Президент: Нас просят не бить по энергообъектам, а сами продолжают удары
Во время встречи с губернатором Ленинградской области обсуждались вопросы укрепления противовоздушной обороны. Как известно, в регионе находится порт Усть-Луга, на который в последнее время противник часто нацеливает свои беспилотные атаки.
В ходе разговора с Александром Дрозденко Владимир Путин заострил внимание на тех инициативах, которые исходят со стороны противника. Речь идёт о попытках со стороны киевского режима продвинуть так называемое «энергетическое перемирие». Для противника всё более болезненными являются удары по объектам энергетики, включая ТЭЦ и электроподстанции.
По словам ленинградского губернатора, в области ведётся работа по противовоздушной защите критически важных объектов. Дрозденко заявил, что работа эта проведена в отношении 16-ти из 17-ти запланированных объектов.
Губернатор Ленинградской области указал на работу в регионе по обучению молодых ребят профессии «Оператор БПЛА». Под будущее заключение контрактов такую профессию, по словам главы региона, выбрали 50 ленинградцев.
