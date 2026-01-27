Президент: Нас просят не бить по энергообъектам, а сами продолжают удары

Мы получаем запросы на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но противник-то продолжает нанесение своих ударов по российской территории.

Вы знаете, что попытки атаковать…

Да. А нас просят этого не делать.

Это надо делать, потому что это очень важно.

Во время встречи с губернатором Ленинградской области обсуждались вопросы укрепления противовоздушной обороны. Как известно, в регионе находится порт Усть-Луга, на который в последнее время противник часто нацеливает свои беспилотные атаки.В ходе разговора с Александром Дрозденко Владимир Путин заострил внимание на тех инициативах, которые исходят со стороны противника. Речь идёт о попытках со стороны киевского режима продвинуть так называемое «энергетическое перемирие». Для противника всё более болезненными являются удары по объектам энергетики, включая ТЭЦ и электроподстанции.Владимир Путин:По словам ленинградского губернатора, в области ведётся работа по противовоздушной защите критически важных объектов. Дрозденко заявил, что работа эта проведена в отношении 16-ти из 17-ти запланированных объектов.Дрозденко:Президент Путин подхватил:Дрозденко:Губернатор Ленинградской области указал на работу в регионе по обучению молодых ребят профессии «Оператор БПЛА». Под будущее заключение контрактов такую профессию, по словам главы региона, выбрали 50 ленинградцев.