Президент: Нас просят не бить по энергообъектам, а сами продолжают удары

Во время встречи с губернатором Ленинградской области обсуждались вопросы укрепления противовоздушной обороны. Как известно, в регионе находится порт Усть-Луга, на который в последнее время противник часто нацеливает свои беспилотные атаки.

В ходе разговора с Александром Дрозденко Владимир Путин заострил внимание на тех инициативах, которые исходят со стороны противника. Речь идёт о попытках со стороны киевского режима продвинуть так называемое «энергетическое перемирие». Для противника всё более болезненными являются удары по объектам энергетики, включая ТЭЦ и электроподстанции.



Владимир Путин:

Мы получаем запросы на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но противник-то продолжает нанесение своих ударов по российской территории.

По словам ленинградского губернатора, в области ведётся работа по противовоздушной защите критически важных объектов. Дрозденко заявил, что работа эта проведена в отношении 16-ти из 17-ти запланированных объектов.

Дрозденко:

Вы знаете, что попытки атаковать…

Президент Путин подхватил:

Да. А нас просят этого не делать.

Дрозденко:

Это надо делать, потому что это очень важно.

Губернатор Ленинградской области указал на работу в регионе по обучению молодых ребят профессии «Оператор БПЛА». Под будущее заключение контрактов такую профессию, по словам главы региона, выбрали 50 ленинградцев.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -2
    Сегодня, 06:15
    Мы получаем запросы на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но противник-то продолжает нанесение своих ударов по российской территории.

    У кошки четыре ноги,
    позади у ней длинный хвост.
    Но трогать ее не моги, не моги
    за ее малый рост, малый рост.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 07:23
      Uncle Lee
      Сегодня, 06:15

      hi Громкая истерия наших врагов по любому поводу, военному, бизнесу и прочим говорит о верности выбранного нами курса.
      Дело Генерала Армагеддона ( Суровикина ) живёт и побеждает героическими ВС РФ в СВО-КТО! am
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 08:49
      Мы получаем запросы на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но противник-то продолжает нанесение своих ударов по российской территории.
      - начнем с того, что эта фраза приводит к выводу что «мы-бы рады прекратить удары, если-бы противник прекратил»!!!

      Это полное несоответствие ответственности Лидера за начало и ведение СВО. Надо было быть в состоянии юношеских мокрых фантазий, чтобы не ожидать рокового противостояния с Западом.

      Театр абсурда эти публичные обсуждения очевидного с 16/17 готовности «плана действий по важнейшим направлениям…»

      Как говорил Жванецкий «болезнь приняла здоровые формы»….
  2. moneron Звание
    moneron
    +4
    Сегодня, 06:27
    не дай бог, чтобы наш гарант опять предложил свой нос для очередного обмана россии.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 06:29
    Ну так наш враг привык к доброй воле и призывам Кремля... smile
    Отвык от хорошей порки.
    Ребята давайте жить дружно...хе хе... Никогда!
    Леопольд выходи!
    Выходи подлый трус!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 07:37
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Отвык от хорошей порки.
      Ребята давайте жить дружно...хе хе... Никогда!

      Запад может жить дружно, после хорошей порки ( и то не на долго ).
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 06:39
    Может всё таки лучше поискать современных Суворовых, Ушаковых, Кутузовых. Чем больше мы бьём по энергетическим объектам тем больше нам понадобится средств на восстановление новых губерний России.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +10
    Сегодня, 06:45
    Если враг (а подобные запросы могут делать только враги) "просит" прекращения огня по энергообъектам, то необходимо эти удары продолжать и наращивать. Это- аксиома.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:48
    Цитата: Вольноопределяющийся Марек
    необходимо эти удары продолжать и наращивать.

    Впереди ещё месяц холодной зимы со всеми ее прелестями...грех этим не воспользоваться.
    Затем начнётся слякоть, грязь,распутица...БД снова замрут по серой зоне...до мая...а там зеленка и снова 5 год одно и то же. request
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:33
      а летом что электричество не надо????
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 06:58
    Мы получаем запросы на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но противник-то продолжает нанесение своих ударов по российской территории.
    Нас просят, потому что это всегда работало. Это работало уже сейчас, в процессе СВО. Нас просят, делают пару комплиментов, и мы прекращаем удары, отводим войска, делаем разные уступки. Что позволяет противнику наносить удары, продвигать войска, пользоваться нашими уступками.
    Старая русская традиция - делать разные одолжения, чтобы выглядет покрасивше в глазах "цивилизованной" Европы. То, что за эти одолжения платят нашей кровью, правителей никогда не интересовало. Путин первый, кто поставил Западу на вид - так делать нельзя (Сталин молча реагировал, так что они там даже не всегда понимали).
    В общем западные "друзья" в полном шоке, и еще не скоро догадаются, что надо сменить тактику. Это работало столетиями! Как так то?!
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +3
      Сегодня, 07:30
      Цитата: михаил3
      Мы получаем запросы на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но противник-то продолжает нанесение своих ударов по российской территории.
      Нас просят, потому что это всегда работало. Это работало уже сейчас, в процессе СВО. Нас просят, делают пару комплиментов, и мы прекращаем удары, отводим войска, делаем разные уступки. Что позволяет противнику наносить удары, продвигать войска, пользоваться нашими уступками.
      Старая русская традиция - делать разные одолжения, чтобы выглядет покрасивше в глазах "цивилизованной" Европы. То, что за эти одолжения платят нашей кровью, правителей никогда не интересовало. Путин первый, кто поставил Западу на вид - так делать нельзя (Сталин молча реагировал, так что они там даже не всегда понимали).
      В общем западные "друзья" в полном шоке, и еще не скоро догадаются, что надо сменить тактику. Это работало столетиями! Как так то?!

      А разве сам Путин как вы описали не шел на уступки..., кто соблюдал энергитическое перемирие, пока укры наносили удары по нашему, зерновая сделка, а жест доброй воли с отводом войск, и это мы еще не знаем что там унюхали наши политики в Анкоридже.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        -2
        Сегодня, 07:31
        А разве вы читали мой коммент? Или чукча как всегда не читатель а писатель? Напрягитесь немножко...))
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 07:38
        Цитата: ARIONkrsk
        а жест доброй воли с отводом войск,

        "Жест доброй воли" это для обывателя. Отвод войск - вынужденная необходимость.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 07:28
    80% Харькова и области без электричества в результате комбинированного удара, заявил местный гауляйтер Олег Синегубов.

    По его словам, удар был нанесен при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», а также беспилотников типа "Герань".

    Дохимарились по Белгороду? Теперь думайте, а вас то за шо?

    По данным местных каналов, помимо Харькова полностью обесточены Изюм, Лозовая, Чугуев и Златополь.
  9. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:08
    Нас просят не бить по энергообъектам, а сами продолжают удары

    А что в этом удивительного? Бессменный принцип жизни гадить до последнего вздоха и орать "А мэнэ то за що?" этим и характерны свиноиды.