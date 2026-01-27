ЗРК Tempest на Украине
ЗРК Tempest на выставке AUSA-2025. Фото Armyrecognition.com
Иностранные государства продолжают передавать Украине различные зенитные системы и комплексы для восстановления её противовоздушной обороны. Иногда в таких поставках встречаются весьма интересные образцы. Так, недавно стало известно, что из США на Украину попал самоходный зенитный ракетный комплекс Tempest от компании V2X. Это изделие отличается интересным обликом и специфическим соотношением характеристик.
Из готовых компонентов
Компания V2X Inc. из Рестона (шт. Вирджиния) занимается разработкой различных электронных средств и систем управления для военной и гражданской сферы. Не так давно она решила попробовать свои силы и в области боевых машин. Не позднее 2024-25 гг. компания занялась разработкой собственного самоходного зенитного ракетного комплекса.
Проект получил название Tempest («Буря»). В его основе лежали достаточно простые идеи, благодаря чему разработка не заняла много времени. Готовый ЗРК нового типа впервые представили в середине октября прошлого года на конференции Ассоциации армии США AUSA-2025. В павильоне мероприятия показали полноценный опытный комплекс и рекламные материалы.
По задумке компании-разработчика, изделие Tempest должно быть высокомобильным средством ПВО, способным поражать воздушные цели в ближней зоне. В качестве целей для такого ЗРК, в первую очередь, рассматриваются малые и средние беспилотные летательные аппараты или управляемое вооружение со схожими параметрами.
Утверждалось, что «Буря» имеет оптимальное соотношение цены, функций и характеристик. Его удалось достичь за счёт широкого применения готовых комплектующих. С нуля пришлось разрабатывать только отдельные компоненты, а также осуществлять интеграцию всех устройств и приборов.
ЗРК на полигоне. Фото V2X
Комплекс V2X Tempest привлёк внимание посетителей выставки, однако в основном как любопытный вариант решения актуальной проблемы. Об интересе со стороны потенциальных заказчиков в октябре не сообщалось. Возможно, в будущем такой ЗРК могли бы представить на других выставках, и результатом этого стали бы реальные переговоры и заказы.
В зоне боевых действий
После окончания AUSA-2025 перспективный ЗРК на время ушёл в тень. Однако недавно он вновь напомнил о себе, причём при весьма интересных обстоятельствах. Оказалось, что это изделие (или изделия) уже проходят войсковые испытания в зоне боевых действий.
В начале января украинское военное ведомство сообщило о получении нового американского ЗРК. Был опубликован видеоролик, в котором изделие Tempest демонстрировалось на полигоне и на пусковой позиции. Также приводились некоторые сведения, впрочем, вызывающие сомнения.
Какие организации и как именно организовали поставку американского ЗРК на Украину, неизвестно. В официальных планах передачи военного имущества такие изделия не фигурировали. Возможно, технику привезли через некие «волонтёрские» организации. Количество боевых машин тоже неизвестно, но вряд ли речь идёт более чем об одной-двух. Не сообщается и о подразделении, в которое попали Tempest.
Согласно отрывочным сведениям, сейчас украинский экипаж или экипажи осваивают новую технику и проходят боевое слаживание. Вероятно, фотография с пуском ракеты была сделана именно во время тренировок на полигоне. После завершения текущих мероприятий «Буря» или «Бури» присоединится к другим силам ПВО и займётся прикрытием тех или иных объектов.
Нужно отметить, что информация о ЗРК Tempest на Украине появилась более двух недель назад. За это время новые сведения об этой технике не поступали. О начале полноценной боевой работы, применении или успехах пока не сообщалось. Следует ли ждать такие новости, большой вопрос.
Tempest, предположительно, на украинском полигоне. Фото Минобороны Украины
V2X Tempest — самоходный зенитный ракетный комплекс ближней зоны. Одной из главных задач проекта являлось снижение стоимости производства и эксплуатации. Её удалось решить за счёт применения только готовых компонентов и максимального упрощения конструкции. При этом ожидалось, что такой подход не ограничит основные тактико-технические характеристики и боевые качества.
ЗРК построен на базе лёгкого автомобиля-багги Can-Am Maverick X3, выпускаемого канадской компанией BRP Inc. Используется модификация увеличенной длины с двухрядной кабиной. Сверху на раме безопасности смонтировано некое подобие пусковой установки, а в кабине организованы рабочие места командира и оператора.
Шасси Maverick X3 разных модификаций строятся на основе пространственной рамы из труб. В кормовой части шасси устанавливается бензиновый двигатель Rotax ACE мощностью 200 л.с. Используется трансмиссия на основе вариатора, дающая полный привод колёс. Обе оси имеют независимую подвеску на поперечных рычагах и амортизаторы с большим вертикальным ходом. На шоссе автомобиль способен развить скорость до 95-100 км/ч.
Без учёта дополнительных устройств Maverick X3 имеет длину ок. 4,2 м при ширине 1,6 м и высоте 1,7 м. Клиренс — 330 мм. Собственный вес шасси, в зависимости от модификации, превышает 820-830 кг.
Для ЗРК Tempest была разработана оригинальная пусковая установка. Она представляет собой раму с местом для радиолокатора и двух наклонных пусковых направляющих под ракеты. Боеприпасы размещаются по бокам от бортов машины-носителя, что должно уменьшить негативное воздействие реактивных газов.
Комплекс осуществляет поиск воздушных целей при помощи радиолокатора pMHR от израильской компании RADA. РЛС с фазированной антенной решёткой работает в S-диапазоне и, по всей видимости, ищет цели только в передней полусфере. Также с её помощью осуществляется подготовка к пуску ракет.
РЛС RADA pMHR с несколькими ФАР. Фото Armyrecognition.com
«Буря» вооружена двумя ракетами AGM-114L Hellfire Longbow. Такой боеприпас имеет длину 1,6 м при диаметре корпуса 180 мм. Масса — менее 50 кг. Ракета оснащается твердотопливным двигателем, который позволяет развивать скорость не более 1,2-1,3 М. Дальность полёта заявлена на уровне 7-8 км. При этом возможность получения таких характеристик при старте с земли вызывает сомнения.
Характерной особенностью AGM-114L является использование активной радиолокационной головки самонаведения. Такая ГСН должна засекать воздушную цель и брать её на сопровождение до пуска. Затем стрельба осуществляется по принципу «запустил-забыл». Цель поражается подрывом осколочно-фугасной боевой части массой 9 кг.
Реальный потенциал
Новый американский ЗРК Tempest рассматривается в качестве мобильного средства ПВО, способного сбивать различные ударные БПЛА по типу «Гераней» разных модификаций. Именно в этом качестве новую технику послали на Украину — для участия в отражении массированных ударов российской беспилотной авиации.
Вероятно, на «Бурю» возлагаются определённые надежды. Однако реальный потенциал этих изделий, как минимум, вызывает сомнения. Комплекс похож на импровизированную и компромиссную разработку, которой занимались в спешке и при наличии разных ограничений. Это привело к специфическим результатам.
ЗРК построен на коммерческом шасси-багги. За счёт этого хотели получить высокую подвижность и проходимость на разной местности. Кроме того, такое шасси должно ускорить выход на заданную позицию для своевременного реагирования на воздушную атаку.
При некоторых оговорках и ограничениях, выбранное шасси Maverick X3 соответствует таким задачам. В то же время, возможны проблемы по линии эксплуатации и обслуживания. Подразделение, получившее новый ЗРК, будет нуждаться в поставках запчастей для шасси и других ресурсов.
Работа с ракетой AGM-114. Фото Минобороны США
Радиоэлектронная и ракетная части комплекса вызывают ряд вопросов. Так, ЗРК получил в целом неплохую РЛС с достаточно высокими характеристиками, способную вести наблюдение и засекать предполагаемые воздушные цели. Однако её ФАР размещается неподвижно, что ограничивает сектор обзора и стрельбы.
Странным выглядит и выбор ракеты для такого ЗРК. AGM-114L имеет теоретическую возможность пуска с наземной установки по воздушной цели, однако такой режим во всех отношениях не является оптимальным. Он сокращает дальность пуска, ограничивает высоту перехвата, максимальную скорость цели и т.д. Кроме того, вызывает сомнение способность штатной АРГСН засекать малоразмерные и малозаметные цели.
Также большой проблемой Tempest следует считать малый боекомплект. ЗРК может произвести всего два пуска, после чего нуждается в перезарядке. На время установки новых ракет комплекс приостанавливает дежурство и не может следить за обстановкой и/или атаковать найденные цели.
Таким образом, организация ПВО района или объекта за счёт комплексов V2X Tempest является крайне сложной задачей с предсказуемым результатом. Необходимо привлечь некоторое, немалое, количество таких ЗРК, чтобы обеспечить круговой обзор воздушного пространства или, как минимум, наиболее опасного сектора. Кроме того, количество боевых машин и ракет на них должно соответствовать масштабам атаки и вероятности поражения целей.
Однако и правильная организация обороны не гарантирует успех. Комплекс имеет ряд объективных ограничений разного рода, которые затруднят даже перехват не самых сложных воздушных целей.
При всём этом, следует учитывать, что Украина получила не более нескольких изделий Tempest. Будут ли организовывать массовое производство, поставки и развёртывание, неизвестно. Однако без этих мер не удастся получить никакие положительные результаты.
Масса ограничений
Таким образом, американская компания без опыта в создании систем ПВО разработала свой первый ЗРК, и эту пробу сил нельзя назвать удачной. Получившийся комплекс имеет ряд серьёзных ограничений, которые не позволяют эффективно решать предполагаемый круг боевых задач.
Тем не менее, опытный комплекс (или комплексы) Tempest отправили на Украину для эксплуатации и оценки в условиях зоны боевых действий или в ПВО районов. Очевидно, что опыт эксплуатации такой техники будет неудачным, и она не оправдает ожиданий. Что в связи с этим сделает компания-разработчик, большой вопрос.
