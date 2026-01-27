Париж не хочет тратить деньги ЕС на британские ракеты Storm Shadow для Киева

1 715 3
Париж не хочет тратить деньги ЕС на британские ракеты Storm Shadow для Киева

Киев с большой вероятностью не получит британские ракеты Storm Shadow в рамках выделенного кредита, против их закупки на деньги Евросоюза выступает Франция. Об этом пишет западная пресса.

Новый скандал в Европе, Париж выступил против закупки британских ракет для Украины на деньги Евросоюза. Как заявили в Париже, Британия не входит в ЕС, поэтому произведенное ей оружие не должно входить в одобренный список оружия. Французы выступают за то, чтобы выделенные Киеву средства были потрачены исключительно внутри Евросоюза, желательно на закупку французского вооружения, можно и германского. Но только произведенного в ЕС, а не за его пределами.



Франция блокирует план ЕС, который позволил бы Украине использовать средства ЕС для покупки британских ракет Storm Shadow.


Как ранее сообщалось, Евросоюз выделил Украине кредит в сумме 90 млрд евро, из которых 60 млрд должно пойти на закупку оружия. Денег еще нет, но споры по их расходам идут весьма жаркие. Французы выступают за то, чтобы на этом кредите заработал исключительно Евросоюз, а не США или другая страна, в ЕС не входящая. Однако против этого подхода выступает целая коалиция из 11 стран, призывающая ослабить правила и позволить Киеву тратить деньги и на британское оружие.

Зеленский тоже выступает против предложения Макрона, заявив, что Украина не может ограничиться закупкой только европейских вооружений, поскольку те же зенитные ракетные комплексы Patriot ЕС не производит. Минимум 24-25 млрд Киев хочет потратить в США. А тут французы мешают.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:33
    ❝ Британия не входит в ЕС, поэтому произведённое ей оружие не должно входить в одобренный список оружия. Французы выступают за то, чтобы выделенные Киеву средства были потрачены исключительно внутри Евросоюза, желательно на закупку французского вооружения, можно и германского ❞ —

    — Трамп давно настоятельно предлагает вам «компромиссный» вариант – закупать вооружение исключительно в США ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:37
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:33 Трамп давно настоятельно предлагает вам «компромиссный» вариант – закупать вооружение исключительно в США .

      hi Всё это лишний раз подтверждает верность тезиса о личной шкурной заинтересованности вопреки общественным интересам.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:18
    Политические элиты Англии и Франции объединяет веками только русофобия.Но это не мешает им втыкать нож друг другу в спину ,с проворотом. Но тут появился ещё один игрок с неясной для них целью Дональд Трамп. .