Атомный линкор Европы: гипотетический ответ на корабельный проект Trump

После амбициозного заявления главы США Дональда Трампа о планах строительства флотилии линкоров, эстафету решили перехватить европейские военные аналитики, предложив облик гипотетического корабля аналогичного типа, но на базе европейских технологий, назвав его République.

Речь идёт не просто об эсминце или фрегате, а о платформе, способной изменить баланс сил благодаря большим габаритам, датчикам и арсеналу ракет. Длина République составит 255 м, ширина 27 м, водоизмещение 32 тыс. тонн, экипаж 295 чел., а максимальная скорость 31 узел.



Эти размеры приближают проект к концепции «большого ударного корабля», который представляет собой нечто среднее между крейсером и кораблём-арсеналом. Небольшой экипаж обусловлен высоким уровнем автоматизации.

Платформа будет нести РЛС Sea Fire (дальность обнаружения до 400-500 км) в качестве основного многоцелевого радара, в усовершенствованной версии, соответствующей требованиям крупного зенитного корабля. Наряду с ним предусматривается вторая, огромная РЛС дальнего действия для наблюдения и раннего предупреждения, как у кораблей ПВО типа Horizon (видимо, S1850M с дальностью обнаружения воздушных целей до 400 км). Столь мощное радиолокационное сканирование необходимо для своевременного обнаружения малозаметных угроз, таких как низколетящие ракеты и рои беспилотников.



В корабельной ПВО акцент будет сделан на ЗУР Aster 30 (дальность полёта до 100-120 км) для зональной обороны (внешний контур) и Aster 15 (до 30-35 км) для защиты ближнего «круга», что позволит кораблю выступать в качестве центральной опоры флотилии. Большая доля крылатых ракет типа MdCN (дальность около 1000 км) обеспечит нанесение массированных дальнобойных ударов по наземным целям. В части противокорабельных возможностей приоритет следует сделать на тяжёлых ПКР и перспективных высокоскоростных европейских ракетах.

Чтобы такой корабль мог выстоять в условиях высокой концентрации угроз, ему необходима «последняя линия» ПВО, которая должна состоять из мощных средств самозащиты: сочетания зенитных систем и орудий ближнего боя, средств РЭБ и набора контрмер, позволяющих одновременно противостоять беспилотникам, ракетам и помехам.



Атомная силовая установка будет гарантировать не только автономность, но и доступность электроэнергии, которая необходима для обеспечения работы энергоёмких радаров, комплексов РЭБ, надёжного охлаждения датчиков и перспективных систем, включая оружие направленной энергии.

Корабль сможет вместить как минимум 4 вертолёта NH90 (дальность обнаружения ПЛ до 20-30 км при радиусе действия 200-250 км), которые будут постоянно осуществлять поиск вражеских подлодок, и многочисленную группировку БПЛА вертикального взлёта и посадки, отвечающих за разведку, целеуказание и ретрансляцию.

Проект линкоров типа Trump подразумевает корабль, который будет способен выдерживать атаки, наносить массированный удар благодаря большому запасу ракет и выступать в качестве центра управления в морской зоне. République отдаёт приоритет длительности похода, многоуровневой ПВО, дальнему обнаружению, сетецентрическому бою и массированному ракетному налёту в глубину вражеских боевых порядков.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Сегодня, 07:21
    Уничтожение корабля с ядерной силовой установкой по уровню вреда природе (а об этом как-то все забывают, даже "зеленые") одинаково как при использовании конвенционального оружия, так и ЯО. Причем от второго он может быть даже меньше при определенных условиях.

    На слайдах всегда всё выглядит красиво и гладко.
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +3
      Сегодня, 07:51
      С кем Франция, называющая себя Европой, собирается воевать? Похоже, это быстро-испеченный ответ на линкор класса «Трамп», обозначающий Францию как морскую составляющую континента.

      Как говорится - не hardware, не software, а vaporware, то бишь оружие из пара фантазий, виртуальное оружие :)
      1. Руслан Голота Звание
        Руслан Голота
        +2
        Сегодня, 08:21
        "С кем Франция, называющая себя Европой, собирается воевать? "
        С бюджетом.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 07:27
    Концепция линкоров давно себя исжила.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +4
      Сегодня, 08:20
      Концепция линкоров давно себя исжила.
      А в чём заключается суть концепции линкоров? Класс классических линкоров 2-й мировой в те времена, да себя изжил. Только сейчас другие времена. Я вот просто не вижу оружия, кроме подводного, способного сейчас справиться с 350- 600мм стальной бронёй даже тех "классических линкоров". Атомное? Ну тут все равны. Только речь-то идёт не о классических линкорах, а о кораблях совершенно другой концепции, ну, по крайней мере обсуждаемый проект. Тут от линкора одно название.
      1. Помеха с права Звание
        Помеха с права
        +1
        Сегодня, 08:56
        Я вот просто не вижу оружия, кроме подводного, способного сейчас справиться с 350- 600мм стальной бронёй даже тех "классических линкоров".
        "Цирконы"?
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          +1
          Сегодня, 08:58
          "Цирконы"?
          Наверное. Когда перестанут быть экзотикой и превратятся в реальную силу, вместе с ВМС РФ.
    2. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +1
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Младший рядовой
      Концепция линкоров давно себя исжила.

      Ну, некоторые и про авианосцы так уже утверждают. Хотя на мой сугубый взгляд - все может измениться очень и очень сильно
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 07:31
    Результаты СВО на море показали, что большие корабли вообще не нужны. Разве за исключением АПЛ.
    1. Trapper7 Звание
      Trapper7
      +2
      Сегодня, 08:25
      Цитата: Дилетант
      Результаты СВО на море показали, что большие корабли вообще не нужны. Разве за исключением АПЛ.

      Согласен. Но только при одном уточнении - "Результаты СВО на Черном море показали"
      Не спешите переносить один, небольшой в общем то театр, на весь океан.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        -1
        Сегодня, 08:39
        А разве СВО идет где-то в мировом океане, а не в Черном море?
        И если вдруг в Тайваньском проливе что-нибудь начнется, то результаты будут сильно отличаться от событий в Черном море?
        1. Trapper7 Звание
          Trapper7
          0
          Сегодня, 08:43
          Вы экстраполируете боевые действия, ведущиеся на локальном и ограниченном театре, сразу на весь флот. Никак иначе Ваши слова "большие корабли вообще не нужны" трактовать не получается. Возможно в Черном море большие корабли и не нужны. А вот допустим на Тихом и Атлантическом океанах - нужны)
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            0
            Сегодня, 08:48
            А вот допустим на Тихом и Атлантическом океанах - нужны)

            А зачем? Любое оружие необходимо для выполнения каких-то боевых задач. В годы 2МВ главной задачей флотов было нарушение/защита от атак мировой торговли в океане вне зоны действия авиации и/или захват территорий для приближения аэродромов к территории врага.
            А сейчас?.
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +4
    Сегодня, 07:51
    Экипаж 295 человек? А, борьбу за живучесть корабля , в условиях отсутствия электроэнергии (или такой сценарий не рассматривается?), будут вести экологически чистые, человекоподобные роботы на солнечных батарейках ?
    1. Пуз Большой Звание
      Пуз Большой
      0
      Сегодня, 08:03
      Ну, в теории судя по новостному фону бытовые андроиды уже близки к массовому производству, почему бы не быть таковым корабельного применения для борьбы за живучесть? В каждом отсеке будет сидеть в капсулах команда аварийных дроидов в спячке, при необходимости - активация для выполнения необходимых работ. Встроенной батареи вполне хватит на некоторое время чтобы отработать автономно и провести необходимые экстренные работы, потом обратно в капсулу для подзарядки.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:25
        Цитата: Пуз Большой
        в теории судя по новостному фону бытовые андроиды уже близки к массовому производству,

        Теория не всегда получает применение на практике
        1. Пуз Большой Звание
          Пуз Большой
          +1
          Сегодня, 08:57
          Вы не хотите избавиться от бытовухи? Я ленив и я однозначно хочу. И думаю что подавляющее большинство населения земли об этом мечтает. По этому бытовые дроиды в том или ином их виде - неизбежность, это лишь вопрос времени и цены. Ну а их появление будет однозначным свидетельством готовности данной технологии к военным и промышленным применениям.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 09:02
            Вы не хотите избавиться от бытовухи? Я ленив и я однозначно хочу.

            вы про: дрова наколоть, печку истопить, воды принести, скотину накормить??
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 07:58
    Реально такие ударные корабли могут спровоцировать ядерную войну. Когда нёс боевое дежурство в РВСН то при приближении американской эскадры с авианосцем с ядерным оружием к нашим границам объявляли тренировку на применение оружия и повышенную боеготовность. soldier
  6. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 08:03
    Эти размеры приближают проект к концепции «большого ударного корабля», который представляет собой нечто среднее между крейсером и кораблём-арсеналом. Небольшой экипаж обусловлен высоким уровнем автоматизации.
    Если кратко охарактеризовать этот проект простым словом то, это слово: Маниловщина!
    Пусть Европа вспомнит судьбу германского линкора "Бисмарк" один даже супер корабль ни чего не сможет сделать против многочисленного противника.
    1. бухач Звание
      бухач
      +1
      Сегодня, 08:41
      Ну так он и не будет один,только с эскортом как и все крупные корабли будь то авианосец или ДКД.А чем будет плох этот "линкор"в составе АУГ с его запасами-припасами и возможностями?ВМФ США ищет возможности повышения эффективности надводных кораблей не только лишь модернизацией но и проработкой новых направлений в развитии корабельного состава.Правда пока выходит не очень,что с прибрежными что с Замволтом,но денег у них как у дурака махорки так что будут и дальше экспериментировать.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 08:59
        бухач(олег)
        Я лично сомневаюсь, что США смогут построить серию линкоров типа Трамп, а уж Европа вряд ли такое сможет себе позволить.
        А чем будет плох этот "линкор" в составе АУГ с его запасами-припасами и возможностями?
        В составе эскадры он будет не плох, проблема в том, что нужно ещё построить корабли экскорта к нему.
        Будущее всё-таки за беспилотниками, т.к. их производство значительно дешевле, нежели подобные корабли.
        Для примера, на базе серийного сухогруза или контейнеровоза построить платформу для размещения воздушных, надводных и подводных беспилотников объединённых на базе носителя под управлением ИИ.Т.о. один такой носитель будет равноценен полноценной эскадре. hi
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 08:07
    Отличная идея - добить экономику гейропы окончательно)))
  8. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 08:14
    Пусть строят! Сразу десять! Нет, пятьдесят! Эти корабли будут им ВМЕСТО армии и вместо флота. Отличная идея для богатейших стран (особенно стран Европы), не имеющих никаких проблем с экономикой.
  9. Дырокол Звание
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 08:19
    Так глядишь и до нового Вашингтонского соглашения дойдет...
  10. Trapper7 Звание
    Trapper7
    +1
    Сегодня, 08:22
    Европа решила построить "Флот открытого моря"? А в лице Роял Неви - United States Navy
    Интересно, новый Ютланд будет?
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 08:43
    Какая чушь! Делайте...