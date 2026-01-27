Париж не хочет тратить деньги ЕС на британские ракеты Storm Shadow для Киева
Киев с большой вероятностью не получит британские ракеты Storm Shadow в рамках выделенного кредита, против их закупки на деньги Евросоюза выступает Франция. Об этом пишет западная пресса.
Новый скандал в Европе, Париж выступил против закупки британских ракет для Украины на деньги Евросоюза. Как заявили в Париже, Британия не входит в ЕС, поэтому произведенное ей оружие не должно входить в одобренный список оружия. Французы выступают за то, чтобы выделенные Киеву средства были потрачены исключительно внутри Евросоюза, желательно на закупку французского вооружения, можно и германского. Но только произведенного в ЕС, а не за его пределами.
Как ранее сообщалось, Евросоюз выделил Украине кредит в сумме 90 млрд евро, из которых 60 млрд должно пойти на закупку оружия. Денег еще нет, но споры по их расходам идут весьма жаркие. Французы выступают за то, чтобы на этом кредите заработал исключительно Евросоюз, а не США или другая страна, в ЕС не входящая. Однако против этого подхода выступает целая коалиция из 11 стран, призывающая ослабить правила и позволить Киеву тратить деньги и на британское оружие.
Зеленский тоже выступает против предложения Макрона, заявив, что Украина не может ограничиться закупкой только европейских вооружений, поскольку те же зенитные ракетные комплексы Patriot ЕС не производит. Минимум 24-25 млрд Киев хочет потратить в США. А тут французы мешают.
