги на развитие и перезагрузку американской военной промышленности. И Трамп этого добился. И будет продавать оружие 404 и одновременно нагло смотреть в глаза Путину.
    Эту рыжую псину нужно как-то опустить на бабки...
  6. Лоха Звание
    Лоха
    +1
    Вчера, 22:23
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность американской поддержки для Украины. Казалось бы, вполне очевидные вещи - то, что без США киевский режим ожидает неминуемый конец. Но в последнее время в Киеве сами себя смогли убедить в том, что вполне без Вашингтона могут обойтись, в расчёте на Европу. Рютте же заявляет о том, что это невозможно.

    Так кто генсек НАТО? Рютте или Столтенберг?
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Вчера, 23:01
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность американской поддержки для Украины. .....
    По словам Рютте, ЕС активно занимается развитием своей оборонной промышленности:

    Так кто из них об этом заявляет, Столтенберг, или Рютте ?